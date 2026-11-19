Wer seine Regelaltersgrenze erreicht hat, muss sich nicht zwischen der vollständigen Rente und einem kompletten Rentenaufschub entscheiden. Versicherte können zunächst nur die Hälfte ihrer Altersrente beziehen und den übrigen Anteil aufschieben.

Für den nicht beanspruchten Teil entsteht ein Zuschlag von 0,5 Prozent je Monat. Nach einem Jahr sind das sechs Prozent.

Diese Möglichkeit ergibt sich aus § 42 SGB VI und § 77 SGB VI. Sie erlaubt es, bereits einen Teil der Altersrente zu erhalten und gleichzeitig die spätere Monatsrente zu erhöhen. Ob sich das finanziell lohnt, hängt allerdings davon ab, wie lange die höhere Rente anschließend bezogen wird.

Wie eine halbe Altersrente funktioniert

Nach § 42 SGB VI können Versicherte ihre Altersrente als Vollrente oder Teilrente beziehen. Die Teilrente muss mindestens zehn Prozent und darf höchstens 99,99 Prozent der Vollrente betragen.

Wer rechnerisch Anspruch auf 2.000 Euro monatliche Bruttorente hat, kann sich beispielsweise zunächst 1.000 Euro auszahlen lassen. Die andere Hälfte wird vorerst nicht beansprucht.

Für diesen zurückgestellten Rentenanteil steigt der Zugangsfaktor nach Erreichen der Regelaltersgrenze um monatlich 0,005. Der bereits ausgezahlte Teil erhält dagegen keinen solchen Aufschubzuschlag.

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Aus 2.000 Euro Rente werden später 2.060 Euro

Ein Beispiel zeigt die finanziellen Auswirkungen. Ein Versicherter hat seine Regelaltersgrenze erreicht und könnte monatlich 2.000 Euro Bruttorente beziehen. Stattdessen entscheidet er sich für zwölf Monate mit einer Teilrente von 50 Prozent.

Berechnung Betrag Ursprünglicher Rentenanspruch 2.000 Euro Monatlich ausgezahlte Teilrente 1.000 Euro Monatlich aufgeschobener Anteil 1.000 Euro Zuschlag nach zwölf Monaten 6 Prozent Zuschlag auf den aufgeschobenen Anteil 60 Euro Spätere volle Monatsrente 2.060 Euro

Nach einem Jahr kann der Versicherte zur Vollrente wechseln. Im vereinfachten Modell erhält er dann monatlich 2.060 Euro statt der ursprünglichen 2.000 Euro.

Wichtig ist die Berechnungsgrundlage. Die sechs Prozent beziehen sich ausschließlich auf die aufgeschobene Hälfte. Bezogen auf die gesamte ursprüngliche Altersrente steigt der Betrag deshalb lediglich um drei Prozent.

Wann sich die halbe Rente finanziell auszahlt

Der höhere Rentenbetrag hat einen Preis. Während des ersten Jahres verzichtet der Versicherte auf monatlich 1.000 Euro. Insgesamt entgehen ihm dadurch 12.000 Euro Bruttorente.

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Nach dem Wechsel zur Vollrente erhält er monatlich 60 Euro zusätzlich. Um die zuvor nicht ausgezahlten 12.000 Euro allein durch diesen Zuschlag auszugleichen, müsste er die höhere Rente weitere 200 Monate beziehen.

Das entspricht 16 Jahren und acht Monaten ab Beginn der späteren Vollrente. Erst danach übersteigen die zusätzlichen Rentenzahlungen rechnerisch den ursprünglichen Verzicht.

Diese vereinfachte Bruttorechnung berücksichtigt weder zusätzliche Rentenbeiträge noch spätere Rentenanpassungen, Steuern, Sozialabgaben oder eine mögliche Verzinsung der zunächst ausgezahlten Beträge. Die tatsächliche finanzielle Bilanz kann deshalb anders ausfallen.

Wer weiterarbeitet, kann zusätzliche Rentenansprüche erwerben

Der Zuschlag für die aufgeschobene Rente setzt keine weitere Beschäftigung voraus. Wer nach Erreichen der Regelaltersgrenze weiterarbeitet und rentenversicherungspflichtige Beiträge zahlt, kann seine spätere Rente jedoch zusätzlich erhöhen.

Dabei sind die Zuschläge aus neu erworbenen Entgeltpunkten vom Zuschlag für den aufgeschobenen Rentenanteil zu unterscheiden. Beide Effekte können die spätere Rentenhöhe beeinflussen.

Die Teilrente kann außerdem Auswirkungen auf Krankengeld, Betriebsrenten oder andere Sozialleistungen haben. Beschäftigte sollten diese Folgen vor einer Entscheidung prüfen.

Was Versicherte vor dem Antrag beachten sollten

Wer eine Teilrente nutzen möchte, sollte sich von der Deutschen Rentenversicherung eine individuelle Berechnung erstellen lassen. Wichtig sind der gewünschte Teilrentenanteil, die Dauer des Aufschubs und die spätere Höhe der Vollrente.

Eine Teilrente kann nach den gesetzlichen Vorgaben auch später für die Zukunft verändert werden. Der gewählte Rentenanteil ist deshalb nicht dauerhaft festgeschrieben.

Entscheidend bleibt der Vergleich zwischen den zunächst entgangenen Zahlungen und dem späteren Mehrbetrag. Wer die Hälfte seiner Altersrente ein Jahr aufschiebt, bekommt zwar sechs Prozent Zuschlag auf diesen Anteil, muss aber im Rechenbeispiel fast 17 Jahre lang die höhere Vollrente beziehen, um den Verzicht auszugleichen.

Quellen