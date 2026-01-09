Rundfunkbeitrag: Erst Grundsicherung, dann GEZ-Befreiung – Gericht zieht Grenze

Lesedauer 3 Minuten

Ein Mann mit voller Erwerbsminderungsrente und Wohngeld hoffte auf Befreiung von den Rundfunkgebühren, doch das Gericht stoppte ihn abrupt. Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen wies seinen Antrag auf Prozesskostenhilfe zurück und machte unmissverständlich klar, dass ein niedriges Einkommen allein keinen Anspruch auf Befreiung begründet (14 K 209/13). Die Entscheidung traf viele Betroffene ins Mark, denn sie zeigt, wie gnadenlos formal das Rundfunkbeitragsrecht durchgreift.

Rundfunkbeitrag trifft Menschen mit wenig Geld

Der Kläger lebte von einer niedrigen Erwerbsminderungsrente und erhielt zusätzlich Wohngeld, doch genau diese Kombination überzeugte das Gericht nicht. Die Richter stellten fest, dass finanzielle Knappheit keine automatische Entlastung auslöst. Ohne einen anerkannten Sozialleistungsbescheid bleibt die Beitragspflicht bestehen, selbst wenn jeder Euro zweimal umgedreht werden muss.

Gesetz verlangt Bescheid statt Mitgefühl

Das Gericht folgte konsequent der Linie des Gesetzgebers. Die Befreiung von der Rundfunkgebühr knüpft nicht an Armut an, sondern an formelle Bewilligungen bestimmter Sozialleistungen. Eine individuelle Prüfung der Einkommenslage lehnten die Richter ausdrücklich ab und verwiesen auf das Ziel der Verwaltungsvereinfachung.

Wohngeld reicht nicht für die Befreiung

Besonders hart fiel die Bewertung des Wohngeldbezugs aus. Das Gericht stellte klar, dass Wohngeld lediglich die Wohnkosten abfedert und nicht den allgemeinen Lebensunterhalt sichert. Genau deshalb habe der Gesetzgeber Wohngeldempfänger bewusst nicht in den Katalog der Befreiungstatbestände aufgenommen.

Bürgergeld und Sozialhilfe befreien vom Beitrag

Zugleich machte das Gericht deutlich, dass der Gesetzgeber einen klaren Ausweg geschaffen hat. Wer Bürgergeld nach dem SGB II oder Sozialhilfe beziehungsweise Grundsicherung nach dem SGB XII erhält, kann sich von der Rundfunkbeitragspflicht befreien lassen, sobald ein entsprechender Bewilligungsbescheid vorliegt. Dieser Bescheid wirkt rechtlich wie ein Schutzschild, denn er zwingt die Rundfunkanstalten zur Befreiung, ohne Raum für eigene Berechnungen oder Ermessensentscheidungen.

Die Richter unterstrichen, dass diese Regelung bewusst gewählt wurde. Bedürftigkeit soll nicht über komplizierte Einzelfallprüfungen festgestellt werden, sondern über klare sozialrechtliche Entscheidungen. Für Betroffene bedeutet das unmissverständlich, dass erst der Gang zum Jobcenter oder Sozialamt den Weg aus der Beitragspflicht öffnet.

Härtefall ist mehr als knappe Kasse

Auch die Hoffnung auf eine Befreiung wegen besonderer Härte zerschlug sich. Das Gericht stellte klar, dass geringe finanzielle Mittel keinen atypischen Ausnahmefall darstellen.

Auch mit Wohngeldbezug könnten Sie sich als Härtefall vom Beitrag befreien lassen. Die Härtefallregelung greift jedoch nur dort, wo außergewöhnliche Konstellationen vorliegen, und nicht bei alltäglicher Einkommensarmut.

Wer keinen Antrag stellt, verliert

Besonders deutlich fiel der Vorwurf der Richter aus, dass der Kläger keine ergänzenden Sozialleistungen beantragt hatte. Nach Auffassung des Gerichts ist es zumutbar und erforderlich, zunächst Grundsicherung zu beantragen. Wer diesen Schritt unterlässt, schafft folglich keinen Härtefall, sondern schwächt vielmehr seine eigene Rechtsposition.

Verfassungsrecht gibt grünes Licht

Auch ein Blick nach Karlsruhe half dem Kläger nicht weiter. Das Bundesverfassungsgericht hält die gesetzlichen Regelungen zur Rundfunkgebühr grundsätzlich für verfassungsgemäß. Nur in extremen Ausnahmefällen, in denen trotz bewilligter Leistungen kein Spielraum mehr bleibt, könnte sich etwas anderes ergeben.

Gericht bleibt bei klarer Linie

Am Ende blieb kein Raum für Zweifel. Ohne Sozialleistungsbescheid gibt es weder eine Befreiung noch eine neue Entscheidung. Das Gericht machte deutlich, dass persönliche Not allein kein Ersatz für formale Voraussetzungen ist.

FAQ zu Rundfunkbeitrag und Befreiung

Reicht ein niedriges Einkommen für eine Befreiung vom Rundfunkbeitrag aus?

Nein, Armut allein begründet keinen Anspruch auf Befreiung.

Zählt Wohngeld als Befreiungsgrund?

Nein, Wohngeld gilt nicht als relevante Sozialleistung für die Beitragsbefreiung.

Welche Leistungen führen sicher zur Befreiung?

Bürgergeld, Sozialhilfe oder Grundsicherung bei Erwerbsminderung mit Bewilligungsbescheid.

Gibt es eine Befreiung aus Härtefallgründen?

Nur bei atypischen Ausnahmefällen, nicht bei gewöhnlicher Einkommensknappheit.

Was müssen Betroffene zwingend tun?

Sie müssen ergänzende Sozialleistungen beantragen und dies nachweisen.

Was bedeutet das Urteil für Betroffene?

Die Verwaltungsgerichtsbarkeit in Nordrhein-Westfalen zieht eine harte, aber rechtssichere Grenze. Wer den Rundfunkbeitrag nicht zahlen kann, muss zuerst den Sozialstaat in Anspruch nehmen und einen Bewilligungsbescheid vorlegen. Das Urteil zeigt schonungslos, dass formale Anträge wichtiger sind als die soziale Realität vieler Betroffener.