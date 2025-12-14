Schulden: Inkasso fordert Fantasiegebühren – so streicht man Zusatzkosten konsequent

Lesedauer 4 Minuten

Aus einer überschaubaren Rechnung wird plötzlich ein dreistelliger Betrag: 80 Euro Hauptforderung, dazu Inkassovergütung, Auslagen, „Kontoführung“, „Ratenplan“, manchmal sogar zusätzliche Anwaltskosten. Für Betroffene wirkt das wie eine Strafzahlung.

Tatsächlich ist der Kern viel einfacher: Wenn die Hauptforderung berechtigt ist, sollte sie bezahlt werden. Aber viele Nebenkosten im Inkassoschreiben sind entweder nicht prüfbar, nicht erforderlich oder in der Höhe angreifbar. Wer sauber trennt, kann Forderungen oft spürbar reduzieren – ohne sich wegzuducken.

Erst trennen, dann handeln: Hauptforderung ist nicht gleich Inkasso-Paket

Die Hauptforderung ist das, was ursprünglich geschuldet wurde – Rechnung, Vertrag, Kaufpreis. Alles daneben sind Nebenforderungen: Zinsen, Mahnkosten, Inkassokosten und häufig Zusatzposten. Genau dort sitzen die typischen „Fantasiegebühren“, weil sie sich addieren lassen und viele aus Unsicherheit alles komplett übernehmen.

Die pragmatische Linie lautet deshalb: Hauptforderung prüfen und – wenn sie stimmt – regulieren. Nebenkosten gezielt prüfen und bestreiten, wenn sie nicht sauber erklärt sind. Das ist nicht „Streitlust“, sondern die normale Reaktion auf eine Kostenaufstellung, die nachvollziehbar sein muss.

Der erste Hebel: Ohne prüffähige Aufstellung keine Anerkennung von Kosten

Viele Inkassoschreiben wirken offiziell, liefern aber keine saubere Grundlage. Ein Warnsignal ist, wenn es keine klare Zuordnung gibt: keine Rechnungs- oder Vertragsnummer, unklare Gläubigerbezeichnung, keine Angabe zum Verzugsbeginn, pauschale Kostenblöcke ohne Berechnung.

Dann ist der wichtigste Schritt, eine prüffähige Forderungsaufstellung in Textform zu verlangen – und bis dahin keine Inkasso- oder Zusatzkosten zu akzeptieren.

Ein einziges kurzes Schreiben reicht oft aus, um die Rollen zu drehen: Plötzlich muss nicht der Schuldner erklären, warum er nicht zahlt, sondern das Inkasso erklären, warum es welche Kosten verlangt.

Mustersatz, der den Druck rausnimmt (kompakt, aber wirksam):

„Bitte übersenden Sie eine prüffähige Forderungsaufstellung mit Forderungsgrund, Gläubiger, Hauptforderung, Verzugsbeginn, Zinsberechnung sowie einer Einzelaufstellung sämtlicher Gebühren- und Kostenpositionen. Inkasso- und Zusatzkosten werden mangels Nachweis ausdrücklich bestritten.“

Wenn die Hauptforderung zweifelhaft ist: Nicht zahlen, sondern Nachweise verlangen

Nicht jedes Inkassoschreiben trifft einen echten Anspruch. Wenn du die Forderung nicht zuordnen kannst oder der Gläubigerwechsel unklar ist, gilt das Gegenteil der üblichen Reflexe: nicht „zur Sicherheit“ zahlen, sondern erst die Grundlage anfordern.

In diesem Fall wird die Forderung insgesamt bestritten, bis Vertrag, Rechnung oder Abtretung nachvollziehbar belegt sind. Das ist wichtig, weil eine vorschnelle Zahlung später als Bestätigung ausgelegt werden kann.

Was oft „Fantasie“ ist: Zusatzgebühren ohne echten Mehrwert

Besonders häufig angreifbar sind Posten, die wie interne Verwaltung wirken: „Kontoführung“, „Monitoring“, pauschale „Ermittlungsgebühren“, überdehnte „Auslagen“, Gebühren allein dafür, dass eine Ratenzahlung geführt wird. Der praktische Prüfmaßstab ist simpel:

Ist der Posten konkret erklärt, belegt und für die Durchsetzung der Hauptforderung notwendig – oder ist es eine Gebühr für die eigene Bearbeitung? Alles, was nur als pauschaler Betrag auftaucht, ist ein Kandidat fürs Bestreiten.

Zinsen und Mahnkosten: Nicht diskutieren, sondern prüfbar machen

Zinsen sind nicht automatisch falsch, aber oft schlicht nicht berechnet. Entscheidend ist, ob Inkasso nachvollziehbar benennt, ab wann Verzug behauptet wird, für welchen Zeitraum gerechnet wurde und wie der Betrag entsteht. Fehlt einer dieser Punkte, sind Zinsen faktisch nicht prüfbar.

Auch Mahnkosten werden gern pauschal angesetzt. In der Praxis ist der beste Weg nicht eine Grundsatzdebatte, sondern dieselbe klare Forderung: Datum der Mahnung, Versandweg, konkrete Kostenbasis. Wer das nicht liefern kann, hat ein Problem – nicht der Schuldner.

Doppeltes Abkassieren: Inkasso schreibt, Anwalt schreibt – und alles soll bezahlt werden

Ein besonders teurer Trick ist die doppelte Kostenspur: erst Inkasso, später zusätzlich eine Kanzlei, plus zwei Kostenpakete. Das ist für Betroffene schwer einzuschätzen, aber als Regel gilt: Doppelkosten für denselben Vorgang sind mindestens ein Alarmsignal.

Wer zwei Kostenblöcke sieht, sollte genau an dieser Stelle kurz und eindeutig schreiben, dass zusätzliche Kosten bestritten werden, solange nicht erklärt wird, warum sie überhaupt erforderlich und nicht doppelt sein sollen.

Ratenplan ohne Gebührenfalle: So bleibt die Kontrolle beim Schuldner

Ratenzahlung ist oft sinnvoll, aber sie wird gern als Eintrittskarte für Zusatzgebühren verkauft. Das muss nicht akzeptiert werden. Der saubere Weg ist ein Angebot, das Zahlungsbereitschaft zeigt, ohne Nebenkosten zu „unterschreiben“: Raten nur auf die Hauptforderung (plus nachvollziehbare, prüfbare Nebenforderungen), strittige Inkassoposten ausdrücklich ausnehmen.

Formulierung, die in der Praxis gut funktioniert:

„Unabhängig vom Streit über Inkassokosten biete ich zur Regulierung der Hauptforderung eine Ratenzahlung von … Euro monatlich an. Strittige Nebenforderungen sind davon ausgenommen.“

Rechenstück, das den Mechanismus zeigt: Aus 80 Euro werden 210 Euro – und was davon wirklich fest ist

Beispiel:

Hauptforderung 80 Euro.

Dazu 5 Euro Mahnkosten, 9 Euro Zinsen, 70 Euro Inkassovergütung, 15 Euro Auslagen, 31 Euro „Ratenplan/Überwachung“.

Summe: 210 Euro.

Fest ist daran zunächst nur, ob die 80 Euro berechtigt sind. Zinsen und Mahnkosten müssen prüfbar sein, sonst bleiben sie streitig. Und der dicke Block „Inkasso + Zusatzgebühren“ ist genau der Bereich, in dem Kürzungen am häufigsten möglich sind, weil Posten pauschal angesetzt, nicht belegt oder als Verwaltungsgebühr verkleidet werden.

Posten erkennen, Nachweise verlangen, unberechtigte Gebühren streichen

Position im Inkassoschreiben Praktischer Check: So reagierst du schriftlich Hauptforderung Zuordnung verlangen: Vertrag/Rechnung/Datum/Gläubiger. Wenn nachvollziehbar: regulieren. Wenn unklar: insgesamt bestreiten bis Nachweis. Verzugszinsen Verzugsbeginn, Zeitraum, Rechenweg anfordern. Ohne das: nicht prüfbar, daher bestreiten. Mahnkosten Datum und Art der Mahnung sowie konkrete Kostenbasis verlangen. Pauschale Beträge nicht einfach akzeptieren. Inkassovergütung Höhe und Berechnungsgrundlage verlangen; mangels Nachweis und Erforderlichkeit bestreiten. Auslagen/Pauschalen Einzelnachweise verlangen; pauschale „Auslagen“ ohne Beleg bestreiten. Kontoführung/Monitoring Typischer Verwaltungs-Posten: bestreiten, wenn keine konkrete Notwendigkeit und kein Nachweis. Ratenplan-/Vereinbarungsgebühr Ratenzahlung ist Zahlungsweg, kein kostenpflichtiges Zusatzprodukt: bestreiten. Anwaltskosten zusätzlich Begründung verlangen, warum zusätzliche Kosten erforderlich und nicht doppelt sein sollen; bis dahin bestreiten.

Schriftverkehr: Eine Version, die fast immer passt

„Bitte übersenden Sie eine prüffähige Forderungsaufstellung mit Forderungsgrund, Gläubiger, Hauptforderung, Verzugsbeginn, Zinsberechnung sowie einer Einzelaufstellung sämtlicher Gebühren- und Kostenpositionen. Die Hauptforderung wird geprüft.

Inkasso- und Zusatzkosten werden mangels Nachweis ausdrücklich bestritten. Unabhängig davon biete ich zur Regulierung der Hauptforderung eine Ratenzahlung von … Euro monatlich an; strittige Nebenforderungen sind davon ausgenommen.“

Wenn du bereits zahlen willst, aber nur das, was realistisch ist, hilft zusätzlich ein sauberer Verwendungszweck: „Zahlung nur auf Hauptforderung, Nebenforderungen bestritten.“ Telefonate bringen hier selten Vorteile, weil Aussagen später kaum beweisbar sind – schriftlich bleibt alles sauber dokumentiert.

FAQ

Muss ich Inkassokosten zahlen, wenn die Hauptforderung stimmt?

Nein, nicht automatisch. Hauptforderung und Inkassokosten sind getrennt zu prüfen. Unklare oder pauschale Kostenpositionen können bestritten werden.

Kann ich nur die Hauptforderung zahlen, um Ruhe zu bekommen?

Ja, oft ist das sinnvoll – idealerweise mit Hinweis, dass die Zahlung nur auf die Hauptforderung erfolgt und Nebenkosten bestritten bleiben.

Darf Inkasso Gebühren für einen Ratenplan verlangen?

Ratenzahlung ist ein Zahlungsweg. Zusatzgebühren dafür sind ein häufiger Streitpunkt. Wer sie nicht nachvollziehbar begründet bekommt, sollte sie nicht kommentarlos akzeptieren.

Was mache ich, wenn die Forderung mir gar nichts sagt?

Dann gilt: nicht zahlen, sondern Nachweise verlangen und die Forderung insgesamt bestreiten, bis die Zuordnung (Vertrag/Rechnung/Gläubiger) klar ist.

Inkasso droht mit Gericht oder Schufa – was bedeutet das?

Drohungen ersetzen keine Prüfbarkeit. Wer schriftlich Nachweise anfordert, Kosten bestreitet und – wenn berechtigt – die Hauptforderung reguliert, nimmt dem Druckmittel viel Wirkung.