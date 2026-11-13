Schufa ab 20. November: Neue Regeln beim Ratenkauf – das wird sich ändern

Wer im Internet auf Rechnung bestellt oder seinen Einkauf in mehreren Raten bezahlt, muss sich ab dem 20. November 2026 auf neue Regeln einstellen. Auch kleine und zinsfreie Finanzierungen werden künftig stärker kontrolliert. Gleichzeitig bringt die Schufa eine neue Bonitätsauskunft für solche Einkäufe auf den Markt.

Das könnte besonders Menschen betreffen, die größere Anschaffungen über kleine Monatsraten finanzieren. Die gute Nachricht ist, dass Anfragen über die neue Schufa-Auskunft den persönlichen Score zunächst nicht verschlechtern sollen. Allerdings bedeutet das nicht, dass Zahlungsprobleme künftig ohne Folgen bleiben.

Auch Kleinkredite unter 200 Euro werden künftig geprüft

Bislang waren verschiedene kleine Finanzierungen von wichtigen Vorschriften des Verbraucherkreditrechts ausgenommen. Dazu gehörten unter anderem Kredite unter 200 Euro, kurzfristige Darlehen und bestimmte zinsfreie Ratenzahlungen.

Diese Ausnahmen werden ab dem 20. November 2026 erheblich eingeschränkt. Anbieter müssen bei den erfassten Finanzierungen prüfen, ob Verbraucher ihre Zahlungsverpflichtungen voraussichtlich erfüllen können.

Das gilt beispielsweise für einen Fernseher, der in mehreren Monatsraten bezahlt wird, oder für einen kleinen Kredit über 150 Euro. Die neuen Anforderungen sollen verhindern, dass sich Verbraucher durch mehrere gleichzeitig laufende Finanzierungen überschulden.

Auch die Informationspflichten werden erweitert. Kunden müssen vor Vertragsabschluss verständlicher über Kosten, Laufzeiten und mögliche Risiken aufgeklärt werden.

Nicht jeder Rechnungskauf führt zu einer Schufa-Abfrage

Die neuen Regeln bedeuten nicht, dass jeder Online-Shop bei jedem Einkauf die Schufa einschalten muss.

Bei bestimmten Rechnungskäufen, bei denen der Händler selbst einen kostenlosen Zahlungsaufschub gewährt, gelten weiterhin Ausnahmen. Je nach Art und Größe des Unternehmens können dabei Zahlungsfristen von 14 beziehungsweise 50 Tagen eine Rolle spielen.

Auch eine gesetzlich vorgeschriebene Kreditwürdigkeitsprüfung muss nicht zwingend durch die Schufa erfolgen. Anbieter können andere zulässige Informationen oder Auskunfteien nutzen.

Allerdings müssen Kunden damit rechnen, dass eine Finanzierung künftig abgelehnt wird, wenn die Prüfung erhebliche Zweifel an ihrer Rückzahlungsfähigkeit ergibt.

Neue Schufa-Auskunft soll den Score zunächst nicht belasten

Parallel zur Gesetzesänderung entwickelt die Schufa eine besondere Bonitätsauskunft für sogenannte Buy-Now-Pay-Later-Geschäfte. Gemeint sind Zahlungsangebote, bei denen Verbraucher Waren sofort erhalten, aber erst später bezahlen.

Nach den Angaben der Schufa sollen Anfragen über diese neue Auskunft zunächst keinen Einfluss auf den persönlichen Bonitätsscore haben.

Ein Beispiel verdeutlicht den Unterschied. Eine Kundin möchte einen Einkauf über 180 Euro in drei Monatsraten bezahlen. Fragt der Zahlungsdienstleister dafür die neue Schufa-Auskunft ab, soll diese Anfrage ihren Score nicht verschlechtern.

Das gilt allerdings nicht zwangsläufig für jede andere Art von Kreditanfrage. Entscheidend ist, welches Auskunftsprodukt verwendet wird.

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Auch bleibt offen, wie die Schufa künftig Informationen über abgeschlossene und ordnungsgemäß zurückgezahlte Ratenkäufe berücksichtigen wird. Die Auskunftei will die Aussagekraft dieser Daten untersuchen.

Ab 20. November gelten strengere Regeln für den Schufa-Score

Eine weitere wichtige Änderung betrifft die Berechnung und Erklärung von Bonitätswerten. Am 20. November tritt der neue § 37a Bundesdatenschutzgesetz in Kraft.

Die Vorschrift legt fest, unter welchen Voraussetzungen Auskunfteien persönliche Daten zur Berechnung von Wahrscheinlichkeitswerten verwenden dürfen.

Bestimmte Informationen dürfen für das gesetzlich geregelte Scoring nicht herangezogen werden. Dazu gehören beispielsweise Gesundheitsdaten, Geschlecht, Name, Alter sowie Informationen aus sozialen Netzwerken.

Auch an die Transparenz stellt das Gesetz neue Anforderungen. Verbraucher können Auskunft über die für ihre Scoreberechnung verwendeten Daten und Kriterien verlangen.

Die Auskunfteien müssen unter anderem erklären, welche Kriterien den Wert besonders stark beeinflussen und wie diese gewichtet werden. Die erforderlichen Informationen müssen für ein Jahr gespeichert werden.

Die Schufa hat bereits im März 2026 einen neuen Score mit zwölf offengelegten Kriterien vorgestellt. Die Umstellung der von Unternehmen verwendeten Scoremodelle soll bis Ende 2028 abgeschlossen werden.

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Schlechte Zahlungsmoral kann weiterhin Folgen haben

Eine zunächst score-neutrale Kreditanfrage bedeutet nicht, dass ein Ratenkauf keinerlei Auswirkungen auf die Bonität haben kann.

Entscheidend ist, zwischen einer Anfrage, einem laufenden Kredit und einer Zahlungsstörung zu unterscheiden.

Vorgang Mögliche Auswirkung Anfrage über die neue BNPL-Auskunft Soll zunächst score-neutral bleiben Regulär bedienter Ratenkauf Künftige Berücksichtigung wird geprüft Nicht bezahlte Rechnung Negativer Eintrag unter gesetzlichen Voraussetzungen möglich

Eine einzelne verspätete Zahlung rechtfertigt nicht ohne Weiteres einen negativen Schufa-Eintrag.

Bei einer nicht titulierten und bestrittenen Forderung gelten besondere Schutzvorschriften. Für die Meldung einer unbestrittenen offenen Forderung nach § 37a Absatz 3 Nummer 4 BDSG müssen beispielsweise mindestens zwei schriftliche Mahnungen erfolgt sein. Außerdem muss die erste Mahnung mindestens vier Wochen zurückliegen und der Schuldner zuvor über die mögliche Berücksichtigung informiert worden sein.

Für gerichtlich festgestellte oder bestimmte andere Forderungen gelten abweichende Voraussetzungen.

Wer eine unberechtigte Forderung erhält, sollte diese deshalb nicht ignorieren, sondern ihr begründet und nachweisbar widersprechen.

Verbraucher können eine automatisierte Ablehnung überprüfen lassen

Die Reform stärkt auch die Rechte von Menschen, denen ein Kredit oder eine Finanzierung verweigert wird.

Beruht eine Entscheidung auf einem gesetzlich erfassten Bonitätsscore, können Betroffene nach § 37a Absatz 5 BDSG ihren eigenen Standpunkt darlegen, die Entscheidung anfechten und eine Entscheidung durch einen Menschen verlangen.

Bei automatisierten Kreditwürdigkeitsprüfungen für Allgemein-Verbraucherdarlehen bestehen zudem besondere Rechte auf menschliche Überprüfung.

Wer wegen einer Auskunftei-Auskunft keinen Kredit erhält, kann außerdem unter den gesetzlichen Voraussetzungen verlangen, über die verwendete Datenbank und berücksichtigte Datenkategorien informiert zu werden.

Bereits im Oktober 2026 hatte sich der Bundesgerichtshof mit den Auskunftsansprüchen gegenüber der Schufa beschäftigt. Gegen-hartz.de berichtete darüber, wann Verbraucher nähere Informationen zur Berechnung ihrer Bonität verlangen können.

Was Verbraucher vor dem nächsten Ratenkauf beachten sollten

Besonders für Haushalte mit wenig verfügbarem Einkommen können mehrere kleine Ratenzahlungen zur finanziellen Belastung werden.

Wer beispielsweise vier Einkäufe mit jeweils 35 Euro monatlich finanziert, muss bereits 140 Euro seines monatlichen Budgets für diese Verpflichtungen einplanen.

Vor einem neuen Ratenkauf sollten deshalb die bereits laufenden Zahlungen zusammengerechnet werden. Auch mögliche Gebühren bei verspäteter Zahlung verdienen Aufmerksamkeit.

Wer seine Bonität überprüfen möchte, kann die bei der Schufa gespeicherten Informationen kostenlos einsehen. Über den neuen Schufa-Account ist auch der persönliche Score zugänglich.

Falsche oder unzulässig gespeicherte Daten können Betroffene berichtigen beziehungsweise löschen lassen. Eine regelmäßige Kontrolle kann deshalb helfen, Probleme vor dem nächsten Vertragsabschluss zu erkennen.

Häufige Fragen zu den neuen Schufa-Regeln

Verschlechtert jeder Ratenkauf ab November meinen Schufa-Score?

Nein. Anfragen über die neue Schufa-Auskunft für Rechnungskäufe und Ratenzahlungen sollen zunächst score-neutral sein. Das bedeutet allerdings nicht, dass sämtliche Kreditanfragen oder spätere Zahlungsstörungen ohne Einfluss bleiben.

Muss ich bei Klarna oder PayPal künftig mein Gehalt nachweisen?

Nicht bei jedem Einkauf. Bei erfassten Finanzierungen müssen Anbieter die Kreditwürdigkeit prüfen. Welche zulässigen Informationen dafür erforderlich sind, hängt von der Finanzierung und dem jeweiligen Prüfverfahren ab. Ein Gehaltsnachweis ist nicht bei jedem Ratenkauf vorgeschrieben.

Kann ein Ratenkauf wegen eines schlechten Schufa-Scores abgelehnt werden?

Ja. Anbieter dürfen eine Finanzierung nach einer negativen Kreditwürdigkeitsprüfung verweigern. Bei gesetzlich erfassten automatisierten Entscheidungen bestehen jedoch Rechte auf Information und menschliche Überprüfung.

Quellen

Bundesregierung – Neue Regeln für Verbraucherkredite ab November 2026

§ 37a BDSG in der Fassung ab 20.11.2026

Schufa – Neue Verbraucherkreditrichtlinie und Buy Now Pay Later

Schufa – Bedeutung von Bonitätsanfragen für den Score

Schufa – Der neue Bonitätsscore und seine zwölf Kriterien

Europäisches Verbraucherzentrum – Neue Regeln für Kleinkredite ab 20. November