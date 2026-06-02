Rente gestoppt ab 30. November: Einige Rentner müssen jetzt handeln — die anderen nicht

Wer seine deutsche Rente ins Ausland überwiesen bekommt, hat in diesen Wochen Post im Briefkasten (oder sollte sie bald erwarten). Die Deutsche Rentenversicherung verschickt ab Mitte Juni 2026 die Unterlagen für den jährlichen Lebensnachweis.

Wer diesen Nachweis nicht fristgerecht zurückschickt, dessen Rente wird zum 30. November 2026 eingestellt. Für jeden Betroffenen bedeutet das mehrere Monate ohne Zahlungseingang.

Gleichzeitig kursieren seit Monaten Falschmeldungen in sozialen Medien, die behaupten, alle Rentner müssten jetzt aktiv werden: das ist falsch. Die Pflicht gilt ausschließlich für Rentner im Ausland, unter bestimmten Bedingungen.

Wer wirklich handeln muss — und wer nicht

Die Deutsche Rentenversicherung zahlt monatlich rund 26 Millionen Renten aus, automatisch, weltweit. Ob jemand noch lebt, erfährt sie in Deutschland über die Meldebehörden: Todesfälle werden automatisch gemeldet, kein Rentner muss selbst aktiv werden.

Diese Automatik greift auch für viele Auslandsrentner: Von den rund 1,7 Millionen Renten, die ins Ausland gezahlt werden, läuft für rund 1,2 Millionen bereits ein automatischer Datenabgleich zwischen deutschen und ausländischen Behörden.

Das betrifft unter anderem Länder wie Australien, Italien, Spanien und Österreich. Wer in einem dieser Länder lebt, bekommt keine Aufforderung für einen Lebensnachweis und muss nichts einreichen.

Zwei Gruppen von Rentnern müssen aktiv werden

Handeln müssen nur zwei Gruppen: Erstens Rentner, die in einem Land ohne Datenabgleich mit Deutschland leben — also Ländern, in denen keine automatische Übermittlung von Sterbedaten stattfindet. Zweitens Rentner, die zwar in Deutschland gemeldet sind, aber ihr Rentenkonto bei einer Bank im Ausland führen. Auch diese Personen erhalten eine Aufforderung und müssen den Nachweis erbringen.

Ob das eigene Land zum Kreis der Datenabgleich-Länder gehört, zeigt die Rentenversicherung auf ihrer Website unter dem Stichwort Lebensbescheinigung. Wer dort das eigene Wohnland nicht findet, muss aktiv werden.

Was passiert, wenn die Frist versäumt wird

Der Ablauf ist fest getaktet. Mitte Juni 2026 beginnt der Versand der Rentenanpassungsmitteilung — in diesem Schreiben liegen auch die Unterlagen für den Lebensnachweis. Wer die Unterlagen bis Mitte August nicht zurückgeschickt hat, erhält Ende August oder Anfang September eine Mahnung.

In der Mahnung steht die neue Frist: bis Mitte Oktober. Wer dann noch nicht reagiert hat, dessen Rente wird zum 30. November 2026 angehalten. Die Zahlung setzt erst wieder ein, wenn der Nachweis nachgereicht wird — die ausgefallenen Monate werden nicht automatisch rückwirkend nachgezahlt.

Strikte und notwendige Bürokratie

Die Rentenversicherung hat keine andere Möglichkeit, Todesfälle im Ausland festzustellen, wenn kein Datenaustausch mit dem Wohnland stattfindet. Ein Todesfall in einem Land ohne Abkommen würde die Rentenzahlung ohne dieses Verfahren möglicherweise jahrelang weiterlaufen.

Die Lebensbescheinigung schützt also nicht nur die Versichertengemeinschaft, sie schützt auch die Betroffenen selbst vor Rückforderungen, die entstehen, wenn eine Überzahlung erst Jahre später auffällt.

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Die Falschmeldungen — was dahintersteckt

Seit 2025 und verstärkt im Frühjahr 2026 kursieren in sozialen Netzwerken Videos und Posts, die eine neue Pflicht für alle Rentner behaupten: Ab August müssten alle Rentner einen Lebensnachweis erbringen, sonst werde die Rente eingestellt.

Die Deutsche Rentenversicherung hat diesen Behauptungen auf ihrer Website ausdrücklich widersprochen und sie als Falschmeldungen bezeichnet. Rentner in Deutschland müssen grundsätzlich keinen Lebensnachweis erbringen. Die DRV erhält alle notwendigen Daten automatisch über die Meldebehörden.

Prüfen statt warten

Trotzdem verbreiten sich die Nachrichten, weil sie auf ein reales Thema treffen: Es gibt tatsächlich eine Gruppe, die handeln muss. Und die Konsequenz, nämlich Rentenstopp, ist ein harter Einschnitt. Wer die Nachricht liest und sich nicht sicher ist, ob er dazu gehört, sollte das prüfen, statt zu warten.

Wie der Lebensnachweis erbracht wird — auf Papier und digital

Wer die Unterlagen per Post erhalten hat, hat zwei Wege. Der klassische Weg: das Formular der Lebensbescheinigung ausdrucken oder aus dem Schreiben entnehmen, eigenhändig unterschreiben, von einer amtlichen Stelle am Wohnort bestätigen lassen und im Original an den Renten Service der Deutschen Post zurückschicken.

Amtliche Stellen können je nach Land lokale Behörden, die Stadtverwaltung, Geldinstitute, Rentenversicherungsträger, das Rote Kreuz, Pfarrämter oder die deutsche Botschaft sein. Faxkopien oder E-Mail-Scans werden nicht akzeptiert, sondern ausschließlich das Original.

Digitaler Nachweis erleichtert das Verfahren

Seit 2024 gibt es einen einfacheren Weg: den Digitalen Lebensnachweis (DLN) über die PostIdent-App. Mit dem persönlichen QR-Code aus dem Anschreiben und einem Smartphone kann der Nachweis bequem von zu Hause aus erbracht werden. Das ist kostenlos.

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Für ältere Menschen ohne Smartphone-Erfahrung bleibt das Papierformular die verlässlichere Option — der Digitale Lebensnachweis ist eine Erleichterung, aber keine Pflicht. Wer sich dafür entscheidet, muss beim digitalen Weg das Papierformular danach nicht zusätzlich einsenden.

Ein Beispiel für die Praxis

Gunther ist 74 und lebt seit acht Jahren in Spanien. Er bezieht eine deutsche Altersrente von 1.240 Euro monatlich und eine kleinere Hinterbliebenenrente. Obwohl Spanien zu den Ländern mit automatischem Datenabgleich gehört, erhält er trotzdem Post, und zwar wegen der Hinterbliebenenrente, für die ein eigenes Verfahren läuft.

Er hat in den vergangenen Jahren beide Male fristgerecht reagiert. Wer wie er zwei Renten bezieht, muss aufpassen: Für jede Rente kann ein eigener Lebensnachweis erforderlich sein, weil unterschiedliche Postrentennummern vergeben sind.

Wer darf die Lebensbescheinigung bestätigen?

Der Lebensnachweis auf Papier muss von einer amtlichen Stelle bestätigt werden, eine Unterschrift reicht nicht. Die betroffene Person muss persönlich erscheinen und sich mit einem gültigen Personalausweis oder Reisepass ausweisen.

Welche Stellen als amtlich anerkannt werden, ist weit gefasst: lokale Behörden am Wohnort, die Stadtverwaltung, Geldinstitute, Rentenversicherungsträger, Krankenkassen, das Rote Kreuz, Pfarrämter und Rabbinate sowie die deutschen Auslandsvertretungen.

Die Bestätigung durch die deutsche Botschaft oder ein Konsulat ist gebührenfrei, bei einem Notar zahlen Sie eine Gebühr. Wer aus gesundheitlichen Gründen nicht selbst vorsprechen kann, darf eine Vertrauensperson schicken, muss dafür aber eine aktuelle ärztliche Bescheinigung vorlegen, die nicht älter als 48 Stunden ist.

Original und per Post

Eines gilt unbedingt zu beachten: Die Lebensbescheinigung muss im Original per Post eingeschickt werden. Die Adresse auf dem Rückumschlag führt direkt zur Deutschen Post AG, Niederlassung Renten Service, in Berlin — nicht zur Deutschen Rentenversicherung selbst.

Das ist kein Fehler, sondern das System: Der Renten Service der Deutschen Post übernimmt im Auftrag der DRV die Auszahlung der Renten und die Überwachung der Lebensnachweise. Wer das Formular versehentlich an seine Rentenversicherung schickt, riskiert Verzögerungen.

Was tun, wenn die Unterlagen nicht angekommen sind

Post geht verloren. Das Formular kann im Download-Center des Renten Service der Deutschen Post heruntergeladen werden, in mehreren Sprachen. Eine telefonische Anforderung von Ersatzunterlagen ist ebenfalls möglich. Für den Digitalen Lebensnachweis gibt es eine Ersatzbestellung des QR-Code-Zugangs direkt auf der Website des Renten Service.

Bei Nachweis kommt die Rente zurück

Wer nach dem 30. November feststellt, dass die Rente eingestellt wurde, sollte den Lebensnachweis unverzüglich nachholen. Die Rente läuft nach Eingang des Nachweises wieder an. Ein Anruf beim Renten Service oder bei der Deutschen Rentenversicherung klärt, welche Unterlagen noch fehlen. Der kostenlose Informationsdienst der DRV ist telefonisch erreichbar.

Häufige Fragen zur Lebensbescheinigung

Muss ich als Rentner in Deutschland irgendwas einreichen?

Nein. In Deutschland wohnende Rentner müssen grundsätzlich keinen Lebensnachweis erbringen. Die DRV erhält Sterbedaten automatisch von den Meldebehörden. Es gibt keine neue Pflicht für Rentner in Deutschland — entsprechende Nachrichten in sozialen Netzwerken sind nachweislich falsch und von der DRV offiziell dementiert.

Bis wann muss die Lebensbescheinigung beim Renten Service eingegangen sein?

Die erste Frist liegt Mitte August 2026. Wer bis dahin nicht reagiert, erhält eine Mahnung. Die verlängerte Frist endet Mitte Oktober. Wer auch diese Frist versäumt, muss damit rechnen, dass die Rente zum 30. November 2026 eingestellt wird. Der Nachweis muss beim Renten Service eingegangen sein — nicht nur abgeschickt.

Kann ich den Lebensnachweis per E-Mail oder Fax schicken?

Nein. Das Original-Papierformular muss postalisch beim Renten Service eingehen. Fax und E-Mail werden nicht akzeptiert. Alternativ kann der Digitale Lebensnachweis über die PostIdent-App genutzt werden — der ersetzt das Papierformular vollständig.

Bekomme ich die nicht gezahlten Monate nach, wenn ich den Nachweis zu spät einreiche?

In der Regel nicht automatisch. Die Rente läuft nach Eingang des Nachweises neu an. Für die Zwischenzeit gibt es keine automatische Nachzahlung. In begründeten Ausnahmefällen — etwa wenn der Nachweis rechtzeitig abgeschickt, aber verzögert angekommen ist — kann es sinnvoll sein, beim Renten Service Erklärungen einzureichen. Wer Fragen zu einem möglichen Nachzahlungsanspruch hat, wendet sich direkt an die Deutsche Rentenversicherung.

Ich lebe in Deutschland, mein Rentenkonto ist aber bei einer Bank im Ausland — betrifft mich die Pflicht?

Ja. Rentner, die in Deutschland gemeldet sind, aber ihr Girokonto bei einer ausländischen Bank führen, werden ebenfalls vom Renten Service angeschrieben und zur Einreichung eines Lebensnachweises aufgefordert. Das liegt daran, dass die Rentenzahlung in diesem Fall über das Auslandszahlungssystem läuft, nicht über das inländische Meldewesen. Wer also Deutschland nie verlassen hat, aber ein Konto in Österreich, der Schweiz oder einem anderen Land nutzt, prüft seinen Briefkasten ab Mitte Juni besonders sorgfältig.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: Faktencheck Lebensnachweis, Pressemeldung vom 31. Juli 2025 (deutsche-rentenversicherung.de)

Deutsche Rentenversicherung: Rente im Ausland — Umzug als Rentner ins Ausland (deutsche-rentenversicherung.de)

Deutsche Post AG, Renten Service: Informationen zur Lebensbescheinigung und zum Digitalen Lebensnachweis (deutschepost.de/rentenservice)