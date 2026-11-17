Wer seinen Wasserzähler erst an Silvester ablesen will, kann die örtliche Meldefrist bereits verpasst haben. Mehrere Städte und Versorger verlangen die Angaben schon im November 2026 und kündigen bei fehlenden Meldungen eine Schätzung an.

Besonders ärgerlich kann eine verspätete Meldung bei Gartenwasserzählern werden: Unter Umständen entfällt eine Entlastung bei den Schmutzwassergebühren. Entscheidend sind der zuständige Anbieter, die Art des Zählers und der Termin in der örtlichen Ableseaufforderung.

Keine einheitliche Ablesefrist für ganz Deutschland

Für die Jahresablesung gibt es keinen einheitlichen bundesweiten Novemberstichtag. Die aktuellen Mitteilungen der Versorger zeigen vielmehr, wie stark sich die Termine vor Ort unterscheiden.

Außerdem sind Ablesetag und Rückmeldefrist auseinanderzuhalten. Die Stadt Bad Camberg bittet beispielsweise um eine Ablesung möglichst zum 15. November, lässt für die Übermittlung aber bis zum 20. November 2026 Zeit.

Diese Fristen gelten im November 2026

Die folgende Auswahl nennt örtliche Termine und Besonderheiten; die jeweiligen Originalmitteilungen sind direkt verlinkt. Für den eigenen Anschluss zählt die Aufforderung des zuständigen Versorgers beziehungsweise der Gemeinde.

Meldefristen Versorger, Verband oder Kommune Betroffene Zähler Frist beziehungsweise Termin Folge oder Besonderheit laut Quelle Quelle Gemeinde Hambrücken Wasserzähler zur Jahresablesung 12.11.2026 Bei fehlender Ablesung wird der Verbrauch anhand der Vorjahre geschätzt. Mitteilung Stadtwerke Bad Oeynhausen Wasserzähler ohne automatische Funkauslesung 15.11.2026 Ohne Meldung wird der Verbrauch zum Jahresende geschätzt; Funkzähler werden automatisch erfasst. Mitteilung Stadtwerke Freudenberg (Siegerland) Wasserzähler zur Selbstablesung 15.11.2026 Ohne übermittelten Zählerstand kündigt die Stadt eine Schätzung an. Mitteilung Stadt Oelde Gartenwasserzähler 15.11.2026 Ablesestichtag ist der 01.11.; nach dem 15.11. gemeldete Stände werden laut Formular nicht berücksichtigt. Formular 2026 Entsorgungsbetriebe / Stadtwerke Wesseling Angemeldete Gartenwasserzähler 16.11.2026 Eigenständige Gartenwasser-Ablesung; die Aufforderungen für Hauptwasserzähler werden erst Ende November versandt. Mitteilung Stadtwerke Bad Camberg Mechanische Haupt- und Gartenwasserzähler 20.11.2026 Gewünschter Ablesetag: 15.11.; fehlt die Meldung, wird der Stand geschätzt. Mitteilung Markt Burghaslach Wasserzähler zur Selbstablesung 20.11.2026 Bei fehlender Rückmeldung wird der Wasserverbrauch geschätzt. Amtsblatt, Abschnitt Burghaslach Gemeinde Scheeßel Garten- und Nebenwasserzähler 20.11.2026 Termin zur Verarbeitung der Abzugsmengen; telefonische Meldungen werden nicht entgegengenommen. Mitteilung Wasserwerk Hövelhof Wasserzähler zur Selbstablesung 22.11.2026 Bei fehlender Meldung droht eine Schätzung; vorhandene Funkwasserzähler werden automatisch ausgelesen. Mitteilung Gemeinde Pliezhausen Wasserzähler zur Jahresablesung 22.11.2026 Nach diesem Tag ist die Online-Meldung geschlossen; ohne rechtzeitigen Stand wird geschätzt. Mitteilung Stadt Teublitz Wasserzähler zur Jahresablesung 22.11.2026 Bei verspäteter Meldung erfolgt die Abrechnung anhand einer Schätzung auf Basis des Vorjahresverbrauchs. Mitteilung Stadtwerke Wiesloch Wasserzähler der aktuellen Ablesekampagne 22.11.2026 Die Stadt bittet um Mitteilung bis zu diesem Termin; Ablesekarten werden versandt. Mitteilung Stadtwerke Marsberg Wasserzähler zur Selbstablesung 26.11.2026 Der Zählerstand muss spätestens an diesem Tag vorliegen, damit der Verbrauch nicht geschätzt wird. Stadtmitteilung Stadtwerke Borgentreich Wasserzähler zur Selbstablesung 30.11.2026 Ohne Meldung wird geschätzt; nachträgliche Angaben werden laut veröffentlichtem Bericht nicht berücksichtigt. Pressebericht Markt Bruck i.d.OPf. Mechanische Hauptwasserzähler und Gartenwasserzähler 30.11.2026 Gartenwasserstände müssen auch bei Funk-Hauptzählern selbst gemeldet werden; versäumte Gartenmeldungen werden nicht nachträglich berücksichtigt. Mitteilung Gemeinde Eigeltingen Wasserzähler zur Selbstablesung 30.11.2026 Liegt kein Stand vor, nimmt die Gemeinde eine Schätzung vor. Amtsblatt Gemeinde Hüllhorst Wasserzähler zur Jahresablesung 30.11.2026 Rückmeldung online, per QR-Code oder mit der Ablesekarte; der Termin wird für die korrekte Abrechnung verlangt. Mitteilung Gemeinde Niederalteich Wasserzähler zur Jahresablesung 30.11.2026 Ohne rechtzeitige Rückgabe wird geschätzt; Abrechnungszeitraum endet am 30.11.2026. Mitteilung Stadt Oberderdingen Wasserzähler zur Selbstablesung 30.11.2026 Ohne Meldung wird geschätzt; die Stadt erklärt, Abrechnungen aus programmtechnischen Gründen nicht nachträglich zu korrigieren. Mitteilung Stadtwerke Sundern Garten-, Stall- und Zisternenzähler 30.11.2026 Verspätete Garten-/Stall-Abzugsmengen werden laut Stadtwerken auch im Folgejahr nicht angerechnet; bei Zisternen wird ohne Meldung geschätzt. Mitteilung Wasserwerk Erndtebrück Wasserzähler ohne Fernablesung 04.12.2026 Ablesestichtag: 30.11.; bei fehlender Meldung bis 04.12. wird der Jahresverbrauch anhand des Vorjahres geschätzt. Mitteilung Gemeinde Seckach Wasserzähler zur Jahresablesung 04.12.2026 Ohne Meldung wird der Stand anhand des Vorjahresverbrauchs geschätzt. Mitteilung Gemeinde Mulfingen Wasserzähler zur Jahresablesung 06.12.2026 Bei fehlendem Rücklauf bis zu diesem Tag wird der Wasserverbrauch geschätzt. Mitteilung Gemeinde Lichtenstein (Baden-Württemberg) Wasserzähler zur Jahresablesung 10.12.2026 Außerhalb des Ablesezeitraums abgegebene Stände werden laut Gemeinde nicht berücksichtigt; ohne Meldung wird geschätzt. Mitteilung Gemeinde Schonach Wasserzähler zur Selbstablesung 10.12.2026 Bei fehlender Meldung werden die Zählerstände geschätzt. Mitteilung Gemeinde Teningen Wasserzähler zur Jahresablesung 10.12.2026 Zu spät oder nicht gemeldete Zählerstände werden geschätzt. Mitteilung Marktflecken Villmar Wasserzähler zur Selbstablesung 10.12.2026 Die amtliche Mitteilung kündigt bei Fristversäumnis eine als unwiderruflich bezeichnete Verbrauchsschätzung an. Amtliche Mitteilung Stadt Dissen aTW Haupt- und angemeldete Gartenwasserzähler 11.12.2026 Ohne fristgerechte Stände schätzt die Stadt den Verbrauch anhand vorhandener Daten. Mitteilung Gemeinde Glattbach Wasserzähler zur Jahresendablesung 11.12.2026 Der 22.11. beendet nur die E-Mail-Vorabmeldung; die allgemeine Meldefrist endet am 11.12., danach wird bei fehlenden Daten geschätzt. Mitteilung Stadt Frankenau Städtische Wasserzähler 15.12.2026 Ohne bis dahin vorliegenden Stand wird der Wasserverbrauch geschätzt. Mitteilung Kreiswerke Grevenbroich / Stadt Jüchen Hauswasserzähler und Garten-Zwischenzähler 15.12.2026 Beide Meldungen laufen über die Kreiswerke; versäumte Abzugsmengen können im Folgejahr nicht vollständig nachgeholt werden. Mitteilung NUWAB – Nuthe Wasser und Abwasser Oktober-Ablesekarten für Gartenanlagen und Zählerschächte 15.12.2026 per Karte; 31.12.2026 per E-Mail Die Mitteilung lässt per E-Mail ausdrücklich länger Zeit; ohne fristgerechte Angaben wird auf Vorjahresbasis geschätzt. Mitteilung Stadt Verl Angemeldete, gültig geeichte Gartenwasserzähler 15.12.2026 Meldetermin für die Berücksichtigung der nicht in die Kanalisation gelangten Wassermenge bei der Schmutzwassergebühr. Mitteilung WAZV Ziesar Gartenwasserzähler 15.12.2026 Ohne Meldung werden 0 Kubikmeter angesetzt; der Verbrauch wird dann nicht von der Schmutzwassergebühr abgezogen. Mitteilung ZWAV – übrige Abnahmestellen Ablesekarten der allgemeinen Jahresablesung 15.12.2026 Die Mitteilung nennt für diese Karten den 15.12.; für die bereits im September versandten Garten-/Schachtkarten wird gesondert der 31.12. genannt. Mitteilung Stadt Endingen am Kaiserstuhl Wasserzähler zur Selbstablesung 17.12.2026 Bei verspäteter oder ausbleibender Rückmeldung werden die Zählerstände geschätzt. Mitteilung Stadt Runkel Analoge Hauswasserzähler 18.12.2026 Fehlende Stände führen zu Schätzungen; Funkwasserzähler werden am Jahresende ausgelesen. Mitteilung Stadtwerke Völklingen Zähler der Jahresablesung ohne automatische Funkerfassung 18.12.2026; persönlicher Vorablink nur bis 15.11.2026 Der Novembertermin beendet lediglich den persönlichen Ableselink; weitere Meldewege bleiben bis 18.12. offen, danach wird ohne Stand geschätzt. Mitteilung TeWeMa / Gemeinde Mandelbachtal Wasser- und Gartenzähler 23.12.2026 Nur bis dahin gemeldete Endstände werden berücksichtigt; andernfalls wird anhand der Vorjahre geschätzt. Mitteilung Stadtwerke Bendorf Hauptwasserzähler ohne Funk 31.12.2026 Für die noch nicht auf Funk umgerüsteten Haushalte verlangt die Stadt die Selbstmeldung bis zum Jahresende. Mitteilung Gemeinde Gallmersgarten Wasserzähler zur Jahresablesung 31.12.2026 Die E-Mail-Vorabkampagne endet am 29.11.; anschließend folgen Ablesekarten, bei fehlender Meldung bis Jahresende wird geschätzt. Amtsblatt, Abschnitt Gallmersgarten Gemeinde Illesheim Wasserzähler zur Jahresablesung 31.12.2026 Die E-Mail-Vorabkampagne endet am 29.11.; die anschließende Meldung ist bis 31.12. möglich, ohne Meldung wird geschätzt. Amtsblatt, Abschnitt Illesheim Abwasserbetrieb der Stadt Lauf a.d.Pegnitz Abzugs- und Gartenwasserzähler 31.12.2026 Auch bei Nullverbrauch ist zu melden; spätere Meldungen werden laut Stadt nur in Ausnahmefällen berücksichtigt. Mitteilung VG Lingenfeld / Wasserversorgungszweckverband Selbst abzulesende Wasserzähler, einschließlich Gartenzähler 31.12.2026 Ohne Endstand wird auf Basis des Vorjahres geschätzt; telefonische Meldungen sind ausgeschlossen. Mitteilung Markt Marktbergel Wasserzähler zur Jahresablesung 31.12.2026 Vorabkampagne bis 29.11.; danach werden Ablesekarten verschickt, bei fehlender Jahresendmeldung wird geschätzt. Amtsblatt, Abschnitt Marktbergel Werke der VG Otterbach-Otterberg Anerkannte private Abzugswasserzähler 31.12.2026 Bis zu diesem Termin ist der Antrag auf Absetzung nicht eingeleiteter Wassermengen für 2026 einzureichen. Antragsformular 2026 WAZV Ziesar Hauptwasserzähler ohne Funk 31.12.2026 Ohne Meldung wird der Verbrauch auf Grundlage des Vorjahres geschätzt; dies ist eine andere Frist als für Gartenzähler. Mitteilung ZWAV – Garten-/Schachtanlagen Im September versandte besondere Ablesekarten 31.12.2026 Für diese Kundengruppe nennt die Mitteilung ausdrücklich den 31.12.; die jeweilige Ablesekarte ist zu beachten. Mitteilung Wasserversorgungszweckverband Weimar Hauswasserzähler 01.01.2027 Ohne bis dahin vorliegenden Stand wird anhand des Vorjahres geschätzt; Garten- und Wohnungswasserzähler gehören nicht zu dieser Kampagne. Mitteilung Stadt Breuberg Wasserzähler zur Jahresablesung 03.01.2027 Die Stadt bittet um Meldung bis 03.01.; liegen die Daten am 04.01. nicht vor, wird aus terminlichen Gründen geschätzt. Mitteilung BRAWAG / Stadtwerke Brandenburg an der Havel Hauptwasserzähler im Rahmen der Jahresablesung 04.01.2027 Liegen bis dahin keine Stände vor, wird laut aktuellem Pressebericht anhand geschätzter Werte abgerechnet. Pressebericht vom 13.11.2026 Stadtwerke Hürth Wasserzähler der Jahresablesung 15.12.2026 empfohlen; Ablesezeitraum endet 04.01.2027 Die Stadtwerke empfehlen ausdrücklich den früheren Meldetermin; bei fehlender Rückmeldung wird rechnerisch geschätzt. Mitteilung Wasserversorgungsverband Rotenburg-Land Hauptwasserzähler ohne automatische Funkauslesung 05.01.2027 Ablesestichtag: 31.12.; verspätete oder fehlende Meldungen werden geschätzt, Gartenwasser wird bei der zuständigen Kommune gemeldet. Mitteilung Gemeinde Emmering Wasserzähler zur Verbrauchsgebührenabrechnung 08.01.2027 Bei verspäteter Meldung wird der Wasserverbrauch für die Jahresabrechnung 2026 geschätzt. Mitteilung Markt Heroldsberg Haupt- und Sonderzähler 08.01.2027 Verspätete Ablesekarten werden laut Gemeinde bei der laufenden Ablesung nicht mehr berücksichtigt; Online-Meldung endet ebenfalls am 08.01. Mitteilung Zweckverband Mittelzentrum Bad Segeberg–Wahlstedt Wasserstände für die Schmutzwasserabrechnung 10.01.2027 regulär; Nachreichung bis 31.01.2027 Ohne Daten bis 10.01. erfolgt eine Hochrechnung; bis 31.01. per E-Mail oder Post nachgereichte Stände werden durch Änderungsbescheid berücksichtigt. Mitteilung Gemeinde Möhrendorf Gartenwasserzähler 10.01.2027 Keine Ablesekarten per Post; Meldung per Formular oder online, nicht per Telefon oder Fax. Mitteilung Gemeindewerke Peißenberg Zähler der Jahresablesung, einschließlich Wasserzähler 18.01.2027 Bis zu diesem Tag ist die Übermittlung möglich; Abrechnungsstichtag ist der 01.01.2027. Mitteilung Zweckverband Fließtal Registrierte Privat- und Gartenwasserzähler 22.01.2027 Ende der digitalen Ablesekampagne; ohne Meldung wird geschätzt, die Trinkwasserzähler der Wasser Nord sind nicht erfasst. Kommunale Mitteilung Stadt Andernach Angemeldete Gartenwasserzähler 31.01.2027 Verspätete Stände können laut Stadt nicht mehr berücksichtigt werden; die Meldung ist jährlich erforderlich. Mitteilung

Warum eine Schätzung die Rechnung erhöhen kann

Fehlt der gemeldete Zählerstand, greifen mehrere der genannten Anbieter auf eine Verbrauchsschätzung zurück. Wird dabei mehr Wasser angesetzt, als tatsächlich verbraucht wurde, fällt der verbrauchsabhängige Rechnungsbetrag entsprechend höher aus.

Das kann etwa Haushalte treffen, deren Verbrauch nach einem Auszug deutlich gesunken ist. Umgekehrt kann eine zu niedrige Schätzung später zu einer höheren Nachzahlung führen.

Auch eine rechtzeitige Novemberablesung kann noch eine Hochrechnung bis zum Jahresende erforderlich machen. Das Wasserwerk Hövelhof erläutert ausdrücklich, dass es aus den gemeldeten Werten den voraussichtlichen Verbrauch bis zum Jahresende ermittelt.

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Beim Gartenwasserzähler kann ein Gebührenvorteil verloren gehen

Ein anerkannter Gartenwasserzähler dokumentiert Wasser, das beispielsweise zur Gartenbewässerung verwendet wird und nicht in die Kanalisation gelangt. Nach den örtlichen Regeln kann diese Menge bei der Berechnung der Schmutzwassergebühren abgezogen werden.

Wie folgenreich eine verspätete Meldung sein kann, zeigt Sundern: Nach Angaben der Stadtwerke werden nach Ende November eingehende Meldungen nicht mehr berücksichtigt. Die betreffende Abzugsmenge werde auch im Folgejahr nicht nachträglich angerechnet.

Für betroffene Haushalte geht es damit um mehr als eine vorübergehend unpassende Verbrauchsschätzung. Wer einen solchen Zähler nutzt, sollte dessen eigene Meldevorgaben prüfen und sich die fristgerechte Übermittlung bestätigen lassen.

Keine Ablesekarte bedeutet nicht automatisch Entwarnung

In Bad Camberg werden nach Angaben der Stadt bereits seit 2025 keine Ablesekarten mehr verwendet. Haushalte mit mechanischen Zählern sollen ihre Werte trotzdem über das Kundenportal, per E-Mail oder per Post mitteilen.

Bei Funkwasserzählern kann die Selbstablesung dagegen entfallen, wenn der Anbieter die Daten selbst erfasst. In Hövelhof ist dies ausdrücklich vorgesehen; ob es am eigenen Wohnort ebenso gehandhabt wird, ergibt sich aus den Informationen des zuständigen Wasserwerks.

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Zählernummer, Ablesedatum und Übermittlung dokumentieren

Vor der Meldung sollten die Zählernummer am Gerät und die Angaben in der Ableseaufforderung miteinander abgeglichen werden. Zu übermitteln ist der angezeigte Zählerstand nach den Vorgaben des Anbieters, ergänzt um das tatsächliche Ablesedatum.

Ein gut lesbares Foto, auf dem Zählernummer und Stand erkennbar sind, erleichtert spätere Rückfragen. Ebenso sinnvoll ist es, die Eingangsbestätigung des Portals oder einen anderen Nachweis der Übermittlung aufzubewahren.

Was Mieter bei der Wasserabrechnung prüfen sollten

Wer Wasser über die Nebenkosten bezahlt, sollte mit Vermieter oder Hausverwaltung klären, ob und an wen ein Wohnungszählerstand gemeldet werden soll.

Die Ablesung des Hausanschlusszählers und die Erfassung des Verbrauchs einzelner Wohnungen können unterschiedliche Vorgänge sein.

Bei einer auffälligen Wasserabrechnung können Mieter Einsicht in die zugrunde liegenden Belege verlangen. Welche Unterlagen dafür hilfreich sind, erläutert unser Beitrag zum Recht auf Belegeinsicht und Zahlungsnachweise bei der Nebenkostenabrechnung.

Einwendungen gegen eine Betriebskostenabrechnung müssen dem Vermieter nach § 556 Absatz 3 BGB grundsätzlich spätestens zwölf Monate nach deren Zugang mitgeteilt werden.

Etwas anderes ist die Abrechnungsfrist des Vermieters, die wir im Beitrag über verspätete Nebenkostenabrechnungen und Nachforderungen erklären.

Frist verpasst: Den Zählerstand umgehend nachreichen

Ist die örtliche Rückmeldefrist bereits abgelaufen, sollte der tatsächliche Stand trotzdem sofort dokumentiert und dem zuständigen Anbieter mitgeteilt werden. Dabei empfiehlt sich die ausdrückliche Nachfrage, ob der Wert noch für die laufende Abrechnung berücksichtigt werden kann.

Liegt schon eine Rechnung vor, sollten Betroffene bei einer unplausiblen Schätzung zeitnah eine Prüfung verlangen und ihre Nachweise beifügen. Handelt es sich um einen kommunalen Gebührenbescheid, sind außerdem die Hinweise zu Rechtsbehelfen und die dort genannte Frist zu beachten.

Drei Fragen und Antworten zum Wasserzähler

Müssen alle Haushalte ihren Wasserzähler bis zum 22. November melden?

Nein, dieser Termin gilt nur bei bestimmten örtlichen Versorgern, beispielsweise in Wiesloch und Hövelhof für die aktuelle Ablesekampagne. Andere Anbieter nennen andere Fristen oder lesen geeignete Funkzähler selbst aus.

Was passiert, wenn die Rückmeldefrist verstreicht?

Mehrere Versorger kündigen für diesen Fall eine Schätzung an, die vom tatsächlichen Verbrauch abweichen kann. Ob eine verspätete Meldung noch berücksichtigt wird, sollte unverzüglich mit dem Anbieter geklärt werden.

Müssen auch Mieter ihren Zählerstand selbst übermitteln?

Das hängt davon ab, wie die Wasserversorgung und die Verbrauchserfassung im Haus organisiert sind. Mieter sollten die konkrete Ableseaufforderung beachten und offene Fragen mit Vermieter oder Hausverwaltung klären.