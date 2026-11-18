Kinderlose Rentner sollen ab Januar 2027 mehr für die Pflegeversicherung zahlen. Der Kabinettsentwurf vom 30. September 2026 sieht vor, den Kinderlosenzuschlag von 0,6 auf 0,9 Prozentpunkte anzuheben.

Bei 2.000 Euro beitragspflichtiger Monatsrente wären das sechs Euro zusätzlich im Monat oder 72 Euro im Jahr. Aktuell ist die Änderung noch nicht als Gesetz beschlossen.

Betroffen wären Rentner, die den Kinderlosenzuschlag in der sozialen Pflegeversicherung zahlen müssen. Für sie würde der gesamte Pflegebeitrag bei unverändertem allgemeinem Beitragssatz von derzeit 4,2 auf 4,5 Prozent steigen.

Allerdings gelten Ausnahmen: Nicht jeder kinderlose Rentner muss den Zuschlag entrichten.

Pflegeversicherung 2027: Welcher Beitrag steigen soll

Der Pflegebeitrag setzt sich für zuschlagspflichtige Kinderlose derzeit aus zwei Teilen zusammen: dem allgemeinen Beitragssatz von 3,6 Prozent und dem Kinderlosenzuschlag von 0,6 Prozentpunkten. Zusammen ergibt das 4,2 Prozent.

Die Bundesregierung will den allgemeinen Beitragssatz stabil halten. Steigen soll dagegen der Zuschlag für Kinderlose. Im Kabinettsentwurf ist dafür eine Änderung von § 55 Absatz 3 Satz 1 SGB XI vorgesehen: Die Angabe „0,6“ soll durch „0,9“ ersetzt werden.

Dadurch wären für zuschlagspflichtige Versicherte insgesamt 4,5 Prozent ihrer beitragspflichtigen Einnahmen fällig. Ein stabiler allgemeiner Beitragssatz schützt sie somit nicht vor höheren Abzügen.

Die Bruttorente würde durch diese Änderung nicht sinken. Bei ansonsten unveränderten Bedingungen bliebe aber weniger zur Auszahlung übrig, weil der Pflegeversicherungsbeitrag höher ausfiele.

Wie viel weniger Rente würde ausgezahlt?

Die geplante Mehrbelastung beträgt 0,3 Prozent der beitragspflichtigen Rente. Pro 1.000 Euro wären das drei Euro monatlich.

Die Tabelle zeigt ausschließlich den Pflegebeitrag. Sie unterstellt, dass die angegebene Monatsrente vollständig beitragspflichtig ist und die geplante Erhöhung unverändert in Kraft tritt.

Beitragspflichtige Monatsrente Pflegebeitrag bisher: 4,2 % Pflegebeitrag geplant: 4,5 % Mehr pro Monat Mehr bei zwölf Monaten 1.000 Euro 42,00 Euro 45,00 Euro 3,00 Euro 36 Euro 1.500 Euro 63,00 Euro 67,50 Euro 4,50 Euro 54 Euro 2.000 Euro 84,00 Euro 90,00 Euro 6,00 Euro 72 Euro 2.500 Euro 105,00 Euro 112,50 Euro 7,50 Euro 90 Euro 3.000 Euro 126,00 Euro 135,00 Euro 9,00 Euro 108 Euro

Bei 2.000 Euro beitragspflichtiger Rente würde der monatliche Pflegebeitrag also von 84 auf 90 Euro steigen. Die sechs Euro Unterschied entstehen allein durch den höheren Kinderlosenzuschlag. Änderungen bei der Bruttorente, der Krankenversicherung oder anderen Abzügen sind darin nicht enthalten.

Für die eigene Rechnung gilt:

Beitragspflichtige Monatsrente × 0,003 = zusätzlicher Monatsbeitrag.

Rentner tragen den Pflegebeitrag vollständig selbst

Den Beitrag zur Pflegeversicherung aus ihrer gesetzlichen Rente zahlen Rentner allein. Die Deutsche Rentenversicherung übernimmt davon keinen hälftigen Anteil.

Deshalb würde auch die geplante Erhöhung vollständig die betroffenen Rentner belasten. Wer wissen möchte, wie der Beitrag von seiner Rente abgezogen wird, kann sich an seinen Rentenversicherungsträger wenden. Für allgemeine Fragen zur Pflegeversicherung ist die Pflegekasse zuständig.

Welche kinderlosen Rentner vom Zuschlag ausgenommen sind

Nach geltendem Recht müssen kinderlose Rentner den Zuschlag nicht zahlen, wenn sie vor dem 1. Januar 1940 geboren wurden. Auch Versicherte unter 23 Jahren sind ausgenommen.

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Für diese Personen lässt sich die zusätzliche Belastung aus der Tabelle daher nicht ohne Weiteres ansetzen. Bei der geplanten Reform bleibt außerdem maßgeblich, welche Regelungen am Ende tatsächlich Gesetz werden.

Die Prozentrechnung betrifft die soziale Pflegeversicherung. Beiträge zur privaten Pflegepflichtversicherung lassen sich damit nicht berechnen.

Eltern bleiben auch mit erwachsenen Kindern vom Zuschlag befreit

Ein häufiger Irrtum betrifft Eltern, deren Kinder längst erwachsen sind: Sie werden für die Pflegeversicherung nicht wieder kinderlos, nur weil die Kinder ausgezogen sind oder ihren Lebensunterhalt selbst verdienen.

Nach den geltenden Regeln entfällt der Kinderlosenzuschlag mit der Elterneigenschaft grundsätzlich lebenslang. Auch der Tod eines Kindes ändert daran nichts.

Davon zu unterscheiden sind die zusätzlichen Beitragsabschläge für mehrere Kinder unter 25 Jahren. Diese können wegfallen, wenn die Kinder die Altersgrenze erreichen. Der Wegfall eines solchen Abschlags führt aber nicht dazu, dass Eltern den Kinderlosenzuschlag zahlen müssen.

Höherer Zuschlag bedeutet nicht 50 Prozent mehr Pflegebeitrag

Der Anstieg von 0,6 auf 0,9 Prozentpunkte entspricht rechnerisch einer Erhöhung des Kinderlosenzuschlags um 50 Prozent. Der gesamte Pflegeversicherungsbeitrag würde jedoch nicht um 50 Prozent steigen.

Bei unveränderter Berechnungsgrundlage würde er von 4,2 auf 4,5 Prozent zunehmen. Das entspricht einer Erhöhung des Gesamtbeitrags um rund 7,1 Prozent. Im Beispiel mit 2.000 Euro Rente sind das sechs Euro mehr auf einen bisherigen Beitrag von 84 Euro.

Ist die Erhöhung für Januar 2027 schon sicher?

Bislang hat das Bundeskabinett den Gesetzentwurf beschlossen. Das Gesetzgebungsverfahren ist damit noch nicht abgeschlossen. Im weiteren Verfahren sind Änderungen möglich.

Mit dem Pflegeneuordnungsgesetz will die Bundesregierung die Finanzierung der Pflegeversicherung stabilisieren. Neben dem höheren Beitrag für Kinderlose sieht der Entwurf weitere Maßnahmen vor, darunter eine höhere Beitragsbemessungsgrenze. Zugleich soll der allgemeine Beitragssatz bei 3,6 Prozent bleiben.

Die Beispielbeträge zeigen deshalb nur, was der geplante höhere Kinderlosenzuschlag bewirken würde. Sie sind keine vollständige Vorhersage der persönlichen Rentenauszahlung für 2027.

Was Rentner jetzt in ihren Unterlagen prüfen können

Ob die geplante Erhöhung die eigene Rente betreffen würde, lässt sich anhand des bisherigen Beitragsabzugs besser einordnen. Wichtig sind drei Punkte:

Beitragssatz: Wird derzeit der Satz von 4,2 Prozent für zuschlagspflichtige Kinderlose angesetzt?

Elterneigenschaft: Sind vorhandene Kinder korrekt berücksichtigt – auch wenn sie längst erwachsen sind?

Ausnahme: Besteht beispielsweise wegen einer Geburt vor 1940 eine Befreiung vom Zuschlag?

Wurden vorhandene Kinder noch nicht berücksichtigt, empfiehlt die Deutsche Rentenversicherung, entsprechende Nachweise vorzulegen. Dafür kommt beispielsweise eine Geburtsurkunde infrage.

Wer den Kinderlosenzuschlag bereits zu Recht zahlt, müsste bei unveränderter Umsetzung des Entwurfs mit höheren Abzügen rechnen. Bei 2.000 Euro beitragspflichtiger Monatsrente wären es die genannten sechs Euro zusätzlich.

Rechtsstand geprüft am: 7. Oktober 2026. Die Anhebung des Kinderlosenzuschlags auf 0,9 Prozentpunkte ist geplant, aber noch kein geltendes Recht. Die Tabelle enthält eigene Berechnungen zur vorgesehenen Erhöhung um 0,3 Prozentpunkte.

Quellen

Regierungsentwurf des Pflegeneuordnungsgesetzes, Änderung zu § 55 SGB XI und Regelung zum Inkrafttreten;

Bundesgesundheitsministerium: Kabinettsbeschluss vom 30. September 2026;

Bundesregierung: Informationen zum Pflegeneuordnungsgesetz;

Deutsche Rentenversicherung: Fragen und Antworten zur sozialen Pflegeversicherung.