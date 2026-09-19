Rentner: 5 Änderungen und Termine bei der Rente ab Oktober 2026

Für einen Teil der Rentner kommt im Oktober weniger Geld auf dem Konto an, andere können erstmals eine Altersrente beziehen. Hinzu kommen feste Auszahlungstermine und ein wichtiger Nachweis für bestimmte Rentenbezieher im Ausland. Wer nur auf die Höhe seiner Bruttorente schaut, kann deshalb finanzielle Veränderungen übersehen.

Die fünf folgenden Punkte betreffen unterschiedliche Gruppen und sind nicht mit fünf neuen Rentengesetzen zum Monatsbeginn gleichzusetzen. Besonders konkret wird es bei der Krankenversicherung: Eine bereits im August wirksam gewordene Beitragserhöhung erreicht pflichtversicherte Rentner erst mit der Oktober-Rente.

Höherer Krankenversicherungsabzug: Bei der IKK classic bleibt weniger Rente übrig

Die IKK classic hat ihren Zusatzbeitrag zum 1. August 2026 von 3,40 auf 3,85 Prozent erhöht. Das bestätigt die Krankenkasse in ihrer Übersicht der Beitragssätze. Bei pflichtversicherten Rentnern wird der neue Satz jedoch erst ab Oktober auf die gesetzliche Rente angewendet.

Der zeitliche Abstand folgt aus § 247 SGB V: Änderungen des Zusatzbeitrags werden bei diesen Renten erst zwei Kalendermonate später berücksichtigt. Die Bruttorente bleibt durch die Beitragserhöhung unverändert, der ausgezahlte Betrag sinkt. Betroffen sind Mitglieder dieser Krankenkasse, keine pauschal festgelegte Gruppe aller Rentner.

Rentenversicherung und pflichtversicherter Rentner tragen den Zusatzbeitrag aus der gesetzlichen Rente jeweils zur Hälfte. Von der Erhöhung um 0,45 Prozentpunkte entfallen deshalb 0,225 Prozentpunkte auf den Rentner; bei 2.000 Euro Bruttorente sind das rechnerisch 4,50 Euro weniger im Monat. Weitere Hintergründe erläutert unser Beitrag dazu, warum die Rentenauszahlung im Oktober sinken kann.

Auszahlung am 30. Oktober: Der Monatsletzte fällt auf einen Samstag

Wer seine gesetzliche Rente nachschüssig erhält, bekommt die Oktober-Rente am Freitag, dem 30. Oktober 2026. Der 31. Oktober ist ein Samstag, deshalb liegt der letzte Bankarbeitstag bereits einen Tag davor. Den Termin bestätigt die Deutsche Rentenversicherung in ihrem Auszahlungskalender für 2026.

Bei vorschüssiger Zahlung wird die Rente für Oktober dagegen schon am Mittwoch, dem 30. September 2026, überwiesen. Der Zahlungseingang am 30. Oktober gehört bei diesen Rentnern bereits zum November. Vorschüssige Zahlungen betreffen grundsätzlich Renten, die vor April 2004 begonnen haben; bei bestimmten nahtlos anschließenden Renten bleibt dieser Rhythmus erhalten.

Damit kann auch der höhere Krankenversicherungsabzug für Oktober bei vorschüssiger Zahlung bereits Ende September sichtbar werden. Der Monat des Zahlungseingangs und der Monat, für den die Rente bestimmt ist, müssen deshalb auseinandergehalten werden.

Abschlagsfreier Rentenbeginn für weitere Versicherte der Jahrgänge 1960 und 1962

Im Oktober erreichen weitere Versicherte die Voraussetzungen für einen Rentenbeginn ohne Abschläge. Für den Jahrgang 1960 liegt die Regelaltersgrenze bei 66 Jahren und vier Monaten. Wer beispielsweise am 15. Mai 1960 geboren wurde und die allgemeine Wartezeit von fünf Jahren erfüllt, kann bei entsprechendem Antrag ab 1. Oktober 2026 eine Regelaltersrente beziehen.

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Für besonders langjährig Versicherte des Jahrgangs 1962 gilt eine andere Grenze: Sie können nach Erfüllung der Wartezeit von 45 Jahren mit 64 Jahren und acht Monaten abschlagsfrei in Rente gehen.

Bei einem Geburtstag am 15. Januar 1962 ist diese Altersgrenze im September erreicht, sodass die Rente zum 1. Oktober beginnen kann. Die Altersgrenze ergibt sich aus § 236b SGB VI.

Die oft verwendete Bezeichnung „Rente mit 63“ ist für diese Versicherten irreführend. Auch 45 anrechenbare Versicherungsjahre ermöglichen keinen beliebig frühen Beginn dieser abschlagsfreien Rentenart. Die geltenden Altersgrenzen führt die Deutsche Rentenversicherung in ihrer Übersicht nach Geburtsjahr und Geburtsmonat auf.

Früher in Rente: Für neue Berechtigte können dauerhafte Abschläge entstehen

Wer im September 2026 seinen 63. Geburtstag feiert und mindestens 35 Versicherungsjahre erreicht hat, kann grundsätzlich ab Oktober die Altersrente für langjährig Versicherte beziehen. Für den Jahrgang 1963 beträgt der Abschlag bei diesem frühestmöglichen Beginn 13,8 Prozent. Die Deutsche Rentenversicherung erläutert diese Berechnung für 2026.

Dieser Abschlag fällt nicht weg, sobald später die Regelaltersgrenze erreicht ist. Wer den früheren Rentenbeginn erwägt, sollte deshalb den dauerhaft geringeren Monatsbetrag in seine Planung einbeziehen. Die Unterschiede erläutert auch unser Beitrag zur Altersrente für den Jahrgang 1963.

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Ein eigener Zugang besteht für schwerbehinderte Menschen des Jahrgangs 1964: Bei erfüllter Wartezeit von 35 Jahren ist die Altersrente ab 62 möglich.

Wer am 15. September 1964 geboren wurde und bei Rentenbeginn als schwerbehindert anerkannt ist, kann sie ab Oktober mit 10,8 Prozent Abschlag beziehen. Die Altersgrenzen stehen in § 37 SGB VI, die Berechnung der Abschläge in § 77 SGB VI.

Rentenart Geburtszeitraum für den hier beschriebenen Beginn am 1. Oktober 2026 Voraussetzungen und Abschlag Regelaltersrente 2. Mai bis 1. Juni 1960 66 Jahre und 4 Monate; 5 Jahre Wartezeit; kein Abschlag Altersrente für besonders langjährig Versicherte 2. Januar bis 1. Februar 1962 64 Jahre und 8 Monate; 45 Jahre Wartezeit; kein Abschlag Altersrente für langjährig Versicherte, frühester Beginn 2. September bis 1. Oktober 1963 63 Jahre; 35 Jahre Wartezeit; 13,8 Prozent Abschlag Altersrente für schwerbehinderte Menschen, frühester Beginn 2. September bis 1. Oktober 1964 62 Jahre; 35 Jahre Wartezeit; anerkannte Schwerbehinderung bei Rentenbeginn; 10,8 Prozent Abschlag

Die Geburtszeiträume sind aus den gesetzlichen Altersgrenzen und den Regeln zum Rentenbeginn berechnet. Bei Geburt am Monatsersten wird das entsprechende Lebensalter bereits am letzten Tag des Vormonats vollendet, was den früheren Beginn erklärt.

Die Tabelle setzt einen rechtzeitigen Antrag und sämtliche weiteren Voraussetzungen voraus; sie erfasst nicht alle Personen, die eine bereits früher mögliche Rente erst im Oktober beginnen lassen.

Auslandsrente: Fehlender Lebensnachweis muss spätestens jetzt geklärt werden

Für bestimmte Bezieher einer deutschen Rente im Ausland ist vor dem Oktober eine wichtige Frist zu beachten. Nach den aktuellen Hinweisen des Renten Service zum Lebensnachweis 2026 muss der angeforderte Nachweis bis zum 25. September 2026 eingegangen sein. Wer ihn zu Beginn des Oktobers noch nicht erbracht hat, sollte unverzüglich den Renten Service kontaktieren und die Erledigung nachholen.

Diese Pflicht betrifft Menschen, die eine entsprechende Aufforderung erhalten haben. In vielen Fällen macht ein automatischer Datenaustausch einen zusätzlichen Nachweis überflüssig. Wer keine Aufforderung bekommen hat, muss nach den veröffentlichten Hinweisen nichts unternehmen.

Der Nachweis kann digital oder mit einer bestätigten Lebensbescheinigung auf Papier erbracht werden.

Bleibt er aus, ist die unterbrechungsfreie Auszahlung gefährdet; daraus folgt jedoch kein pauschaler Zahlungsstopp für alle Auslandsrentner am 1. Oktober. Entscheidend sind das persönliche Schreiben und der Bearbeitungsstand des eigenen Falls.

Praxisbeispiel: Gleiche Bruttorente, kleinerer Zahlungseingang

Der fiktive Rentner Klaus erhält seit 2021 eine gesetzliche Altersrente von derzeit 2.000 Euro brutto und ist bei der IKK classic pflichtversichert. Bleiben alle anderen Abzüge gleich, fällt seine Oktober-Auszahlung wegen des höheren Zusatzbeitrags um 4,50 Euro geringer aus. Die Zahlung ist für den 30. Oktober 2026 vorgesehen.

Klaus sollte deshalb den neuen Krankenversicherungsabzug mit dem bisherigen Betrag vergleichen. Bei unveränderter Bruttorente und unverändertem Beitragssatz summiert sich diese zusätzliche Belastung über zwölf Monate auf 54 Euro. Seine erworbenen Rentenansprüche wurden durch die Beitragserhöhung nicht gekürzt.

Drei Fragen und Antworten zur Rente im Oktober 2026

Bekommen im Oktober alle Rentner weniger Geld?

Nein. Die hier beschriebene Mehrbelastung durch den Zusatzbeitrag betrifft pflichtversicherte Rentner der IKK classic bei den Beiträgen aus ihrer gesetzlichen Rente. Bei anderen Krankenkassen kommt es auf deren eigene Beitragssätze an.

Wann wird die Oktober-Rente ausgezahlt?

Bei nachschüssiger Zahlung ist der Termin Freitag, der 30. Oktober 2026. Wer seine Rente vorschüssig erhält, bekommt die Zahlung für Oktober bereits am 30. September 2026.

Beginnt die Altersrente automatisch, wenn das erforderliche Alter erreicht ist?

Grundsätzlich muss eine Altersrente beantragt werden. Nach § 99 SGB VI kann ein verspäteter Antrag den Rentenbeginn verschieben und damit Geld kosten. Für den geplanten Start sollten deshalb sowohl der Antrag als auch die erforderlichen Versicherungszeiten rechtzeitig geklärt sein.