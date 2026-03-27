Krankengeld: Wer diese Druckmittel der Kasse kennt kann sich wehren

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Ein Versicherter ist seit drei Monaten krankgeschrieben, der Orthopäde bestätigt weiter Arbeitsunfähigkeit. Dann kommt der erste Brief der Krankenkasse – mit Fragebogen und Frist. Zwei Wochen später ein Anruf. Dann die Ankündigung: Der Medizinische Dienst werde eingeschaltet. Kein Einzelfall, sondern System.

Die gesetzlichen Krankenkassen gaben 2025 insgesamt 352 Milliarden Euro aus – bei Leistungssteigerungen von fast acht Prozent und Reserven unterhalb des gesetzlichen Minimums. Jeder Monat Krankengeld, der eingespart wird, entlastet die Bilanz. Das erklärt, warum Kassen 2026 ein abgestimmtes Instrumentarium einsetzen, um Bezieher aus der Leistung zu drängen.

Die Verbraucherzentrale Hamburg dokumentiert seit Jahren: Trotz Gesetzesänderungen hat der Druck nicht nachgelassen – er hat sich nur verlagert. Wer die fünf Hebel nicht kennt, verliert Geld. Manchmal Tausende Euro.

Hebel 1: Fragebögen mit Fristsetzung und Drohung

Das häufigste Druckmittel wirkt harmlos – ein Brief, ein Fragebogen, eine Frist von zehn oder vierzehn Tagen. Die Kasse fragt nach dem Behandlungsfortschritt, nach einer Prognose zur Arbeitsfähigkeit, nach geplanten Maßnahmen.

Unten auf dem Schreiben der entscheidende Satz: Bei Nichtbeantwortung könne die Kasse die Leistung wegen verletzter Mitwirkungspflicht versagen. Viele Versicherte füllen daraufhin alles aus – ohne zu wissen, dass die Kasse die meisten dieser Fragen gar nicht stellen darf.

Seit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung ist die Datenerhebung bei laufendem Krankengeldbezug stark eingeschränkt. Die Krankenkasse darf dem Versicherten nur zwei Dinge abfragen: Ob eine Wiederaufnahme der Arbeit absehbar ist – und ob konkret bevorstehende diagnostische oder therapeutische Maßnahmen dem entgegenstehen.

Diagnosedetails, Therapieverläufe, Behandlungsfortschritte muss die Kasse über den Medizinischen Dienst oder die behandelnden Ärzte einholen. Nicht über den Versicherten selbst.

Der Verweis auf die Mitwirkungspflicht ist das eigentliche Druckmittel. Tatsächlich erlaubt das Gesetz eine Leistungsversagung – aber nur unter drei Voraussetzungen: Die Mitwirkung muss schriftlich angefordert worden sein, eine angemessene Frist muss gesetzt worden sein, und die Verweigerung muss die Sachverhaltsaufklärung erheblich erschweren.

Wer auf die zwei zulässigen Fragen antwortet und unzulässige Fragen begründet zurückweist, erfüllt seine Pflicht vollständig. Denn die Mitwirkung hat gesetzlich definierte Grenzen – sie besteht nicht, wenn ihre Erfüllung in keinem angemessenen Verhältnis zur Leistung steht. Fragebögen, die weit über das Erlaubte hinausgehen, fallen genau in diesen Bereich.

Hebel 2: Provozierte Telefonate – die Umgehung des Kontaktverbots

Ein Krankengeldbezieher öffnet einen Brief seiner Kasse. Der Inhalt: drei Fragen in Behördendeutsch, ein Hinweis auf den Medizinischen Dienst, eine Frist ohne klare Konsequenz. Was soll das bedeuten? Der Versicherte ruft an, um nachzufragen. Zwanzig Minuten später hat er am Telefon Details über seine Therapie, seinen Gesundheitszustand und seine beruflichen Pläne preisgegeben. Genau das war das Ziel.

Krankenkassen dürfen Versicherte im Krankengeldbezug nur schriftlich kontaktieren – per Brief oder E-Mail. Telefonate sind ausschließlich erlaubt, wenn der Versicherte vorher schriftlich zugestimmt hat. Die Kassen haben daraus eine Methode entwickelt: Sie verschicken Schreiben, die Rückrufe provozieren.

Mal sind die Formulierungen bewusst unverständlich, mal wird eine Frist gesetzt, deren Konsequenz unklar bleibt. Die Wirkung ist kalkuliert. Am Telefon werden dann Informationen abgefragt, die weit über das Erlaubte hinausgehen. Und anders als bei einem Brief lässt sich im Nachhinein kaum beweisen, was gesagt wurde.

Die Rechtslage ist klar: Niemand muss am Telefon Diagnosen, Behandlungsverläufe oder Therapiedetails offenlegen. Wer dennoch telefoniert, sollte auf Protokollierung bestehen – die Kasse ist gesetzlich verpflichtet, zugestimmte Telefonate für beide Seiten zu dokumentieren und vorab darauf hinzuweisen.

Die sicherste Strategie bleibt: Nicht zurückrufen. Stattdessen schriftlich antworten, knapp und auf die zwei zulässigen Fragen beschränkt. So bleibt alles nachweisbar.

Hebel 3: Medizinischer Dienst begutachtet nach Aktenlage

Wenn die Kasse Zweifel an der Arbeitsunfähigkeit hat, schaltet sie den Medizinischen Dienst ein. In bestimmten Fällen ist sie dazu sogar verpflichtet. Das Problem liegt nicht im Instrument selbst, sondern in seiner Anwendung.

Ein Beispiel: Eine Lagerarbeiterin mit Bandscheibenvorfall hebt täglich 20-Kilo-Kartons, seit vier Monaten krankgeschrieben. Hausarzt und Orthopäde sehen sie weiter als arbeitsunfähig. Die Kasse schaltet den MD ein.

Der Gutachter prüft die Akte, ohne die Versicherte je gesehen zu haben, ohne den Arbeitsplatz zu kennen. Sein Ergebnis: Leichte Tätigkeiten seien wieder möglich. Auf Basis dieser Einschätzung stellt die Kasse das Krankengeld ein. Dass die Frau keine leichte Tätigkeit hat, steht nirgends im Gutachten.

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Das ist kein konstruierter Fall. In der Praxis erstellen MD-Gutachter ihre Einschätzung häufig allein nach Aktenlage, ohne persönliche Untersuchung und ohne den konkreten Arbeitsplatz zu berücksichtigen. Arbeitsunfähigkeit ist aber immer tätigkeitsbezogen – eine Bürokraft mit derselben Diagnose kann arbeitsfähig sein, die Lagerarbeiterin nicht. Genau diese Differenzierung fehlt in vielen MD-Gutachten.

Faktisch behandeln Kassen das MD-Votum wie einen Endbescheid. Rechtlich ist das falsch. Der MD berät nur – die Entscheidung trifft die Kasse per Bescheid, und gegen diesen Bescheid steht Versicherten der Widerspruch offen. Sozialgerichte betonen zunehmend, dass ein reines Aktengutachten ohne Arbeitsplatzbezug keine ausreichende Grundlage für eine Leistungseinstellung sein kann.

Wer sich wehrt, hat oft gute Chancen. Voraussetzung: Die eigene ärztliche Dokumentation ist lückenlos, detailliert – und beschreibt die konkreten beruflichen Anforderungen.

Hebel 4: Erzwungener Reha-Antrag – das schärfste Instrument

Kein anderes Mittel der Krankenkassen greift so tief in die Existenz von Krankengeldbeziehern ein wie die Aufforderung zum Reha-Antrag bei der Deutschen Rentenversicherung. Die Kasse setzt eine Frist von zehn Wochen. Wird der Antrag nicht gestellt, entfällt das Krankengeld. Sofort und vollständig.

Voraussetzung für diese Aufforderung ist ein ärztliches Gutachten, das eine erhebliche Gefährdung oder Minderung der Erwerbsfähigkeit feststellt. In der Praxis zeigt sich allerdings: Viele Kassen handeln ohne ordnungsgemäßes Gutachten. Sie stützen sich auf Entlassbriefe, vorläufige Verdachtsdiagnosen oder Kurzvermerke des Medizinischen Dienstes, die den Anforderungen der Rechtsprechung nicht genügen. In diesen Fällen ist der Bescheid rechtswidrig.

Doch die Aufforderung hat eine zweite Dimension, die viele Betroffene erst zu spät erkennen. Mit dem erzwungenen Reha-Antrag wird das sogenannte Dispositionsrecht eingeschränkt. Das bedeutet konkret: Stellt die Rentenversicherung nach der Rehabilitation fest, dass die Erwerbsfähigkeit dauerhaft gemindert ist, kann sie den Reha-Antrag in einen Rentenantrag umwandeln.

Der Versicherte kann dem ohne Zustimmung der Krankenkasse nicht mehr widersprechen. Aus einem erzwungenen Reha-Antrag wird so der direkte Weg in eine Erwerbsminderungsrente – die in vielen Fällen deutlich niedriger ausfällt als das Krankengeld.

Wer eine solche Aufforderung erhält, sollte den Bescheid sofort auf drei Punkte prüfen: Liegt ein ordnungsgemäßes Gutachten zugrunde? Enthält der Bescheid eine Rechtsbehelfsbelehrung? Wurde vorab eine Anhörung durchgeführt? Fehlt auch nur eines davon, ist der Bescheid angreifbar. Entscheidend: Ein Widerspruch hat aufschiebende Wirkung. Solange darüber nicht entschieden ist, muss die Kasse weiterzahlen.

Hebel 5: Lückenlose AU – die formale Falle

Ein Versicherter hat Freitag den letzten Arzttermin, die AU läuft bis Sonntag. Montag bekommt er keinen Termin, erst Dienstag schreibt der Arzt weiter krank. Ein Tag Lücke. Die Kasse stellt das Krankengeld ein – nicht wegen Gesundung, sondern wegen eines Formalfehlers.

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Das Bundessozialgericht verlangt seit Jahren eine nahtlose Folge von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen. Ein einziger Tag ohne gültige AU kann den gesamten Anspruch gefährden, unabhängig davon, ob die Erkrankung tatsächlich durchgehend bestand. Kassen nutzen jede solche Lücke konsequent aus.

Mit Einführung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung hat sich die Rechtslage in einem Punkt zugunsten der Versicherten verschoben. Das Bundessozialgericht hat im November 2023 klargestellt: Die Meldeobliegenheit liegt seit 2021 beim Arzt, nicht mehr beim Versicherten.

Wenn die eAU-Daten nicht bei der Kasse ankommen, obwohl die Arbeitsunfähigkeit vertragsärztlich festgestellt wurde, darf die Kasse den Anspruch nicht automatisch ruhen lassen. Im September 2025 hat das BSG diese Linie in einem weiteren Urteil bestätigt und gestärkt. Versicherte haften nicht für technische Übermittlungsfehler.

Aber – und das ist der entscheidende Unterschied – die Entlastung betrifft nur die Meldung, nicht die Feststellung. Dass die AU-Daten digital beim Arzt liegen und irgendwann bei der Kasse ankommen, hilft nichts, wenn die AU selbst nicht rechtzeitig ausgestellt wurde.

Wer den Folgetermin beim Arzt versäumt und die nächste AU erst Tage später einholt, hat eine echte Anspruchslücke, die kein Urteil heilt. Die wichtigste Regel im Krankengeldbezug lautet deshalb: Folgetermin immer vor Ablauf der aktuellen AU vereinbaren. Nicht am letzten Tag. Mit Puffer.

Was Betroffene tun können – Schritt für Schritt

Beim ersten Fragebogen der Kasse: Frist notieren, nur die zwei gesetzlich zulässigen Fragen beantworten – ob eine Arbeitsaufnahme absehbar ist und ob bevorstehende Maßnahmen dem entgegenstehen. Alles andere begründet zurückweisen. Schriftlich, per Einschreiben oder mit Sendebestätigung.

Beim Anruf der Kasse: Nicht zurückrufen. Stattdessen schriftlich reagieren. Falls ein Telefonat stattfindet, auf Protokollierung bestehen. Keine Diagnosen, keine Therapiedetails am Telefon.

Beim MD-Gutachten mit negativem Ergebnis: Innerhalb eines Monats Widerspruch gegen den Bescheid der Kasse einlegen. Den behandelnden Arzt bitten, eine ausführliche Stellungnahme mit konkretem Arbeitsplatzbezug zu verfassen – welche Tätigkeiten der Patient ausübt, welche Belastungen damit verbunden sind, warum genau diese Tätigkeiten nicht ausgeführt werden können.

Bei der Reha-Aufforderung: Prüfen, ob ein Gutachten vorliegt, ob die Rechtsbehelfsbelehrung enthalten ist und ob eine Anhörung stattgefunden hat. Bei Mängeln fristwahrend Widerspruch einlegen – er hat aufschiebende Wirkung, das Krankengeld fließt weiter. Wer den Reha-Antrag stellt, sollte wissen, dass damit das Dispositionsrecht eingeschränkt wird.

Grundsätzlich gilt: Unabhängige Beratung einschalten, bevor Fehler passieren. VdK, SoVD und die Verbraucherzentrale bieten kostenlose oder kostengünstige Unterstützung. Die Verbraucherzentrale Hamburg hält monatlich einen kostenlosen Online-Vortrag zum Thema Krankengeld. Wer sich frühzeitig Hilfe holt, vermeidet Entscheidungen unter Druck, die später Tausende Euro kosten.

Das ökonomische Kalkül hinter dem Druck

Das Höchstkrankengeld liegt 2026 bei rund 135 Euro pro Kalendertag – über 4.000 Euro im Monat. Bei Leistungsausgaben von mehr als 330 Milliarden Euro jährlich und Reserven unter dem gesetzlichen Minimum steht jede Kasse unter Spardruck.

Fragebögen mit Drohkulisse, provozierte Telefonate, Aktengutachten ohne Untersuchung, erzwungene Reha-Anträge auf wackliger Gutachtenbasis, ausgenutzte AU-Lücken – jedes dieser Instrumente zielt auf dasselbe Ergebnis. Einzeln betrachtet mag jedes davon erklärbar sein. In der Summe bilden sie ein System, das kranke Menschen unter Druck setzt, solange sie ihre Rechte nicht kennen. Wer sie kennt, kann sich wehren.

FAQ – Häufige Fragen zum Krankengeld und Kassendruck 2026

Muss ich der Krankenkasse am Telefon Auskunft über meine Diagnose geben? Nein. Telefonate sind nur mit vorheriger schriftlicher Einwilligung erlaubt. Auch dann sind Versicherte nicht verpflichtet, umfassende Angaben zur Krankengeschichte zu machen. Sensible Details sollten ausschließlich schriftlich mitgeteilt werden.

Kann ich während des Krankengeldbezugs die Krankenkasse wechseln? Grundsätzlich ja – allerdings ändert sich dadurch in der Regel wenig. Der Medizinische Dienst ist regional organisiert und kassenübergreifend tätig. Wer innerhalb derselben Region wechselt, hat es mit denselben Gutachtern zu tun. Sinnvoll kann ein Wechsel sein, wenn die bisherige Kasse den Zusatzbeitrag erhöht hat – das Sonderkündigungsrecht greift auch im Krankengeldbezug.

Kann der Medizinische Dienst meinen Hausarzt überstimmen? Formal nicht. Der MD berät die Kasse, die dann per Bescheid entscheidet. Faktisch wird das MD-Votum aber oft als bindend behandelt. Gegen den Bescheid der Kasse können Versicherte innerhalb eines Monats Widerspruch einlegen.

Was passiert, wenn ich die Zehn-Wochen-Frist bei einer Reha-Aufforderung knapp verpasse? Der Krankengeldanspruch entfällt mit Ablauf der Frist. Er lebt aber wieder auf, sobald der Antrag nachgeholt wird. Trotzdem entstehen in der Zwischenzeit Zahlungslücken, die existenzbedrohend sein können. Wer die Frist nicht einhalten kann, sollte prüfen, ob die Aufforderung selbst rechtmäßig ist – und bei Mängeln Widerspruch einlegen.

Hafte ich für Fehler bei der eAU-Übermittlung? Nein. Das Bundessozialgericht hat in Urteilen von November 2023 (Az. B 3 KR 23/22 R) und September 2025 (Az. B 3 KR 2/24 R) klargestellt, dass die Meldeobliegenheit seit 2021 beim Arzt liegt. Technische Übermittlungsfehler gehen nicht zu Lasten der Versicherten. Die lückenlose ärztliche Feststellung der Arbeitsunfähigkeit bleibt aber Pflicht – wer den Arzttermin versäumt, riskiert eine Anspruchslücke.

Wie hoch ist das Krankengeld 2026 maximal? Das Höchstkrankengeld beträgt 2026 rund 135,63 Euro kalendertäglich, also etwa 4.069 Euro monatlich. Es berechnet sich aus 70 Prozent des Bruttoregelentgelts, gedeckelt auf 90 Prozent des Nettolohns.

Quellen

Verbraucherzentrale Hamburg: Krankengeld – Viele Fragen Ihrer Kasse müssen Sie nicht beantworten

Verbraucherzentrale Hamburg: Krankenkassen üben weiter Druck beim Krankengeld aus

Bundessozialgericht: Urteil vom 30.11.2023, Az. B 3 KR 23/22 R

Bundesministerium für Gesundheit: Finanzentwicklung der GKV im 1.–4. Quartal 2025

GKV-Spitzenverband / vdek: Krankengeld – Berechnung, Höhe und Dauer

Medizinischer Dienst Nordrhein: Arbeitsunfähigkeit – Begutachtung

SoVD Schleswig-Holstein: Kann die Krankenkasse mich zur Reha zwingen?