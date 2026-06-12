Jobcenter blockiert Bürgergeld-Anträge vorschnell – diese Pflicht ignoriert die Behörde – Urteil

Ein Mann beantragt im November Bürgergeld, reicht aber nicht alle Unterlagen ein. Das Jobcenter lehnt kurzerhand ab. Im Januar stellt er einen neuen Antrag – diesmal mit vollständigen Kontoauszügen, aus denen seine Hilfebedürftigkeit seit Oktober klar hervorgeht.

Das Jobcenter zahlt ab Januar, die Monate November und Dezember bleiben offen. Genau dieses Vorgehen hat das Landessozialgericht Sachsen jetzt kassiert (LSG Sachsen, Urteil vom 23.04.2026 – L 3 AS 419/25 –). Das Urteil ist eindeutig: Wer einen unvollständigen Antrag stellt, darf nicht einfach abgelehnt werden. Das Jobcenter muss zuerst die Mitwirkung einfordern – mit Fristsetzung und Rechtsfolgenbelehrung.

Der Antrag auf Bürgergeld ist an keine Form gebunden

Gemäß § 37 Abs. 1 Satz 1 SGB II werden Leistungen auf Antrag erbracht, nicht aber für Zeiten vor der Antragstellung (§ 37 Abs. 2 Satz 1 SGB II). Der Antrag wirkt auf den Ersten des Monats zurück (§ 37 Abs. 2 Satz 2 SGB II). Eine Leistungsgewährung kommt also ab dem Monat in Betracht, in dem der Antrag beim Jobcenter eingegangen ist.

Entscheidend ist dabei: Für den Antrag selbst gibt es keine Formvorschrift. Es gilt der Grundsatz der Nichtförmlichkeit des Verwaltungsverfahrens (§ 9 SGB X). Der Antrag kann mündlich, telefonisch, per E-Mail oder über das Antragsportal des Jobcenters gestellt werden.

Eine eigenhändige Unterschrift ist nicht erforderlich. Das Antragserfordernis ist sogar dann erfüllt, wenn das vorgesehene Antragsformular (§ 17 Abs. 1 Nr. 3 SGB I) gar nicht oder nur unvollständig ausgefüllt wurde. Ein lückenhafter Antrag ist und bleibt ein Antrag.

Im entschiedenen Fall hatte der Kläger mit dem Zugang seines Antrags vom 19. November 2024 ein Verwaltungsverfahren in Gang gesetzt, das grundsätzlich mit einem Verwaltungsakt – Bewilligung oder Ablehnung – abzuschließen ist.

Mitwirkung einfordern statt sofort ablehnen – das schreibt das Gesetz vor

Mit der Antragstellung treffen beide Seiten Pflichten und Obliegenheiten. Nach § 60 SGB I muss, wer Sozialleistungen beantragt oder erhält, entscheidungserhebliche Tatsachen angeben, Änderungen in den Verhältnissen mitteilen, Beweismittel bezeichnen und auf Verlangen Beweisurkunden vorlegen oder ihrer Vorlage zustimmen.

Kommt der Antragsteller dem nicht nach, regelt § 66 Abs. 1 SGB I das weitere Vorgehen.

Danach kann der Leistungsträger, wenn Mitwirkungspflichten nach § 60 Abs. 1 SGB I oder den §§ 61, 62 und 65 SGB I verletzt werden und dadurch die Aufklärung des Sachverhalts erheblich erschwert wird, die Leistung bis zur Nachholung der Mitwirkung ganz oder teilweise versagen oder entziehen, soweit die Leistungsvoraussetzungen nicht nachgewiesen sind.

Das Bundessozialgericht hat klargestellt, dass es sich bei diesen Mitwirkungs„pflichten” nicht um Pflichten im klassischen Sinne handelt, sondern um Obliegenheiten (BSG, Urteil vom 26. November 2020 – B 14 AS 13/19 R –).

Ihre Beachtung kann nicht mit Verwaltungszwang durchgesetzt werden; ihre Nichtbeachtung wird allein nach Maßgabe von § 66 SGB I sanktioniert. Das Gesetz hat hier ein austariertes Regelungsinstrumentarium geschaffen – und das Jobcenter darf es nicht abkürzen.

Aus § 66 Abs. 3 SGB I folgt nämlich: Eine Versagung kommt nur in Betracht, wenn der Antragsteller zuvor auf die fehlende Mitwirkung und deren Folgen hingewiesen worden ist (grundlegend: BSG, Urteil vom 28. Oktober 2009 – B 14 AS 56/08 R –).

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Das Jobcenter wäre daher anstelle einer sofortigen Leistungsablehnung verpflichtet gewesen, zunächst im Wege der §§ 60 ff. SGB I die Mitwirkung des Klägers mit den entsprechenden Sanktionsmöglichkeiten einzufordern – und die Leistung erst bei ausbleibender Mitwirkung zu versagen. Diese Reihenfolge ist nicht verhandelbar.

Keine Präklusion: Verspätete Unterlagen zählen trotzdem

Das Jobcenter hatte argumentiert, verspätet vorgelegte Unterlagen seien nicht mehr zu berücksichtigen. Das Landessozialgericht erteilt dieser Auffassung eine klare Absage.

Aus § 67 SGB I folgt das Gegenteil: Wird die Mitwirkung nachgeholt und liegen die Leistungsvoraussetzungen vor, kann der Leistungsträger Sozialleistungen, die er nach § 66 SGB I versagt oder entzogen hat, nachträglich ganz oder teilweise erbringen.

Das Bundessozialgericht hat bereits im Urteil vom 29. November 2022 ausgeführt, dass Präklusionsvorschriften wegen ihrer einschneidenden Folgen für den Säumigen strengen Ausnahmecharakter haben und sich durch ein besonderes Maß an Rechtsklarheit auszeichnen müssen (BSG, Urteil vom 29. November 2022 – B 4 AS 64/21 R –).

Daran gemessen lässt sich § 67 SGB I keine Präklusionsregelung entnehmen. Wer Unterlagen nachreicht, hat seinen Anspruch nicht verspielt.

Vollständige Kontoauszüge beim neuen Antrag – Jobcenter musste rückwirkend prüfen

Der Kläger hatte im Zuge der erneuten Antragstellung am 13. Januar 2025 vollständige Kontoauszüge ab Oktober 2024 vorgelegt. Daraus ließ sich seine Hilfebedürftigkeit ab dem Ende seines Arbeitslosengeld-Bezugs nach dem SGB III am 18. Oktober 2024 ohne Weiteres feststellen.

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Das Jobcenter wäre daher spätestens zu diesem Zeitpunkt in der Lage – und wegen der nicht bestandskräftigen Ablehnungsentscheidung auch verpflichtet – gewesen, die Leistungsansprüche des Klägers für die streitbefangenen Monate November und Dezember 2024 inhaltlich zu prüfen. Das Jobcenter sah das naturgemäß anders – und unterlag.

Was Betroffene jetzt tun sollten

Wer eine Ablehnung wegen fehlender Unterlagen erhält, sollte zwei Dinge prüfen.

Erstens: Hat das Jobcenter vor der Ablehnung schriftlich zur Mitwirkung aufgefordert, eine angemessene Frist gesetzt und über die Rechtsfolgen belehrt? Fehlt dieser Schritt, ist die Entscheidung angreifbar.

Zweitens: Ist die Ablehnung noch nicht bestandskräftig, lohnt es sich, die fehlenden Unterlagen nachzureichen – auch im Rahmen eines neuen Antrags. Das Jobcenter muss dann den zurückliegenden Zeitraum inhaltlich prüfen. Erfahrungsgemäß verweisen Jobcenter in solchen Fällen gern auf angeblich verspätete Unterlagen – nach diesem Urteil zieht dieses Argument nicht mehr. Wer jetzt schweigt und die Ablehnung hinnimmt, verschenkt unter Umständen mehrere Monate Bürgergeld.

Anmerkung des Verfassers

Völlig korrekte Entscheidung, welche sich Antragsteller auf Bürgergeld merken sollten.

Das Jobcenter darf Bürgergeld nicht sofort wegen eines unvollständigen Antrags versagen oder ablehnen.

Nach dem Sozialgesetzbuch (SGB I / SGB II) ist die Behörde verpflichtet, den Antragsteller aufzufordern, fehlende Unterlagen nachzureichen. Hierbei muss eine angemessene Frist gesetzt und auf die Rechtsfolgen (Versagung) hingewiesen werden.

Die Versagung ist aufhebbar. Sobald Sie die fehlenden Unterlagen nachreichen, ist das Jobcenter gesetzlich verpflichtet, Ihren Anspruch zu prüfen und das Geld nachträglich auszuzahlen.

Dies entspricht auch der gängigen Rechtsprechung zum Bürgergeld.

Welche Anforderungen an die Mitwirkungsaufforderung des Jobcenters hat die Rechtsprechung gesehen

Eine Mitwirkungsaufforderung des Jobcenters nach § 66 Abs. 3 SGB I muss schriftlich erfolgen, konkret benennen, welche Unterlagen benötigt werden, eine angemessene Frist zur Nachholung (i.d.R. zwei Wochen) setzen und zwingend eine korrekte Rechtsfolgenbelehrung über die drohende Versagung/Entziehung der Leistung enthalten.

Wichtige Anforderungen sind an das Schreiben zu stellen:

Bestimmtheit: Es muss genau erkennbar sein, welche Unterlagen oder Auskünfte gefordert werden.

Begründung: Das Jobcenter muss darlegen, warum diese Informationen für die Entscheidung über die Leistung erforderlich sind.

Angemessene Frist: Die gesetzte Frist muss dem Leistungsempfänger ermöglichen, die Mitwirkungspflicht zu erfüllen.

Rechtsfolgenbelehrung (RFB): Es muss ein deutlicher Hinweis erfolgen, dass die Leistung bei Nichtbeachtung versagt oder entzogen wird. Diese Belehrung muss konkret, richtig und vollständig sein.

Schriftform: Die Aufforderung muss schriftlich erfolgen.

Quellen

Landessozialgericht Sachsen, Urteil vom 23.04.2026 – L 3 AS 419/25 –

Bundessozialgericht, Urteil vom 26. November 2020 – B 14 AS 13/19 R –

Bundessozialgericht, Urteil vom 28. Oktober 2009 – B 14 AS 56/08 R –

Bundessozialgericht, Urteil vom 29. November 2022 – B 4 AS 64/21 R –