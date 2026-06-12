Pflegegeld: Diese 6 Fehler darf man beim MD-Gutachten nicht machen

Wer schon einen Pflegegrad hat und beim Medizinischen Dienst zur Höherstufung oder zur Wiederholungsbegutachtung antritt, riskiert an einem einzigen Termin Geld in beide Richtungen: Allein zwischen Pflegegrad 2 und 3 liegen 252 Euro Pflegegeld im Monat.

Sechs Fehler am Tag der MD-Begutachtung entscheiden 2026 regelmäßig darüber, ob die Höherstufung kommt oder sogar der bestehende Pflegegrad wackelt. Alle sechs können vermieden werden.

MD-Begutachtung bei Höherstufung: Der komplette Pflegegrad steht neu auf dem Prüfstand

Die meisten gehen davon aus, dass der Gutachter bei einem Höherstufungsantrag nur prüft, ob es schlechter geworden ist. Das Gegenteil ist der Fall: Bei jeder MD-Begutachtung läuft das vollständige Begutachtungsinstrument nach § 15 SGB XI durch, mit allen sechs Lebensbereichen und der kompletten Punktrechnung.

Ergibt die neue Rechnung weniger Punkte als die alte, darf die Pflegekasse den bestehenden Pflegegrad für die Zukunft herabsetzen, wenn sich der Zustand gegenüber dem letzten Bescheid wesentlich gebessert hat (§ 48 SGB X). Der Termin ist also keine Einbahnstraße nach oben.

Das gilt auch, wenn die Pflegekasse die Begutachtung selbst anstößt: Das Gesetz sieht vor, dass die Untersuchung in angemessenen Zeitabständen wiederholt wird. Wer Post über eine Wiederholungsbegutachtung bekommt, sitzt deshalb in derselben Prüfsituation wie ein Höherstufungs-Antragsteller.

Was auf dem Spiel steht, zeigt die Rechnung: Pflegegrad 3 beginnt bei 47,5 Gesamtpunkten und bringt 599 statt 347 Euro Pflegegeld im Monat (Stand 2026). Wer wegen eines schlecht gelaufenen Termins knapp unter dieser Schwelle bleibt, verliert 3.024 Euro im Jahr. Wenige Punkte entscheiden über vierstellige Beträge.

Fehler 1 und 2: Der gute Tag täuscht den Gutachter, und niemand hat den Alltag dokumentiert

Der häufigste Fehler ist der Guter-Tag-Effekt. Viele Pflegebedürftige reißen sich vor fremden Besuchern zusammen, stehen ohne Hilfe auf und antworten klarer als an jedem anderen Tag. Der Gutachter bewertet aber nicht die Stunde des Besuchs, sondern den Dauerzustand: Pflegebedürftigkeit setzt Beeinträchtigungen voraus, die voraussichtlich mindestens sechs Monate bestehen.

Wer am Termin mehr Selbstständigkeit vorführt, als der Alltag hergibt, sabotiert die eigene Höherstufung. Bei einer Wiederholungsbegutachtung kommt es härter: Der vorgeführte gute Tag kann als wesentliche Besserung im Gutachten landen und die Herabstufung einleiten.

Fehler 2 macht den ersten erst gefährlich: Es fehlt die Dokumentation, die den guten Tag widerlegt. Führen Sie ab dem Antrag, spätestens aber zwei bis vier Wochen vor dem Termin, ein Pflegetagebuch. Notieren Sie jede Hilfe mit Uhrzeit: nächtliche Toilettengänge, Stürze, Waschen, Anziehen, Erinnern an Medikamente, Beruhigen bei Unruhe.

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Wer die Verschlechterung seit der letzten Begutachtung schwarz auf weiß vorlegt, gibt dem Gutachter ein Beweismittel an die Hand, das mehr wiegt als der Eindruck einer einzelnen Stunde.

Fehler 3 und 4: Verharmlosen aus Stolz und das alte Gutachten nicht kennen

Fehler 3 ist die Verharmlosung. Inkontinenz, Hilfe beim Duschen, Verwirrtheit, Ängste, nächtliche Unruhe: Genau die Punkte, über die niemand gern mit Fremden spricht, bringen in der Bewertung die meisten Punkte, denn die Selbstversorgung zählt mit 40 Prozent am stärksten.

Wer aus Stolz „Das geht schon” sagt, streicht sich diese Punkte selbst. Deshalb gehört die Pflegeperson mit an den Tisch, die den Alltag kennt und ergänzt, was verschwiegen wird. Genau das rät auch der Medizinische Dienst: Besonders hilfreich sei es, wenn „Personen teilnehmen, die Sie pflegerisch unterstützen”.

Fehler 4 ist der typische Fehler der Bestandsfälle: das eigene alte Gutachten nicht zu kennen. Dabei ist es der Maßstab, an dem der neue Termin gemessen wird. Dort steht, wie viele Punkte jedes Modul zuletzt brachte und was der Gutachter damals notiert hat.

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Fordern Sie das alte Gutachten vor dem Termin bei der Pflegekasse an und gehen Sie es Modul für Modul durch: Wo hat sich seitdem konkret etwas verschlechtert, welche neuen Hilfen sind dazugekommen? Wer gezielt benennt, was sich seit der damaligen Einstufung verändert hat, argumentiert dort, wo Punkte entstehen, statt ins Blaue zu erzählen.

Fehler 5 und 6: Nachweise fehlen, und das Gespräch dreht sich um Diagnosen statt um Selbständigkeit

Fehler 5 betrifft die Unterlagen. Der Medizinische Dienst selbst bittet darum, Berichte von Hausarzt und Fachärzten, den Entlassungsbericht aus der Klinik, den aktuellen Medikamentenplan und die Pflegedokumentation des Pflegedienstes bereitzulegen.

Für Bestandsfälle zählt vor allem, was seit der letzten Begutachtung neu ist: Diagnosen, Medikamente, Klinikaufenthalte, Verbandswechsel, Injektionen, Arztfahrten. Diese Nachweise speisen das Modul für den Umgang mit Krankheit und Therapie, das mit 20 Prozent in die Wertung eingeht. Ohne Beleg bleibt jeder neue Behandlungsaufwand eine bloße Behauptung.

Fehler 6 ist das falsche Gesprächsthema. Viele Betroffene erzählen dem Gutachter ihre Krankengeschichte, von der ersten Operation bis zum letzten Befund. Bewertet wird aber nicht die Diagnose, sondern die Selbständigkeit:

Der Medizinische Dienst stuft Menschen als pflegebedürftig ein, die ihren Alltag nicht mehr ohne Hilfe bewältigen. Sprechen Sie deshalb über Tätigkeiten, nicht über Krankheitsnamen: was beim Aufstehen passiert, was beim Waschen, was nachts. Eine Diagnose ohne beschriebene Alltagsfolge bringt null Punkte.

Nach der MD-Begutachtung: Bescheid, Gutachten und die Monatsfrist

Die Pflegekasse muss spätestens 25 Arbeitstage nach Eingang des Antrags schriftlich entscheiden. Das neue Gutachten kommt automatisch zusammen mit dem Bescheid, sofern Sie der Übersendung nicht widersprechen. Bestellen Sie es niemals ab: Es ist das einzige Dokument, mit dem sich der Bescheid kontrollieren lässt.

Prüfen Sie das neue Gutachten Modul für Modul gegen das alte Gutachten und gegen Ihr Pflegetagebuch. Fehlt eine dokumentierte Einschränkung oder wurde sie zu niedrig bewertet, legen Sie innerhalb eines Monats nach Zugang des Bescheids Widerspruch bei der Pflegekasse ein und begründen Sie ihn mit den konkreten Modulen und Alltagssituationen.

Wer den Bescheid ungeprüft hinnimmt, akzeptiert die Punktrechnung eines einzigen Vormittags für Jahre.

Häufige Fragen zur MD-Begutachtung bei bestehendem Pflegegrad

Muss ich den Gutachter in meine Wohnung lassen?

Ja, das Gesetz sieht die Untersuchung im Wohnbereich vor (§ 18a SGB XI). Wer das Einverständnis nicht erteilt, riskiert, dass die Pflegekasse die beantragten Leistungen verweigert. Nur ausnahmsweise darf die Begutachtung ohne persönliche Untersuchung erfolgen.

Wie komme ich nachträglich an mein altes Gutachten?

Ein formloses Schreiben oder ein Anruf bei der Pflegekasse genügt. Sie können die Übermittlung des Gutachtens auch noch zu einem späteren Zeitpunkt verlangen, das Gesetz sieht diesen Anspruch in § 18c SGB XI ausdrücklich vor.

Gilt das alles auch für privat Pflegeversicherte?

Ja. Bei privat Pflegeversicherten begutachtet laut Verbraucherzentrale meist der Gutachterdienst Medicproof statt des Medizinischen Dienstes. Die Begutachtung folgt denselben Modulen und Punktschwellen, die Leistungen müssen den gesetzlichen gleichwertig sein. Die sechs Fehler wirken dort genauso.

Zählen Haushalt und Einkaufen bei der Punktberechnung mit?

Nein. Außerhäusliche Aktivitäten und Haushaltsführung nimmt der Gutachter zwar ins Gutachten auf, in die Berechnung der Gesamtpunkte fließen sie aber nicht ein. Wer dem Gutachter lange erklärt, dass er nicht mehr einkaufen kann, gewinnt keinen einzigen Punkt.

Quellen

Bundesministerium der Justiz: Elftes Buch Sozialgesetzbuch, §§ 14, 15, 18a, 18c, 37 SGB XI

Bundesministerium der Justiz: Zehntes Buch Sozialgesetzbuch, § 48 SGB X

Medizinischer Dienst: Die Pflegebegutachtung

Verbraucherzentrale: Begutachtung durch den Medizinischen Dienst, so können Sie sich vorbereiten