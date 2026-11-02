Mietrecht: Balkonkraftwerk darf trotz Schatten bleiben

Etwas mehr Schatten auf dem Balkon reicht nicht automatisch aus, um eine Solaranlage beim Nachbarn entfernen zu lassen.

Das Amtsgericht Osnabrück hat die Rückbauklage einer Wohnungseigentümerin abgewiesen, weil es die zusätzliche Verschattung und den eingeschränkten Ausblick nach der Beweisaufnahme als unwesentlich bewertete.

Das Urteil vom 30. Oktober 2026 stärkt Betreiber von Balkonkraftwerken gegenüber überzogenen Rückbauforderungen. Eine allgemeine Montageerlaubnis ergibt sich daraus allerdings nicht: Die Auswirkungen der Anlage und erforderliche Zustimmungen bleiben zu prüfen.

Eigentümerin wollte die Solaranlage über ihrem Balkon entfernen lassen

Die Klägerin besitzt eine Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Hauses in Osnabrück. Eine Mieterin der darüberliegenden Wohnung hatte im April 2025 eine 3,52 Meter breite Solaranlage am Balkongeländer angebracht.

Durch die Neigung der Module wurde der untere Balkon auf dieser Breite um etwa 30 Zentimeter zusätzlich überdacht. Nach der Pressemitteilung des Amtsgerichts Osnabrück beklagte die Eigentümerin weniger Licht, eine eingeschränkte Aussicht und Nachteile für den Wohnungswert.

Außerdem befürchtete sie finanzielle Einbußen durch eine Mietminderung. Sie verlangte deshalb von der Mieterin, das Balkonkraftwerk wieder abzubauen.

Das Gericht sah eine Beeinträchtigung – die Klage scheiterte trotzdem

Nach der Beweisaufnahme hielt das Amtsgericht die zusätzlichen Einschränkungen für so gering, dass die Eigentümerin sie hinnehmen müsse. Der Schattenwurf und die veränderte Aussicht rechtfertigten in diesem Fall keinen Rückbau.

Das Gericht ordnete die Auswirkungen als unwesentliche Beeinträchtigungen im Sinne von § 906 Absatz 1 BGB ein. Ein Anspruch aus § 1004 BGB scheiterte damit an der Pflicht zur Duldung.

Für Eigentümer ist das eine wichtige Grenze: Der Schutz der eigenen Wohnung gibt keinen Anspruch darauf, jede geringfügige Veränderung beim Nachbarn rückgängig machen zu lassen. Wer den Abbau einer Anlage verlangt, muss sich mit deren tatsächlichen Folgen auseinandersetzen.

Das Gesetz stärkt die Stromerzeugung auf dem Balkon

Bei seiner Bewertung berücksichtigte das Amtsgericht ausdrücklich die gesetzliche Begünstigung von Steckersolargeräten. Der Gesetzgeber will Mietern ermöglichen, ihre Stromkosten zu senken und zur Energiewende beizutragen.

Nach § 554 Absatz 1 BGB können Mieter grundsätzlich verlangen, dass ihr Vermieter bauliche Veränderungen zur Stromerzeugung durch Steckersolargeräte erlaubt. Der Anspruch entfällt, wenn die konkrete Veränderung dem Vermieter auch unter Berücksichtigung der Mieterinteressen nicht zugemutet werden kann.

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Für Wohnungseigentümer enthält § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 WEG einen entsprechenden Anspruch auf angemessene bauliche Veränderungen. Über deren Durchführung müssen die Wohnungseigentümer im Rahmen ordnungsmäßiger Verwaltung beschließen.

Diese gesetzliche Unterstützung floss in die Osnabrücker Entscheidung über den Nachbarstreit ein. Geringfügige Verschattungen erhalten dadurch bei der Abwägung ein anderes Gewicht als ein beliebiger Eingriff ohne eine solche gesetzliche Begünstigung.

Der Anspruch auf Erlaubnis ersetzt die Zustimmung nicht

Wer Solarmodule außen am Balkongeländer anbringen möchte, muss die erforderliche Zustimmung des Vermieters vor der Montage klären. Der gesetzliche Anspruch auf Erlaubnis berechtigt nicht dazu, jede gewünschte Ausführung eigenmächtig umzusetzen.

Bei einer Eigentumswohnung ist außerdem die Beschlussfassung der Eigentümergemeinschaft zu berücksichtigen, soweit Gemeinschaftseigentum betroffen ist. Auch die gesetzliche Begünstigung beseitigt die Grenzen des § 20 Absatz 4 WEG nicht, etwa bei einer unbilligen Benachteiligung einzelner Eigentümer.

Wie umstritten Vorgaben zur Montage sein können, zeigt auch der Gegen-Hartz-Beitrag über Balkonkraftwerke und die von der Umwelthilfe beanstandeten Vermieterauflagen. Für die eigene Anlage kommt es auf die konkret geplante Befestigung und die Verhältnisse am Gebäude an.

Nachbarn sollten die tatsächlichen Folgen dokumentieren

Für die Praxis folgt aus der Entscheidung: Wer sich durch Solarmodule beeinträchtigt fühlt, sollte möglichst genau festhalten, wann und wie lange zusätzlicher Schatten entsteht. Fotos mit Datum und Uhrzeit sowie eine Beschreibung der betroffenen Flächen können helfen, den Streit sachlich zu klären.

Dabei sollte erkennbar werden, welche Einschränkung durch die Anlage hinzukommt und welche Verschattung bereits durch das Gebäude besteht. Eine pauschale Beschwerde über weniger Sonne sagt darüber wenig aus.

Auch eine Mietminderung wegen geringeren Lichteinfalls entsteht nicht automatisch. Nach § 536 Absatz 1 BGB bleibt eine nur unerhebliche Einschränkung der Gebrauchstauglichkeit außer Betracht; allgemeine Hinweise bietet der Gegen-Hartz-Ratgeber zur Mietminderung und ihren Voraussetzungen.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig

Die Entscheidung erging am 30. Oktober 2026 unter dem Aktenzeichen 13 C 2033/25. Nach der am selben Tag veröffentlichten Gerichtsmitteilung kann dagegen Berufung eingelegt werden.

Grundlage dieses Beitrags ist die Pressemitteilung, kein vollständiger Urteilstext. Ein späterer Verfahrensstand ist zum Stand dieses Beitrags vom 1. November 2026 nicht bekannt.