Bürgergeld und Wohngeld: Schmerzensgeld darf nicht angerechnet werden

Schmerzensgeld soll Leid ausgleichen und Genugtuung leisten – es ersetzt keinen Lebensunterhalt. Genau deshalb dürfen Behörden es bei einkommensabhängigen Leistungen grundsätzlich nicht wie normales Einkommen behandeln.

Trotzdem versuchen Sozialämter, Jobcenter und Wohngeldstellen immer wieder, aus einem einmaligen Zufluss eine Kürzung zu konstruieren.

Grundsicherung (SGB XII): Schmerzensgeld bleibt in der Regel geschützt

In der Grundsicherung nach dem SGB XII bleibt Schmerzensgeld grundsätzlich anrechnungsfrei. Das Sozialamt darf diese Zahlung nicht als Einkommen werten, weil sie nicht zur Sicherung des Lebensunterhalts bestimmt ist. Eine Kürzung würde den Zweck der Entschädigung konterkarieren und Betroffene faktisch bestrafen.

Wichtig ist außerdem die zweite Ebene, die in Bescheiden häufig vermischt wird: Auch wenn das Schmerzensgeld nach dem Zufluss als Vermögen vorhanden ist, bedeutet das nicht automatisch, dass es „einsetzbar“ ist. In der Praxis greift hier häufig der Schutz über die Härteregelung – gerade weil der Zweck der Entschädigung sonst ins Gegenteil verkehrt würde. Entscheidend sind Höhe, Umstände, Zweckbindung und die konkrete Bedarfslage.

In der Praxis taucht Schmerzensgeld dennoch immer wieder in neuen Bescheiden als „sonstiges Einkommen“ auf. Genau hier sollte die Berechnung sorgfältig geprüft werden.

Bürgergeld (SGB II): Als Einkommen geschützt – die Vermögensfrage ist ein eigener Prüfpunkt

Beim Bürgergeld ist Schmerzensgeld als Einkommen grundsätzlich geschützt. Rechtsgrundlage ist § 11a Abs. 2 SGB II in Verbindung mit § 253 Abs. 2 BGB.

Für die Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II / Bürgergeld) gilt zudem eine tragende Leitentscheidung: Das Bundessozialgericht hat mit Urteil vom 22.08.2012 (Az.: B 14 AS 164/11 R) entschieden, dass Entschädigungszahlungen wegen Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts als Schmerzensgeld einzustufen sind und deshalb nicht als Einkommen berücksichtigt werden dürfen.

Damit zieht das höchste Sozialgericht eine klare Grenze: Solche Entschädigungen sollen immaterielle Schäden ausgleichen, nicht den Lebensunterhalt sichern. Rechnet ein Jobcenter dennoch an, greift es in den Sinn der Zahlung ein – und stellt Betroffene am Ende schlechter.

Gleichzeitig gilt: Die Aussage „nicht als Vermögen oder Einkommen“ ist zu pauschal. Schmerzensgeld kann – je nach Höhe und Verlauf – im Rahmen der Vermögensprüfung auftauchen. Dann kommt es auf die Einzelfallumstände, Freibeträge und insbesondere darauf an, ob eine Verwertung unbillig wäre. Einkommen und Vermögen sind hier strikt zu trennen: Der Einkommensschutz ist das eine, die spätere Vermögensprüfung das andere.

Zinsen auf Schmerzensgeld: Einkommen beim Bürgergeld

In der Praxis wird häufig übersehen, dass nicht das Schmerzensgeld selbst das Problem ist, sondern die Erträge daraus.

Das Sozialgericht Aachen hatte 2009 entschieden, dass Schmerzensgeld aus einem Unfallschaden und die darauf gezahlten Zinsen bei Empfängern von Leistungen nach dem SGB II (damals Hartz IV) nicht leistungsmindernd anzurechnen seien (SG Aachen, Urteil v. 03.02.2009 – S 23 AS 2/08).

Das Bundessozialgericht hob diese Linie später auf: Zinsen, die aus angelegtem Schmerzensgeld resultieren, sind beim SGB II als Einkommen anzurechnen (BSG, Az.: B 14 AS 103/11 R). Damit bleibt das Schmerzensgeld geschützt, die daraus entstehenden Zinsen aber nicht.

Wohngeld: Schmerzensgeld zählt nicht zum Gesamteinkommen

Auch beim Wohngeld gilt: Schmerzensgeld soll nicht die Miete finanzieren, sondern immaterielle Schäden ausgleichen. Deshalb darf die Wohngeldstelle die Entschädigung grundsätzlich nicht als Einkommen berücksichtigen. Nach der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung wird Schmerzensgeld beim Wohngeld regelmäßig weder als Einkommen noch als Vermögen behandelt.

Wohngeld: Zinsen werden angerechnet

Anders sieht es bei Erträgen aus. Wer Schmerzensgeld anlegt und daraus Zinsen erzielt, muss damit rechnen, dass diese Zinseinkünfte als Einkommen in die Wohngeldberechnung einfließen. Das Bundesverwaltungsgericht hat am 09.02.2012 ausdrücklich entschieden, dass Zinseinkünfte auch dann als Einkommen beim Wohngeld zu berücksichtigen sind, wenn sie aus angelegtem Schmerzensgeld stammen (BVerwG 5 C 10.11).

Damit bleibt das Schmerzensgeld selbst geschützt – die daraus erwirtschafteten Erträge jedoch nicht.

Melden ja – aber Schutz sauber trennen

Auch wenn Schmerzensgeld in den genannten Systemen grundsätzlich geschützt ist, sollte der Zufluss angezeigt werden. Das verhindert den Vorwurf, Einnahmen verschwiegen zu haben, und nimmt der Behörde den Hebel „Mitwirkung/Änderung wegen nicht gemeldeter Zahlung“.

Wichtig ist die Trennung: Die Meldung bedeutet nicht, dass automatisch gekürzt werden darf. Gekürzt werden darf insbesondere nicht wegen des Schmerzensgeldes selbst – wohl aber können Erträge (z. B. Zinsen) als Einkommen relevant werden. Außerdem kann je nach Leistungssystem später die Vermögensprüfung eine Rolle spielen; dann ist die Härteargumentation oft entscheidend.

Wenn die Behörde trotzdem anrechnet: Bescheid prüfen, Fristen sichern

Taucht nach einer Schmerzensgeldzahlung ein neuer Bescheid auf, sollten die Beträge mit dem vorherigen Bewilligungsbescheid verglichen werden. Weicht der Zahlbetrag ab oder wird die Zahlung als Einkommen geführt, ist das ein Warnsignal. Ein rechtzeitiger Widerspruch sichert die Rechtsposition und verhindert, dass sich eine rechtswidrige Anrechnung verfestigt.

Drei Beispiele für die Praxis

Lydia erhält nach einem ärztlichen Behandlungsfehler Schmerzensgeld und bezieht Grundsicherung. Das Sozialamt darf die Entschädigung nicht als Einkommen anrechnen, weil sie keinen Lebensunterhalt sichern soll. Wenn später eine Vermögensprüfung aufgerufen wird, kommt es auf die Zumutbarkeit der Verwertung und die Härteumstände an.

Matteo bekommt nach einem Verkehrsunfall Schmerzensgeld und erhält Wohngeld. Die Wohngeldstelle darf die Zahlung selbst grundsätzlich nicht einkommensmindernd berücksichtigen, weil sie nicht der Finanzierung der Miete dient.

Sharzat legt ihr Schmerzensgeld auf einem Tagesgeldkonto an und erzielt Zinsen. Diese Zinsen kann die Wohngeldstelle als Einkommen berücksichtigen, obwohl das ursprüngliche Schmerzensgeld geschützt bleibt; Gleiches gilt im Grundsatz auch beim Bürgergeld.

FAQ: Die fünf wichtigsten Fragen und Antworten

Muss Schmerzensgeld bei Grundsicherung, Bürgergeld oder Wohngeld gemeldet werden?

Ja. Der Zufluss sollte angezeigt werden, um Streit über Mitwirkung und spätere Rückforderungen zu vermeiden.

Darf Grundsicherung (SGB XII) wegen Schmerzensgeld gekürzt werden?

In der Regel nein, weil Schmerzensgeld nicht zur Sicherung des Lebensunterhalts bestimmt ist. Bei späterer Vermögensprüfung kommt es zusätzlich auf Härte und Zumutbarkeit an.

Darf Bürgergeld wegen Schmerzensgeld sinken?

Als Einkommen grundsätzlich nicht. Die Vermögensfrage ist davon getrennt und hängt von Einzelfall, Höhe, Freibeträgen und Unbilligkeit ab.

Darf Wohngeld wegen Schmerzensgeld sinken?

Grundsätzlich nicht. Erträge wie Zinsen können aber als Einkommen berücksichtigt werden.

Was muss nachgewiesen werden?

Es sollte belegbar sein, dass es sich um Schmerzensgeld handelt, z. B. durch Urteil, Vergleich oder Schreiben der Versicherung, aus dem Zweck und Einordnung hervorgehen.

Fazit

Schmerzensgeld dient dem Ausgleich von Leid, nicht der Finanzierung des Alltags. In Grundsicherung, Bürgergeld und Wohngeld ist die Entschädigung deshalb als Einkommen grundsätzlich geschützt. Wer das Geld jedoch anlegt und daraus Erträge erzielt, muss mit einer Anrechnung dieser Zinsen rechnen.

Zusätzlich gilt: Einkommen und Vermögen sind getrennte Prüfwelten – und genau diese Trennung entscheidet in vielen Fällen darüber, ob ein Bescheid rechtmäßig ist.