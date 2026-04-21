Krankengeld, Wohngeld oder EM-Rente: Von was leben bei einer Depression?

Wer wegen einer Depression längere Zeit nicht arbeiten kann, steht oft nicht nur gesundheitlich, sondern auch finanziell unter erheblichem Druck. Viele Betroffene fragen sich, wie sie ihren Lebensunterhalt sichern sollen, wenn die Arbeitsunfähigkeit andauert, das Krankengeld endet oder eine Rückkehr in den bisherigen Beruf nicht mehr möglich ist.

Das deutsche Sozialrecht sieht für solche Situationen mehrere aufeinanderfolgende Leistungen vor, die je nach Krankheitsverlauf, Versicherungsstatus und Erwerbsfähigkeit greifen. Entscheidend ist dabei, die Übergänge zwischen den einzelnen Ansprüchen zu kennen und Fristen sorgfältig einzuhalten.

Wenn die Erkrankung die Erwerbstätigkeit unterbricht

Depressionen können den Alltag und die berufliche Belastbarkeit so stark einschränken, dass eine vorübergehende oder längere Arbeitsunfähigkeit entsteht.

Für Beschäftigte beginnt die Absicherung in der Regel mit der Krankmeldung und der ärztlichen Feststellung der Arbeitsunfähigkeit. Solange ein Arbeitsverhältnis besteht, greift zunächst die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall. Dadurch bleibt das Einkommen in den ersten Wochen zunächst unverändert.

Diese erste Phase verschafft Betroffenen etwas Zeit, um sich auf Behandlung und Stabilisierung zu konzentrieren. Gleichzeitig ist sie rechtlich klar geregelt und für viele Beschäftigte die erste Stufe der sozialen Absicherung.

Voraussetzung ist allerdings, dass die Arbeitsunfähigkeit ordnungsgemäß festgestellt und dem Arbeitgeber gemeldet wird. Wer diese formalen Schritte versäumt, riskiert Probleme bei der Lohnfortzahlung.

Sechs Wochen Lohnfortzahlung, danach Krankengeld

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erhalten bei Krankheit grundsätzlich bis zu sechs Wochen weiter ihr normales Arbeitsentgelt vom Arbeitgeber.

Dauert die Arbeitsunfähigkeit darüber hinaus an, springt in aller Regel die gesetzliche Krankenkasse mit Krankengeld ein. Dieses soll den Einkommensausfall teilweise auffangen, liegt aber meist unter dem bisherigen Nettolohn. Damit beginnt häufig eine Phase, in der die finanzielle Belastung spürbar zunimmt.

Das Krankengeld kann wegen derselben Erkrankung grundsätzlich für maximal 78 Wochen innerhalb eines bestimmten Bezugsrahmens gezahlt werden.

Da die ersten sechs Wochen der Entgeltfortzahlung auf diese Höchstdauer angerechnet werden, bleiben meist noch bis zu 72 Wochen Krankengeld übrig. Für Betroffene ist das viel Zeit, aber keine unbegrenzte Sicherheit. Gerade bei chronischen oder wiederkehrenden Depressionen rückt das Ende des Krankengeldes oft schneller näher, als zunächst erwartet.

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Übersicht der möglichen Leistungen

Situation Mögliche Leistung Beginn der Arbeitsunfähigkeit im bestehenden Arbeitsverhältnis Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber für bis zu sechs Wochen Andauernde Arbeitsunfähigkeit nach Ende der Lohnfortzahlung Krankengeld durch die gesetzliche Krankenkasse im gesetzlichen Höchstrahmen Ende des Krankengeldes bei weiter bestehender gesundheitlicher Einschränkung Arbeitslosengeld, unter Umständen über die Nahtlosigkeitsregelung Bewilligte Reha-Maßnahme Übergangsgeld durch die Rentenversicherung Dauerhafte Einschränkung der täglichen Arbeitsfähigkeit Teilweise oder volle Erwerbsminderungsrente Rente reicht nicht aus oder Rentenfrage ist noch offen Je nach Fall Bürgergeld, Wohngeld, Grundsicherung oder Hilfe zum Lebensunterhalt

Warum die Aufforderung zum Reha-Antrag so wichtig ist

Wenn die Krankenkasse davon ausgeht, dass die Erwerbsfähigkeit erheblich gefährdet ist, kann sie Versicherte auffordern, einen Reha-Antrag bei der Deutschen Rentenversicherung zu stellen.

Eine solche Aufforderung darf nicht ins Blaue hinein erfolgen, sondern braucht eine medizinische Grundlage. Häufig stützt sie sich auf eine Einschätzung des Medizinischen Dienstes. Für Betroffene ist dieses Schreiben besonders wichtig, weil daran konkrete Fristen geknüpft sind.

Wird der Reha-Antrag nicht rechtzeitig gestellt, kann das Krankengeld entfallen. Das ist für viele Erkrankte ein erhebliches Risiko, weil Depressionen gerade in belastenden Verwaltungsverfahren die Handlungsfähigkeit einschränken können.

Umso wichtiger ist es, solche Schreiben nicht beiseitezulegen, sondern sofort zu reagieren oder sich Unterstützung zu holen. Sozialverbände, Beratungsstellen oder bevollmächtigte Angehörige können hier viel Druck nehmen.

Nach der Aussteuerung: Arbeitslosengeld trotz Krankheit

Ist die Höchstdauer des Krankengeldes erreicht, spricht man von der Aussteuerung. Für viele Betroffene ist das ein kritischer Moment, weil die Arbeitsunfähigkeit oft weiterhin besteht. Dennoch kann in dieser Situation ein Anspruch auf Arbeitslosengeld bestehen. Das gilt auch dann, wenn das Arbeitsverhältnis noch nicht beendet wurde.

Hintergrund ist, dass nicht allein die bisherige Tätigkeit betrachtet wird, sondern auch die Frage, ob unter anderen Bedingungen noch irgendeine Beschäftigung möglich wäre.

Wer sich rechtzeitig bei der Agentur für Arbeit meldet und sich grundsätzlich für eine Vermittlung zur Verfügung stellt, kann unter bestimmten Voraussetzungen Arbeitslosengeld erhalten. Dabei spielt auch der zeitliche Umfang der möglichen Arbeit eine große Rolle. Wer weniger als 15 Stunden pro Woche arbeiten kann oder will, hat in der Regel keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld.

Die Bedeutung der Nahtlosigkeitsregelung

Besonders wichtig wird in diesem Zusammenhang die sogenannte Nahtlosigkeitsregelung. Sie greift, wenn jemand aus gesundheitlichen Gründen auf absehbare Zeit nicht mindestens 15 Stunden wöchentlich arbeiten kann, über die Frage einer Erwerbsminderung aber noch nicht abschließend entschieden wurde.

In dieser Lage darf die Agentur für Arbeit das Arbeitslosengeld nicht einfach verweigern. Die Leistung soll die Lücke überbrücken, bis die Rentenversicherung eine Entscheidung getroffen hat.

Für viele Betroffene ist diese Regelung ein Schutz vor dem finanziellen Absturz. Sie verhindert, dass Menschen zwischen Krankenkasse, Arbeitsagentur und Rentenversicherung ohne laufende Leistung dastehen. Allerdings ist sie an Voraussetzungen gebunden und oft mit Begutachtungen durch den ärztlichen Dienst verbunden. Wer davon betroffen ist, sollte Bescheide genau prüfen und Fristen unbedingt einhalten.

Reha als Wendepunkt im Verfahren

Wird eine medizinische oder berufliche Reha bewilligt, ändert sich häufig auch die zuständige Leistung. Während der Reha ruht in vielen Fällen das Arbeitslosengeld, stattdessen wird Übergangsgeld gezahlt. Zuständig ist dann meist die Rentenversicherung. Diese Leistung soll die Zeit der Maßnahme finanziell absichern.

Die Reha dient nicht nur der Behandlung, sondern oft auch der sozialmedizinischen Einschätzung, wie es beruflich weitergehen kann. Im Abschlussbericht wird festgehalten, welche Tätigkeiten noch möglich sind und welche Belastungen vermieden werden sollten.

Gerade bei Depressionen kann das erhebliche Folgen für das weitere Arbeitsleben haben. Manchmal wird deutlich, dass eine Rückkehr in den bisherigen Beruf nicht mehr realistisch ist, obwohl eine andere Tätigkeit noch denkbar wäre.

Wenn der bisherige Beruf nicht mehr möglich ist

Eine psychische Erkrankung kann dazu führen, dass die konkrete bisherige Tätigkeit dauerhaft nicht mehr ausgeübt werden kann. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass überhaupt keine Erwerbsfähigkeit mehr vorliegt.

Wer beispielsweise in einem stark belastenden sozialen oder pflegerischen Beruf tätig war, kann möglicherweise in einem anderen, psychisch weniger fordernden Bereich weiterhin arbeiten. Diese Unterscheidung ist für die sozialrechtliche Bewertung sehr wichtig.

Kommt es nach längerer Erkrankung zu einer krankheitsbedingten Kündigung, beginnt oft eine neue Phase der Unsicherheit. Dann stellt sich die Frage, ob weiter Arbeitslosengeld bezogen werden kann, ob erneut eine Begutachtung erfolgt oder ob ein Antrag auf Erwerbsminderungsrente sinnvoll ist. Die Entscheidung hängt stark davon ab, wie die Leistungsfähigkeit medizinisch eingeschätzt wird. Auch das Alter und die verbleibende Anspruchsdauer beim Arbeitslosengeld spielen dabei eine erhebliche Rolle.

Erwerbsminderungsrente als langfristige Absicherung

Sind andere Leistungen ausgeschöpft und ist die Arbeitsfähigkeit dauerhaft eingeschränkt, kommt die Erwerbsminderungsrente in Betracht. Dabei wird unterschieden zwischen voller und teilweiser Erwerbsminderung.

Voll erwerbsgemindert ist, wer unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes weniger als drei Stunden täglich arbeiten kann. Teilweise erwerbsgemindert ist, wer noch mindestens drei, aber weniger als sechs Stunden täglich arbeiten kann.

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Diese Rente ist für viele Betroffene die längerfristige finanzielle Absicherung, sie fällt jedoch nicht immer hoch aus. Zudem setzt sie versicherungsrechtliche Voraussetzungen voraus, die erfüllt sein müssen.

Nicht jeder Antrag wird bewilligt, und nicht jede bewilligte Rente reicht aus, um den gesamten Lebensunterhalt einschließlich Wohnkosten zu decken. Deshalb endet die sozialrechtliche Prüfung oft nicht mit dem Rentenbescheid.

Bürgergeld als Auffangleistung bei ungeklärter Erwerbsfähigkeit

Wenn andere Leistungen wegfallen und die Frage der Erwerbsfähigkeit noch nicht abschließend entschieden ist, kann Bürgergeld in Betracht kommen. Das gilt unter bestimmten Voraussetzungen auch dann, wenn gesundheitlich erhebliche Zweifel an der Arbeitsfähigkeit bestehen.

Entscheidend ist, dass noch keine verbindliche Feststellung einer dauerhaften vollen Erwerbsminderung vorliegt und sich die betroffene Person grundsätzlich bereit erklärt, an der Klärung mitzuwirken. So entsteht eine Art Überbrückung, solange die Zuständigkeit noch nicht endgültig geklärt ist.

Gerade für Menschen mit Depressionen ist das wichtig, weil Rentenverfahren oft Monate dauern. Anders als das Arbeitslosengeld ist das Bürgergeld nicht auf eine kurze Bezugsdauer begrenzt.

Zugleich sind die Mitwirkungspflichten hoch, wobei das Jobcenter in bestimmten Fällen selbst tätig werden muss. Wenn ein erforderlicher Rentenantrag krankheitsbedingt nicht gestellt werden kann, darf die Leistung nicht einfach eingestellt werden.

Wenn die Rente nicht reicht: Wohngeld und ergänzende Leistungen

Wird nur eine teilweise Erwerbsminderungsrente bewilligt, kann daneben unter Umständen weiterhin ein Anspruch auf ergänzende Leistungen bestehen. Reicht die Rente nicht für Miete und Lebensunterhalt, kommt je nach Einzelfall Bürgergeld oder Wohngeld in Betracht.

Wohngeld ist gegenüber existenzsichernden Leistungen vorrangig, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. Das führt in der Praxis oft dazu, dass Betroffene zunächst ergänzende Hilfe erhalten und zusätzlich einen Wohngeldantrag stellen müssen.

Diese Übergänge sind kompliziert und für Erkrankte oft schwer zu bewältigen. Hinzu kommt, dass sich die Zuständigkeiten zwischen Rentenversicherung, Jobcenter und Wohngeldstelle überschneiden können.

Wer nur eine teilweise Erwerbsminderungsrente erhält, gilt grundsätzlich weiterhin als erwerbsfähig. Deshalb bleibt die Verbindung zum Jobcenter in vielen Fällen bestehen, jedenfalls solange keine ausreichende eigene Existenzsicherung vorliegt.

Volle Erwerbsminderung: Bürgergeld, Grundsicherung oder Hilfe zum Lebensunterhalt

Wird eine volle Erwerbsminderung festgestellt, kommt es darauf an, ob diese dauerhaft ist oder nicht. Bei dauerhafter voller Erwerbsminderung besteht bei Bedürftigkeit in der Regel ein Anspruch auf Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Ist die volle Erwerbsminderung nicht dauerhaft, kann Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialhilferecht in Betracht kommen. Die genaue Einordnung ist für die zuständige Behörde und die Art der Leistung entscheidend.

Auch die persönliche Lebenssituation spielt mit hinein. Wer mit Partner oder Partnerin oder mit leistungsberechtigten Familienangehörigen zusammenlebt, kann in bestimmten Konstellationen weiterhin dem System des Bürgergeldes zugeordnet sein.

Damit zeigt sich, dass nicht nur die medizinische Einschätzung zählt, sondern auch die Haushaltsform und die Zusammensetzung der Bedarfsgemeinschaft. Sozialrechtliche Ansprüche lassen sich deshalb nie allein aus der Diagnose ableiten.

Warum Fristen und Mitwirkung so oft über den Anspruch entscheiden

Der geschilderte Ablauf zeigt, dass nicht nur die Krankheit selbst, sondern auch der Umgang mit Behörden über die finanzielle Absicherung entscheidet. Reha-Anträge, Meldungen bei der Agentur für Arbeit, Begutachtungen und Rentenanträge folgen oft dicht aufeinander.

Wer Fristen versäumt, riskiert Leistungslücken. Gerade bei Depressionen kann das besonders problematisch sein, weil Antriebslosigkeit, Überforderung und Angst die Erledigung solcher Angelegenheiten erschweren.

Daraus ergibt sich ein praktischer Schluss: Betroffene sollten frühzeitig Hilfe organisieren. Das kann durch Sozialberatung, gesetzliche Betreuung, Bevollmächtigte oder unterstützende Angehörige geschehen.

Auch behandelnde Ärztinnen und Ärzte können Unterlagen und Einschätzungen liefern, die für Verfahren wichtig sind. Je besser die medizinische und organisatorische Begleitung, desto geringer ist die Gefahr, zwischen verschiedenen Leistungssystemen den Überblick zu verlieren.

Welche soziale Absicherung in welcher Phase möglich ist

Die finanzielle Sicherung bei längerer Arbeitsunfähigkeit wegen Depressionen verläuft häufig stufenweise. Zunächst steht die Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber im Vordergrund, danach das Krankengeld der Krankenkasse. Wenn dessen Bezugsdauer endet, kann unter bestimmten Bedingungen Arbeitslosengeld folgen, teils auch über die Nahtlosigkeitsregelung.

Während einer Reha wird meist Übergangsgeld gezahlt, und bei anhaltender Erwerbsminderung kommt schließlich eine Erwerbsminderungsrente oder eine bedarfsabhängige Sozialleistung in Betracht.

Damit wird deutlich, dass es nicht die eine Leistung für alle Fälle gibt. Vielmehr hängt die Absicherung davon ab, in welcher Phase sich das Verfahren befindet, wie die gesundheitliche Lage eingeschätzt wird und welche Vorversicherungszeiten vorliegen. Gerade deshalb ist eine verständliche Orientierung durch das System so wichtig. Wer die Abläufe kennt, kann Ansprüche eher sichern und unnötige Lücken vermeiden.

Beispiel aus der Praxis

Eine Arbeitnehmerin wird wegen einer schweren Depression krankgeschrieben und erhält zunächst sechs Wochen weiter ihr Gehalt. Danach bezieht sie Krankengeld, muss später auf Aufforderung der Krankenkasse einen Reha-Antrag stellen und wird nach Ende des Krankengeldes ausgesteuert.

Da ihre Erwerbsfähigkeit noch nicht abschließend geklärt ist, erhält sie zunächst Arbeitslosengeld, später während der Reha Übergangsgeld und nach einer teilweisen Erwerbsminderungsrente zusätzlich Wohngeld.

Das Beispiel zeigt, dass die finanzielle Absicherung oft nicht aus einer einzigen Leistung besteht, sondern aus mehreren aufeinanderfolgenden Ansprüchen, die rechtzeitig beantragt und abgesichert werden müssen.

Fragen und Antworten

1. Was passiert finanziell zuerst, wenn jemand wegen einer Depression nicht mehr arbeiten kann?

Zunächst erhalten Beschäftigte in der Regel bis zu sechs Wochen Entgeltfortzahlung vom Arbeitgeber. Voraussetzung ist, dass die Arbeitsunfähigkeit ärztlich festgestellt und korrekt gemeldet wurde.

2. Wie lange kann Krankengeld wegen derselben Erkrankung gezahlt werden?

Krankengeld kann grundsätzlich bis zu 78 Wochen gezahlt werden. Da die ersten sechs Wochen der Entgeltfortzahlung angerechnet werden, bleiben meistens noch bis zu 72 Wochen Krankengeld.

3. Was bedeutet Aussteuerung beim Krankengeld?

Von Aussteuerung spricht man, wenn die Höchstbezugsdauer des Krankengeldes erreicht ist und die Zahlung endet. Betroffene müssen dann prüfen, ob zum Beispiel Arbeitslosengeld, Bürgergeld oder später eine Erwerbsminderungsrente infrage kommt.

4. Wann greift die Nahtlosigkeitsregelung beim Arbeitslosengeld?

Sie greift, wenn jemand gesundheitlich voraussichtlich längerfristig nicht ausreichend arbeiten kann, die Frage einer Erwerbsminderung aber noch nicht abschließend entschieden wurde. In dieser Situation kann trotzdem Arbeitslosengeld gezahlt werden.

5. Welche Leistungen kommen infrage, wenn eine Erwerbsminderungsrente nicht reicht oder noch nicht bewilligt ist?

Dann können je nach Situation Bürgergeld, Wohngeld, Grundsicherung bei Erwerbsminderung oder Hilfe zum Lebensunterhalt infrage kommen. Welche Leistung gezahlt wird, hängt von der Erwerbsfähigkeit, der Haushaltssituation und der Entscheidung der Rentenversicherung ab.