Jobcenter bewilligt nur sechs Monate Anspruch auf das Grundsicherungsgeld

Zwölf Monate sind bei Leistungen nach dem SGB II normalerweise vorgesehen – doch ein Jobcenter bewilligte einem Leistungsbezieher wiederholt nur fünf oder sechs Monate.

Eine nachvollziehbare Begründung für diese kurzen Zeiträume war in den Bescheiden nicht erkennbar. Der Betroffene zog deshalb vor Gericht und verlangte eine Bewilligung für ein volles Jahr.

Der Fall endete vor dem Sächsischen Landessozialgericht jedoch nicht mit dem erhofften Erfolg. Das Gericht lehnte seinen Eilantrag ab, erklärte die kurze Bewilligungsdauer damit aber keineswegs pauschal für rechtmäßig. Genau dieser Unterschied ist für Leistungsbeziehende wichtig.

Zwölf Monate bleiben nach dem Gesetz der Regelfall

§ 41 Abs. 3 SGB II bestimmt weiterhin, dass über Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts in der Regel für ein Jahr entschieden wird. Eine Bewilligung über lediglich sechs Monate ist deshalb keine Laufzeit, die das Jobcenter ohne weitere Überlegungen auswählen kann.

Das Gesetz nennt ausdrücklich Situationen, in denen der Bewilligungszeitraum regelmäßig auf sechs Monate verkürzt werden soll. Dazu gehört insbesondere eine vorläufige Bewilligung, etwa weil die Höhe des Einkommens noch nicht sicher feststeht. Außerdem nennt das Gesetz unangemessene Aufwendungen für Unterkunft und Heizung.

Situation Mögliche Bewilligungsdauer Normaler Leistungsfall ohne besondere Unsicherheiten In der Regel zwölf Monate Vorläufige Entscheidung nach § 41a SGB II Regelmäßig sechs Monate Bestimmte Fälle unangemessener Unterkunfts- und Heizkosten Regelmäßig sechs Monate möglich Andere besondere Umstände Abweichung möglich, wenn das Jobcenter sein Ermessen ordnungsgemäß ausübt

Die gesetzlichen Beispiele sind nicht abschließend

Der Beschluss des Sächsischen Landessozialgerichts vom 6. Juli 2026 mit dem Aktenzeichen L 3 AS 290/26 B ER enthält allerdings eine wichtige Einschränkung. Die im Gesetz ausdrücklich genannten Fälle sind nach Auffassung des Gerichts keine abschließende Liste.

Das Jobcenter kann deshalb unter Umständen auch aus einem anderen sachlichen Grund einen kürzeren oder längeren Bewilligungszeitraum festlegen. Einen Freibrief für beliebige Sechs-Monats-Bescheide gibt das Urteil der Verwaltung damit jedoch nicht. Das Jobcenter muss eine pflichtgemäße Ermessensentscheidung treffen.

Über den Beschluss und dessen Folgen für die Praxis berichtet Gegen-Hartz ausführlich im Beitrag „Jobcenter können Bewilligungszeiträume nach Ermessen kürzen“.

Im konkreten Fall fehlte gerade diese Entscheidung

Bemerkenswert ist, dass die üblichen gesetzlichen Gründe für einen Sechs-Monats-Zeitraum im Verfahren nicht überzeugten. Eine passende vorläufige Bewilligung lag nicht vor. Auch die Unterkunftskosten rechtfertigten die Verkürzung nach der vom Gericht vorgenommenen Prüfung nicht ohne Weiteres.

Hinzu kam: Das Jobcenter hatte nach den Feststellungen im Verfahren bislang überhaupt keine ausreichende Ermessensentscheidung über die abweichende Laufzeit getroffen. Es kann sich deshalb nicht darauf beschränken, kommentarlos ein Enddatum sechs Monate nach Beginn des Leistungszeitraums einzutragen.

Das LSG hielt es allerdings für möglich, dass die Behörde ihre Entscheidung noch im laufenden Widerspruchsverfahren nachholt. Genau deshalb bedeutet ein schlecht begründeter Sechs-Monats-Bescheid nicht automatisch, dass Betroffene am Ende zwingend einen Zwölf-Monats-Bescheid bekommen.

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Warum der Betroffene im Eilverfahren trotzdem verlor

Der vielleicht wichtigste Punkt des Beschlusses wird leicht missverstanden: Der Mann verlor sein Eilverfahren nicht deshalb, weil das Gericht die sechsmonatige Bewilligung abschließend gebilligt hätte. Das Gericht sah vielmehr keine ausreichend schwere und unmittelbar drohende Beeinträchtigung, die eine sofortige gerichtliche Entscheidung erforderlich gemacht hätte.

Der Bewilligungszeitraum lief zum Zeitpunkt der Entscheidung noch mehrere Monate. Deshalb konnte der Betroffene nach Auffassung des LSG zunächst das reguläre Widerspruchs- und Hauptsacheverfahren weiterführen. Sollte später tatsächlich eine Zahlungslücke drohen, kann die Frage der Eilbedürftigkeit anders aussehen.

Ein verlorenes Eilverfahren ist kein Sieg für das Jobcenter

Damit macht der Fall deutlich, warum bei sozialgerichtlichen Entscheidungen genau auf die Begründung geschaut werden muss. Die Ablehnung eines Eilantrags bestätigt nicht automatisch die Rechtmäßigkeit des angegriffenen Bescheids.

Für Leistungsbeziehende bedeutet das: Ein Sechs-Monats-Bescheid sollte nicht allein deshalb akzeptiert werden, weil die monatliche Leistungshöhe stimmt. Auch Beginn und Ende des Bewilligungszeitraums gehören zur Entscheidung des Jobcenters und können rechtlich überprüft werden.

Dass Jobcenter mit verkürzten Zeiträumen bereits vor Gericht gescheitert sind, zeigt etwa ein anderer Fall, über den Gegen-Hartz im Beitrag „Jobcenter scheitert mit Sechs-Monats-Bescheid vor Gericht“ berichtet hat. Dort fehlte bereits die Voraussetzung für die vorläufige Bewilligung, auf die sich die Behörde berufen hatte.

Seit Juli 2026 kann das Enddatum noch größere Folgen haben

Die Laufzeit eines älteren Bürgergeld-Bescheids ist seit dem 1. Juli 2026 besonders relevant. Mit der Reform wurde das Grundsicherungsgeld eingeführt, wobei Behörden den Begriff Bürgergeld übergangsweise noch bis zum 31. Dezember 2026 verwenden dürfen.

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Für Bewilligungszeiträume, die vor dem 1. Juli 2026 begonnen haben, enthält § 65a SGB II eine wichtige Übergangsregel zum Vermögen. Auf diese Zeiträume ist das bis zum 30. Juni 2026 geltende Vermögensrecht weiter anzuwenden. Erst ein neuer Bewilligungszeitraum kann daher bei Betroffenen eine frühere Prüfung nach den neuen Vorgaben auslösen.

Ein verkürzter Altbescheid kann damit mehr bedeuten als nur zusätzlichen Papierkram. Er kann den Zeitpunkt vorziehen, zu dem ein neuer Antrag gestellt und das Vermögen nach den neuen Vorschriften geprüft wird. Gegen-Hartz hat diese Problematik bereits im Beitrag „Das steckt hinter dem 6-Monats-Bescheid der Jobcenter“ erläutert.

Betroffene sollten nicht nur auf den Zahlbetrag schauen

Wer einen Bescheid erhält, sollte deshalb kontrollieren, für welchen Zeitraum die Leistung tatsächlich bewilligt wurde. Stehen dort nur fünf oder sechs Monate, lohnt sich der Blick in die Begründung besonders.

Wurde die Leistung ausdrücklich nur vorläufig bewilligt, muss geprüft werden, ob tatsächlich eine Unsicherheit über Anspruch oder Leistungshöhe besteht. Eine vorläufige Entscheidung darf nicht allein deshalb erfolgen, weil das Jobcenter irgendeinen denkbaren zukünftigen Geldzufluss vermutet.

Auch bei den Unterkunftskosten genügt nicht jede Auseinandersetzung über eine hohe Miete automatisch als Begründung für eine kurze Laufzeit. Im Verfahren vor dem Sächsischen LSG hatte das Jobcenter bereits nur die als angemessen angesehenen Unterkunftskosten berücksichtigt. Gerade deshalb trug dieser Gesichtspunkt die Sechs-Monats-Begrenzung dort nicht ohne Weiteres.

Widerspruch kann sich auf die Laufzeit beschränken

Betroffene müssen nicht warten, bis der kurze Bewilligungszeitraum tatsächlich abgelaufen ist. Gegen einen belastenden Teil eines Bescheids kann grundsätzlich Widerspruch erhoben werden. Die reguläre Widerspruchsfrist beträgt üblicherweise einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheids.

Dabei kann ausdrücklich beanstandet werden, dass die Verkürzung gegenüber dem gesetzlichen Jahreszeitraum nicht nachvollziehbar begründet wurde. Das Jobcenter muss sich anschließend mit dieser Frage beschäftigen und kann seine Begründung gegebenenfalls noch ergänzen.

Weitere Hintergründe zu kurzen Bewilligungszeiträumen finden Betroffene im Gegen-Hartz-Beitrag „Jobcenter begrenzen Bewilligungsbescheide häufiger auf sechs Monate“.

Beispiel aus der Praxis

Thomas erhält einen Bescheid über Grundsicherungsleistungen für sechs Monate. Im Schreiben steht weder, dass die Entscheidung vorläufig ist, noch gibt es einen Hinweis darauf, dass tatsächlich noch unangemessene Unterkunftskosten übernommen werden. Eine weitere Erklärung für die verkürzte Laufzeit findet sich ebenfalls nicht.

Thomas legt innerhalb der Rechtsbehelfsfrist Widerspruch ein und beanstandet ausdrücklich den Bewilligungszeitraum. Er verweist darauf, dass § 41 Abs. 3 SGB II grundsätzlich eine Jahresbewilligung vorsieht und aus seinem Bescheid kein Grund für die Abweichung hervorgeht. Das Jobcenter muss sich nun mit der Laufzeit befassen und seine Entscheidung überprüfen beziehungsweise ein rechtlich tragfähiges Ermessen ausüben.

Häufige Fragen und Antworten

1. Muss das Jobcenter Leistungen immer für zwölf Monate bewilligen?

Nein. Zwölf Monate sind nach § 41 Abs. 3 SGB II der Regelfall, von dem in bestimmten Situationen abgewichen werden kann. Eine kürzere Bewilligung ist deshalb möglich, darf aber nicht ohne sachliche Prüfung erfolgen.

2. Wann sind sechs Monate ausdrücklich im Gesetz vorgesehen?

Das Gesetz nennt insbesondere vorläufige Entscheidungen nach § 41a SGB II und bestimmte Situationen bei unangemessenen Unterkunfts- und Heizkosten. Daneben können weitere besondere Gründe eine Abweichung rechtfertigen, wenn das Jobcenter sein Ermessen ordnungsgemäß ausübt.

3. Ist ein Sechs-Monats-Bescheid ohne Begründung automatisch unwirksam?

Nein. Eine fehlende oder unzureichende Begründung kann den Bescheid angreifbar machen, führt aber nicht automatisch dazu, dass sofort ein Anspruch auf zwölf Monate entsteht. Nach dem aktuellen LSG-Beschluss kann das Jobcenter eine Ermessensentscheidung unter Umständen noch im Widerspruchsverfahren nachholen.

4. Warum verlor der Betroffene vor dem Sächsischen Landessozialgericht?

Dem Gericht fehlte vor allem die erforderliche Eilbedürftigkeit. Der Leistungszeitraum lief noch mehrere Monate, sodass der Betroffene zunächst auf das reguläre Verfahren verwiesen werden konnte. Die Rechtmäßigkeit der sechsmonatigen Bewilligung wurde damit nicht endgültig bestätigt.

5. Kann ich gegen die kurze Laufzeit Widerspruch einlegen, obwohl die Leistungshöhe stimmt?

Ja. Auch der festgesetzte Bewilligungszeitraum ist Bestandteil des Bescheids. Wer die verkürzte Laufzeit überprüfen lassen möchte, sollte die Rechtsbehelfsfrist beachten und im Widerspruch ausdrücklich das Enddatum beziehungsweise die fehlende Begründung beanstanden.

6. Warum sind kurze Bewilligungszeiträume seit Juli 2026 besonders wichtig?

Ein früher endender Bewilligungszeitraum zwingt Betroffene früher in ein neues Bewilligungsverfahren. Bei Zeiträumen, die bereits vor dem 1. Juli 2026 begonnen haben, kann insbesondere die Übergangsregel zum Vermögensrecht relevant sein. Eine Verkürzung kann deshalb dazu führen, dass neue gesetzliche Vorgaben früher geprüft werden.

Quellen

Grundlage sind § 41 und § 65a SGB II in der aktuellen Fassung sowie der Beschluss des Sächsischen Landessozialgerichts vom 6. Juli 2026, Az. L 3 AS 290/26 B ER.