Krankengeld gestrichen, weil die AU zu spät ankam: Dieses Urteil hilft Betroffenen

Wer Krankengeld will, muss dafür sorgen, dass die Arbeitsunfähigkeit der Krankenkasse rechtzeitig bekannt wird. Im klassischen Papierfall zählt dabei grundsätzlich nicht der Poststempel, sondern der Zugang bei der Kasse.

Gleichzeitig hat sich die Praxis seit der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) stark verändert: In vielen Fällen übermittelt die Arztpraxis die AU-Daten direkt elektronisch an die Krankenkasse.

Die Wochenfrist bleibt trotzdem ein juristischer Stolperstein, vor allem dann, wenn Unterlagen ausnahmsweise noch schriftlich laufen oder wenn es Streit darüber gibt, ob und wann eine Meldung bei der Kasse tatsächlich angekommen ist.

Das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg hat in einem typischen Postfall eine Grenze gezogen: Eine Krankenkasse darf sich nicht auf die strenge Wochenfrist berufen, wenn sie durch die eigene Organisation einen verspäteten Zugang mitverursacht und Versicherte dadurch in die Irre geführt werden.

Das Urteil in Kürze

Das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg (Az. L 9 KR 234/19) verpflichtete die Krankenkasse zur Nachzahlung von Krankengeld. Die Kasse hatte den Anspruch wegen angeblich verspäteter AU-Meldung ruhen lassen, obwohl die Versicherte ihre AU an eine frühere Geschäftsstellenadresse geschickt hatte, die sie über Jahre genutzt hatte.

Entscheidend war, dass die Kasse die Schließung der Geschäftsstelle und vor allem das Ende eines Nachsendeauftrags nicht so kommuniziert hatte, dass die Versicherte davon sicher Kenntnis haben konnte. Unter diesen Umständen durfte die Kasse aus dem verspäteten Zugang keinen Vorteil ziehen.

Worum es beim Krankengeld rechtlich geht

Beim Krankengeld greifen zwei Grundprinzipien ineinander.

Erstens muss die Arbeitsunfähigkeit ärztlich festgestellt werden und es darf keine problematische Lücke zwischen Bescheinigungen entstehen, wenn die Arbeitsunfähigkeit fortbesteht.

Zweitens darf der Krankengeldanspruch nach § 49 Abs. 1 Nr. 5 SGB V ruhen, solange die Arbeitsunfähigkeit der Krankenkasse nicht gemeldet ist, wenn die Meldung nicht innerhalb einer Woche erfolgt.

Wichtig für die Praxis 2026: Der Gesetzestext nennt inzwischen ausdrücklich auch die elektronische Übermittlung der Arbeitsunfähigkeitsdaten im Verfahren nach § 295 SGB V. Damit ist die Frage “Wer meldet was an wen?” häufiger eine eAU-Frage als ein Post-Problem. Der hier entschiedene Fall betrifft jedoch die klassische Konstellation, in der Unterlagen faktisch per Post an die Kasse laufen und der Zugang streitig wird.

Wer die Klägerin war

Die Klägerin, Jahrgang 1954, war bei der beklagten Krankenkasse pflichtversichert und 2017 als Beschäftigte in Berliner Kindergärten tätig. Sie hatte in der Vergangenheit bereits Krankengeld bezogen und ihre Arbeitsunfähigkeitsunterlagen regelmäßig an eine Berliner Geschäftsstelle in der Bitterfelder Straße geschickt. Aus ihrer Sicht nutzte sie damit einen bewährten Übermittlungsweg.

Die geschlossene Geschäftsstelle als Ausgangspunkt des Konflikts

Die Berliner Geschäftsstelle war seit Juni 2015 geschlossen. Die Krankenkasse hatte zwar für zwei Jahre einen Nachsendeauftrag eingerichtet, damit Post weiterhin intern weitergeleitet wird. Nach Darstellung der Klägerin wurde sie aber nicht individuell über die Schließung informiert und erst recht nicht über das spätere Ende der Nachsendung.

Genau darin liegt der typische Risiko-Mix: Eine Adresse wirkt für Versicherte weiter “funktionsfähig”, wenn Post über längere Zeit ohne Rückläufer verarbeitet wird und Leistungen sogar weiterhin “kommentarlos” laufen.

Beginn der Erkrankung und Übergang ins Krankengeld

Die Klägerin wurde am 6. September 2017 arbeitsunfähig. Zunächst lief bis zum 17. Oktober 2017 die Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber. Ab dem 18. Oktober 2017 hätte grundsätzlich Krankengeld einsetzen müssen.

Welche AU-Bescheinigungen es gab und wohin sie geschickt wurden

Der behandelnde Arzt bescheinigte Arbeitsunfähigkeit unter anderem mit einer AU vom 5. Oktober 2017 bis zum 20. Oktober 2017. Weitere Bescheinigungen folgten, unter anderem am 19. Oktober 2017 und später am 6. November 2017. Auch diese Unterlagen schickte die Klägerin an die ihr bekannte Adresse der früheren Berliner Geschäftsstelle.

Der Moment, als die Kasse “nichts erhalten” haben will

Am 6. November 2017 rief die Klägerin bei der Krankenkasse an, weil sie keine Krankengeldzahlung bekam. Dort wurde ihr gesagt, man habe keine AU-Bescheinigungen erhalten. Daraufhin reichte sie Duplikate ein, die am 13. November 2017 bei der Krankenkasse eingingen.

Der Bescheid: Krankengeld soll ruhen

Die Krankenkasse entschied mit Bescheid vom 13. November 2017, später bestätigt durch Widerspruchsbescheid vom 21. Februar 2018, dass der Krankengeldanspruch vom 18. Oktober 2017 bis zum 5. November 2017 ruhe. Begründung: Die AU sei nicht innerhalb einer Woche nach Beginn der Arbeitsunfähigkeit gemeldet worden. Für diesen Zeitraum sollte deshalb kein Krankengeld gezahlt werden.

Erste Runde vor Gericht: Niederlage

Das Sozialgericht Berlin wies die Klage zunächst ab. Es stellte auf den Grundsatz ab, dass die Meldung der Arbeitsunfähigkeit im Verantwortungsbereich der Versicherten liege. Außerdem meinte es, Versicherte müssten sich selbst über aktuelle Anschriften informieren, sodass die Verzögerung nicht der Krankenkasse zugerechnet werden könne.

Zweite Runde: Das Landessozialgericht kippt die Entscheidung

Das Landessozialgericht hob den Gerichtsbescheid und die Bescheide der Krankenkasse auf. Die Kasse musste Krankengeld für den Zeitraum vom 18. Oktober 2017 bis zum 5. November 2017 zahlen, und zwar 79,64 Euro pro Kalendertag. Zusätzlich musste sie die notwendigen außergerichtlichen Kosten der Klägerin in beiden Instanzen tragen.

Warum die Wochenfrist hier ausnahmsweise nicht griff

Auch das Landessozialgericht betonte, dass § 49 Abs. 1 Nr. 5 SGB V grundsätzlich streng ist: Im Papierfall muss die Meldung der Krankenkasse zugehen; “rechtzeitig abgeschickt” genügt in der Regel nicht. Im konkreten Fall erfolgte der Zugang der Duplikate erst am 13. November 2017, und auch die telefonische Kontaktaufnahme am 6. November 2017 lag außerhalb einer Woche.

Trotzdem liege ein Ausnahmefall vor, weil die verspätete Übermittlung auf Umständen beruhe, die der Krankenkasse zuzurechnen sind.

Geschäftsstellen sind faktisch auch Post-Empfangsstellen

Das Gericht stellte klar: Wenn Geschäftsstellen Post von Versicherten annehmen oder intern weiterleiten, sind sie für Versicherte faktisch Empfangsstellen der Krankenkasse. Schließt eine Kasse solche Stellen, muss sie so informieren, dass Versicherte davon tatsächlich Kenntnis erlangen können, jedenfalls wenn der Postverkehr betroffen ist.

Ein bloßer Aushang an einer geschlossenen oder nicht mehr aufgesuchten Stelle reicht dafür nicht zuverlässig, wenn die Kasse weiß oder jedenfalls in Kauf nimmt, dass Versicherte weiterhin an diese Adresse senden könnten.

Vertrauen durch Nachsendeauftrag und kommentarlos bearbeitete Post

Besonders wichtig war, dass die Krankenkasse nach Schließung der Geschäftsstelle einen Nachsendeauftrag eingerichtet hatte. Dadurch konnte Post an die alte Adresse über längere Zeit ankommen, ohne dass die Klägerin davon etwas merkte. Wenn Versicherte über diesen Weg sogar Leistungen erhalten, kann sich ein schutzwürdiges Vertrauen bilden, dass diese Adresse weiterhin ein funktionierender Übermittlungsweg ist.

Der rechtliche Hebel: Treu und Glauben

Das Landessozialgericht stützte das Ergebnis auf den Gedanken, dass niemand aus einem treuwidrigen Organisationsverhalten Vorteile ziehen darf. Vereinfacht: Wenn die Krankenkasse durch ihre Struktur einen rechtzeitigen Zugang praktisch vereitelt und zugleich Vertrauen in einen bestimmten Postweg entstehen lässt, darf sie sich später nicht auf eine Fristversäumnis berufen, die sie selbst mit ausgelöst hat.

Was Betroffene aus dem Urteil mitnehmen können

Das Urteil bedeutet nicht, dass Arbeitsunfähigkeitsmeldungen beliebig an alte Adressen geschickt werden dürfen. Grundsätzlich bleibt das Übermittlungsrisiko im Papierfall bei Versicherten, und Krankenkassen dürfen beim Zugang streng sein.

Die Entscheidung zeigt aber, dass es Grenzen gibt, wenn eine Kasse durch Schließungen, Nachsendeorganisation und fehlende, tatsächlich wirksame Information einen irreführenden Übermittlungsweg fortbestehen lässt.

Für die Praxis 2026 kommt ein zweiter Punkt hinzu: In vielen Fällen läuft die AU-Übermittlung elektronisch. Wenn eine Krankenkasse erklärt, es liege keine AU vor, sollte man deshalb nicht nur an “Post verloren” denken, sondern auch an eine eAU-Panne im Übermittlungsweg.

Dann ist entscheidend, sofort die Arztpraxis anzusprechen und die Übermittlung prüfen oder erneut anstoßen zu lassen und parallel die Krankenkasse zu informieren und den Verlauf zu dokumentieren.

FAQ: Die fünf wichtigsten Fragen

Muss die AU innerhalb einer Woche bei der Krankenkasse ankommen?

Grundsätzlich ja: § 49 Abs. 1 Nr. 5 SGB V knüpft im Papierfall an den Zugang bei der Krankenkasse an. Der Postausgang reicht normalerweise nicht.

Gilt die Wochenfrist immer ohne Ausnahme?

Nein, Ausnahmen kommen in engen Grenzen in Betracht. Wenn die verspätete Meldung auf Umständen beruht, die dem Verantwortungsbereich der Krankenkasse zuzurechnen sind, kann das Ruhen entfallen.

Was war hier der entscheidende Punkt zugunsten der Versicherten?

Die Krankenkasse hatte eine Geschäftsstelle geschlossen, aber über einen Nachsendeauftrag einen funktionierenden Postweg fortgeführt, ohne das Ende dieser Nachsendung so zu kommunizieren, dass die Versicherte davon sicher Kenntnis haben konnte. Dadurch konnte schutzwürdiges Vertrauen entstehen, das die Kasse nicht einfach abschneiden durfte.

Reicht es, wenn die Krankenkasse Schließungen nur im Internet oder in einer Mitgliederzeitschrift erwähnt?

Das Urteil macht deutlich, dass die Information so erfolgen muss, dass Versicherte davon tatsächlich Kenntnis erlangen können, jedenfalls wenn es um Post-Empfangsstellen geht. Reine “Randkommunikation” kann im Streitfall zu wenig sein.

Was sollte ich tun, wenn die Krankenkasse sagt, meine AU liege nicht vor?

Sofort nachhaken und den Vorgang absichern: Bei eAU die Arztpraxis um Prüfung und gegebenenfalls erneute Übermittlung bitten, bei Papier die AU erneut einreichen.

In beiden Fällen dokumentieren, wann, auf welchem Weg und wohin übermittelt wurde. Wenn die Kasse zuvor einen bestimmten Übermittlungsweg eröffnet oder Vertrauen in eine Empfangsstelle erzeugt hat, sollten Betroffene frühzeitig Belege für die bisherigen Abläufe sammeln.

Fazit

Die Entscheidung zeigt, wie hart die Wochenfrist beim Krankengeld sein kann und dass “rechtzeitig abgeschickt” im Papierfall oft nicht genügt. Sie setzt aber eine klare Grenze: Wenn Krankenkassen durch Schließungen und Nachsendeorganisation einen faktisch irreführenden Übermittlungsweg fortführen und Versicherte nicht so informieren, dass diese davon tatsächlich Kenntnis haben können, dürfen sie daraus keinen Nachteil für Versicherte ableiten.

Wer in einer ähnlichen Konstellation steckt, sollte einen ablehnenden Ruhens-Bescheid nicht vorschnell hinnehmen, sondern prüfen lassen, ob ein Ausnahmefall wegen organisatorischer Verantwortung der Krankenkasse vorliegt.

