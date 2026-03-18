Keine Anrechnung von 3000 Euro Entschädigung beim Bürgergeld

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Wer Bürgergeld bezieht, gerät beim Jobcenter schnell unter Generalverdacht. Geht Geld auf dem Konto ein, werten Behörden die Zahlung oft reflexhaft als Einkommen und kürzen Leistungen. Genau dieser Praxis hat das Bundessozialgericht nun eine klare Grenze gezogen.

Eine Frau erhielt 3000 Euro Entschädigung, weil ein früheres Gerichtsverfahren unangemessen lange gedauert hatte. Das Jobcenter behandelte die Zahlung wie normales Einkommen, hob die Bewilligung für mehrere Monate auf und verlangte bereits gezahlte Leistungen zurück.

Das höchste deutsche Sozialgericht stoppte diese Anrechnung und stellte klar, dass die Entschädigung beim Bürgergeld geschützt bleibt (Bundessozialgericht, B 14 AS 15/20 R).

Jobcenter wertete Entschädigung als normales Einkommen

Im konkreten Fall lebte die Klägerin mit ihrem Ehemann zusammen, der Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch bezog. Zuvor hatten beide mit dem Jobcenter über die Kosten für Unterkunft und Heizung gestritten. Weil sich dieses Verfahren nach ihrer Auffassung rechtswidrig in die Länge zog, verklagten sie den Staat auf Entschädigung wegen überlanger Verfahrensdauer.

Der spätere Rechtsstreit endete mit einem Vergleich. Insgesamt wurden 4200 Euro vereinbart, davon gingen 3000 Euro an die Klägerin. Für das Jobcenter war das offenbar Anlass genug, die Zahlung als Einkommen zu verbuchen und das damals bewilligte Arbeitslosengeld II für die Monate Juni bis September 2017 vollständig aufzuheben.

Bundessozialgericht kassiert die Entscheidung des Jobcenters

Das Bundessozialgericht stellte sich gegen diese Praxis (B 14 AS 15/20 R). Die Kasseler Richter entschieden, dass die Entschädigung nicht auf das Bürgergeld, damals noch Arbeitslosengeld II, angerechnet werden darf. Das Gericht machte deutlich, dass die Zahlung gerade nicht dem Lebensunterhalt dienen sollte.

Die 3000 Euro sollten weder Miete noch Strom noch Lebensmittel finanzieren. Sie sollten einen immateriellen Nachteil ausgleichen, nämlich die Belastung durch ein unangemessen langes Gerichtsverfahren. Genau dieser Zweck unterscheidet die Entschädigung von normalem Einkommen.

Rechtslage: Entscheidend ist der Zweck der Zahlung

Im Bürgergeldrecht zählt nicht jede Gutschrift automatisch als anrechenbares Einkommen. Maßgeblich ist vielmehr, aus welchem Grund das Geld gezahlt wird und welchem Zweck es dient. Soll eine Zahlung den Lebensunterhalt sichern, kann sie grundsätzlich als Einkommen berücksichtigt werden.

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Anders liegt der Fall, wenn eine Leistung einem besonderen gesetzlichen oder inhaltlich klar bestimmten Zweck dient. Wird mit dem Geld ein spezieller Schaden, ein immaterieller Nachteil oder eine rechtswidrige staatliche Belastung ausgeglichen, spricht viel gegen eine Anrechnung. Genau das hat das Bundessozialgericht hier bestätigt.

Für Betroffene ist diese Unterscheidung zentral. Jobcenter dürfen Entschädigungen nicht einfach mit Lohn, Unterhalt oder Rentenzahlungen gleichsetzen. Sie müssen prüfen, ob die Zahlung wirklich für den Lebensunterhalt bestimmt ist oder einen anderen Ausgleich bezweckt.

3000 Euro bleiben vollständig geschützt

Die im Mai 2017 gutgeschriebenen 3000 Euro durften deshalb nicht zur Kürzung der Leistungen führen. Das Jobcenter durfte weder die Bewilligung aufheben noch Geld zurückfordern. Mit dieser Entscheidung hob das Bundessozialgericht das Urteil des Landessozialgerichts Niedersachsen-Bremen auf.

Damit blieb das frühere Urteil des Sozialgerichts Hildesheim bestehen. Das Urteil des Bundessozialgerichts schafft damit nicht nur Gerechtigkeit im Einzelfall, sondern setzt auch ein wichtiges Signal gegen eine übergriffige Anrechnungspraxis.

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Was das Urteil für Bürgergeld-Bezieher bedeutet

Die Entscheidung ist für Leistungsbezieher weit mehr als eine juristische Randnotiz. Sie legt einen klaren Grundsatz fest: Nicht jede Zahlung auf dem Konto darf das Jobcenter sofort als Einkommen einstufen.

Wer eine besondere Entschädigung oder einen zweckgebundenen Ausgleich erhält, muss sich nicht automatisch eine Kürzung gefallen lassen.

Gerade im Bürgergeldsystem passiert es immer wieder, dass Behörden Zahlungen zu schnell anrechnen. Betroffene stehen dann plötzlich ohne Geld da oder sollen hohe Summen zurückzahlen. Das Urteil stärkt ihre Position, weil es den Zweck der Zahlung in den Mittelpunkt rückt und nicht nur den Geldeingang.

Darauf sollten Betroffene jetzt achten

Wer eine Entschädigung, einen Schadensausgleich oder eine andere besondere Zahlung erhält, sollte den Vorgang gegenüber dem Jobcenter offenlegen. Gleichzeitig dürfen Sie sich nicht mit einer pauschalen Einstufung als Einkommen abspeisen lassen. Entscheidend ist immer, wofür das Geld gezahlt wurde.

Sie sollten deshalb genau prüfen, ob im Bescheid, Vergleich oder Urteil ausdrücklich steht, dass die Zahlung einen besonderen Nachteil ausgleichen soll. Das gilt vor allem dann, wenn es nicht um Lebensunterhalt, sondern um Schmerzensgeld, Verfahrensverzögerung oder andere besondere Belastungen geht. Genau an diesem Punkt kippt die Anrechnung oft zugunsten der Betroffenen.

FAQ: Die fünf wichtigsten Fragen und Antworten

Darf das Jobcenter eine Entschädigung wegen überlanger Verfahrensdauer als Einkommen anrechnen?

Nein. Das Bundessozialgericht hat entschieden, dass eine solche Entschädigung nicht auf das Bürgergeld angerechnet werden darf (B 14 AS 15/20 R).

Warum bleibt die Zahlung anrechnungsfrei?

Weil sie nicht den Lebensunterhalt sichern soll, sondern einen immateriellen Nachteil ausgleicht.

Wie hoch war die geschützte Zahlung im entschiedenen Fall?

Die Klägerin erhielt 3000 Euro, die nach dem Urteil vollständig geschützt blieben.

Muss ich dem Jobcenter eine solche Zahlung trotzdem mitteilen?

Ja. Sie sollten den Zahlungseingang offenlegen, aber zugleich auf den besonderen Zweck der Leistung hinweisen.

Was ist bei anderen Sonderzahlungen wichtig?

Entscheidend ist immer der Zweck. Wenn das Geld einen besonderen Schaden oder Nachteil ausgleichen soll und nicht für den Lebensunterhalt bestimmt ist, kann es anrechnungsfrei sein.

Fazit

Das Bundessozialgericht hat dem Jobcenter eine klare Grenze gesetzt (B 14 AS 15/20 R). Eine Entschädigung wegen überlanger Verfahrensdauer ist kein normales Einkommen und darf deshalb das Bürgergeld nicht mindern. Für Betroffene ist das ein wichtiges Urteil, weil es zeigt, dass Behörden nicht jede Zahlung auf dem Konto automatisch kassieren dürfen.

Wer eine besondere Zahlung erhält, sollte deshalb genau hinsehen, Bescheide prüfen und sich gegen falsche Anrechnungen wehren. Im Bürgergeldrecht entscheidet nicht nur, dass Geld fließt, sondern vor allem, warum es gezahlt wurde.