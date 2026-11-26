Das Thüringer Landessozialgericht bestätigte die Ablehnung der Witwerrente nach rund sechs Monaten Ehe. Der Mann hatte seine Partnerin geheiratet, als sie bereits schwer an Krebs erkrankt war. Die Aussagen über frühere Hochzeitspläne reichten angesichts der bekannten Schwere der Erkrankung nicht aus, um die gesetzliche Vermutung einer Versorgungsehe zu widerlegen.

Was bei einer Ehe von weniger als einem Jahr gilt

Hat die Ehe beim Tod eines Partners weniger als ein Jahr gedauert, vermutet das Gesetz, dass die Hinterbliebenenversorgung der alleinige oder überwiegende Zweck der Heirat war (§ 46 Abs. 2a SGB VI). Witwen und Witwer können diese Vermutung widerlegen. Dafür müssen die anderen Heiratsmotive beider Ehepartner in der Gesamtschau mindestens ebenso schwer wiegen wie der Zweck, einen Anspruch auf Hinterbliebenenversorgung zu begründen.

Wie hoch die Hürden in der Praxis sein können, zeigt der Fall vor dem Thüringer Landessozialgericht (Urteil vom 16. April 2026, Az. L 3 R 749/22).

Zehn Jahre ohne Trauschein, Hochzeit nach der Krebsdiagnose

Der 1959 geborene Kläger und seine gleichaltrige Partnerin lebten rund zehn Jahre unverheiratet in einem gemeinsamen Haus. Schon im August 2010 hatten sie ihr Zusammenleben rechtlich abgesichert. In einem notariellen Vertrag räumte der Mann seiner Partnerin ein lebenslanges Wohnrecht ein.

Im Juli 2018 erhielt die Frau die Diagnose Lungenkrebs. Die Erkrankung schritt schnell voran. Um den Jahreswechsel 2018/2019 erhielt sie eine palliative Strahlentherapie. Im Juni 2019 stellten Ärzte fest, dass die Metastasen weiter fortgeschritten waren. Die Frau war überwiegend bettlägerig, brauchte einen Rollstuhl und ein Pflegebett und wurde künstlich ernährt.

Am 20. November 2019 heiratete das Paar. Rund sechs Monate später, am 26. Mai 2020, starb die Frau an den Folgen der Krebserkrankung. Die Rentenversicherung lehnte den Antrag des Mannes auf Witwerrente ab. Das Sozialgericht Meiningen wies seine Klage ab (Urteil vom 6. September 2022, Az. S 14 R 760/21). Der Mann legte Berufung ein.

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Warum der Witwer auf frühere Heiratspläne verwies

Der Witwer erklärte, dass das Paar schon 2017 habe heiraten wollen. Ein Todesfall in der Familie und später die Erkrankung hätten dazu geführt, dass beide die Hochzeit wiederholt verschoben hätten.

Im Herbst 2019 sei es seiner Partnerin vorübergehend besser gegangen. Das Paar habe gehofft, die Krankheit überstanden zu haben, und die Hochzeit als Neuanfang verstanden. Verwandte, Nachbarn und ein Arbeitskollege berichteten vor Gericht über Gespräche zur Hochzeit und den Kauf von Ringen.

Warum das Gericht die Ablehnung der Witwerrente bestätigte

Das Thüringer Landessozialgericht wies die Berufung zurück. Es folgte dem Maßstab des Bundessozialgerichts. Je offenkundiger und lebensbedrohlicher die Erkrankung bei der Hochzeit ist, desto stärker müssen die Umstände sein, die gegen eine Versorgungsehe sprechen.

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Aus der palliativen Behandlung und der schweren körperlichen Schwächung schloss das Gericht, dass beiden Partnern der Ernst der Erkrankung bewusst war. Die Hoffnung auf Besserung reichte dem Gericht unter diesen Umständen nicht aus, um die gesetzliche Vermutung zu entkräften.

Für die Zeit vor der Diagnose blieben die Hochzeitspläne vage

Ein vor der Diagnose gefasster fester Heiratsentschluss kann gegen eine Versorgungsehe sprechen. Die Umstände, auf die sich der Hinterbliebene beruft, müssen im Vollbeweis feststehen. Das bedeutet, dass das Gericht von ihnen mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit überzeugt sein muss.

Die Zeugen konnten für die Zeit vor Juli 2018 nur allgemeine Gespräche über eine mögliche Hochzeit bestätigen. Konkrete Vorbereitungen aus dieser Zeit ließen sich nicht belegen. Die Ringe hatte das Paar erst 2019 gekauft.

Wie das Gericht den notariellen Vertrag bewertete

Das Gericht bezog auch den Vertrag von 2010 in seine Gesamtwürdigung ein. Das vereinbarte Wohnrecht zeigte aus Sicht des Senats, wie das Paar sein Zusammenleben damals rechtlich abgesichert hatte. Ob es später einen festen Heiratsentschluss fasste, prüfte das Gericht anhand weiterer Umstände, darunter die Zeugenaussagen.

Die Zweifel an einem festen Heiratsentschluss vor der Diagnose gingen zulasten des Witwers. Die Ablehnung der Witwerrente blieb bestehen. Das Gericht ließ die Revision zum Bundessozialgericht nicht zu.

Welche Nachweise Hinterbliebenen helfen können

Wer bei einer Ehe von weniger als einem Jahr Witwen- oder Witwerrente beantragt, sollte die Gründe für die Heirat möglichst konkret schildern. Bei früheren Hochzeitsplänen können etwa Nachrichten, Schriftverkehr mit dem Standesamt, Buchungsbelege oder konkrete Aussagen von Zeugen zeigen, wann das Paar den Entschluss gefasst hatte.

Ein fest gebuchter Hochzeitstermin ist keine gesetzliche Voraussetzung. Bei der Prüfung zählen alle Umstände des Einzelfalls und die Beweggründe beider Ehepartner.

Praxisbeispiel – Witwenrente nach einem unerwarteten Unfalltod

Ein Ehepaar ist vier Monate verheiratet, als der Mann unerwartet bei einem Verkehrsunfall stirbt. Der plötzliche Unfalltod kann die Vermutung einer Versorgungsehe widerlegen. Sind auch die übrigen Voraussetzungen erfüllt, kann die Frau trotz der kurzen Ehedauer Witwenrente erhalten.

Urteile und Rechtsquellen