Rentenerhöhung Juli 2026: Viele Rentner bekommen das Plus schon früher

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Die Rentenerhöhung zum Juli 2026 beträgt 4,24 Prozent. Für alle gilt sie ab Juli – auf dem Konto kommt das aber nicht bei allen Rentnerinnen und Rentnern gleichzeitig an. Der Grund ist, dass Renten entweder vorschüssig oder nachschüssig ausgezahlt werden.

Auszahlungstermine: Vorschussrentner und Nachschussrentner im Vergleich

Ob das Rentenplus früh oder später ankommt, hängt davon ab, ob die Rente im Voraus (vorschüssig) oder rückwirkend (nachschüssig) überwiesen wird.

Gruppe Auszahlung für Juli 2026 Rentenerhöhung sichtbar Vorschussrentner (Rentenbeginn vor 01.04.2004) 30. Juni 2026 schon Ende Juni Nachschussrentner (Rentenbeginn ab 01.04.2004) Ende Juli 2026 erst Ende Juli

Warum viele Rentner das Plus bereits Ende Juni erhalten

Ein großer Teil der Rentnerinnen und Rentner gehört zu den Vorschussrentnern. Sie bekommen die Monatsrente im Voraus. Das bedeutet: Die Zahlung für Juli wird bereits am letzten Bankarbeitstag im Juni überwiesen.

Im Jahr 2026 ist das Dienstag, der 30. Juni 2026. Bei dieser Zahlung ist die Rentenerhöhung von 4,24 Prozent bereits enthalten – das Plus landet also schon Ende Juni auf dem Konto.

Warum andere Rentner bis Ende Juli warten müssen

Nachschussrentner erhalten ihre Rente erst am Monatsende für den laufenden Monat. Dadurch wird die Juli-Rente erst Ende Juli 2026 ausgezahlt. Erst mit dieser Zahlung wird die Rentenerhöhung von 4,24 Prozent sichtbar. Bis dahin kommt die Rente noch in der bisherigen Höhe.

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Vorschuss oder Nachschuss: So erkennen Sie, zu welcher Gruppe Sie gehören

Entscheidend ist in der Regel der Beginn Ihrer Rente. Als grobe Faustregel gilt: Wer vor dem 01.04.2004 in Rente gegangen ist, bekommt die Rente meist vorschüssig. Wer ab dem 01.04.2004 in Rente gegangen ist, erhält sie meist nachschüssig.

Wenn Sie unsicher sind, hilft ein Blick auf Ihren Kontoauszug: Kommt die Rente regelmäßig am Monatsende vor dem neuen Monat, ist es eher vorschüssig. Kommt sie am Ende des Monats, ist es eher nachschüssig.

Wie kommt es zur vor- und nachschüssigen Rente?

Ob die Deutsche Rentenversicherung eine Rente vor- oder nachschüssig auszahlt, hängt in der Praxis vor allem vom Rentenbeginn und den damals geltenden Zahlungsregeln ab. Maßgeblich ist der Systemwechsel rund um den 01.04.2004: Renten, die vor diesem Stichtag begonnen haben, werden in der Regel vorschüssig gezahlt, also im Voraus, während Renten mit Beginn ab dem 01.04.2004 meist nachschüssig gezahlt werden, also am Monatsende für den laufenden Monat.

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Der Hintergrund ist eine Umstellung der Rentenzahlweise, die die Auszahlung stärker an das Prinzip „Zahlung für den abgelaufenen Monat“ angelehnt hat. Praktisch bedeutet das: Bei der vorschüssigen Rente kommt das Geld früher, bei der nachschüssigen Rente später – am Anspruch selbst ändert das nichts, sondern nur am Zeitpunkt, wann die Monatsrente auf dem Konto landet.

FAQ: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Warum bekommen manche Rentner die erhöhte Juli-Rente schon am 30. Juni 2026?

Weil ihre Rente vorschüssig gezahlt wird. Die Juli-Rente wird dann am letzten Bankarbeitstag im Juni überwiesen – inklusive Erhöhung.

Wer sind „Nachschussrentner“?

Das sind Rentnerinnen und Rentner, deren Rente nachschüssig gezahlt wird, also erst am Monatsende für den laufenden Monat.

Gilt die Rentenerhöhung ab Juli 2026 wirklich für alle?

Ja, die Erhöhung gilt ab Juli 2026 für alle Renten. Unterschiedlich ist nur, wann sie auf dem Konto sichtbar wird.

Woran hängt es, ob ich Vorschuss- oder Nachschussrentner bin?

In der Regel am Rentenbeginn. Häufig ist der Stichtag der 01.04.2004: davor meist Vorschuss, danach meist Nachschuss.

Was kann ich tun, wenn ich die Erhöhung Ende Juni nicht sehe?

Dann gehören Sie wahrscheinlich zur nachschüssigen Zahlung. In dem Fall erscheint das Plus erst mit der Auszahlung Ende Juli 2026.

Fazit

Die Rentenerhöhung ab Juli 2026 gilt zwar für alle, aber der Auszahlungstermin entscheidet darüber, wann sie auf dem Konto ankommt. Vorschussrentner sehen das Plus von 4,24 Prozent bereits am 30. Juni 2026, Nachschussrentner erst Ende Juli 2026.

Wer seinen Rentenbeginn kennt oder die bisherigen Zahlungstermine prüft, kann schnell einordnen, wann die höhere Rente tatsächlich eingeht.