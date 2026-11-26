Eine kleine Wohnung kann für das Jobcenter zu teuer sein, obwohl ihre Gesamtmiete unter dem örtlichen Richtwert liegt. Seit Juli 2026 heißt das Bürgergeld Grundsicherungsgeld, und Kommunen können zusätzlich festlegen, wie viel ein Quadratmeter kosten darf.

Auch die einjährige Karenzzeit schützt die Miete nur noch bis zu einer Obergrenze. Wer wiederholt Termine beim Jobcenter versäumt, kann am Ende sogar den Anspruch auf Wohnkosten verlieren.

Auch eine günstige Wohnung kann pro Quadratmeter zu teuer sein

Bei den Unterkunftskosten kam es bislang vor allem darauf an, ob die Miete insgesamt zur Haushaltsgröße und zum örtlichen Mietniveau passte. Jetzt kann das Jobcenter zusätzlich den Preis pro Quadratmeter prüfen, wenn der kommunale Träger dafür eine eigene Obergrenze festgelegt hat.

Besonders spürbar ist das für Menschen in kleinen Wohnungen, weil sich die Kaltmiete dort auf wenige Quadratmeter verteilt. Mülheim an der Ruhr hat beispielsweise zum 1. November 2026 eine Obergrenze von 14,86 Euro je Quadratmeter Nettokaltmiete eingeführt.

Die Quadratmetergrenze kann schon während der Karenzzeit greifen. Wer eine Kostensenkungsaufforderung erhält, sollte sich den örtlichen Grenzwert, die zugrunde gelegte Wohnfläche und den betroffenen Mietbestandteil schriftlich nennen lassen.

Die 150-Prozent-Grenze kann ab dem ersten Monat greifen

Die einjährige Karenzzeit beginnt grundsätzlich mit dem ersten Leistungsmonat. Wer nach einer Unterbrechung erneut Leistungen beantragt, bekommt eine neue Karenzzeit, wenn zuvor mindestens drei Jahre lang keine Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII bezogen wurden (§ 22 SGB II).

Die Unterkunftskosten sind grundsätzlich auf das Eineinhalbfache des örtlichen Richtwerts begrenzt. Liegt dieser bei 600 Euro Bruttokaltmiete, kann das Jobcenter schon im ersten Leistungsmonat bei 900 Euro deckeln (Bundesagentur für Arbeit).

Bei unabweisbar höheren Kosten oder in Bedarfsgemeinschaften mit Kindern kann das Jobcenter im Einzelfall innerhalb der Karenzzeit auch höhere Beträge anerkennen. Heizkosten werden grundsätzlich von Beginn an auf ihre Angemessenheit geprüft.

Beispielrechnung bei 600 Euro örtlichem Richtwert für die Bruttokaltmiete Tatsächliche Bruttokaltmiete Anerkannte Unterkunftskosten in der Karenzzeit Monatliche Mietlücke 600 Euro 600 Euro 0 Euro 820 Euro 820 Euro 0 Euro 1.000 Euro 900 Euro 100 Euro

Die Tabelle zeigt den Regelfall, in dem allein die 150-Prozent-Grenze zur Anwendung kommt. Die Bruttokaltmiete umfasst die Nettokaltmiete und die kalten Betriebskosten.

Wer 1.000 Euro schuldet und 900 Euro anerkannt bekommt, muss die fehlenden 100 Euro selbst aufbringen. Schon im ersten Jahr können so aus einer scheinbar kleinen Differenz 1.200 Euro werden.

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Nach der Karenzzeit kann das Jobcenter bei zu hohen Kosten verlangen, die Miete auf den regulären örtlichen Richtwert zu senken. Für die Kostensenkung gilt regelmäßig eine Übergangszeit von bis zu sechs Monaten, solange die Kostensenkung unmöglich oder unzumutbar ist (Gegen-Hartz zur Kostenübernahme nach der Karenzzeit).

Das Sozialgericht Kassel hielt in einem Eilbeschluss die Anwendung der 150-Prozent-Grenze ohne ein schlüssiges Konzept zur Ermittlung angemessener Wohnkosten für unzulässig. Gegen den Beschluss wurde Beschwerde eingelegt (SG Kassel, Beschluss vom 14. Oktober 2026, S 1 AS 304/26 ER).

Bei Verdacht auf einen Verstoß müssen Mieter die Miethöhe rügen

In Gebieten mit Mietpreisbremse darf die Nettokaltmiete zu Beginn des Mietverhältnisses grundsätzlich höchstens zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Ausnahmen können etwa bei Neubauten, nach umfassender Modernisierung oder wegen einer zulässigen höheren Vormiete greifen.

Geht der kommunale Träger von einem Verstoß aus, muss er die Mieterin oder den Mieter auffordern, die Miethöhe gegenüber dem Vermieter zu rügen. Für die Rüge reicht die Textform, etwa eine E-Mail, deren Zugang sich belegen lässt.

Hat der Vermieter vor Vertragsschluss über eine Ausnahme von der Mietpreisbremse informiert, muss die Rüge auf diese Auskunft eingehen. Wer bei der Prüfung Hilfe braucht, kann bei geringem Einkommen Beratungshilfe beantragen.

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Die anwaltliche Beratung kostet dann in der Regel 15 Euro (Justiz-Services zur Beratungshilfe). Wer die Aufforderung zur Rüge ignoriert, riskiert, dass das Jobcenter den überhöhten Teil der Miete bei der Leistung unberücksichtigt lässt.

Bleibt der Streit nach der Rüge offen, erkennt das Jobcenter laut Bundesarbeitsministerium die im Übrigen angemessenen Kosten bis zur gerichtlichen Klärung weiter an. Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind, geht der Rückforderungsanspruch für bereits gezahlte Miete auf den Leistungsträger über.

Drei versäumte Meldetermine können die Mietzahlung gefährden

Bei wiederholten Meldeversäumnissen kann das Jobcenter den Regelbedarf für einen Monat um 30 Prozent mindern. Die Unterkunfts- und Heizkosten bleiben bei dieser Minderung geschützt.

Wer als erwerbsfähige leistungsberechtigte Person trotz Belehrung über die Rechtsfolgen oder deren Kenntnis drei aufeinanderfolgende Meldeaufforderungen ohne nachgewiesenen wichtigen Grund versäumt, gilt als nicht erreichbar. Für den Kalendermonat nach der Feststellung des dritten Versäumnisses erkennt das Jobcenter bei fortbestehenden übrigen Voraussetzungen die Unterkunftskosten noch an.

Das Jobcenter soll die Unterkunftskosten in diesem Monat direkt an den Vermieter zahlen.

Wer in diesem Monat persönlich beim Jobcenter erscheint, gilt rückwirkend als erreichbar und erhält für den Monat den um 30 Prozent geminderten Regelbedarf. Bleibt die persönliche Vorsprache aus, kann ab dem Folgemonat auch der eigene Anspruch auf Unterkunftskosten entfallen (Fachliche Weisungen der Bundesagentur für Arbeit).

Bei einer außergewöhnlichen Härte können die Folgen ausbleiben. Leben weitere Leistungsberechtigte in derselben Bedarfsgemeinschaft, wird der entfallende Unterkunftsanteil auf sie verteilt.

Vermieter müssen auf Anfrage Auskunft geben

Auf Anfrage des Jobcenters müssen Vermieter Auskunft zur Unterkunft geben, soweit die Angaben für den konkreten Leistungsfall erforderlich sind. Dazu zählen etwa die Höhe der Miete, die Dauer des Mietverhältnisses, die Zahl der Bewohner und Angaben zur Abrechnung der Betriebs- und Heizkosten (§ 60 Absatz 6 SGB II).

Reichen die Angaben zur Klärung des Sachverhalts nicht aus, kann das Jobcenter Nachweise verlangen. Werden solche Beweismittel vorsätzlich oder fahrlässig gar nicht, fehlerhaft, unvollständig oder verspätet vorgelegt, sind bis zu 2.000 Euro Bußgeld möglich.

Praxisbeispiel mit 48,50 Euro Mietlücke trotz niedriger Gesamtmiete

Eine alleinstehende Mieterin zahlt in diesem Beispiel in Mülheim an der Ruhr monatlich für 25 Quadratmeter 420 Euro Nettokaltmiete und 50 Euro kalte Betriebskosten. Ihre Bruttokaltmiete von 470 Euro liegt unter dem örtlichen Richtwert von 480,50 Euro für eine Person ohne Klimabonus.

Umgerechnet beträgt die Nettokaltmiete 16,80 Euro je Quadratmeter und liegt damit über der örtlichen Grenze von 14,86 Euro. Begrenzt das Jobcenter die Nettokaltmiete auf 371,50 Euro und erkennt die 50 Euro Betriebskosten vollständig an, bleiben der Mieterin monatlich 48,50 Euro selbst zu zahlen.

Häufige Fragen zum Grundsicherungsgeld und zur Miete

Muss ich nach einer Kostensenkungsaufforderung sofort umziehen?

Eine Kostensenkungsaufforderung informiert darüber, welche Kosten das Jobcenter für zu hoch hält und ab wann eine Kürzung droht. Wer keine günstigere geeignete Wohnung findet oder aus gesundheitlichen Gründen kaum umziehen kann, sollte das belegen und dem Jobcenter zeitnah mitteilen.

Kann ich die Miete nach einer Rüge sofort selbst kürzen?

Wer einen Verstoß gegen die Mietpreisbremse rügt, sollte vor einer niedrigeren Überweisung prüfen lassen, welcher Betrag rechtlich geschuldet ist. Bei einer Fehleinschätzung können Mietrückstände entstehen.

Was kann ich tun, wenn das Jobcenter die Wohnkosten kürzt?

Gegen den Kürzungsbescheid ist in der Regel innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch möglich. Drohen wegen der Kürzung Mietrückstände oder der Verlust der Wohnung, kommt zusätzlich ein Eilantrag beim Sozialgericht in Betracht.