EM-Rente wegen Depressionen: Diagnose alleine reicht nicht aus

Wer an schweren Depressionen leidet und kaum noch arbeiten kann, hofft häufig auf eine Erwerbsminderungsrente. Doch selbst nach Monaten der Krankschreibung kann die Rentenversicherung den Antrag ablehnen.

Die Diagnose allein reicht oft nicht aus. Entscheidend ist, wie stark die Erkrankung die tägliche Arbeitsfähigkeit einschränkt. Besonders wichtig wird deshalb die medizinische Begutachtung.

Dort können unvollständige Unterlagen oder missverständlich geschilderte Beschwerden dazu führen, dass die tatsächlichen Einschränkungen nicht ausreichend berücksichtigt werden. Fünf praktische Tipps helfen Betroffenen, sich auf den Termin vorzubereiten.

Psychische Erkrankungen sind der häufigste Grund für eine Erwerbsminderungsrente

Nach der aktuellen Statistik der Deutschen Rentenversicherung wurden 2025 insgesamt 175.978 Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit neu bewilligt.

Davon entfielen 72.301 auf den Bereich Psychosomatik und Psychotherapie. Das entspricht 41,1 Prozent aller neuen Erwerbsminderungsrenten.

Depressionen gehören zu den Erkrankungen, die in diesem Bereich eine wichtige Rolle spielen. Die statistische Gruppe umfasst allerdings auch andere psychische und psychosomatische Erkrankungen.

Die Zahlen zeigen, dass psychische Erkrankungen als Ursache einer Erwerbsminderung anerkannt werden. Sie sagen jedoch nichts darüber aus, wie wahrscheinlich eine Bewilligung bei einer bestimmten Diagnose ist.

Die Deutsche Rentenversicherung stellte im Februar 2026 ausdrücklich klar, dass es keine automatische Erwerbsminderungsrente wegen einer psychischen Erkrankung gibt.

Wann Depressionen zu einer Erwerbsminderungsrente führen können

Die gesetzlichen Voraussetzungen ergeben sich aus § 43 SGB VI.

Bei einer vollen Erwerbsminderung können Betroffene aus gesundheitlichen Gründen auf nicht absehbare Zeit unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes weniger als drei Stunden täglich arbeiten.

Eine teilweise Erwerbsminderung liegt grundsätzlich vor, wenn noch mindestens drei, aber weniger als sechs Stunden tägliche Erwerbstätigkeit möglich sind.

Wer dagegen mindestens sechs Stunden täglich unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes arbeiten kann, gilt prinzipiell nicht als erwerbsgemindert.

Dabei geht es nicht nur um den bisherigen Beruf. Entscheidend ist vielmehr, welche Tätigkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt gesundheitlich noch möglich sind.

Bei Depressionen können insbesondere Antriebslosigkeit, Konzentrationsprobleme, ausgeprägte Erschöpfung, Schlafstörungen oder Schwierigkeiten im Umgang mit Belastungen eine Rolle spielen.

Auch weitere Erkrankungen und mögliche Nebenwirkungen von Medikamenten müssen berücksichtigt werden.

Eine schwere Depression führt jedoch nicht automatisch zu einer vollen Erwerbsminderung. Ebenso wenig lässt sich eine teilweise Erwerbsminderung allein wegen einer mittelschweren Depression ausschließen.

Maßgeblich bleiben die individuellen gesundheitlichen Auswirkungen.

Warum eine lange Krankschreibung nicht ausreicht

Ein häufiger Irrtum besteht darin, Arbeitsunfähigkeit und Erwerbsminderung gleichzusetzen. Wer arbeitsunfähig geschrieben ist, kann seine bisherige Arbeit wegen einer Erkrankung vorübergehend nicht ausüben.

Bei der Erwerbsminderungsrente prüft die Rentenversicherung dagegen, ob und in welchem zeitlichen Umfang eine Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt gesundheitlich noch möglich ist.

Deshalb kann jemand über einen längeren Zeitraum krankgeschrieben sein und dennoch keinen Anspruch auf Erwerbsminderungsrente haben.

Umgekehrt kann eine erhebliche Erwerbsminderung auch dann vorliegen, wenn einzelne alltägliche Tätigkeiten weiterhin bewältigt werden.

Gerade bei Depressionen muss die medizinische Beurteilung deshalb über die bloße Diagnose und die Dauer der Krankschreibung hinausgehen.

1. Alle wichtigen Arzt- und Klinikberichte zusammenstellen

Wer zu einer Begutachtung eingeladen wird, sollte möglichst vollständige medizinische Unterlagen vorbereiten.

Dazu gehören Berichte behandelnder Psychiater, psychotherapeutische Stellungnahmen, Klinikberichte und Reha-Entlassungsberichte. Auch Informationen über andere Erkrankungen können wichtig sein.

Entscheidend ist, dass die Unterlagen nicht nur Diagnosen enthalten, sondern die tatsächlichen gesundheitlichen Einschränkungen beschreiben.

Hilfreich sind etwa Angaben dazu, wie lange Konzentration möglich ist, welche Belastungen zu einer Verschlechterung führen und ob regelmäßige Pausen notwendig sind.

Die Deutsche Rentenversicherung nennt medizinische Befunde, Gutachten sowie Krankenhaus- und Reha-Berichte ausdrücklich als wichtige Unterlagen für einen Antrag auf Erwerbsminderungsrente.

Betroffene sollten vor dem Begutachtungstermin klären, welche Dokumente bereits vorliegen und welche noch nachgereicht werden können.

2. Den Krankheitsverlauf und die Einschränkungen im Alltag notieren

Im Begutachtungsgespräch müssen Betroffene häufig Fragen zu Beschwerden beantworten, die bereits seit Jahren bestehen. Dabei kann es schwerfallen, den zeitlichen Verlauf genau zu schildern.

Gerade Menschen mit Depressionen leiden teilweise unter Konzentrations- und Gedächtnisproblemen. Eine schriftliche Vorbereitung kann deshalb hilfreich sein.

Sinnvoll ist es, wichtige Stationen der Erkrankung festzuhalten: Wann begannen die Beschwerden? Welche Behandlungen fanden statt? Gab es Klinikaufenthalte oder Rehabilitationsmaßnahmen?

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Ebenso wichtig ist die Frage, wie sich die Symptome auf den Alltag auswirken.

Wer beispielsweise nur mit großer Mühe einkaufen kann, regelmäßig Termine versäumt oder nach einfachen Tätigkeiten längere Erholungszeiten benötigt, sollte solche Einschränkungen konkret schildern.

Denn eine allgemeine Aussage wie „Ich bin ständig erschöpft“ beschreibt noch nicht, welche Folgen die Erkrankung für eine regelmäßige Erwerbstätigkeit hat.

Konkrete Beispiele können die medizinische Einschätzung erleichtern.

3. Ungewöhnliche Symptome nicht verschweigen

Psychische Erkrankungen verlaufen nicht bei allen Menschen gleich. Manche Betroffene leiden unter ausgeprägtem Appetitverlust. Andere berichten über vermehrtes Essen oder zusätzliche Essstörungen.

Auch Schlaf, Antrieb und soziale Belastbarkeit können sich unterschiedlich verändern. Bei einer medizinischen Begutachtung werden solche Beschwerden teilweise mithilfe standardisierter Fragen oder Fragebögen erfasst.

Dabei kann es vorkommen, dass ungewöhnliche Angaben näher hinterfragt werden oder Widersprüche geklärt werden müssen. Betroffene sollten deshalb nicht versuchen, ihre Antworten an einem vermeintlich typischen Krankheitsbild auszurichten.

Wer tatsächlich ungewöhnliche Beschwerden hat, sollte diese wahrheitsgemäß angeben und den Zusammenhang erläutern. Wenn eine zusätzliche Erkrankung bestimmte Symptome erklärt, können entsprechende ärztliche Berichte hilfreich sein.

Dass eine Beschwerde nicht zum häufigsten Erscheinungsbild einer Depression gehört, bedeutet nicht automatisch, dass sie unglaubwürdig ist.

4. Auch gute Tage und besondere Anstrengungen richtig einordnen

Depressionen können einen wechselhaften Verlauf haben.

An manchen Tagen gelingt es Betroffenen, einzukaufen, Freunde zu treffen oder einen wichtigen Termin wahrzunehmen. An anderen Tagen sind selbst grundlegende Aufgaben kaum zu bewältigen.

Ein einzelner gelungener Termin beweist deshalb nicht, dass auch eine regelmäßige Erwerbstätigkeit möglich wäre. Entscheidend ist, welche Belastbarkeit über einen längeren Zeitraum besteht.

Wer beispielsweise für die Begutachtung große Anstrengungen unternommen hat, sollte dies gegebenenfalls erklären.

Auch die Vorbereitung durch Angehörige, eine Begleitung zum Termin oder eine notwendige Ruhephase danach können für die Beurteilung relevant sein.

Dass jemand gepflegt und pünktlich erscheint, schließt erhebliche depressive Beschwerden nicht aus. Umgekehrt sollte niemand versuchen, besonders krank oder ungepflegt zu wirken, um seine Einschränkungen zu verdeutlichen.

Wichtig ist eine sachliche und nachvollziehbare Schilderung des tatsächlichen Alltags.

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5. Beschwerden weder übertreiben noch herunterspielen

Viele Menschen mit Depressionen haben Schwierigkeiten, offen über ihre Erkrankung zu sprechen.

Manche schämen sich für ihre Beschwerden und versuchen, gegenüber anderen möglichst leistungsfähig zu erscheinen. Andere befürchten, dass ihnen ihre Erkrankung nicht geglaubt wird.

Für die Begutachtung ist jedoch entscheidend, dass die geschilderten Einschränkungen möglichst genau dem tatsächlichen Gesundheitszustand entsprechen.

Betroffene sollten deshalb weder Beschwerden verschweigen noch Symptome verstärken. Auch scheinbare Widersprüche sollten erklärt werden.

Wer gelegentlich einen kurzen Spaziergang schafft, aber nicht mehrere Stunden zuverlässig arbeiten kann, sollte beschreiben können, worin der Unterschied liegt.

Eine Erwerbstätigkeit erfordert regelmäßig wiederkehrende Belastbarkeit. Dazu gehören Konzentration, Ausdauer, Pünktlichkeit und die Fähigkeit, mit wechselnden Anforderungen umzugehen.

Diese Fähigkeiten können durch Depressionen erheblich beeinträchtigt sein, selbst wenn einzelne Aktivitäten weiterhin möglich bleiben.

Gutachter müssen mehr als die Diagnose berücksichtigen

Die Deutsche Rentenversicherung hat eigene sozialmedizinische Leitlinien zur Beurteilung psychischer Erkrankungen veröffentlicht.

Danach kommt es auf die Auswirkungen der Erkrankung auf das Leistungsvermögen an. Für die Rentenentscheidung sind sowohl das zeitliche Leistungsvermögen als auch qualitative Einschränkungen bedeutsam.

Bei psychischen Erkrankungen betrifft das Konzentrationsfähigkeit, Anpassungsfähigkeit, Belastbarkeit und soziale Interaktionen. Auch der bisherige Behandlungsverlauf spielt eine Rolle.

Die Rentenversicherung prüft grundsätzlich, ob medizinische Rehabilitation oder andere Leistungen zur Teilhabe die Erwerbsfähigkeit verbessern können. Dies entspricht dem gesetzlichen Grundsatz „Reha vor Rente“.

Eine zuvor durchgeführte Reha ist allerdings nicht in jedem Fall zwingende Voraussetzung für die Bewilligung einer Erwerbsminderungsrente.

Weitere Einzelheiten erläutern wir im Beitrag „Erwerbsminderungsrente: Diesen Gutachter müssen Sie nicht akzeptieren“.

Auch bei drei bis sechs Stunden Arbeitsfähigkeit kann eine volle Rente möglich sein

Ein wichtiger Sonderfall betrifft Menschen, die gesundheitlich noch mindestens drei, aber weniger als sechs Stunden täglich arbeiten können.

Sie sind grundsätzlich nur teilweise erwerbsgemindert.

Unter bestimmten Voraussetzungen kann jedoch eine volle Erwerbsminderungsrente wegen eines verschlossenen Teilzeitarbeitsmarktes infrage kommen.

Diese Leistung wird häufig als Arbeitsmarktrente bezeichnet. Voraussetzung ist insbesondere, dass kein geeigneter Teilzeitarbeitsplatz zur Verfügung steht.

Die Rentenversicherung prüft die hierfür maßgeblichen Umstände. Eine volle Arbeitsmarktrente entsteht deshalb nicht automatisch, nur weil jemand längere Zeit keine Arbeit gefunden hat.

Betroffene sollten gegebenenfalls prüfen lassen, ob diese besondere Rentenform bei ihrer Entscheidung berücksichtigt wurde.

Welche Versicherungszeiten für den Anspruch nötig sind

Neben den gesundheitlichen Voraussetzungen müssen grundsätzlich auch die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sein. In der Regel müssen Versicherte vor Eintritt der Erwerbsminderung die allgemeine Wartezeit von fünf Jahren zurückgelegt haben.

Außerdem sind drei Jahre Pflichtbeiträge innerhalb der letzten fünf Jahre vor Eintritt der Erwerbsminderung erforderlich. Dabei können besondere Zeiten und gesetzliche Ausnahmen berücksichtigt werden.

Beispielsweise kann sich der maßgebliche Fünfjahreszeitraum durch bestimmte rentenrechtliche Zeiten verlängern. Deshalb sollte ein Antrag nicht allein aufgrund einer vermeintlichen Lücke im Versicherungsverlauf aufgegeben werden.

Die Deutsche Rentenversicherung muss prüfen, welche Zeiten tatsächlich vorhanden sind und ob besondere Anspruchsregelungen greifen.

Wenn die Erwerbsminderungsrente abgelehnt wird

Auch ein ablehnender Bescheid ist nicht zwangsläufig das Ende des Verfahrens. Betroffene können grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch einlegen.

Die genaue Frist richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften und der Rechtsbehelfsbelehrung. Besonders wichtig ist anschließend die Frage, warum die Rentenversicherung den Antrag abgelehnt hat.

Möglicherweise fehlen medizinische Unterlagen. Vielleicht hat ein Gutachten bestimmte Beschwerden nicht ausreichend berücksichtigt oder die verbliebene Arbeitsfähigkeit anders bewertet als die behandelnden Ärzte.

Nach § 25 SGB X können Beteiligte unter den gesetzlichen Voraussetzungen Akteneinsicht verlangen. Dazu können auch die medizinischen Gutachten gehören, auf denen die Entscheidung beruht.

Mit den behandelnden Ärzten lässt sich anschließend prüfen, ob die Einschätzung medizinisch nachvollziehbar ist und welche zusätzlichen Nachweise erforderlich sein könnten.

Wichtig ist, dass ein Antrag auf Akteneinsicht die Widerspruchsfrist nicht verlängert.

Wie Betroffene vorgehen können, erläutert unser Beitrag „Erwerbsminderungsrente abgelehnt: Was Sie jetzt tun sollten“.

FAQ zur Erwerbsminderungsrente wegen Depressionen

Reicht eine schwere Depression für eine volle Erwerbsminderungsrente?

Nein. Entscheidend ist nicht allein die Diagnose oder der Schweregrad, sondern das verbliebene Leistungsvermögen. Eine volle Erwerbsminderung liegt grundsätzlich vor, wenn Betroffene wegen Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes weniger als drei Stunden täglich arbeiten können. Zusätzlich müssen die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sein.

Muss ich bei Depressionen immer zu einem Gutachter?

Nicht unbedingt. Die Rentenversicherung kann einen Antrag auch anhand der bereits vorhandenen medizinischen Unterlagen beurteilen. Reichen diese nicht aus, kann sie eine zusätzliche ärztliche Begutachtung veranlassen. Betroffene müssen im gesetzlich vorgesehenen Rahmen an der Aufklärung ihres Gesundheitszustands mitwirken.

Kann ich nach einer Ablehnung noch Erwerbsminderungsrente bekommen?

Ja. Gegen einen ablehnenden Bescheid kann grundsätzlich innerhalb eines Monats Widerspruch eingelegt werden. Dabei können zusätzliche medizinische Unterlagen berücksichtigt und vorhandene Gutachten überprüft werden. Bleibt der Widerspruch erfolglos, kommt eine Klage vor dem Sozialgericht infrage.

Gute Vorbereitung kann eine falsche Einschätzung vermeiden helfen

Eine Erwerbsminderungsrente wegen Depressionen ist möglich. Das zeigen auch die Zahlen der Deutschen Rentenversicherung.

Ob ein Antrag erfolgreich ist, hängt jedoch von den individuellen gesundheitlichen Einschränkungen und den gesetzlichen Voraussetzungen ab.

Gerade bei psychischen Erkrankungen ist eine nachvollziehbare Dokumentation des Krankheitsverlaufs wichtig. Arztberichte, konkrete Beispiele aus dem Alltag und eine sorgfältige Vorbereitung auf die Begutachtung können dazu beitragen, dass das tatsächliche Leistungsvermögen umfassend beurteilt wird.

Eine Garantie auf Bewilligung gibt es nicht. Wer seine Beschwerden sachlich schildert und medizinische Unterlagen vollständig einreicht, schafft aber eine bessere Grundlage für eine fundierte Entscheidung.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung – Rentenversicherung in Zahlen 2026, Seite 57: Rentenzugänge nach Indikationsgruppen

Deutsche Rentenversicherung – Faktencheck zur Rente bei psychischen Erkrankungen, 20. Februar 2026

Deutsche Rentenversicherung – Erwerbsminderungsrenten und ihre Voraussetzungen

Deutsche Rentenversicherung – Sozialmedizinische Begutachtung

Deutsche Rentenversicherung – Welche Unterlagen werden für den Rentenantrag benötigt?

§ 43 SGB VI – Rente wegen Erwerbsminderung

§ 9 SGB VI – Vorrang von Leistungen zur Teilhabe

§ 25 SGB X – Akteneinsicht durch Beteiligte

§ 84 SGG – Widerspruchsfrist