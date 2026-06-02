Krankengeld: Krankenkasse darf Reha-Antrag nicht ohne ausreichendes Gutachten erzwingen

Eine Krankenkasse darf Versicherte mit Krankengeldbezug nicht vorschnell auffordern, einen Reha-Antrag zu stellen. Das Bayerische Landessozialgericht entschied: Dafür braucht es ein tragfähiges ärztliches Gutachten, das Befunde, Leistungseinschränkungen und die voraussichtliche Dauer der Gefährdung oder Minderung der Erwerbsfähigkeit nachvollziehbar darstellt. Fehlt außerdem eine rechtzeitige Ermessensausübung, ist die Reha-Aufforderung rechtswidrig. ( L 20 KR 186/23)

Krankenkasse forderte Reha-Antrag innerhalb von zehn Wochen

Die Klägerin bezog Krankengeld wegen einer schweren rezidivierenden depressiven Störung. Die Krankenkasse stützte sich auf ein sozialmedizinisches Kurzgutachten des Medizinischen Dienstes und forderte sie auf, innerhalb von zehn Wochen einen Antrag auf medizinische Rehabilitation zu stellen.

Die Krankenkasse wies zugleich auf die schwere Folge hin: Wird der Reha-Antrag nicht innerhalb der Frist gestellt, ruht der Anspruch auf Krankengeld. Für Betroffene kann eine solche Aufforderung deshalb existenzielle Bedeutung haben.

Reha-Aufforderung kann Krankengeld gefährden

Nach Paragraf 51 SGB V darf die Krankenkasse Versicherte zur Reha-Antragstellung auffordern, wenn deren Erwerbsfähigkeit erheblich gefährdet oder gemindert ist. Kommt der Versicherte der Aufforderung nicht nach, kann der Krankengeldzahlungsanspruch nach Ablauf der Frist entfallen.

Damit wird aus einem scheinbar formalen Schreiben ein massiver Eingriff. Wer nicht reagiert, riskiert den Verlust laufender Leistungen.

Gericht: Kurzgutachten reichte nicht aus

Das Landessozialgericht hielt das Kurzgutachten des Medizinischen Dienstes nicht für ausreichend. Ein Gutachten im Sinne des Paragraf 51 SGB V muss mehr leisten als nur das Ergebnis mitzuteilen.

Es muss zumindest summarisch Befunde wiedergeben und erklären, welche Leistungseinschränkungen aus den Gesundheitsstörungen folgen. Außerdem muss es eine nachvollziehbare Einschätzung enthalten, wie lange die erhebliche Gefährdung oder Minderung der Erwerbsfähigkeit voraussichtlich andauern wird.

Krankenkasse muss eine echte Prognose treffen

Die Krankenkasse darf nicht nur feststellen, dass jemand länger arbeitsunfähig ist. Sie muss prognostisch prüfen, ob die erhebliche Gefährdung oder Minderung der Erwerbsfähigkeit voraussichtlich noch mindestens sechs Monate andauern wird.

Gerade diese Abgrenzung ist wichtig. Eine akute Erkrankung, auch wenn sie schwer ist, ist nicht automatisch eine erhebliche Gefährdung der Erwerbsfähigkeit im Sinne der Reha-Aufforderung.

Arbeitsunfähigkeit ist nicht dasselbe wie Erwerbsgefährdung

Das Urteil macht deutlich: Längere Arbeitsunfähigkeit allein genügt nicht. Entscheidend ist, ob die Erwerbsfähigkeit als solche erheblich gefährdet oder gemindert ist.

Arbeitsunfähigkeit betrifft zunächst die konkrete Fähigkeit, die bisherige oder eine zumutbare Tätigkeit aktuell auszuüben. Die Reha-Aufforderung nach Paragraf 51 SGB V verlangt dagegen eine weitergehende sozialmedizinische Bewertung der Erwerbsfähigkeit.

Befunde und Leistungseinschränkungen müssen nachvollziehbar sein

Im entschiedenen Fall wurden zwar depressive Symptome, Einschränkungen der Stimmung, des Antriebs, der Konzentration sowie der Durchhalte- und Anpassungsfähigkeit genannt. Nach Auffassung des Gerichts blieb aber unklar, welche konkreten Leistungseinschränkungen daraus für den allgemeinen Arbeitsmarkt folgten.

Auch die voraussichtliche Dauer blieb zu unbestimmt. Die bloße Aussage, ein Ende der Arbeitsunfähigkeit sei derzeit nicht in Sicht, reicht nicht aus, wenn daraus keine belastbare Prognose abgeleitet wird.

Widersprüche im ärztlichen Material müssen aufgeklärt werden

Besonders problematisch war, dass der behandelnde Arzt in einem Bericht eine erhebliche Gefährdung oder Minderung der Erwerbsfähigkeit verneint hatte. Das Kurzgutachten des Medizinischen Dienstes setzte sich damit nicht nachvollziehbar auseinander.

Wenn die vorhandenen Unterlagen widersprüchlich oder unvollständig sind, darf die Krankenkasse nicht einfach auf ein knappes Aktengutachten zurückgreifen. Dann kann eine persönliche Untersuchung oder weitere Aufklärung erforderlich sein.

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Reha-Fähigkeit muss ebenfalls geprüft werden

Die Klägerin hatte auf besondere Belastungen durch Maskenpflicht und Antigentests verwiesen. Der behandelnde Arzt hatte dokumentiert, dass stationäre oder teilstationäre Maßnahmen wegen der Maskenpflicht abgelehnt würden.

Das Gericht beanstandete, dass sich das Kurzgutachten dazu nicht ausreichend verhielt. Wenn konkrete Umstände gegen eine Reha-Fähigkeit sprechen, müssen sie in der sozialmedizinischen Beurteilung nachvollziehbar geprüft werden.

Krankenkasse muss Ermessen ausüben

Selbst wenn die medizinischen Voraussetzungen vorliegen, darf die Krankenkasse nicht automatisch zur Reha-Antragstellung auffordern. Paragraf 51 SGB V ist eine Kann-Vorschrift.

Das bedeutet: Die Krankenkasse muss Ermessen ausüben. Sie muss prüfen, ob im konkreten Fall Gründe gegen eine Aufforderung sprechen, etwa erhebliche Nachteile für die versicherte Person.

Textbausteine reichen nicht

Im Ausgangsbescheid hatte die Krankenkasse nur pauschal erklärt, sie habe „unter Abwägung aller Umstände“ entschieden. Das reichte dem Gericht nicht.

Eine solche Formulierung wirkt wie ein Textbaustein. Eine echte Ermessensausübung verlangt, dass die Krankenkasse die konkrete Situation des Versicherten ermittelt und erkennbar abwägt.

Anhörung ist für das Ermessen wichtig

Die Krankenkasse hatte die Klägerin vor dem Bescheid nicht angehört. Zwar kann eine Anhörung grundsätzlich nachgeholt werden.

Für die Ermessensausübung ist die vorherige Anhörung aber besonders bedeutsam. Nur wenn die Krankenkasse die persönlichen Umstände kennt, kann sie prüfen, ob eine Reha-Aufforderung zumutbar ist.

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Zu spätes Nachholen rettet den Bescheid nicht

Die Krankenkasse übte ihr Ermessen erst im Widerspruchsbescheid ausführlicher aus. Das half ihr im konkreten Fall nicht mehr.

Der Grund: Die gesetzte Frist zur Reha-Antragstellung war zu diesem Zeitpunkt bereits abgelaufen. Eine bereits abgelaufene Frist kann nicht nachträglich durch eine spätere Ermessensentscheidung gerechtfertigt werden.

Versicherte müssen vor Fristablauf wissen, woran sie sind

Das Gericht betonte: Versicherte müssen vor Ablauf der Frist prüfen können, ob sie der Aufforderung nachkommen müssen oder ob sie gute Gründe haben, sich dagegen zu wehren.

Wenn die Krankenkasse erst nach Fristablauf eine tragfähige Begründung liefert, ist das zu spät. Betroffene dürfen nicht rückwirkend in eine Entscheidungssituation gedrängt werden, deren rechtliche Grundlage damals noch fehlte.

Warum das Urteil für Krankengeld-Beziehende wichtig ist

Viele Krankenkassen nutzen Paragraf 51 SGB V, um Versicherte aus dem Krankengeld in Reha- oder Rentenverfahren zu bringen. Das ist rechtlich möglich, aber nur unter strengen Voraussetzungen.

Das Urteil zeigt: Versicherte müssen eine solche Aufforderung nicht blind akzeptieren. Sie können prüfen lassen, ob ein ausreichendes ärztliches Gutachten vorliegt und ob die Krankenkasse ihr Ermessen ordnungsgemäß ausgeübt hat.

Was Betroffene bei einer Reha-Aufforderung tun sollten

Wer eine Reha-Aufforderung erhält, sollte sofort die Frist notieren. Die Zehn-Wochen-Frist ist entscheidend, weil danach der Krankengeldanspruch gefährdet sein kann.

Zugleich sollte der Versicherte das zugrunde liegende Gutachten anfordern. Wichtig ist, ob darin konkrete Befunde, Leistungseinschränkungen, Reha-Fähigkeit und Prognose zur Dauer der Erwerbsgefährdung nachvollziehbar dargestellt sind.

Widerspruch kann Krankengeld sichern

Gegen eine Reha-Aufforderung kann Widerspruch eingelegt werden. Betroffene sollten dabei nicht nur allgemein widersprechen, sondern konkrete Punkte benennen.

Wichtig sind ärztliche Stellungnahmen, Hinweise auf fehlende Reha-Fähigkeit, psychische Belastungen, unklare Diagnosen, widersprüchliche Befunde und mögliche Nachteile durch die Antragstellung. Auch fehlende Ermessensausübung sollte ausdrücklich gerügt werden.

Reha-Antrag kann zur Rentenfalle werden

Ein Reha-Antrag kann unter bestimmten Umständen in einen Rentenantrag umgedeutet werden. Das kann für Versicherte erhebliche Folgen haben, etwa wenn eine Erwerbsminderungsrente festgestellt wird.

Deshalb ist die Reha-Aufforderung nicht nur eine medizinische Frage. Sie kann auch rentenrechtliche, arbeitsrechtliche und finanzielle Folgen haben.

Krankenkasse darf nicht nur Kosten verschieben

Krankengeld soll keine dauerhafte Erwerbsminderung absichern. Trotzdem darf die Krankenkasse Versicherte nicht ohne saubere Grundlage in ein Reha- oder Rentenverfahren drängen.

Die Risikoverteilung zwischen Krankenversicherung und Rentenversicherung ist gesetzlich geregelt. Sie darf aber nicht zulasten der Versicherten durch formelhafte Bescheide und knappe Gutachten verkürzt werden.

FAQ zur Reha-Aufforderung durch die Krankenkasse

Darf die Krankenkasse mich zum Reha-Antrag auffordern?

Ja, aber nur wenn nach einem ausreichenden ärztlichen Gutachten die Erwerbsfähigkeit erheblich gefährdet oder gemindert ist. Außerdem muss die Krankenkasse Ermessen ausüben.

Reicht ein kurzes MD-Gutachten aus?

Nicht immer. Das Gutachten muss Befunde, Leistungseinschränkungen und die voraussichtliche Dauer der Erwerbsgefährdung nachvollziehbar darstellen.

Was passiert, wenn ich keinen Reha-Antrag stelle?

Wenn die Aufforderung rechtmäßig ist und die Frist abläuft, kann der Anspruch auf Krankengeld ruhen. Deshalb sollten Betroffene die Aufforderung sofort prüfen lassen.

Kann die Krankenkasse Ermessen nachholen?

Grundsätzlich kann Ermessen im Widerspruchsverfahren nachgeholt werden. Ist die gesetzte Frist zur Reha-Antragstellung aber bereits abgelaufen, kann dies zu spät sein.

Was sollte ich bei einer Reha-Aufforderung zuerst tun?

Betroffene sollten Frist, Gutachten, Begründung und Rechtsfolgenbelehrung prüfen. Danach sollte fristgerecht Widerspruch eingelegt und ärztlicher Rat eingeholt werden.

Fazit: Krankengeld darf nicht durch formelhafte Reha-Aufforderung gefährdet werden

Das Bayerische Landessozialgericht stärkt Krankengeld-Beziehende. Eine Krankenkasse darf eine Reha-Antragstellung nicht allein auf ein knappes, nicht nachvollziehbares Kurzgutachten stützen.

Erforderlich sind konkrete Befunde, nachvollziehbare Leistungseinschränkungen, eine Prognose zur Dauer der Erwerbsgefährdung und eine echte Ermessensentscheidung. Fehlt dies, ist die Aufforderung rechtswidrig.

Für Betroffene heißt das: Reha-Aufforderungen ernst nehmen, aber nicht ungeprüft akzeptieren. Wer Krankengeld bezieht, sollte Fristen sichern, das Gutachten anfordern und bei Zweifeln rechtzeitig Widerspruch einlegen.