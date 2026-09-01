Schwerbehindertenausweis ab GdB 50: Gericht warnt jetzt vor falschem Antrag

Wer vor Gericht einen Grad der Behinderung von mindestens 50 erreichen will, sollte die Feststellung der Schwerbehinderung und die Ausstellung des Schwerbehindertenausweises rechtlich auseinanderhalten. Das Landessozialgericht Baden-Württemberg hat entschieden, dass es sich um zwei verschiedene Streitgegenstände handelt.

Eine zusätzliche Klage auf sofortige Ausstellung des Ausweises ist regelmäßig unzulässig, solange bereits über den erforderlichen GdB gestritten wird. Betroffene verlieren dadurch nicht den späteren Anspruch auf den Ausweis, können aber einen unnötigen und verfahrensrechtlich falschen Klageantrag stellen.

Das Urteil des LSG Baden-Württemberg vom 26. Juni 2026 trägt das Aktenzeichen L 8 SB 1669/26. Die Richter bestätigten zugleich, dass mehrere Einzelwerte nicht einfach zusammengerechnet werden dürfen.

GdB-Feststellung und Ausweis sind nicht dasselbe

Der Grad der Behinderung beschreibt die Auswirkungen dauerhafter gesundheitlicher Beeinträchtigungen auf die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Ab einem GdB von 50 gilt ein Mensch nach § 2 Absatz 2 SGB IX als schwerbehindert, sofern auch die gesetzlichen Voraussetzungen zum Wohnsitz, Aufenthalt oder Arbeitsplatz erfüllt sind.

Der Schwerbehindertenausweis schafft diesen Status nicht erst, sondern weist eine bereits festgestellte Schwerbehinderung nach. Genau diese Trennung betont das LSG: Über den GdB entscheidet die Behörde nach § 152 Absatz 1 SGB IX, während der Ausweis nach § 152 Absatz 5 SGB IX ausgestellt wird.

Im Verwaltungsalltag werden beide Anliegen häufig in einem Formular oder unmittelbar nacheinander bearbeitet. Vor Gericht bleibt die rechtliche Trennung dennoch wichtig, weil für jeden Antrag die passende Klageart und ein gegenwärtiges Rechtsschutzbedürfnis erforderlich sind.

Der Kläger verlangte GdB 50 und den Ausweis

Der 1964 geborene Kläger hatte am 22. Juni 2023 erstmals die Feststellung eines GdB beantragt. Er verwies unter anderem auf Asthma, Rheuma, Gleichgewichtsstörungen, Allergien, Beschwerden an Schulter und Arm, Schmerzen in Händen und Fingern sowie eine Kniearthrose.

Das Landratsamt stellte zunächst einen GdB von 30 fest. Einen Schwerbehindertenausweis lehnte es ab, weil beim Kläger noch keine Schwerbehinderung anerkannt war.

Im Widerspruch machte der Mann eine Verschlechterung geltend und forderte schließlich vor dem Sozialgericht Stuttgart einen GdB von mindestens 50 sowie die Ausstellung eines entsprechenden Ausweises. Nach medizinischen Ermittlungen erhöhte das Sozialgericht den GdB auf 40, wies die Klage im Übrigen jedoch ab.

Dreimal Einzel-GdB 20 ergeben nicht automatisch GdB 60

Die medizinische Bewertung ergab jeweils einen Teil-GdB von 20 für den Bewegungsapparat, für Brustkorb, Atemwege und Lunge sowie für Nervensystem und Psyche. Daraus bildeten das Sozialgericht und später das LSG einen Gesamt-GdB von 40.

Das wirkt für viele Betroffene zunächst überraschend, folgt aber der Bewertungsmethode des Schwerbehindertenrechts. Einzel- oder Teil-GdB werden weder addiert noch gemittelt.

Ausgangspunkt ist die stärkste Beeinträchtigung. Weitere Leiden erhöhen den Gesamt-GdB nur, wenn ihre Auswirkungen die bereits vorhandene Teilhabebeeinträchtigung in der Gesamtschau wesentlich verstärken.

Leichte Beeinträchtigungen mit einem Einzelwert von 10 führen gewöhnlich nicht zu einer Erhöhung. Auch mehrere Werte von 20 rechtfertigen nicht in jedem Fall den Sprung auf 50, wenn sich Auswirkungen überschneiden oder die Gesamtbelastung nicht mit einer Schwerbehinderung vergleichbar ist.

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Weitere Hinweise zur Bewertung enthält der Beitrag „So kann man den GdB von 30 auf 50 erhöhen“. Dort wird auch erklärt, weshalb aktuelle Befunde die funktionellen Folgen und nicht nur Diagnosen benennen sollten.

Warum der zusätzliche Ausweisantrag vor Gericht scheiterte

Der Kläger verfolgte in der Berufung neben dem höheren GdB weiterhin die Ausstellung des Schwerbehindertenausweises. Diesen Teil seines Begehrens wertete der Senat als echte Leistungsklage.

Dafür fehlte nach Ansicht des Gerichts das Rechtsschutzbedürfnis. Sollte der Kläger mit seinem Antrag auf Feststellung eines GdB von mindestens 50 Erfolg haben, könne er den Ausweis anschließend auf einfacherem Weg bei der Behörde beantragen.

Es gab keine Anzeichen dafür, dass das Landratsamt die Ausstellung trotz einer später anerkannten Schwerbehinderung verweigern würde. Eine vorsorgliche gerichtliche Verurteilung zur Ausweisausgabe war deshalb nicht nötig.

Das LSG ergänzte, dass der Anspruch auf den Ausweis zu diesem Zeitpunkt auch inhaltlich nicht bestand. Da lediglich ein GdB von 40 anerkannt wurde, fehlte die notwendige Schwerbehinderteneigenschaft.

Die Überschrift „falscher Antrag“ braucht eine Einordnung

Das Urteil besagt nicht, dass Betroffene den Schwerbehindertenausweis niemals gemeinsam mit der Feststellung eines GdB beantragen dürfen. Es betrifft vor allem die richtige Form des gerichtlichen Begehrens, nachdem die Behörde einen GdB unter 50 festgestellt hatte.

Im Gerichtsverfahren sollte der Angriff auf den Bescheid und die Verpflichtung zur Feststellung eines höheren GdB im Vordergrund stehen. Eine zusätzliche Leistungsklage auf Ausstellung des Ausweises kann verfrüht sein, weil der Ausweis erst auf dem festgestellten Status aufbaut.

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Wer bereits einen bindenden GdB-Bescheid besitzt und später eine Verschlechterung erlebt, benötigt dagegen regelmäßig einen Neufeststellungs- oder Änderungsantrag. Wer einen frischen Bescheid für falsch hält, muss in der Regel innerhalb eines Monats Widerspruch einlegen.

Wie Betroffene dabei vorgehen können, erläutert der Ratgeber „Widerspruch gegen den Grad der Behinderung“. Entscheidend ist die Rechtsbehelfsbelehrung des eigenen Bescheids.

Welcher Antrag zu welchem Ziel passt

Ziel Passendes Vorgehen Wichtiger Hinweis Erstmalige Feststellung eines GdB Erstantrag bei der zuständigen Versorgungsbehörde Gesundheitsstörungen und konkrete Auswirkungen vollständig angeben Höherer GdB nach Verschlechterung Neufeststellungs- oder Änderungsantrag Auch eine Herabsetzung wird grundsätzlich geprüft Aktueller Bescheid setzt den GdB zu niedrig fest Widerspruch und gegebenenfalls Anfechtungs- und Verpflichtungsklage Fristen aus der Rechtsbehelfsbelehrung beachten Ausweis nach festgestelltem GdB 50 oder mehr Antrag auf Ausstellung bei der zuständigen Behörde Der Ausweis dokumentiert den bereits anerkannten Status Bestimmte Nachteilsausgleiche Zusätzlich erforderliche Merkzeichen beantragen GdB 50 allein genügt etwa für Freifahrt oder Parkerleichterungen nicht

Was Betroffene aus dem Urteil lernen können

Vor einem Widerspruch oder einer Klage sollte zuerst geklärt werden, welche behördliche Entscheidung geändert werden soll. Geht es um die Schwelle von GdB 50, muss das Begehren auf die Feststellung der Schwerbehinderung gerichtet und medizinisch belegt werden.

Ein Ausweisantrag ersetzt diese Nachweise nicht. Der Ausweis ist das Dokument für den bereits anerkannten Status, aber kein Weg, die medizinisch-rechtliche Prüfung des GdB zu umgehen.

Ebenso wenig genügt eine lange Diagnoseliste. Aussagekräftig sind Befunde, die Gehfähigkeit, Belastbarkeit, Atmung, Konzentration, Selbstversorgung, soziale Kontakte oder andere konkrete Lebensbereiche nachvollziehbar beschreiben.

Wer bei GdB 30 oder 40 vor allem Schutz im Berufsleben benötigt, kann außerdem eine Gleichstellung bei der Agentur für Arbeit prüfen. Die Unterschiede erklärt der Beitrag „GdB 30 oder 40: Diese Vorteile bringt die Gleichstellung“.

Welche Folgen GdB 50 tatsächlich hat

Mit einem GdB von mindestens 50 können besondere Rechte im Arbeitsleben, steuerliche Entlastungen und unter weiteren Voraussetzungen eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen verbunden sein. Nicht jeder Nachteilsausgleich entsteht jedoch allein durch die Zahl 50.

Für die unentgeltliche Beförderung, Parkerleichterungen oder eine Ermäßigung des Rundfunkbeitrags sind häufig bestimmte Merkzeichen oder zusätzliche Voraussetzungen nötig. Einen Überblick bietet die Tabelle zu Vergünstigungen und Befreiungen bei Schwerbehinderung.

Das Urteil schützt Betroffene damit auch vor einer falschen Erwartung: Selbst ein erfolgreicher Streit um GdB 50 führt nicht automatisch zu jedem denkbaren Nachteilsausgleich. Der Ausweis weist nur die anerkannten Feststellungen und Merkzeichen nach.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Frau Becker hat einen GdB von 40 und erhält einen ablehnenden Widerspruchsbescheid, obwohl neue Facharztberichte erhebliche Einschränkungen ihrer Gehfähigkeit beschreiben. Sie erhebt fristgerecht Klage und beantragt, die Behörde unter Änderung der Bescheide zur Feststellung eines GdB von mindestens 50 zu verpflichten.

Sie verlangt nicht zusätzlich, dass das Gericht sofort einen Schwerbehindertenausweis herausgibt. Wird GdB 50 festgestellt, beantragt sie den Ausweis anschließend bei der Versorgungsbehörde und vermeidet so einen unnötigen zweiten Streitgegenstand.

Häufige Fragen und Antworten zum Schwerbehindertenausweis

1. Gibt es den Schwerbehindertenausweis automatisch ab GdB 50?

Der Ausweis setzt einen festgestellten GdB von mindestens 50 und die weiteren Voraussetzungen der Schwerbehinderteneigenschaft voraus. Nach § 152 Absatz 5 SGB IX wird er auf Antrag von der zuständigen Behörde ausgestellt, wobei die praktische Bearbeitung je nach Behörde mit dem Feststellungsverfahren verbunden sein kann.

2. Warum ist eine Klage auf sofortige Ausstellung häufig unzulässig?

Solange noch über GdB 50 gestritten wird, kann der Ausweis nach einem Erfolg zunächst auf einfachem Verwaltungsweg beantragt werden. Deshalb fehlt einer zusätzlichen Leistungsklage nach dem Urteil regelmäßig das erforderliche Rechtsschutzbedürfnis.

3. Werden mehrere Einzel-GdB zusammengerechnet?

Nein. Ausgangspunkt ist die stärkste Beeinträchtigung, anschließend werden die wechselseitigen Auswirkungen der weiteren Leiden betrachtet.

Drei Einzelwerte von jeweils 20 ergeben daher nicht automatisch einen Gesamt-GdB von 60. Im entschiedenen Fall hielt das Gericht trotz dreier Funktionssysteme mit einem Wert von 20 einen Gesamt-GdB von 40 für richtig.

4. Was ist nach einem zu niedrigen GdB-Bescheid zu tun?

Gegen einen aktuellen Bescheid kann regelmäßig innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Bleibt der Widerspruch erfolglos, kommt eine Klage beim Sozialgericht in Betracht.

5. Was gilt, wenn sich der Gesundheitszustand erst später verschlechtert?

Dann ist gewöhnlich ein Neufeststellungs- oder Änderungsantrag bei der Versorgungsbehörde der passende Weg. Betroffene sollten wissen, dass dabei der gesamte GdB erneut geprüft werden kann und nicht nur die neu hinzugekommene Erkrankung.

6. Ersetzt eine Gleichstellung den Schwerbehindertenausweis?

Nein. Eine Gleichstellung kann Menschen mit GdB 30 oder 40 im Berufsleben Schutz und Unterstützung verschaffen, erhöht den GdB aber nicht und führt nicht zu einem Schwerbehindertenausweis.

Fazit: Erst den Status klären, dann den Ausweis verlangen

Das LSG Baden-Württemberg trennt klar zwischen der Feststellung eines GdB von mindestens 50 und dem Dokument, das diesen Status später nachweist. Wer gegen einen zu niedrigen GdB vorgeht, sollte deshalb den Bescheid mit dem passenden Rechtsbehelf angreifen und die höhere Bewertung mit konkreten Funktionsbeeinträchtigungen belegen.

Eine zusätzliche Klage auf Ausweisausstellung hilft gewöhnlich nicht, solange GdB 50 noch nicht feststeht. Nach erfolgreicher Anerkennung kann der Ausweis bei der Behörde beantragt werden.