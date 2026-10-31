Umbau zur Wohnung: Vermieter dürfen die Mietpreisbremse nicht einfach umgehen

Wer eine Wohnung in früheren Gewerberäumen mietet, muss eine überhöhte Miete nicht allein wegen des Umbaus hinnehmen. Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass die erstmalige Vermietung als Wohnung für die Neubauausnahme von der Mietpreisbremse nicht genügt. Entscheidend sind der frühere bauliche Zustand und der Aufwand, mit dem tatsächlich neuer Wohnraum geschaffen wurde.

Für Mieter kann das eine niedrigere zulässige Miete und einen Anspruch auf Rückzahlung bedeuten. Im entschiedenen Berliner Fall verlangten die Kläger mehr als 10.800 Euro überzahlte Miete sowie einen Teil ihrer Kaution zurück. Ob ihnen diese Beträge zustehen, muss allerdings noch das Landgericht prüfen.

Warum der BGH das Berliner Urteil aufgehoben hat

Die Mieter hatten im Januar 2020 eine rund 73 Quadratmeter große Wohnung für monatlich 979 Euro nettokalt angemietet. Die Räume lagen im Seitenflügel eines vor 1918 errichteten Berliner Altbaus. Zuvor waren sie Bestandteil einer Gewerbeeinheit, von der sie abgetrennt und anschließend umgebaut worden waren.

Im Juli 2020 rügten die Mieter einen Verstoß gegen die Mietpreisbremse. Nach ihrer Berechnung anhand des Berliner Mietspiegels 2019 waren lediglich 623 Euro monatlich zulässig. Die Differenz betrug damit nach ihrer Auffassung 356 Euro im Monat.

Amtsgericht und Landgericht wiesen die Klage ab. Das Landgericht hielt die erstmalige Vermietung als reguläre Mietwohnung nach dem gesetzlichen Stichtag für ausreichend, um die Neubauausnahme anzuwenden. Auf die früheren Nutzungsmöglichkeiten und den Bauaufwand komme es nach dieser Auffassung nicht an.

Dem widersprach der BGH mit seiner Entscheidung vom 19. August 2026, VIII ZR 104/25 und verwies die Sache an das Landgericht Berlin II zurück. Zwar erging die Entscheidung als Versäumnisurteil, weil die Vermieterin in der Revisionsverhandlung nicht anwaltlich vertreten war. Der BGH betont jedoch ausdrücklich, dass seine Entscheidung auf einer inhaltlichen rechtlichen Prüfung beruht.

Wann die Mietpreisbremse überhaupt greift

Die Mietpreisbremse gilt nicht automatisch überall in Deutschland. Voraussetzung ist, dass die Wohnung bei Mietbeginn in einem Gebiet liegt, für das eine wirksame Landesverordnung einen angespannten Wohnungsmarkt festlegt. Im Berliner Verfahren war diese Voraussetzung erfüllt.

Nach § 556d BGB darf die Miete bei Vertragsbeginn grundsätzlich höchstens zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Diese lässt sich häufig mithilfe des örtlichen Mietspiegels bestimmen. Für eine belastbare Berechnung müssen unter anderem Größe, Ausstattung, Lage und die zutreffende Einordnung der Wohnung berücksichtigt werden.

Allerdings bestehen gesetzliche Ausnahmen. Dazu gehören unter bestimmten Voraussetzungen eine höhere zulässige Vormiete oder Modernisierungen vor Mietbeginn. Scheitert die Neubauausnahme, steht deshalb noch nicht automatisch fest, dass jeder Betrag oberhalb der Vergleichsmiete zuzüglich zehn Prozent zurückgezahlt werden muss.

Frühere Gewerbenutzung allein macht keine neue Wohnung

Die Neubauausnahme steht in § 556f Satz 1 BGB. Sie betrifft Wohnungen, die nach dem 1. Oktober 2014 erstmals genutzt und vermietet werden. Waren gewerblich genutzte Räume bereits vor diesem Stichtag baulich als Wohnung geeignet, genügt ihre spätere erstmalige Vermietung zu Wohnzwecken dafür nicht.

Vielmehr müssen die Räume nach ihrer damaligen baulichen Anlage und Ausstattung objektiv ungeeignet gewesen sein, als Wohnung genutzt zu werden. Zusätzlich muss die Wohnnutzung erst durch spätere Baumaßnahmen mit erheblichem Aufwand ermöglicht worden sein. Beide Voraussetzungen müssen zusammen vorliegen.

Woran sich die frühere Eignung zum Wohnen erkennen lässt

Der BGH fragt danach, ob die Räume in ihrer damaligen Gestalt einen eigenständigen Haushalt in einem räumlich und wirtschaftlich abgegrenzten Bereich ermöglicht hätten. Dafür müssen jedenfalls ein geeigneter Wohn- oder Schlafraum, eine Toilette und ein eingerichtetes Bad vorhanden sein. Hinzukommen muss eine Küche oder Kochgelegenheit, wobei insoweit die erforderlichen Anschlüsse für Wasser, Abwasser und Strom ausreichen können.

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Einzelne Ausstattungsmerkmale ergeben aber noch keine Wohnung. Liegen etwa Küche und Sanitärbereich verstreut innerhalb einer größeren Gewerbeeinheit, kann eine eigenständige Wohnnutzung ohne weitere Bauarbeiten ausscheiden. Das Gericht muss deshalb die frühere Raumaufteilung und die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten insgesamt betrachten.

Auch die baurechtliche Einordnung entscheidet diese mietrechtliche Frage nicht allein. Eine Genehmigung zur Nutzungsänderung belegt für sich genommen weder die frühere Ungeeignetheit zum Wohnen noch den erforderlichen Bauaufwand. Öffentlich-rechtliche Vorgaben für die Wohnnutzung bleiben daneben zu beachten.

Wie hoch der Bauaufwand sein muss

Für den erheblichen Bauaufwand zieht der BGH einen konkreten Vergleich heran: Die aufgewendeten Kosten müssen ungefähr ein Drittel dessen erreichen, was eine vergleichbare Neubauwohnung kosten würde. Der Grundstücksanteil bleibt dabei unberücksichtigt. Es geht somit um Baukosten und nicht um den Kaufpreis einer fertigen Immobilie.

Würde eine vergleichbare Neubauwohnung ohne Grundstück beispielsweise 300.000 Euro kosten, läge diese Größenordnung bei etwa 100.000 Euro. Das ist ein vereinfachtes Rechenbeispiel, keine bundesweit feste Kostengrenze. Für die tatsächliche Bewertung verlangt der BGH aussagekräftige Zahlen aus der jeweiligen oder einer vergleichbaren Region.

Außerdem zählt nicht jede Rechnung rund um das Gebäude automatisch mit. Der erhebliche Aufwand muss gerade den Arbeiten dienen, die aus zuvor ungeeigneten Räumen erstmals eine Wohnung machen. Reine Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten, die lediglich einen früher bereits vorhandenen Zustand wiederherstellen, reichen hierfür nicht aus.

Welche Ausnahme auch nach einer Modernisierung möglich ist

Die Neubauausnahme ist von der Ausnahme für die erste Vermietung nach umfassender Modernisierung zu unterscheiden. Die Voraussetzungen und die Dauer der Befreiung unterscheiden sich:

Neuschaffung von Wohnraum nach § 556f Satz 1 BGB Umfassende Modernisierung nach § 556f Satz 2 BGB Zuvor objektiv nicht als Wohnung geeignete Räume werden durch erheblichen Bauaufwand erstmals bewohnbar gemacht. Bereits als Wohnung geeignete Räume werden mit erheblichem Aufwand umfassend modernisiert. Die Voraussetzungen der erstmaligen Nutzung und Vermietung nach dem 1. Oktober 2014 müssen erfüllt sein. Die Modernisierung muss auch durch ihren Umfang und die erreichten Verbesserungen einem Neubau vergleichbar sein. Die Ausnahme erfasst grundsätzlich auch spätere Vermietungen. Die Ausnahme gilt nur für die erste Vermietung nach der umfassenden Modernisierung.

Der Vermieter muss die Ausnahme belegen und rechtzeitig mitteilen

Die tatsächlichen Voraussetzungen der Neubauausnahme muss der Vermieter darlegen und bei einem Streit beweisen. Mieter müssen also nicht nachweisen, dass dort früher schon jemand zur Miete gewohnt hat. Von Bedeutung sind vielmehr Unterlagen zum früheren Zustand, zur Raumaufteilung und zu den erforderlichen Umbaukosten.

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Zusätzlich muss der Vermieter nach § 556g BGB den künftigen Mieter unaufgefordert darüber informieren, dass die Wohnung nach dem 1. Oktober 2014 erstmals genutzt und vermietet wurde. Diese Auskunft muss in Textform vorliegen, bevor der Mieter seine verbindliche Vertragserklärung abgibt. Auch dazu fehlten im Berliner Verfahren ausreichende Feststellungen.

Diese vorvertragliche Informationspflicht gilt für Mietverhältnisse, die ab dem 1. Januar 2019 entstanden sind. Für ältere Mietverhältnisse ist die damalige Rechtslage zu prüfen.

Unterbleibt die vorgeschriebene Auskunft vollständig, kann sich der Vermieter zunächst nicht auf diese Ausnahme berufen. Holt er sie formgerecht nach, ist dies grundsätzlich erst zwei Jahre später möglich.

Wurde die Auskunft bereits erteilt, aber die vorgeschriebene Textform nicht eingehalten, kann sich der Vermieter nach formgerechter Nachholung auf die Ausnahme berufen. Eine zusätzliche Zweijahresfrist gilt dann nicht. Die baulichen Voraussetzungen der Ausnahme müssen in beiden Fällen ebenfalls erfüllt sein.

Wie Mieter eine mögliche Rückforderung prüfen können

Betroffene sollten zunächst Mietvertrag, vorvertragliche Mitteilungen und die Angaben zur angeblichen Neubauwohnung zusammenstellen. Anschließend lässt sich prüfen, ob am Ort bei Mietbeginn eine Mietpreisbremse galt und wie hoch die zulässige Anfangsmiete war.

Für eine Rückforderung ist eine Rüge gegenüber dem Vermieter erforderlich. Sie muss in Textform erfolgen; dafür kommt beispielsweise eine E-Mail infrage, deren Zugang sich nachweisen lässt. Hat der Vermieter vor Vertragsschluss über eine Ausnahme informiert, muss sich die Rüge auch auf diese Auskunft beziehen.

Mieter können außerdem Auskunft über nicht allgemein zugängliche Tatsachen verlangen, die für die zulässige Miethöhe wichtig sind und über die der Vermieter unschwer Auskunft geben kann. Dabei kann es um den früheren Zustand und die vom Vermieter angeführte Schaffung neuen Wohnraums gehen. Weitere Hinweise bietet unser Beitrag zur Rückforderung überzahlter Miete bei einem Verstoß gegen die Mietpreisbremse.

Für ältere Mietverträge gelten andere Rückforderungsregeln

Bei Mietverhältnissen, die ab dem 1. April 2020 entstanden sind, kann eine rechtzeitig erhobene Rüge grundsätzlich eine Rückforderung ab Mietbeginn ermöglichen. Dafür muss die Rüge innerhalb von 30 Monaten nach Beginn des Mietverhältnisses zugehen und das Mietverhältnis bei ihrem Zugang noch bestehen. Die 30 Monate sind keine allgemeine Verjährungsfrist; die Verjährung möglicher Ansprüche muss zusätzlich geprüft werden.

Geht die Rüge erst nach Ablauf der 30 Monate zu oder ist das Mietverhältnis bereits beendet, lässt sich nach dieser Regelung nur die nach Zugang der Rüge fällig gewordene überhöhte Miete zurückfordern. Für bis einschließlich 31. März 2020 entstandene Mietverhältnisse gilt dagegen die frühere Gesetzesfassung weiter. Das betrifft auch den Berliner Fall: Dort konnten grundsätzlich nur überhöhte Mietbeträge zurückgefordert werden, die nach Zugang der Rüge fällig wurden.

Ein Mieterverein oder eine auf Mietrecht spezialisierte Beratung kann die zulässige Miete, die passende Rüge und den Rückforderungszeitraum prüfen. Bevor Mieter ihre laufenden Zahlungen eigenständig herabsetzen, sollte die zulässige Miethöhe belastbar geklärt sein.

Auch ein Teil der Kaution kann zurückzuverlangen sein

Die Entscheidung betrifft nicht nur die monatliche Miete. Ist die vereinbarte Anfangsmiete wegen der Mietpreisbremse teilweise unwirksam, kann sich dadurch auch die zulässige Kautionshöhe verringern. Nach § 551 BGB darf eine Mietsicherheit grundsätzlich höchstens drei Monatsmieten ohne gesondert ausgewiesene Betriebskosten betragen.

Im Berliner Fall forderten die Mieter zusätzlich 1.068 Euro Kaution zurück. Dieser Betrag entspricht dem Dreifachen der von ihnen angenommenen monatlichen Mietüberzahlung von 356 Euro. Ein Rückzahlungsanspruch kommt insoweit in Betracht, wie die geleistete Sicherheit die auf Grundlage der zulässigen Miete berechnete Höchstgrenze überschreitet.

Fragen und Antworten zur Mietpreisbremse nach einem Umbau

Ist eine frühere Gewerbeeinheit automatisch von der Mietpreisbremse ausgenommen?

Nein. Für die Neubauausnahme müssen die Räume zuvor objektiv ungeeignet zum Wohnen gewesen und erst durch erhebliche Bauarbeiten als Wohnung nutzbar geworden sein. Die erstmalige Vermietung mit einem Wohnraummietvertrag reicht allein nicht.

Genügt eine hohe Umbau-Rechnung als Nachweis?

Nein. Neben dem Umfang der anrechenbaren Kosten kommt es darauf an, welche Arbeiten tatsächlich neuen Wohnraum geschaffen haben und wie die Räume vorher beschaffen waren. Reine Reparaturen begründen die hier behandelte Neubauausnahme nicht.

Muss der Vermieter vor der Unterschrift über die Ausnahme informieren?

Bei Mietverhältnissen, die ab dem 1. Januar 2019 entstanden sind, muss die vorgeschriebene Auskunft in Textform vorliegen, bevor der Mieter seine verbindliche Vertragserklärung abgibt. Fehlt sie oder wurde die Form nicht eingehalten, hat das unterschiedliche Folgen dafür, ab wann sich der Vermieter auf die Ausnahme berufen kann.

Können Mieter die gesamte Überzahlung seit dem Einzug zurückfordern?

Das hängt insbesondere vom Beginn des Mietverhältnisses, dem Zugang der Rüge und der Verjährung ab. Die heutige Möglichkeit einer Rückforderung ab Mietbeginn bei einer Rüge innerhalb von 30 Monaten gilt nicht ohne Weiteres für ältere Mietverhältnisse wie im Berliner Verfahren.

Praxisbeispiel: Aus einem Büro wird eine Mietwohnung

Eine Mieterin bezieht im Mai 2026 ein früheres Büro und zahlt 1.050 Euro Nettokaltmiete. Die Prüfung ergibt, dass die behauptete Neubauausnahme und andere Ausnahmen nicht greifen und nach der örtlichen Mietpreisbremse nur 880 Euro zulässig sind. Die monatliche Überzahlung beträgt damit 170 Euro.

Geht eine wirksame Rüge nach sechs gezahlten Monatsmieten noch während des laufenden Mietverhältnisses zu, kann die Mieterin in diesem fiktiven Beispiel 1.020 Euro überzahlte Miete zurückverlangen. Hat sie außerdem eine Kaution von drei vereinbarten Monatsmieten geleistet, übersteigt diese die zulässige Höchstgrenze um 510 Euro. Auch diesen Betrag kann sie zurückfordern.