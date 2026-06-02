Rentner die eine Betriebsrente haben werden vom Finanzamt anders behandelt

Zwei ehemalige Beschäftigte können denselben Bruttobetrag aus einer Betriebsrente erhalten und dennoch unterschiedlich viel Steuer zahlen. Das liegt nicht zwingend an einem Fehler des Finanzamts. Häufig folgt der Unterschied daraus, über welchen Durchführungsweg die Betriebsrente organisiert wurde.

Warum gleiche Betriebsrenten unterschiedlich besteuert werden

Das deutsche Steuerrecht behandelt Betriebsrenten nicht als eine geschlossene Rentenart. Es unterscheidet danach, ob die Leistung etwa aus einer Direktzusage, einer Unterstützungskasse, einer Direktversicherung, einer Pensionskasse oder einem Pensionsfonds stammt. Diese Einordnung wirkt sich darauf aus, welche Freibeträge angewendet werden können.

Leistungen aus einer Direktzusage des Arbeitgebers oder aus einer Unterstützungskasse werden steuerlich regelmäßig als Versorgungsbezüge behandelt.

Für sie kommt neben dem Werbungskostenpauschbetrag auch ein Versorgungsfreibetrag samt Zuschlag in Betracht.

Die Tabelle in § 19 Einkommensteuergesetz weist für einen Versorgungsbeginn im Jahr 2026 einen Versorgungsfreibetrag von 12,8 Prozent, höchstens 960 Euro, sowie einen Zuschlag von 288 Euro aus.

Anders ist es häufig bei Leistungen aus Direktversicherung, Pensionskasse und Pensionsfonds. Sie werden in vielen Fällen als sonstige Einkünfte nach § 22 Nummer 5 Einkommensteuergesetz behandelt. Dann gibt es keinen Versorgungsfreibetrag und keinen Zuschlag, sondern nur den Werbungskostenpauschbetrag.

Die nachgelagerte Besteuerung erklärt die hohe Steuerpflicht

Viele Betriebsrenten beruhen auf dem Prinzip der nachgelagerten Besteuerung. Während des Berufslebens wurden die Beiträge häufig steuerfrei oder steuerbegünstigt aus dem Bruttogehalt gezahlt. In der Auszahlungsphase wird die Leistung dann vollständig oder weitgehend steuerlich erfasst.

Das betrifft vor allem Betriebsrenten aus Direktversicherung, Pensionskasse oder Pensionsfonds, wenn die Beiträge während der Erwerbsphase steuerfrei gestellt wurden. Wer also 400 Euro Betriebsrente brutto erhält, sollte nicht davon ausgehen, dass dieser Betrag netto auf dem Konto bleibt. Die Leistung muss in der Steuererklärung richtig erfasst werden.

Ausnahmen sind möglich, etwa bei bestimmten Altverträgen, pauschal versteuerten Beiträgen oder privat finanzierten Vertragsphasen. Deshalb sollte die Leistungsmitteilung des Versorgungsträgers nicht nur abgelegt, sondern sorgfältig geprüft werden. Besonders wichtig ist die Zeile, in der der Durchführungsweg genannt wird.

Der Durchführungsweg bestimmt die steuerliche Behandlung

Für viele Betriebsrentner ist der Durchführungsweg eine technische Angabe, die im Alltag kaum Beachtung findet.

Tatsächlich kann dieses Wort aber darüber entscheiden, ob steuerliche Freibeträge berücksichtigt werden. Wer seine Unterlagen prüft, sollte deshalb genau nach Begriffen wie Direktzusage, Unterstützungskasse, Direktversicherung, Pensionskasse oder Pensionsfonds suchen.

Durchführungsweg Typische steuerliche Behandlung Direktzusage Versorgungsbezug; Versorgungsfreibetrag und Zuschlag können möglich sein Unterstützungskasse Versorgungsbezug; Versorgungsfreibetrag und Zuschlag können möglich sein Direktversicherung Häufig sonstige Einkünfte; meist kein Versorgungsfreibetrag Pensionskasse Häufig sonstige Einkünfte; meist kein Versorgungsfreibetrag Pensionsfonds Häufig sonstige Einkünfte; meist kein Versorgungsfreibetrag

Ein Beispiel zeigt die Wirkung. Erhält ein Ruheständler 400 Euro monatlich aus einer Direktzusage, ergibt das 4.800 Euro im Jahr. Bei einem Versorgungsbeginn im Jahr 2026 können rechnerisch 614,40 Euro Versorgungsfreibetrag, 288 Euro Zuschlag und 102 Euro Werbungskostenpauschbetrag abziehbar sein.

Damit bleiben in diesem Beispiel rund 3.795,60 Euro steuerpflichtig. Erhält ein anderer Ruheständler denselben Bruttobetrag aus einer Direktversicherung, stehen ihm regelmäßig nur 102 Euro Werbungskostenpauschbetrag zu. Dann wären 4.698 Euro steuerpflichtig.

Bei einem persönlichen Grenzsteuersatz von 25 Prozent kann der Unterschied zu rund 225 Euro mehr Steuer pro Jahr führen. Der genaue Betrag hängt jedoch immer von der gesamten steuerlichen Situation ab. Gerade deshalb sollte die Einordnung im ersten Steuerbescheid nach Rentenbeginn geprüft werden.

Auch die Steuerformulare unterscheiden sich

Wichtig ist zudem, wo die Betriebsrente in der Steuererklärung auftaucht. Leistungen aus Direktzusage oder Unterstützungskasse werden regelmäßig als Versorgungsbezüge bei den Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit erfasst. Sie gehören daher typischerweise in die Anlage N.

Leistungen aus Direktversicherung, Pensionskasse oder Pensionsfonds werden dagegen häufig in der Anlage R-AV/bAV erklärt.

Eine pauschale Aussage, alle Betriebsrenten seien einfach in der Anlage R zu finden, wäre daher zu ungenau. Im Steuerbescheid sollte geprüft werden, ob das Finanzamt die Leistung zutreffend eingeordnet hat.

Eine sinnvolle Frage an den Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein lautet deshalb: Wurde meine Betriebsrente als Versorgungsbezug oder als sonstige Einkunft behandelt? Ebenso wichtig ist die Frage, ob ein möglicher Versorgungsfreibetrag korrekt festgestellt wurde.

Krankenversicherung: Der Freibetrag entlastet nur teilweise

Neben der Einkommensteuer fallen bei Betriebsrenten häufig Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung an. Bei der gesetzlichen Rente beteiligt sich die Deutsche Rentenversicherung am Krankenversicherungsbeitrag. Bei Betriebsrenten tragen gesetzlich krankenversicherte Rentner die Beiträge dagegen grundsätzlich selbst.

Seit 2020 gibt es in der gesetzlichen Krankenversicherung einen Freibetrag für Betriebsrenten. Nach § 226 Absatz 2 SGB V wird bei entsprechenden Versorgungsbezügen ein Freibetrag in Höhe eines Zwanzigstels der monatlichen Bezugsgröße berücksichtigt.

Für 2026 beträgt die monatliche Bezugsgröße 3.955 Euro. Ein Zwanzigstel davon ergibt 197,75 Euro. Nur der Teil einer beitragspflichtigen Betriebsrente, der darüber liegt, wird in der gesetzlichen Krankenversicherung verbeitragt.

Das entlastet vor allem Menschen mit kleinen Betriebsrenten. Wer beispielsweise 250 Euro Betriebsrente erhält, zahlt Krankenversicherungsbeiträge nur auf 52,25 Euro. Bei höheren Betriebsrenten bleibt die Entlastung zwar spürbar, der überwiegende Teil kann aber beitragspflichtig sein.

Pflegeversicherung: Hier gilt kein entsprechender Freibetrag

Für die Pflegeversicherung gilt die Entlastung nicht in gleicher Weise. Dort wirkt die Grenze nicht wie ein Freibetrag, sondern wie eine Freigrenze. Wird sie überschritten, kann der gesamte Zahlbetrag der Betriebsrente in die Beitragsberechnung einbezogen werden.

Das ist für viele Betroffene überraschend. Eine Betriebsrente von 700 Euro wird in der Krankenversicherung um den Freibetrag gemindert.

In der Pflegeversicherung kann dagegen der volle Betrag beitragspflichtig sein, wenn die maßgebliche Grenze überschritten ist.

Diese Unterscheidung sollte im Artikel klar benannt werden. Wer nur auf den Krankenversicherungsfreibetrag schaut, unterschätzt die tatsächliche Belastung. Besonders bei mehreren Betriebsrenten kann sich der Unterschied bemerkbar machen.

Freiwillig Versicherte müssen besonders genau hinsehen

Ein weiterer Punkt betrifft freiwillig gesetzlich Versicherte. Der Betriebsrentenfreibetrag in der Krankenversicherung gilt nicht für alle Versicherten gleichermaßen. Nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts profitieren freiwillig gesetzlich Versicherte nicht von dieser Freibetragsregelung.

Das kann erhebliche Folgen haben, wenn jemand nicht in der Krankenversicherung der Rentner pflichtversichert ist. In solchen Fällen können Betriebsrenten anders belastet werden als bei pflichtversicherten Rentnern. Vor Rentenbeginn sollte deshalb auch der eigene Versicherungsstatus geklärt werden.

Kapitalauszahlung: Einmal Geld, zehn Jahre Beiträge

Viele Betriebsrentner können sich ihre Direktversicherung oder Pensionskasse als monatliche Rente oder als Einmalbetrag auszahlen lassen. Eine Kapitalauszahlung wirkt attraktiv, weil sofort eine größere Summe verfügbar ist. Sozialversicherungsrechtlich kann sie aber über viele Jahre nachwirken.

Nach § 229 SGB V wird eine nicht regelmäßig wiederkehrende Leistung unter bestimmten Voraussetzungen auf 120 Monate verteilt. Ein Hundertzwanzigstel des Auszahlungsbetrags gilt dann rechnerisch als monatlicher Zahlbetrag. Auf dieser Grundlage können bis zu zehn Jahre lang Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge anfallen.

Bei einer Kapitalauszahlung von 60.000 Euro ergibt sich rechnerisch ein Monatswert von 500 Euro. Darauf können über zehn Jahre Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung anfallen. Die Belastung verteilt sich zwar über einen langen Zeitraum, kann in der Summe aber sehr hoch sein.

Auch steuerlich sollte eine Kapitalauszahlung nicht vorschnell gewählt werden. In bestimmten Fällen kann eine ermäßigte Besteuerung nach § 34 Einkommensteuergesetz in Betracht kommen. Sie gilt jedoch nicht automatisch für jede Auszahlung aus einer betrieblichen Altersversorgung.

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Vor einer Entscheidung sollten Versicherte schriftlich anfordern, wie sich eine monatliche Rente und eine Kapitalauszahlung voraussichtlich auswirken. Dabei geht es nicht nur um den Bruttobetrag, sondern um Steuer, Krankenversicherung, Pflegeversicherung und die persönliche Liquiditätsplanung. Eine fachliche Prüfung kann hier viel Geld sparen.

Privat weitergeführte Verträge können eine Erstattung ermöglichen

Besonders aufmerksam sollten ehemalige Beschäftigte sein, die eine Direktversicherung oder Pensionskasse nach dem Ausscheiden aus dem Betrieb privat weitergeführt haben. Entscheidend ist, ob sie nach Ende des Arbeitsverhältnisses selbst Versicherungsnehmer wurden und die Beiträge aus bereits versteuertem Einkommen gezahlt haben. In solchen Fällen darf der privat finanzierte Teil nicht ohne Weiteres wie eine rein betriebliche Leistung verbeitragt werden.

Das Bundesverfassungsgericht hat 2018 entschieden, dass nach der Vertragsgestaltung nach Ende des Arbeitsverhältnisses unterschieden werden muss. In den Verfahren 1 BvR 100/15 und 1 BvR 249/15 ging es um die Beitragspflicht von Leistungen aus Direktversicherungen, die nach dem Ausscheiden privat fortgeführt wurden.

Für Betroffene heißt das nicht, dass jede private Weiterzahlung automatisch beitragsfrei bleibt. Nachgewiesen werden muss, welcher Teil der späteren Leistung auf die private Phase entfällt. Dafür ist in der Praxis häufig eine qualifizierte Bescheinigung des Versicherers nötig.

Diese Bescheinigung sollte getrennt ausweisen, welche Beiträge während der betrieblichen Zeit und welche Beiträge während der privaten Zeit gezahlt wurden. Mit diesen Unterlagen kann bei der Krankenkasse eine Neuberechnung beantragt werden. Wer den Nachweis nicht führt, riskiert, dass die gesamte Leistung zunächst als beitragspflichtig behandelt wird.

Hinterbliebenenrenten: Betriebsrenten wirken an mehreren Stellen

Auch bei Witwen- und Witwerrenten können Betriebsrenten Folgen haben. Wer eine gesetzliche Hinterbliebenenrente erhält, muss damit rechnen, dass eigenes Einkommen angerechnet wird. Dazu kann auch eine eigene Betriebsrente gehören.

Der Freibetrag bei der Einkommensanrechnung ist an den aktuellen Rentenwert gekoppelt. Die Deutsche Rentenversicherung gibt für den 1. Juli 2026 einen aktuellen Rentenwert von 42,52 Euro an. Bei einem Faktor von 26,4 ergibt sich daraus ein monatlicher Freibetrag von 1.122,53 Euro.

Nur das Einkommen oberhalb des Freibetrags wird angerechnet. Von diesem übersteigenden bereinigten Nettoeinkommen werden grundsätzlich 40 Prozent auf die Hinterbliebenenrente angerechnet. In den ersten drei Monaten nach dem Tod, dem sogenannten Sterbevierteljahr, findet diese Anrechnung nicht statt.

Hinzu kommen mögliche Leistungen aus der betrieblichen Hinterbliebenenversorgung des verstorbenen Ehepartners. Auch sie müssen steuerlich und sozialversicherungsrechtlich eingeordnet werden. Dabei hängt die Behandlung erneut vom jeweiligen Durchführungsweg ab.

Für die Krankenversicherung ist zudem wichtig, dass der Freibetrag für Betriebsrenten nicht für jede einzelne Betriebsrente separat gewährt wird. Eigene und hinterbliebene Betriebsrenten werden zusammen betrachtet. Dadurch kann die tatsächliche Beitragsbelastung höher ausfallen, als Betroffene zunächst erwarten.

Welche Unterlagen Betriebsrentner prüfen sollten

Wer eine Betriebsrente bezieht oder demnächst erhält, sollte seine Unterlagen geordnet prüfen. Dazu gehören die Leistungsmitteilung des Versorgungsträgers, der Steuerbescheid, die einschlägigen Anlagen zur Steuererklärung und die Bescheide der Krankenkasse. Aus diesen Dokumenten ergibt sich, wie die Leistung eingeordnet und belastet wurde.

Besonders wichtig ist die Angabe des Durchführungswegs. Sie steht meist in Unterlagen des Versicherers, der Pensionskasse, des Pensionsfonds oder des früheren Arbeitgebers. Diese Angabe sollte mit dem Steuerbescheid abgeglichen werden.

Bei privat weitergeführten Verträgen sollten Betroffene zusätzlich eine Aufschlüsselung beim Versicherer anfordern. Daraus muss hervorgehen, welche Beiträge aus der betrieblichen Zeit stammen und welche aus einer privaten Versicherungsnehmerstellung. Nur so lässt sich gegenüber der Krankenkasse eine mögliche Beitragskorrektur begründen.

Steuerliche Fragen gehören zum Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein. Fragen zur gesetzlichen Hinterbliebenenrente sollten mit der Deutschen Rentenversicherung oder einem Rentenberater geklärt werden. Sobald eine Betriebsrente Teil eines Nachlasses wird, kann auch notarielle Beratung sinnvoll sein.

Beispiel aus der Praxis

Walter und Hans-Werner haben beide lange in mittelständischen Betrieben gearbeitet. Beide erhalten ab 2026 eine Betriebsrente von 400 Euro brutto im Monat. Auf den ersten Blick wirkt ihre Situation gleich.

Walter bekommt seine Betriebsrente aus einer Direktzusage seines früheren Arbeitgebers. Bei ihm wird die Leistung als Versorgungsbezug behandelt. Für 2026 können deshalb 12,8 Prozent Versorgungsfreibetrag, höchstens 960 Euro, zusätzlich ein Zuschlag von 288 Euro und der Werbungskostenpauschbetrag berücksichtigt werden.

Hans-Werner erhält denselben Monatsbetrag aus einer Direktversicherung. Bei ihm wird die Leistung in vielen Fällen als sonstige Einkunft behandelt. Dann bleibt es regelmäßig beim Werbungskostenpauschbetrag von 102 Euro.

Obwohl beide denselben Bruttobetrag erhalten, ist Walters steuerpflichtiger Betrag niedriger. Bei Hans-Werner kann dadurch Jahr für Jahr mehr Einkommensteuer anfallen. Das Beispiel zeigt, warum Betriebsrentner nicht nur auf den Betrag schauen sollten, sondern auf die rechtliche Ausgestaltung ihrer Versorgung.

Häufige Fragen zur Betriebsrente

1. Warum zahlen zwei Betriebsrentner mit derselben Bruttorente unterschiedlich viel Steuer?

Der Unterschied liegt häufig am Durchführungsweg der betrieblichen Altersversorgung. Eine Direktzusage oder Unterstützungskasse wird steuerlich oft als Versorgungsbezug behandelt, wodurch ein Versorgungsfreibetrag und ein Zuschlag möglich sind. Leistungen aus Direktversicherung, Pensionskasse oder Pensionsfonds gelten dagegen häufig als sonstige Einkünfte, bei denen diese Vergünstigungen meist nicht greifen.

2. Ist eine Betriebsrente immer vollständig steuerpflichtig?

Viele Betriebsrenten sind in der Auszahlungsphase vollständig oder weitgehend steuerpflichtig, insbesondere wenn die Beiträge während des Berufslebens steuerfrei oder steuerbegünstigt aus dem Bruttogehalt gezahlt wurden.

Es gibt jedoch Ausnahmen, etwa bei bestimmten Altverträgen oder privat finanzierten Beitragsphasen. Deshalb sollte immer geprüft werden, wie der konkrete Vertrag steuerlich behandelt wird.

3. Wo erkenne ich, wie meine Betriebsrente steuerlich eingeordnet wird?

Wichtige Hinweise finden sich in der Leistungsmitteilung des Versorgungsträgers und im Steuerbescheid. Entscheidend ist vor allem der Durchführungsweg, also etwa Direktzusage, Unterstützungskasse, Direktversicherung, Pensionskasse oder Pensionsfonds.

Leistungen aus Direktzusage oder Unterstützungskasse stehen typischerweise im Zusammenhang mit der Anlage N, während Leistungen aus Direktversicherung, Pensionskasse oder Pensionsfonds häufig in der Anlage R-AV/bAV erklärt werden.

4. Muss ich auf meine Betriebsrente Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge zahlen?

Ja, gesetzlich krankenversicherte Betriebsrentner müssen auf Betriebsrenten häufig Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung zahlen. In der Krankenversicherung gibt es für pflichtversicherte Rentner einen Freibetrag, der 2026 bei 197,75 Euro monatlich liegt.

In der Pflegeversicherung gilt diese Entlastung jedoch nicht in gleicher Weise, sodass bei Überschreiten der Grenze der volle Betrag beitragspflichtig sein kann.

5. Was passiert, wenn ich mir meine Betriebsrente auf einmal auszahlen lasse?

Eine Kapitalauszahlung kann sozialversicherungsrechtlich über zehn Jahre verteilt werden. Die Krankenkasse setzt dann rechnerisch ein Hundertzwanzigstel der Auszahlung als monatlichen Betrag an. Auf diesen Betrag können bis zu 120 Monate lang Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung fällig werden.

6. Was sollten Betriebsrentner vor oder nach Rentenbeginn prüfen?

Betroffene sollten die Leistungsmitteilung, den Steuerbescheid, die Bescheide der Krankenkasse und mögliche private Beitragsphasen genau prüfen.

Besonders wichtig ist die Frage, welcher Durchführungsweg vorliegt und ob ein möglicher Versorgungsfreibetrag korrekt berücksichtigt wurde. Wer einen Vertrag nach dem Ausscheiden aus dem Betrieb privat weitergeführt hat, sollte beim Versicherer eine Aufschlüsselung der betrieblichen und privaten Beitragsanteile anfordern.

Fazit

Die Betriebsrente ist für viele Menschen ein wichtiger Baustein der Altersversorgung. Gleichzeitig ist sie steuerlich und sozialversicherungsrechtlich deutlich komplizierter, als es der Begriff vermuten lässt.

Der Durchführungsweg, der Versicherungsstatus, die Art der Auszahlung und mögliche private Beitragsphasen können die Nettobelastung erheblich verändern.

Wer seine Unterlagen früh prüft, kann Fehler erkennen und unnötige Belastungen vermeiden. Besonders lohnend ist der Blick auf die Leistungsmitteilung, den Steuerbescheid, die Krankenkassenbescheide und privat fortgeführte Vertragsphasen.

Ein einzelnes Schreiben an den Versicherer oder eine rechtzeitige Nachfrage beim Steuerberater kann in bestimmten Fällen mehrere Hundert Euro Unterschied machen.