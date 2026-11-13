Neues Schufa-Urteil stärkt Schuldner: Mehr Transparenz bei Berechnung der Bonität

Eine Bank lehnt den Kredit ab, ein Unternehmen verweigert den Vertrag – und Betroffene erfahren kaum mehr als den Hinweis auf ihre Bonität. Der Bundesgerichtshof hat jetzt präzisiert, wann die Schufa erklären muss, wie die Bewertung zustande gekommen ist.

Die Urteile vom 21. Oktober 2026 erleichtern Verbrauchern den Nachweis, dass ein übermittelter Score zu einer nachteiligen Vertragsentscheidung geführt hat.

Damit verbessern sich ihre Möglichkeiten, eine verständliche Erklärung der Bewertung einzufordern.

Wann die Schufa ihren Score erklären muss

Der besondere Auskunftsanspruch setzt voraus, dass die Vertragsentscheidung des Unternehmens erheblich von dem übermittelten Score abhängt. Rechtlich geht es um eine automatisierte Entscheidung, die für Betroffene rechtliche Folgen hat oder sie in vergleichbarer Weise erheblich beeinträchtigt.

Der BGH knüpft damit an die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs vom 7. Dezember 2023 an. Danach kann bereits die Erstellung eines Bonitätswerts durch eine Auskunftei unter die Schutzvorschriften für automatisierte Entscheidungen fallen, wenn dieser Wert die spätere Vertragsentscheidung entsprechend stark bestimmt.

Die bloße Unzufriedenheit mit einer Bonitätsnote begründet diesen besonderen Erklärungsanspruch deshalb noch nicht. Das allgemeine Recht auf Auskunft über gespeicherte personenbezogene Daten besteht unabhängig davon.

Der Nachweis darf nicht an den internen Abläufen einer Bank scheitern

Grundsätzlich müssen Verbraucher die Voraussetzungen ihres Anspruchs darlegen und bei Streit beweisen. Der BGH erleichtert ihnen diese Aufgabe: Es genügt, eine Scoreübermittlung an ein Unternehmen und eine zeitlich damit zusammenhängende nachteilige Entscheidung über einen Vertrag darzulegen und nötigenfalls zu belegen.

Dann spricht eine tatsächliche Vermutung dafür, dass die Entscheidung erheblich auf dem Score beruhte. Die Schufa kann diese Vermutung erschüttern; die Beweiserleichterung bedeutet deshalb keine automatische Auskunftspflicht bei jeder Vertragsabsage.

Warum die vier Verfahren trotzdem zurück an das OLG gehen

Die vier Kläger hatten 2023 bereits Datenauskünfte erhalten und verlangten zusätzliche Erklärungen zur Berechnung ihrer Werte. Das Oberlandesgericht Dresden hatte ihnen teilweise recht gegeben, aber nicht ausreichend festgestellt, welchen Einfluss die Scores auf konkrete Vertragsentscheidungen hatten.

Der BGH hob deshalb die zugunsten der Kläger ergangenen Teile der Berufungsurteile auf und verwies die Verfahren zurück. Sie tragen die Aktenzeichen I ZR 227/25, I ZR 228/25, I ZR 229/25 und I ZR 230/25.

Eine Zahlenkolonne ist noch keine verständliche Erklärung

Betroffene sollen nachvollziehen können, welche ihrer personenbezogenen Daten auf welche Weise in die Bewertung eingeflossen sind. Der Europäische Gerichtshof hat 2025 erläutert, dass das tatsächlich angewandte Verfahren und seine Grundsätze verständlich beschrieben werden müssen.

Eine komplexe Formel allein erfüllt diesen Zweck nicht. Anschaulich kann dagegen eine Erklärung sein, wie veränderte Ausgangsdaten das Ergebnis beeinflusst hätten.

Auch Geschäftsgeheimnisse erlauben keine pauschale Auskunftsverweigerung. Wenn tatsächlich geschützte Informationen betroffen sind, müssen Datenschutzaufsicht oder Gericht die widerstreitenden Rechte und Interessen abwägen.

Diese Unterlagen helfen nach einer Vertragsabsage

Für Betroffene folgt daraus vor allem eine praktische Aufgabe: Sie sollten die Anfrage, die Scoreübermittlung und die anschließende Absage möglichst genau dokumentieren. Eine schriftliche Nachfrage beim Unternehmen kann zusätzlich klären, welche Bonitätsinformationen verwendet wurden.

Unterlage Wofür sie hilfreich ist Schufa-Datenkopie mit übermittelten Scorewerten Sie kann Empfänger, Datum und den damals übermittelten Wert zeigen. Ablehnungsschreiben oder gespeicherte Absage Es dokumentiert die nachteilige Vertragsentscheidung und ihren Zeitpunkt. Kreditantrag oder Vertragsangebot Es ordnet die Bonitätsabfrage dem konkreten Geschäft zu. Antwort des Unternehmens zur Bonitätsprüfung Sie kann Hinweise darauf geben, welche Auskunft in die Entscheidung eingeflossen ist.

Die Datenkopie bleibt kostenlos

Ein sinnvoller erster Schritt ist die kostenlose Datenkopie nach Artikel 15 DSGVO. Nach Angaben der Schufa enthält sie auch Informationen darüber, an wen Daten in den vergangenen zwölf Monaten weitergeleitet und welche Wahrscheinlichkeitswerte übermittelt wurden.

Die Schufa verlangt für diese Datenkopie keine Gebühr. Kostenpflichtige Vermittlungsangebote im Internet sind für die unmittelbare Anfrage bei der Auskunftei nicht erforderlich.

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Wer falsche personenbezogene Daten entdeckt, kann deren Berichtigung verlangen und sollte den Fehler mit Unterlagen belegen. Welche zusätzlichen Ansprüche bei rechtswidrigen Meldungen in Betracht kommen, erläutert Gegen-Hartz im Beitrag über unzulässige Schufa-Einträge und mögliche Entschädigungen.

Für die Antwort gilt grundsätzlich eine Monatsfrist

Im Auskunftsantrag sollten Betroffene den Vertragspartner, den Zeitpunkt der Absage und die bekannte Scoreübermittlung benennen. Sie können ausdrücklich eine verständliche Erläuterung nach Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe h DSGVO verlangen und die vorhandenen Nachweise beifügen.

Über einen solchen Antrag muss grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Eingang informiert werden. Eine Verlängerung um bis zu zwei weitere Monate ist unter gesetzlichen Voraussetzungen möglich und muss innerhalb des ersten Monats begründet mitgeteilt werden.

Bleibt die Auskunft aus oder bestehen begründete Zweifel an ihrer Vollständigkeit, können Betroffene den Schriftwechsel der zuständigen Datenschutzaufsicht vorlegen. Auch eine gerichtliche Durchsetzung kommt in Betracht.

Der neue Schufa-Score beseitigt alte Streitfragen nicht

Die Verfahren betreffen Auskünfte aus dem Jahr 2023 und damit ältere Berechnungsmodelle. Die Schufa verweist inzwischen auf ihr im März 2026 vorgestelltes neues Modell und will dieses bis Ende 2028 als einheitlichen Bonitätsscore etablieren.

Für eine frühere Vertragsabsage ist deshalb die damals verwendete Bewertung zu klären. Hintergründe zur Umstellung beschreibt Gegen-Hartz im Beitrag Neuer Schufa-Score stuft viele Verbraucher deutlich schlechter ein.

Mehr Auskunft ist noch keine Kreditzusage

Eine verständliche Erklärung kann Fehler sichtbar machen und eine Überprüfung ermöglichen. Sie verschafft Verbrauchern aber keinen automatischen Anspruch auf den gewünschten Kredit, denn Banken berücksichtigen auch Einkommen, Vermögen und weitere eigene Informationen.

Der Fortschritt liegt darin, dass Betroffene eine konkrete Ablehnung besser hinterfragen können. Wer die Bewertung eines Menschen für Vertragsentscheidungen verwendet, muss sich unter den gesetzlichen Voraussetzungen auch Fragen zu ihrem Zustandekommen stellen lassen.

Sechs Fragen und Antworten zum Schufa-Urteil

Muss die Schufa jetzt jedem ihre vollständige Formel offenlegen?

Ein allgemeines Recht auf Offenlegung der vollständigen Formel folgt aus den Urteilen nicht. Unter den gesetzlichen Voraussetzungen besteht ein Anspruch auf eine verständliche Erläuterung der konkret angewandten Bewertungslogik.

Welche Nachweise helfen nach einer Vertragsabsage?

Hilfreich sind Belege für die Scoreübermittlung und eine zeitlich damit zusammenhängende nachteilige Vertragsentscheidung. Daraus kann sich die vom BGH beschriebene tatsächliche Vermutung ergeben.

Kostet die Schufa-Datenkopie Geld?

Die Datenkopie nach Artikel 15 DSGVO wird grundsätzlich kostenlos erteilt. Ein kostenpflichtiges Schufa-Produkt ist dafür nicht erforderlich.

Wie schnell muss die Schufa auf den Antrag reagieren?

Grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Eingang. Eine gesetzlich zulässige Verlängerung muss rechtzeitig mitgeteilt und begründet werden.

Verschwindet ein schlechter Score durch das Urteil?

Nein, eine ungünstige Bewertung wird durch die Urteile nicht automatisch gelöscht. Unrichtige personenbezogene Daten können unabhängig davon berichtigt werden.

Muss die Bank nach der Auskunft den Kredit gewähren?

Nein, die Auskunft ersetzt keine Kreditzusage. Auch weitere Informationen wie das Einkommen können der Finanzierung entgegenstehen.