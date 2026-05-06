Pfändung bei Kindesunterhalt: Gericht muss pfandfreien Betrag begründen und Unterhalts-Mehrbetrag deckeln

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Vor dem Landgericht Dessau-Roßlau ging es um eine Lohnpfändung wegen Unterhaltsforderungen, bei der der Gläubiger einen Pfändungs- und Überweisungsbeschluss nach § 850d ZPO beantragt hatte (1 T 212/23).

Streitpunkt war, wie hoch der pfandfreie Betrag festgesetzt werden darf, wenn neben dem unterhaltsberechtigten Kind des Gläubigers noch ein weiteres Kind im Haushalt der Schuldnerin lebt. Außerdem stand im Raum, dass das Amtsgericht den pfandfreien Betrag festgesetzt hatte, ohne nachvollziehbar zu erklären, wie es auf die konkrete Summe gekommen ist.

Der konkrete Fall: Unterhaltspfändung, weiteres Kind und ein unklarer Freibetrag

Der Gläubiger ließ das Arbeitseinkommen der Schuldnerin wegen Unterhaltsansprüchen pfänden und beantragte die Herabsetzung des Pfändungsfreibetrags nach § 850d ZPO. Er trug dabei vor, die Schuldnerin leiste einem weiteren Kind, das zum Zeitpunkt der Entscheidung 14 Jahre alt war, Naturalunterhalt.

Das Amtsgericht Zerbst erließ daraufhin einen Pfändungs- und Überweisungsbeschluss und ließ der Schuldnerin 1.100 Euro für den eigenen Unterhalt sowie zusätzlich die Hälfte des nach Abzug dieses Betrags verbleibenden Nettoeinkommens zur gleichmäßigen Befriedigung weiterer gleichrangiger Unterhaltsberechtigter.

Problematisch war aus Sicht der Beteiligten, dass keine Begründung erkennbar war, warum der notwendige Eigenunterhalt über 1.100 Euro genau so hoch angesetzt wurde. Der Gläubiger ging dagegen vor und verlangte nicht nur eine nachvollziehbare Herleitung, sondern auch eine Begrenzung des pfandfreien Unterhalts-Mehrbetrags, damit der Zugriff auf das Einkommen nicht unbegrenzt schrumpft.

Das Vollstreckungsgericht half teilweise ab und setzte zusätzlich einen Besserstellungszuschlag an, begründete aber auch diese Entscheidung nicht.

Warum Gerichte den pfandfreien Betrag bei Unterhaltspfändungen begründen müssen

Das Landgericht stellt klar, dass die ZPO zwar grundsätzlich keine allgemeine Begründungspflicht für Beschlüsse kennt. Bei der Festsetzung nach § 850d Abs. 1 Satz 2 ZPO handelt es sich aber um eine Ermessensentscheidung, deren gesetzliche Grundlagen klar vorgegeben sind, und die für beide Seiten existenziell sein kann.

Damit Gläubiger und Schuldner effektiven Rechtsschutz nutzen können, muss das Gericht nachvollziehbar darlegen, wie es den notwendigen Eigenunterhalt des Schuldners berechnet.

Ohne Begründung kann weder geprüft werden, ob der Betrag korrekt nach den Maßstäben des Sozialhilferechts abgeleitet wurde, noch ob ein Zuschlag sachgerecht angesetzt wurde. Das Landgericht betont ausdrücklich, dass sonst beide Seiten unverhältnismäßig in ihrem Rechtsschutz eingeschränkt wären. Deshalb hat es dem Amtsgericht aufgegeben, den festgesetzten Eigenunterhalt über 1.100 Euro nachvollziehbar zu begründen.

Besserstellungszuschlag darf nicht doppelt zählen

Im Kern beanstandet das Landgericht, dass der sogenannte Besserstellungszuschlag bei der Bemessung des Eigenunterhalts nicht doppelt berücksichtigt werden darf. Der notwendige Eigenunterhalt orientiert sich grundsätzlich am Regelbedarfssystem des SGB XII, und bei Erwerbstätigen kann ein Zuschlag für die Erwerbstätigkeit im Rahmen des Ermessens berücksichtigt werden.

Wenn dieser Zuschlag bereits im Betrag enthalten ist, darf er nicht zusätzlich noch einmal oben drauf gesetzt werden.

Genau das war nach Auffassung des Landgerichts passiert: Der pfandfreie Betrag war zunächst mit 1.100 Euro angesetzt worden, und später kam nochmals ein zusätzlicher Zuschlag von 35/100 des Regelbedarfs hinzu. Dafür sah das Landgericht keine gesetzliche Grundlage. Ergebnis: Der angegriffene Beschluss musste aufgehoben werden.

Unterhalts-Mehrbetrag muss gedeckelt werden, sonst wird die Pfändung ausgehöhlt

Besonders wichtig ist der zweite Kernpunkt: Wenn das Gericht den pfandfreien Mehrbetrag für weitere gleichrangige Unterhaltsberechtigte nur als Quote festsetzt, kann das bei hohem Nettoeinkommen zu einem immer weiter wachsenden pfandfreien Betrag führen. Dann würde der Unterhaltsgläubiger, der die Pfändung betreibt, unangemessen benachteiligt, weil die Pfändung faktisch ausgebremst wird.

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Das Landgericht sagt deshalb, dass der pfandfreie Mehrbetrag zusätzlich begrenzt werden muss, und zwar auf die tatsächliche Höhe der gleichrangigen Unterhaltsansprüche.

Für die Deckelung hat das Landgericht im konkreten Fall einen Höchstbetrag festgesetzt. Es hat sich dabei am Mindestunterhalt der maßgeblichen Altersstufe abzüglich hälftigen Kindergeldes orientiert und den pfandfreien Mehrbetrag auf höchstens 520 Euro begrenzt.

Damit soll gewährleistet werden, dass der zusätzliche Schutz für weitere Unterhaltsberechtigte nicht über den tatsächlichen Bedarf hinausgeht.

Was bedeutet das für Betroffene in der Praxis?

Für Unterhaltsgläubiger ist die Entscheidung ein Signal, dass Gerichte die pfandfreien Beträge nicht pauschal festsetzen dürfen, ohne die Rechenwege offen zu legen. Wer eine Unterhaltspfändung betreibt, kann eine fehlende oder unzureichende Begründung angreifen, weil sonst eine wirksame Kontrolle kaum möglich ist. Gleichzeitig verhindert die Deckelung, dass Quotenregelungen bei hohem Einkommen zu einer faktischen Blockade der Pfändung führen.

Für Schuldner bedeutet die Entscheidung, dass sie zwar einen Schutz ihres notwendigen Eigenunterhalts behalten, aber ihre zusätzliche Unterhaltsbelastung konkret darlegen müssen, wenn sie höhere pfandfreie Beträge geltend machen wollen.

Das Landgericht betont, dass die Darlegungs- und Beweislast für weitere laufende Unterhaltspflichten grundsätzlich beim Schuldner liegt. Wer hier keine Zahlen liefert, riskiert, dass das Gericht zugunsten des Gläubigers nur mit Mindestwerten rechnet.

FAQ: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Wann gilt § 850d ZPO überhaupt?

§ 850d ZPO gilt bei Pfändungen wegen gesetzlicher Unterhaltsansprüche, also typischerweise Kindesunterhalt, und erlaubt einen weitergehenden Zugriff als die normale Lohnpfändung nach § 850c ZPO.

Muss ein Gericht den pfandfreien Betrag immer begründen?

Nicht in jedem Verfahren, aber bei der Festsetzung nach § 850d ZPO ist eine Begründung regelmäßig erforderlich, weil es eine Ermessensentscheidung ist und sonst effektiver Rechtsschutz für beide Seiten kaum möglich ist.

Was ist der „pfandfreie Mehrbetrag“ bei Unterhaltspfändungen?

Das ist der zusätzliche Betrag, der neben dem notwendigen Eigenunterhalt des Schuldners pfandfrei bleibt, damit weitere gleichrangige Unterhaltsberechtigte ebenfalls berücksichtigt werden können.

Warum muss dieser Mehrbetrag gedeckelt werden?

Weil eine reine Quotenregelung dazu führen kann, dass bei hohem Einkommen immer mehr Geld pfandfrei bleibt, obwohl die tatsächlichen Unterhaltsansprüche der weiteren Berechtigten längst gedeckt wären.

Was können Schuldner tun, wenn der pfandfreie Betrag zu niedrig festgesetzt wird?

Sie können Vollstreckungserinnerung einlegen und müssen dann konkret darlegen, welche laufenden Unterhaltspflichten bestehen und in welcher Höhe sie tatsächlich leisten.

Fazit

Das LG Dessau-Roßlau stärkt mit seinem Beschluss den Rechtsschutz in Unterhaltspfändungen und zieht klare Grenzen bei der Berechnung pfandfreier Beträge. Gerichte müssen die Höhe des notwendigen Eigenunterhalts nachvollziehbar begründen, damit Gläubiger und Schuldner die Entscheidung effektiv überprüfen können.

Gleichzeitig darf ein pfandfreier Mehrbetrag nicht unbegrenzt anwachsen, sondern muss an den tatsächlichen Unterhaltsansprüchen gleichrangiger Berechtigter ausgerichtet und gedeckelt werden.