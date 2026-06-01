287 Euro Wohngeld sollen weg: Bundesregierung müsste eigenes Gesetz brechen

Wer Wohngeld bezieht, hat jeden Monat konkret etwas zu verlieren. Durchschnittlich 287 Euro monatlich flossen Ende 2024 an die 1,2 Millionen Haushalte, die auf diesen Zuschuss angewiesen sind: Rentnerinnen und Rentner, Alleinerziehende, Beschäftigte mit kleinem Einkommen.

Nun plant die Bundesregierung, genau hier eine Milliarde Euro zu streichen. Und der Streit darüber hat die SPD inzwischen auch intern gespalten.

Wohngeld-Kürzung 2027: Was die Bundesregierung plant

Das Bundesbauministerium von Bauministerin Verena Hubertz (SPD) soll im Haushalt 2027 rund eine Milliarde Euro einsparen. Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) hat alle Ministerien zu Sparmaßnahmen verpflichtet. Die Bundesregierung muss insgesamt rund 20 Milliarden Euro aufbringen, der Haushaltsentwurf soll Anfang Juli 2026 im Kabinett beschlossen werden.

Wie die Milliarde im Bauministerium gespart werden soll, hat ein Sprecher des Ministeriums klar benannt: „Wir werden unsere Einsparvorgaben durch eine Neustrukturierung des Wohngeldes erfüllen.”

Die Neubauförderung und Programme für den Wohnungsbau sollen dabei nicht angetastet werden. Das Wohngeld soll es richten.

40 Prozent weniger: Was eine Milliarde Einsparung beim Wohngeld bedeutet

Was das konkret bedeutet, lässt eine Zahl erahnen: Im Jahr 2025 lagen die Wohngeld-Ausgaben des Bundes bei rund 2,49 Milliarden Euro. Eine Milliarde zu streichen bedeutet, mit gut 40 Prozent weniger Bundesmitteln auskommen zu müssen.

Wie das ohne massiven Einschnitt für Betroffene funktionieren soll, hat das Ministerium bisher nicht erklärt. Die Formulierung „Neustrukturierung” ist offensichtlich bewusst gewählt: Sie klingt technisch und verschweigt dabei, dass die Wohngeld-Berechtigten die Zeche zahlen.

Wohngeld-Kürzung 2027: Warum das nur durch Gesetz möglich ist

Was viele Wohngeldbezieher nicht wissen: Das Wohngeld hat eine gesetzliche Schutzvorschrift, die einer einfachen Sparmaßnahme im Weg steht. § 43 des Wohngeldgesetzes schreibt zwingend vor, dass die Berechnungsgrößen des Wohngeldes alle zwei Jahre an die Miet- und Preisentwicklung angepasst werden. Die nächste Pflichterhöhung ist zum 1. Januar 2027 fällig.

Das bedeutet: Die Bundesregierung kann das Wohngeld nicht per Verwaltungsakt kürzen. Sie müsste ihr eigenes Wohngeldgesetz durch ein parlamentarisches Verfahren im Bundestag ändern und dabei ausgerechnet die gesetzliche Dynamisierungspflicht aushebeln, die sie 2022 selbst eingeführt hat.

Wer heute Wohngeld bezieht, hat diesen Anspruch bis zum Ende seines Bewilligungszeitraums, solange das Gesetz nicht geändert ist.

Laufender Wohngeldbescheid bleibt gültig: Was die Ankündigung rechtlich bedeutet

Das Jobcenter behauptet in solchen Debatten gerne, Kürzungen seien bereits beschlossen und unausweichlich. Das ist falsch. Eine Ministeriumsankündigung ist keine Rechtsänderung.

Kein laufender Bescheid verliert durch die politische Diskussion seine Gültigkeit. Wer jetzt einen Wohngeldbescheid hat, muss ihn nicht freiwillig zurückgeben.

SPD-intern gespalten: Widerstand gegen die Wohngeld-Kürzung aus eigenen Reihen

Bauministerin Hubertz selbst machte im Bundestag deutlich, wie schwer ihr das fällt: „Auch ich tue mich damit wirklich schwer”, sagte sie zu den Sparplänen. Eine Entscheidung sei noch nicht getroffen, sie sei im Gespräch mit Finanzminister Klingbeil. Ihr Versprechen lautet: „In diesem Land lassen wir niemanden zurück.”

Aus der Opposition kamen schärfere Töne. Timon Dzienus von den Grünen nannte die Pläne laut Stern „die drastischste Sozialkürzung, die diese Regierung bisher diskutiert hat”. Die Linken-Abgeordnete Sahra Mirow sprach von einem „riesengroßen Kahlschlag”.

55.000 Betroffene allein in Berlin: Krach ruft auf die Barrikaden

Besonders politisch brisant ist der Widerstand aus den eigenen Reihen. Der Berliner SPD-Landesvorsitzende Steffen Krach, Spitzenkandidat für die Berliner Wahl im September 2026, lehnte Kürzungen gegenüber dem Stern kategorisch ab. Allein in Berlin wären rund 55.000 Menschen betroffen.

„Für diese Menschen gehen wir als Berliner SPD auf die Barrikaden”, sagte Krach. Eine Reform wolle er nur unterstützen, „wenn sie an der Bürokratie spart und den Leistungsbezug vereinfacht”, nicht wenn sie Leistungen kürzt.

Krach benannte dabei, wen er als Betroffene sieht: „Das sind Familien, meistens Alleinerziehende, sowie Rentnerinnen und Rentner, die trotz Arbeit mit ihrem Einkommen oder ihrer Rente nicht mehr über die Runden kommen, weil sie die steigenden Lebenshaltungskosten erdrücken.”

Das ist keine abstrakte Sozialstatistik. Die Koalition plant zu kürzen bei genau der Gruppe, die keinen Puffer hat.

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Rentner, Alleinerziehende, Niedriglohn: Wer am härtesten von der Wohngeld-Kürzung getroffen wird

Wohngeld ist keine Grundsicherung. Es ist ein staatlicher Zuschuss für Menschen, die keine Grundsicherung beziehen, deren Einkommen aber trotzdem nicht reicht, um die Wohnkosten allein zu stemmen. Die Wohngeld-Plus-Reform von 2023 hatte den Empfängerkreis massiv ausgeweitet: von rund 600.000 auf etwa zwei Millionen Haushalte.

Seither zählen auch Menschen dazu, die knapp über der Grundsicherungsschwelle liegen, aber unter dem Druck steigender Mieten und Energiekosten ebenfalls nicht ohne Unterstützung auskommen.

Rentnerinnen und Rentner mit kleinen Renten stellen einen großen Teil dieser Gruppe. Sie können die Wohnkosten nicht durch Mehrarbeit auffangen. Alleinerziehende haben kaum Spielraum. Beschäftigte im Niedriglohnbereich zahlen einen wachsenden Anteil ihres Einkommens für die Miete. Genau diese Gruppe würde eine Wohngeld-Kürzung am härtesten treffen.

Wenn das Wohngeld wegfällt: Der Weg in die Grundsicherung droht

Was diese Situation politisch besonders heikel macht: Wer durch eine Wohngeld-Kürzung unter die Einkommensgrenze für Wohngeld rutscht, hat nur eine Alternative: Grundsicherung beantragen. Die Kürzung würde also nicht nur Geld wegnehmen, sondern Betroffene in ein anderes Leistungssystem drängen, das mit erheblich mehr Auflagen, Vermögensprüfungen und Behördenkontakt verbunden ist.

Das ist für viele nicht nur finanziell, sondern auch praktisch ein großer Schritt nach unten.

Ein Beispiel für die Praxis

Ein konkretes Beispiel: Katrin, 78 Jahre, aus Hannover, bezieht eine Rente von 980 Euro. Ihre Warmmiete beträgt 650 Euro. Sie bekommt aktuell rund 280 Euro Wohngeld und kommt damit gerade auf einen monatlichen Rest von etwa 610 Euro für alles außer Miete. Fiele das Wohngeld weg, fehlten ihr diese 280 Euro.

Sie müsste Grundsicherung im Alter beantragen, ihr Erspartes würde geprüft, und die Eigenständigkeit, die sie sich bewahrt hat, wäre abhängig von der Höhe ihres Sparvermögens. Das ist kein Randfall, sondern die Lebenssituation hunderttausender Rentnerinnen und Rentner in Deutschland.

Wohngeld-Kürzung 2027: Was Betroffene jetzt konkret tun sollten

Solange das Wohngeldgesetz nicht durch den Bundestag geändert ist, gilt der bestehende Anspruch. Wer Wohngeld bezieht, behält seinen laufenden Bescheid bis zum Ende des Bewilligungszeitraums. Wer einen Bewilligungszeitraum hat, der in der zweiten Jahreshälfte 2026 ausläuft, sollte den Verlängerungsantrag vorbereiten.

Sie sollten den Antrag selbst aber zunächst zurückhalten, bis klar ist, ob und wie das Wohngeldgesetz bis zum Jahreswechsel 2027 geändert wird. Als Faustregel gilt: Je früher ein Antrag bewilligt ist, desto länger läuft er nach den heute geltenden günstigeren Regeln.

Wer noch keinen Wohngeldantrag gestellt hat, obwohl das Einkommen knapp ist, sollte das jetzt tun, nicht warten. Ein bewilligter Antrag läuft für den gesamten Bewilligungszeitraum nach den Regeln, die beim Antrag gelten.

Wer nach einer Gesetzesänderung neu beantragt, bekommt nur noch das, was das neue Recht gewährt. Der Unterschied zwischen jetzt und nach einer Änderung kann dauerhaft sein.

Gegen jeden Bescheid, der das Wohngeld kürzt oder den Anspruch beendet, kann innerhalb eines Monats Widerspruch eingelegt werden. Dieser Monat beginnt mit dem Datum, an dem der neue Bescheid als zugestellt gilt, nicht ab dem Zeitpunkt der politischen Ankündigung.

Wer widerspruchsfähige Unterlagen bereit hat, kann sofort auf eine Änderung reagieren statt durch die Frist in Zeitdruck zu kommen. Wichtig sind beispielsweise ein aktueller Mietvertrag, Einkommensnachweise und Rentenbescheid.

Häufige Fragen zur geplanten Wohngeld-Kürzung 2027

Wird mein Wohngeld 2027 automatisch gekürzt?

Nein, noch nicht. Die Pläne sind politische Ankündigungen, kein Gesetz. Um das Wohngeld zu kürzen, muss die Bundesregierung das Wohngeldgesetz durch ein Parlamentsverfahren ändern. Laufende Bescheide bleiben bis zum Ende ihres Bewilligungszeitraums gültig. Die Debatte selbst ändert nichts an Ihrem Anspruch.

Sollte ich jetzt schnell noch Wohngeld beantragen?

Wenn Sie Anspruch haben und noch keinen Antrag gestellt haben: ja. Ein heute bewilligter Antrag läuft nach den aktuell geltenden Regeln. Wer nach einer Gesetzesänderung erstmals beantragt, bekommt nur noch das, was das neue Recht vorsieht. Bestandsschutz gibt es nur für laufende Bescheide, nicht für künftige Anträge.

Was passiert, wenn ich nach einer Wohngeld-Kürzung keinen Anspruch mehr habe?

Wer durch eine Kürzung aus dem Wohngeld herausfällt, kann Anspruch auf Grundsicherung oder Bürgergeld haben. Dieser Schritt ist mit Vermögensprüfungen und mehr Auflagen verbunden. Bevor Sie das annehmen, lohnt ein Widerspruch gegen den Kürzungsbescheid und eine Beratung bei einem Mieterverein oder einer Sozialberatungsstelle.

Was bedeutet „Neustrukturierung” des Wohngeldes konkret?

Das hat das Ministerium bisher nicht spezifiziert. Möglich wären eine Absenkung der Einkommensgrenzen, ein niedrigerer Zuschussbetrag oder eine Einschränkung des Empfängerkreises. Alle Varianten würden eine Änderung des Wohngeldgesetzes erfordern. Bis zum Kabinettsentwurf Anfang Juli 2026 soll mehr Klarheit entstehen.

Quellen

Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen: Sprecher-Stellungnahme zur Wohngeld-Neustrukturierung, Mai 2026 (Handelsblatt). § 43 Wohngeldgesetz (Fortschreibung des Wohngeldes)