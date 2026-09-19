Arbeitslosengeld endet: 3 Dinge, die Du jetzt tun solltest

Das Arbeitslosengeld läuft aus, die nächste Stelle ist noch nicht gefunden und die Miete wird trotzdem fällig. Wer jetzt auf einen automatischen Übergang zum Jobcenter vertraut, riskiert eine finanzielle Lücke. Auch die Krankenversicherung und die spätere Rente verdienen Aufmerksamkeit, bevor die letzte Zahlung verbraucht ist.

Besonders bitter: Ein Anspruch auf Unterstützung hilft wenig, wenn der erforderliche Antrag zu spät gestellt wird. Drei Schritte können verhindern, dass zur Arbeitslosigkeit noch vermeidbare Geldprobleme hinzukommen.

Anschlussleistung beantragen, bevor das Arbeitslosengeld ausläuft

Prüfe zuerst im aktuellen Bewilligungsbescheid, an welchem Tag dein Anspruch tatsächlich endet. Reicht das Geld anschließend nicht für den Lebensunterhalt, solltest du dich bereits einige Wochen vorher um die Anschlussleistung kümmern.

Für erwerbsfähige Hilfebedürftige kommt das Grundsicherungsgeld beim Jobcenter infrage, das seit Juli 2026 das Bürgergeld ablöst.

Die Bundesagentur für Arbeit weist ausdrücklich darauf hin, dass nach dem Arbeitslosengeld nicht automatisch Grundsicherungsgeld gezahlt wird. Dafür ist ein eigener Antrag erforderlich. Die bisherige Arbeitslosmeldung ersetzt ihn nicht.

Außerdem ändert sich die Berechnung: Beim Jobcenter kommt es auf den gesetzlich anerkannten Bedarf sowie das anrechenbare Einkommen und Vermögen deiner Bedarfsgemeinschaft an. Das Einkommen eines Partners kann deshalb den Anspruch verringern oder ausschließen. Wie hoch dein Arbeitslosengeld zuvor war, bestimmt die neue Leistung dagegen nicht.

Warte mit dem Antrag nicht darauf, dass jede Bescheinigung vollständig vorliegt. Nach den Hinweisen der Bundesagentur zur Antragstellung ist der Antrag formfrei möglich; fehlende Nachweise können nachgereicht werden. Bewahre einen Beleg über den Eingang auf und liefere angeforderte Unterlagen möglichst schnell nach.

Bei Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB II wirkt der Antrag grundsätzlich auf den ersten Tag des Antragsmonats zurück, sofern die Anspruchsvoraussetzungen vorliegen. Für frühere Monate gibt es im Regelfall keine Nachzahlung, wenn damals kein Antrag gestellt wurde. Wer erst im November beantragt, obwohl das Geld bereits im Oktober fehlte, kann deshalb einen ganzen Monat Unterstützung verlieren.

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Gibt es weiterhin Einkommen im Haushalt, können auch Wohngeld und bei Familien zusätzlich Kinderzuschlag infrage kommen.

Ob diese Leistungen ausreichen und tatsächlich zustehen, muss anhand der persönlichen Verhältnisse geprüft werden. Welche Unterschiede dabei zählen, erläutert unser Beitrag zum Wechsel zwischen Leistungen vom Jobcenter und Wohngeld.

Wenn die Bearbeitung dauert und das Konto leer ist

Steht der Anspruch dem Grunde nach fest, dauert aber die Berechnung der Höhe voraussichtlich länger, kommt ein Vorschuss nach § 42 SGB I infrage. Beantrage ihn ausdrücklich und belege deine finanzielle Notlage, etwa mit einem aktuellen Kontoauszug. Wie das funktioniert, beschreibt unser Ratgeber zum Vorschuss vom Jobcenter.

Krankenversicherung klären, bevor eigene Beiträge entstehen

Mit dem Ende des Arbeitslosengeldes endet grundsätzlich auch die Beitragszahlung der Arbeitsagentur für deine Kranken- und Pflegeversicherung. Informiere deine Krankenkasse deshalb frühzeitig und kläre, wie du anschließend versichert bist. Entscheidend ist dabei auch, wer die Beiträge bezahlt.

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Erhältst du anschließend Grundsicherungsgeld als erwerbsfähige leistungsberechtigte Person und bist gesetzlich pflichtversichert, zahlt grundsätzlich das Jobcenter die Beiträge. Besteht kein solcher Leistungsanspruch, kann unter den gesetzlichen Voraussetzungen eine beitragsfreie Familienversicherung möglich sein.

Andernfalls kommt häufig eine freiwillige gesetzliche Versicherung mit eigenen Beiträgen infrage, wie die Techniker Krankenkasse erläutert.

Die gesetzliche Versicherung verschwindet also nicht einfach, weil kein Arbeitslosengeld mehr überwiesen wird. Nach § 188 Absatz 4 SGB V setzt sie sich unter den dort genannten Voraussetzungen automatisch als freiwillige Mitgliedschaft fort. Dadurch können eigene Beitragspflichten entstehen, auch wenn gerade kein Erwerbseinkommen vorhanden ist.

Wer Schreiben der Krankenkasse liegen lässt, riskiert deshalb Beitragsschulden. Teile auch mit, wenn dein Antrag beim Jobcenter noch bearbeitet wird, und lass dir den Versicherungsstatus für die Übergangszeit erläutern. Bei privater Krankenversicherung gelten andere Regeln zur Beitragsübernahme; diese solltest du gesondert mit Versicherung und Jobcenter klären.

Arbeitslos gemeldet bleiben und Rentenzeiten sichern

Kein Arbeitslosengeld mehr zu erhalten bedeutet nicht, dass die Arbeitsagentur keine Unterstützung mehr anbieten kann. Wenn du weiter eine Beschäftigung suchst und keine Leistungen vom Jobcenter erhältst, kläre mit der Arbeitsagentur ausdrücklich deine weitere Betreuung als arbeitslose Person ohne Leistungsbezug. Beratung und Vermittlung sind auch dann möglich.

Für die Rente kann diese Meldung ebenfalls wichtig sein: Arbeitslosigkeit ohne Leistungsbezug kann unter weiteren Voraussetzungen als Anrechnungszeit berücksichtigt werden, wie die Deutsche Rentenversicherung erläutert. Dafür genügt eine bloße Meldung als arbeitsuchend nicht. Du musst tatsächlich arbeitslos gemeldet sein, der Vermittlung zur Verfügung stehen und deinen Mitwirkungspflichten nachkommen.

Solche Anrechnungszeiten können für die Wartezeit von 35 Jahren zählen, ersetzen aber keine Beitragszahlungen. Für die Wartezeit von 45 Jahren zählen reine Anrechnungszeiten wegen Arbeitslosigkeit ohne Leistungsbezug dagegen nicht. Auch das Jobcenter zahlt für den Bezug von Grundsicherungsgeld keine Rentenversicherungsbeiträge.

Gerade kurz vor dem Ruhestand lohnt sich deshalb eine individuelle Prüfung des Versicherungsverlaufs bei der Deutschen Rentenversicherung. Eine vorgezogene Rente kann dauerhafte Abschläge bedeuten und sollte nicht allein aus Sorge vor dem nächsten Behördengang beantragt werden. Mehr dazu liest du in unserem Beitrag darüber, wie sich Arbeitslosigkeit auf die spätere Rente auswirkt.

Diese drei Schritte verhindern vermeidbare Nachteile

Was jetzt ansteht Zuständige Stelle Worauf du achten solltest Anschlussleistung beantragen Jobcenter; gegebenenfalls Wohngeldstelle und Familienkasse Antrag rechtzeitig stellen und den Eingang nachweisen. Versicherung und Beitragszahlung klären Krankenkasse beziehungsweise private Krankenversicherung Feststellen lassen, ob eigene Beiträge anfallen. Weitere Arbeitslosmeldung und Rentenzeiten prüfen Arbeitsagentur und Deutsche Rentenversicherung Auch ohne Geldleistung kann die Meldung für Rentenzeiten wichtig sein.

Drei Fragen und Antworten zum Ende des Arbeitslosengeldes

Bekomme ich nach dem Arbeitslosengeld automatisch Geld vom Jobcenter?

Nein, dafür musst du einen Antrag stellen und die Voraussetzungen erfüllen. Das Jobcenter prüft unter anderem den Bedarf sowie anrechenbares Einkommen und Vermögen deiner Bedarfsgemeinschaft.

Bin ich ohne Arbeitslosengeld sofort nicht mehr krankenversichert?

Bei gesetzlich Versicherten besteht regelmäßig eine Anschlussabsicherung, deren Grundlage und Finanzierung geklärt werden müssen. Je nach Situation kommen die Absicherung über den Leistungsbezug beim Jobcenter, eine Familienversicherung oder eine freiwillige Mitgliedschaft mit eigenen Beiträgen infrage.

Lohnt sich die Arbeitslosmeldung auch ohne Geldleistung?

Ja, wenn du weiterhin Arbeit suchst und die Voraussetzungen erfüllst. Neben der Unterstützung bei der Stellensuche kann die Meldung unter weiteren Bedingungen Anrechnungszeiten für die Rente ermöglichen; automatische zusätzliche Rentenpunkte entstehen dadurch nicht.