Rente: Den Antrag gestellt, Kinderzeiten ignoriert – DRV zahlt trotzdem nur 4 Jahre nach

Wenn Rentnerinnen und Rentner beim Blick in ihren Versicherungsverlauf feststellen, dass jahrzehntelang erzogene Kinder darin gar nicht auftauchen, ist die erste Reaktion oft: Das muss die DRV korrigieren, und dann bekomme ich alles nachgezahlt.

Das Sozialgericht Karlsruhe hat klargestellt, dass diese Erwartung falsch ist. Wer den Fehler zu spät entdeckt, verliert den größten Teil der Nachzahlung, unabhängig davon, wer ihn verursacht hat. (S 13 R 926/16)

DRV ignoriert Antrag — und zahlt trotzdem nur vier Jahre nach

Im Fall, den das Sozialgericht Karlsruhe entschied (Az. S 13 R 926/16, Urteil vom 27. September 2016), hatte die Klägerin bei ihrer Rentenantragstellung im Jahr 1996 auf dem offiziellen Vordruck ausdrücklich Kindererziehungszeiten für ihre beiden Söhne geltend gemacht.

Die Deutsche Rentenversicherung berücksichtigte diese Angabe nicht, weder 1996 noch beim Wechsel auf die Regelaltersrente 2011, wo die Klägerin erneut Kinder angegeben hatte.

Erst ein Telefongespräch im Dezember 2014 brachte den Fehler ans Licht: Das Rentenkonto enthielt keine Kinder.

Die DRV berechnete die Renten daraufhin neu und erkannte eine Nachzahlung für die Regelaltersrente in Höhe von rund 4.258 Euro an, für den Zeitraum Januar 2012 bis Januar 2015. Für die Zeit von 1996 bis Ende 2009, also fast anderthalb Jahrzehnte fehlerhafter Berechnung, gab es keine Nachzahlung.

Das Sozialgericht bestätigte: Die Begrenzung auf vier Jahre ist rechtmäßig, auch wenn die DRV den Fehler selbst verursacht hat.

Nur vier Jahre rückwirkende Korrekturen

Rechtsgrundlage ist § 44 Abs. 4 SGB X. Danach werden Sozialleistungen nach einer Rücknahme eines rechtswidrigen Bescheids längstens für einen Zeitraum von vier Jahren vor dem Antrag erbracht. Die Frist wird vom Beginn des Jahres gerechnet, in dem der Überprüfungsantrag gestellt wurde. Wer im Dezember 2014 fragte, so wie die Klägerin, bekommt Nachzahlungen frühestens ab dem 1. Januar 2010. Was davor liegt, ist unwiederbringlich verloren.

Was die DRV bei Kindererziehungszeiten berücksichtigen muss

Kindererziehungszeiten sind Pflichtbeitragszeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung, die die Rente erhöhen oder überhaupt erst einen Anspruch begründen können. Für Kinder, die vor dem 1. Januar 1992 geboren wurden, gilt nach § 249 Abs. 1 SGB VI heute eine Kindererziehungszeit von 30 Kalendermonaten nach Ablauf des Geburtsmonats. Das entspricht zweieinhalb Jahren pro Kind.

Dieser Zeitraum wurde in zwei Schritten ausgebaut. Bis Juni 2014 galt für vor 1992 geborene Kinder nur ein Jahr Kindererziehungszeit. Mit dem RV-Leistungsverbesserungsgesetz vom 23. Juni 2014, der sogenannten Mütterrente I, wurde die Dauer ab dem 1. Juli 2014 auf zwei Jahre verlängert.

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Eine weitere Verlängerung auf zweieinhalb Jahre folgte ab dem 1. Januar 2019. Im Urteilsfall aus dem Jahr 2016 galt noch die Zwei-Jahres-Regelung, die das Sozialgericht auf die Klägerin korrekt anwandte.

Wer Kinder vor 1992 erzogen hat und diese Zeiten noch nicht im Versicherungsverlauf sieht, sollte handeln. Die Rentenversicherung erkennt Kindererziehungszeiten nicht automatisch an. Sie müssen angemeldet werden. Der zuständige Vordruck bei der DRV heißt V0800.

Der Reibungspunkt: Warum auch der sozialrechtliche Herstellungsanspruch nicht hilft

Die naheliegende Reaktion auf einen solchen Fall lautet: Wenn die DRV ihren eigenen Fehler gemacht hat, muss sie auch vollständig dafür einstehen. Im Sozialrecht gibt es tatsächlich ein Institut, das Betroffene in solchen Situationen schützen soll: den sozialrechtlichen Herstellungsanspruch. Er greift, wenn ein Leistungsträger Beratungs- oder Informationspflichten verletzt hat, und soll den Betroffenen so stellen, als hätte die Behörde richtig gehandelt.

Das Sozialgericht Karlsruhe hat jedoch klargestellt: Auch der Herstellungsanspruch ist zeitlich auf vier Jahre begrenzt. Das Bundessozialgericht hatte in seinem Urteil vom 24. April 2014 (Az. B 13 R 23/13 R) ausgeführt, dass der Herstellungsanspruch nicht weiter reichen kann als der Anspruch auf Überprüfung eines fehlerhaften Bescheids selbst.

Die Begründung: In beiden Fällen korrigiert der Leistungsträger nachträglich einen Fehler. Es wäre nicht einzusehen, warum Betroffene bei einer Behördenpflichtverletzung besser gestellt werden sollen als bei einem schlicht rechtswidrigen Bescheid.

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Verschulden ändert nichts an der Frist

Die Deutsche Rentenversicherung hat das im eigenen Literatursystem festgehalten: Die Vier-Jahres-Grenze ist eine materiell-rechtliche Ausschlussfrist, die selbst dann gilt, wenn den Rentenversicherungsträger ein Verschulden trifft.

Das Gericht wies im Karlsruher Fall sogar darauf hin, dass die DRV ihren eigenen Fehler ausdrücklich einräumte. Die Beschränkung hielt es dennoch aufrecht. Das Verschulden der Behörde ändert am Zeitraum der Nachzahlung rechtlich nichts.

Was Betroffene jetzt tun müssen — und warum jedes Jahr zählt

Wer vermutet, dass Kindererziehungszeiten im eigenen Rentenkonto fehlen, sollte den Versicherungsverlauf prüfen und nicht warten. Die Vier-Jahres-Frist läuft ab dem Zeitpunkt, zu dem der Überprüfungsantrag bei der DRV eingeht, gerechnet vom Jahresbeginn.

Wer 2026 einen Antrag stellt, bekommt Nachzahlungen frühestens ab dem 1. Januar 2022. Wer bis 2027 wartet, verliert das gesamte Jahr 2022 als Nachzahlungszeitraum..

Überprüfungsantrag stellen können Sie immer

Wer die Monatsfrist nach einem Rentenbescheid versäumt hat, ist nicht rechtlos. Ein Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X ist jederzeit und formlos möglich, schriftlich an die zuständige DRV-Stelle gerichtet, mit Angabe des fehlerhaften Bescheids und einer Begründung.

Wer gleichzeitig den Vordruck V0800 für Kindererziehungszeiten einreicht, erhält nach Prüfung einen neuen Bescheid und bei festgestelltem Fehler eine Nachzahlung für bis zu vier Jahre. Der Versicherungsverlauf kann bei der DRV jederzeit angefordert werden; er zeigt, ob und für welche Zeiträume Kindererziehungszeiten eingetragen sind.

Anerkennung nur auf Antrag

Die strukturelle Schwäche liegt dabei nicht im Recht, sondern im System: Die DRV erkennt Kindererziehungszeiten nicht von sich aus an, sondern nur auf Antrag. Wer das nicht weiß, verliert jeden Monat bares Geld. Wer es später herausfindet, bekommt nur einen Bruchteil zurück.

Häufige Fragen zu Kindererziehungszeiten und Nachzahlung

Kann ich Kindererziehungszeiten auch noch beantragen, wenn ich schon seit Jahren Rente beziehe?

Ja. Der Antrag auf Anerkennung von Kindererziehungszeiten kann jederzeit gestellt werden, auch wenn die Rente bereits läuft. Stellt die DRV einen Fehler fest, wird die Rente neu berechnet. Die Nachzahlung ist jedoch auf die zurückliegenden vier Jahre begrenzt, gerechnet ab dem Antragsjahr. Ein Antrag im Jahr 2027 sichert Nachzahlungen frühestens ab dem 1. Januar 2023.

Gilt die Vier-Jahres-Begrenzung auch, wenn ich bereits damals Kindererziehungszeiten beantragt hatte und die DRV diesen Antrag ignoriert hat?

Ja, auch dann. Das Sozialgericht Karlsruhe hat 2016 entschieden, dass selbst ein Verschulden der DRV an der Vier-Jahres-Frist nichts ändert. Maßgeblich ist nicht, wann der Fehler entstanden ist, sondern wann der Überprüfungsantrag gestellt wird. Auch der sozialrechtliche Herstellungsanspruch, der Betroffene bei Behördenpflichtverletzungen schützen soll, ist auf denselben Vierjahreszeitraum begrenzt.

Wie viel mehr Rente kann ich für fehlende Kindererziehungszeiten erwarten?

Pro anerkanntem Jahr Kindererziehungszeit entsteht etwa ein zusätzlicher Entgeltpunkt, der beim aktuellen Rentenwert von 42,52 Euro (ab 1. Juli 2026) rund 42,52 Euro monatlich mehr Rente bedeutet. Bei zwei Kindern, für die je ein Jahr Kindererziehungszeit neu anerkannt wird, ergibt das grob 85 Euro zusätzlich pro Monat. Der genaue Betrag hängt vom individuellen Versicherungsverlauf ab; die DRV berechnet ihn nach Antragstellung.

Was ist der Unterschied zwischen dem Versicherungsverlauf und dem Rentenbescheid?

Der Rentenbescheid nennt den monatlichen Zahlbetrag. Der Versicherungsverlauf listet alle rentenrechtlichen Zeiten auf, die die DRV gespeichert hat: Beitragszeiten, Kindererziehungszeiten, Anrechnungszeiten. Fehlende Kindererziehungszeiten sind im Versicherungsverlauf sofort sichtbar; für den Geburtszeitraum jedes Kindes sollte ein entsprechender Eintrag vorhanden sein. Der Versicherungsverlauf liegt dem Original-Rentenbescheid oft als Anlage bei und kann bei der DRV jederzeit gesondert angefordert werden.

Wer wartet, verliert — und zwar nicht wegen einer versteckten Frist, sondern wegen einer gesetzlich verankerten Ausschlussfrist, die auch Gerichte nicht überwinden können. Das Recht auf Überprüfung läuft nie ab. Die Nachzahlung tut es.

Sozialgericht Karlsruhe: Urteil vom 27. September 2016, Az. S 13 R 926/16 (openJur 2021, 29290)

Bundessozialgericht: Urteil vom 24. April 2014, Az. B 13 R 23/13 R

Deutsche Rentenversicherung: Gemeinsame Rechtliche Anweisungen zu § 44 SGB X (rvRecht-Literatursystem)