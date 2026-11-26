Ein Mann mit fortgeschrittener Hüftarthrose wollte zwei künstliche Hüftgelenke über das Sozialamt erhalten. Das Sozialgericht Heilbronn erkannte seine chronischen Schmerzen als behandlungsbedürftig an, hielt die Operationen jedoch für aufschiebbar.

Nach den ärztlichen Stellungnahmen waren zunächst eine Schmerztherapie und Maßnahmen zur Senkung von Herz-Kreislauf-Risiken möglich (Gerichtsbescheid vom 23. November 2026, Az. S 15 AY 1403/26).

Chronische Schmerzen und schwere Gehstörung

Der 1983 geborene Kläger bezieht gemeinsam mit seiner Ehefrau und seinen vier Kindern Grundleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Seit Jahren leidet er an einer fortgeschrittenen Arthrose in beiden Hüftgelenken infolge einer Hüftkopfnekrose. Sein Anwalt schilderte starke Schmerzen und erhebliche Probleme beim Gehen.

Im Juni 2025 beantragte der Mann beim Sozialamt die Versorgung mit zwei zementfreien künstlichen Hüftgelenken. Dazu legte er einen Arztbrief seines behandelnden Orthopäden vor. Das Sozialamt holte eine Stellungnahme des Gesundheitsamts ein. Nach Rücksprache mit dem Orthopäden kam der Amtsarzt zu dem Ergebnis, dass die Eingriffe mit einer gezielten Schmerztherapie und dem Abbau von Herz-Kreislauf-Risiken zunächst aufgeschoben werden konnten.

Das Sozialamt lehnte den Antrag ab

Nach einem erfolglosen Widerspruch klagte der Mann im April 2026 vor dem Sozialgericht Heilbronn. Sein Anwalt argumentierte, die bisherigen Behandlungsmöglichkeiten seien ausgeschöpft und § 4 AsylbLG müsse so ausgelegt werden, dass eine menschenwürdige medizinische Versorgung gewährleistet sei. Außerdem verwies er darauf, dass das Sozialamt die fachärztliche Abklärung bereits bezahlt hatte.

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Warum die Hüftoperationen aus Sicht des Gerichts warten konnten

Das Sozialgericht wies die Klage ab und lehnte den Antrag auf Prozesskostenhilfe ab.

§ 4 Abs. 1 Satz 1 AsylbLG sieht die erforderliche Behandlung akuter Erkrankungen und von Schmerzzuständen vor. Auch chronische Schmerzen können einen Anspruch auf Behandlung begründen. Im Fall des Klägers war deshalb entscheidend, welche Behandlung zur Linderung seiner Schmerzen erforderlich war.

Der behandelnde Orthopäde hielt ein Abwarten für medizinisch vertretbar. Das Gesundheitsamt sah Möglichkeiten, die Schmerzen zu lindern und Herz-Kreislauf-Risiken zu senken. Aus den Unterlagen ging für das Gericht nicht hervor, dass diese Möglichkeiten bereits erfolglos ausgeschöpft waren. Deshalb hielt es die Implantation der Hüftprothesen zu diesem Zeitpunkt für aufschiebbar.

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Keine Kostenübernahme als sonstige Leistung

Nach § 6 Abs. 1 AsylbLG kommen ergänzende Leistungen in Betracht, wenn sie im Einzelfall zur Sicherung der Gesundheit unerlässlich sind. Weil die Operationen medizinisch aufschiebbar waren, sah das Gericht sie zu diesem Zeitpunkt auch nach dieser Vorschrift nicht als unerlässlich an. Aus den Unterlagen ergab sich aus Sicht des Gerichts keine konkrete Gesundheitsgefahr, die sich nur durch die Eingriffe hätte abwenden lassen.

Wann eine Behandlung bei chronischer Erkrankung unaufschiebbar ist

Nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts kann auch bei einer chronischen Erkrankung ein akuter Behandlungsbedarf entstehen. Das gilt bei einem laufenden Behandlungsbedarf ebenso wie bei einer Verschlimmerung. Eine Behandlung kann etwa unaufschiebbar sein, wenn sich eine akute oder unumkehrbare Verschlechterung nur durch einen zeitnahen Eingriff verhindern lässt oder ein späterer Eingriff den angestrebten Behandlungserfolg nicht mehr erreichen kann (BSG, Urteile vom 29. Februar 2024, Az. B 8 AY 3/23 R und B 8 AY 2/23 R).

Bei der Prüfung kommt es auch darauf an, wie lange sich die betroffene Person voraussichtlich noch in Deutschland aufhält. Dafür zählen die konkreten Lebensumstände. Ist eine baldige Ausreise ungewiss, kann das gegen einen weiteren Aufschub sprechen. Steht die Ausreise unmittelbar bevor, kann es bei einer längerfristigen Behandlung darauf ankommen, ob sie noch in Deutschland abgeschlossen werden kann.

Was Betroffene für den Antrag nachweisen können

Die Entscheidung betrifft einen Mann, der Grundleistungen nach dem AsylbLG bezog. Für Bezieher von Analogleistungen nach § 2 AsylbLG gelten bei der Krankenbehandlung die Vorschriften des SGB XII entsprechend.

Ein fachärztliches Attest kann erklären, welche Beschwerden vorliegen, was bisher versucht wurde und warum die verfügbaren Alternativen im konkreten Fall nicht ausreichen. Bei einer geplanten Operation hilft eine konkrete Einschätzung, wie lange der Eingriff medizinisch vertretbar aufgeschoben werden kann und welche Folgen bei weiterem Abwarten zu erwarten sind.

Quellen

Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Heilbronn vom 23. November 2026

Bundessozialgericht, B 8 AY 3/23 R und Bundessozialgericht, B 8 AY 2/23 R

§ 2 AsylbLG, § 4 AsylbLG und § 6 AsylbLG