Ein Krankenhausarzt arbeitete mehrfach über längere Abschnitte, obwohl er durchgehend krankgeschrieben war. Als er später Lohnfortzahlung verlangte, reichten seine Atteste dem Landesarbeitsgericht Niedersachsen nicht mehr:

Er hätte konkret erklären müssen, weshalb ihn seine Depression im umstrittenen Zeitraum am Arbeiten hinderte. (LAG Niedersachsen, Urteil vom 08.04.2026 – 8 SLa 571/25)

Fast elf Monate krankgeschrieben, dazwischen gearbeitet

Für den Arzt lagen vom 1. März 2024 bis mindestens zum 30. Januar 2025 lückenlos AU-Bescheinigungen vor. Dennoch arbeitete er vom 16. Juli bis zum 19. August, vom 31. August bis zum 1. September und vom 10. bis zum 30. September 2024 im Krankenhaus.

Nach seiner Darstellung litt er an einer wiederkehrenden depressiven Störung mit einer mittelgradigen Episode. Er erklärte, seine Beschwerden hätten geschwankt und der mit seinem Arzt abgesprochene Versuch, wieder zu arbeiten, sei wegen erneut auftretender Symptome gescheitert.

Der Beschäftigte verwies auch auf Wochenenddienste, Mehrarbeit und belastende Änderungen des Dienstplans. Für den Zeitraum vom 7. bis zum 27. Januar 2025 forderte er schließlich 4.728,21 Euro brutto Entgeltfortzahlung abzüglich bereits erhaltenen Krankengeldes von 2.476,11 Euro netto.

Warum die Richter an den Attesten zweifelten

Das Gericht sah einen erheblichen Widerspruch zwischen der durchgehend bescheinigten Arbeitsunfähigkeit und der tatsächlich über längere Zeit erbrachten Arbeit. Den Richtern zufolge sprach diese Tätigkeit dafür, dass der Arzt zeitweise arbeitsfähig gewesen sein konnte – trotz seiner Grunderkrankung.

Sie schlossen dabei nicht aus, dass er sich überfordert und seine Gesundheit missachtet hatte. Sie hielten jedoch für möglich, dass die Bescheinigungen den wechselnden Schweregrad seiner Beschwerden nicht abbildeten.

Damit war aus Sicht des Gerichts der Beweiswert der Atteste für den späteren Zeitraum erschüttert. Der Beschäftigte musste seine Arbeitsunfähigkeit deshalb darlegen und gegebenenfalls beweisen. Näheres über diese Regelung erläutern wir in Streitigkeiten über Lohnfortzahlung trotz ärztlichen Attests.

Eine Depression ist nicht an jedem Tag gleich

Der Betroffene beantwortete nicht, welche Einschränkungen in welcher Schwere gerade vom 7. bis zum 27. Januar 2025 bestanden.

Eine Diagnose beschreibt die Erkrankung, eine AU-Bescheinigung hingegen die ärztlich festgestellte Unfähigkeit, die konkrete Tätigkeit auszuüben. Ob jemand arbeiten kann, hängt von seinen Beschwerden, den beruflichen Anforderungen und davon ab, ob die Arbeit eine Verschlimmerung erwarten lässt.

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Dass ein neuer Krankheitsschub durch Belastungen am Arbeitsplatz ausgelöst werden kann, zeigt auch andere arbeitsgerichtliche Rechtsprechung.

Allgemeine Symptome genügten nicht

Der Kläger hatte zwar zahlreiche mögliche Beschwerden einer Depression beschrieben und auf Niedergeschlagenheit, Erschöpfung sowie Antriebslosigkeit verwiesen.

Das stellten die Richter nicht infrage. Ihnen fehlten jedoch konkrete Angaben zum genauen Zeitpunkt, an dem diese Beschwerden aufgetreten waren, in welcher Schwere und welche Handlungen sie konkret verhinderten.

Die Richter verlangten dafür eine zeitlich nachvollziehbare Schilderung der persönlichen Einschränkungen. Als Beispiele nannten sie Schwierigkeiten beim Aufstehen, bei der Zubereitung von Mahlzeiten oder konkret beschreibbare Schlafprobleme.

Ohne ausreichend konkrete Tatsachen hätte die Beweisaufnahme erst ermitteln müssen, worauf der Anspruch an sich gestützt werden sollte; die Berufung blieb deshalb erfolglos.

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Früher zurückzukehren bleibt erlaubt

Eine Krankschreibung ist kein Beschäftigungsverbot, und eine förmliche „Gesundschreibung“ ist im Regelfall nicht vorgesehen.

Wer früher wieder arbeitsfähig ist, darf zurückkehren; der Arbeitgeber muss dabei seiner Fürsorgepflicht nachkommen. Bestehen erkennbare Zweifel an der Einsatzfähigkeit, darf er gesundheitliche Risiken nicht übergehen.

Der niedersächsische Fall betraf eine besondere Konstellation: mehrfach längere Arbeitsphasen innerhalb einer über Monate lückenlos bescheinigten Arbeitsunfähigkeit.

Diagnose, Attest und Arbeitsleistung unterscheiden

Umstand Bedeutung für den Zahlungsstreit Eine Depression ist diagnostiziert. Die Diagnose allein beschreibt noch nicht, weshalb die konkrete Arbeit im streitigen Zeitraum unmöglich war. Eine ordnungsgemäße AU-Bescheinigung liegt vor. Sie hat einen hohen Beweiswert; bloßes Misstrauen des Arbeitgebers genügt nicht, um ihn zu erschüttern. Ein Beschäftigter kehrt vorzeitig genesen zurück. Das ist grundsätzlich zulässig und beweist für sich genommen keine vorgetäuschte Erkrankung. Während monatelanger durchgehender Krankschreibung wird mehrfach länger gearbeitet. Das kann Zweifel an der Zuverlässigkeit der Bescheinigungen begründen, wie im entschiedenen Fall. Der Beweiswert ist erschüttert. Konkrete Beschwerden, ihre zeitliche Einordnung und ihre Auswirkungen auf die Arbeit müssen dargelegt und bei Bestreiten bewiesen werden.

Was Beschäftigte bei einem Zahlungsstopp brauchen

Verlangt Ihr Arbeitgeber zusätzliche Nachweise, sollten Sie zunächst klären, auf welche konkreten Tatsachen er seine Zweifel stützt. Die bloße Behauptung, eine psychische Erkrankung sei nicht erkennbar, erschüttert nicht den Beweiswert einer ärztlichen Krankschreibung.

Kommt es zum Rechtsstreit, beschreiben Sie Ihre eigenen Beschwerden möglichst genau und beziehen Sie diese auf Ihre Tätigkeit und den umstrittenen Zeitraum. Ärztliche Befunde, Behandlungsunterlagen und nachvollziehbare Aufzeichnungen stützen die Angaben.

Soll ein behandelnder Arzt als Zeuge aussagen, benötigt er eine Entbindung von der Schweigepflicht. Über die normale elektronische AU erhält der Arbeitgeber hingegen keine Diagnose, und die Grenzen dessen, was er über Ihre Erkrankung erfahren darf, bleiben bestehen.

Machen Sie ausstehende Zahlungen nachweisbar geltend und lassen Sie mögliche arbeits- oder tarifvertragliche Ausschlussfristen prüfen. Zugleich sollten Sie Ihre Krankenkasse ansprechen, weil bei erfüllten Voraussetzungen Krankengeld bereits vor der siebten Krankheitswoche infrage kommen kann.

Eine Arbeitsphase startet nicht immer neue sechs Wochen

§ 3 Entgeltfortzahlungsgesetz knüpft einen erneuten Anspruch unter anderem daran, dass mindestens sechs Monate keine Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Krankheit bestand oder seit Beginn der ersten Arbeitsunfähigkeit zwölf Monate vergangen sind.

Im niedersächsischen Urteil scheiterte die Forderung jedoch bereits daran, dass der Kläger seine Arbeitsunfähigkeit für den verlangten Zeitraum nicht ausreichend dargelegt hatte.

Fragen und Antworten zur Arbeitsunfähigkeit

Darf ich trotz laufender Krankschreibung wieder arbeiten?

Ja, wenn Sie tatsächlich wieder arbeitsfähig sind, ist eine vorzeitige Rückkehr grundsätzlich möglich. Eine Krankschreibung verpflichtet Sie nicht, bis zum bescheinigten Enddatum zu Hause zu bleiben.

Beweist geleistete Arbeit, dass ich gar nicht krank war?

Nein, eine Erkrankung kann fortbestehen, obwohl Sie zeitweise arbeiten können. Längere Arbeitsphasen während durchgehender Krankschreibung können aber Zweifel daran begründen, ob die Atteste Ihre Arbeitsfähigkeit zutreffend wiedergeben.

Reicht die Diagnose Depression für die Lohnfortzahlung?

Entscheidend ist, ob die Erkrankung Sie an Ihrer konkreten Arbeit hindert; normalerweise dient die AU-Bescheinigung dafür als Nachweis. Ist deren Beweiswert erschüttert, müssen Sie Ihre persönlichen Einschränkungen genauer schildern und gegebenenfalls beweisen.

Muss ich meinem Arbeitgeber meine Diagnose nennen?

Bei einer gewöhnlichen Krankmeldung müssen Sie grundsätzlich keine Diagnose mitteilen. In einem gerichtlichen Streit um Entgeltfortzahlung können nähere medizinische Angaben erforderlich werden, wenn die Bescheinigung als Nachweis nicht mehr ausreicht.

Kann mein behandelnder Arzt die Arbeitsunfähigkeit beweisen?

Seine Zeugenaussage kann Ihre Darstellung stützen, wenn Sie ihn dafür von der Schweigepflicht entbinden. Sie ersetzt jedoch nicht den erforderlichen konkreten Vortrag dazu, welche Beschwerden Sie im Zahlungszeitraum an der Arbeit hinderten.

Quellen

Bundesarbeitsgericht: Urteil vom 08.09.2021 – 5 AZR 149/21, Beweiswert einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz / Bundesamt für Justiz: § 3 Entgeltfortzahlungsgesetz

Landesarbeitsgericht Niedersachsen: Urteil vom 08.04.2026 – 8 SLa 571/25, Volltext bei nu:legal

Techniker Krankenkasse: Dürfen Beschäftigte trotz Krankschreibung arbeiten?