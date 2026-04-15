Jahre nach Funkstille: Jobcenter darf Bürgergeld nicht zurückholen

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Jahrelang Funkstille: Warum das Jobcenter 10.500 Euro Bürgergeld nicht mehr zurückfordern darf

Wer Sozialleistungen zu Unrecht erhalten hat, muss in vielen Fällen mit einer Rückforderung rechnen. Doch auch Behörden sind an Fristen gebunden. Ein Urteil des Bundessozialgerichts zeigt nun sehr deutlich, dass Jobcenter alte Forderungen nicht unbegrenzt offenhalten können. Im entschiedenen Fall ging es um mehr als 10.500 Euro. Trotzdem bekam das Jobcenter am Ende kein Recht. Ausschlaggebend war nicht, ob die ursprüngliche Rückforderung einmal berechtigt war, sondern ob sie nach vielen Jahren überhaupt noch durchgesetzt werden durfte.

Worum es in dem Fall ging

Die Klägerin hatte zusammen mit ihrer Familie Leistungen nach dem SGB II erhalten, also aus dem Rechtskreis, aus dem heute das Bürgergeld stammt. Das Jobcenter hob im September 2009 frühere Bewilligungen teilweise beziehungsweise vollständig auf und verlangte Erstattungen von 852,95 Euro sowie 10.403,06 Euro.

Diese Bescheide wurden bestandskräftig. In der Folge gab es zwar einzelne Schritte der Beitreibung, darunter einen erfolglosen Pfändungsversuch am 9. Februar 2010, Mahnungen und spätere Zahlungserinnerungen. Erst 2021 erhob die Betroffene die Einrede der Verjährung. Das Bundessozialgericht entschied schließlich mit Urteil vom 4. Juni 2025, dass die Forderungen verjährt waren.

Warum das Urteil so viel Aufmerksamkeit bekommt

Der Fall wirkt auf den ersten Blick unspektakulär: alte Bescheide, lange Zeit kaum Bewegung, irgendwann eine erneute Zahlungsaufforderung. Gerade darin liegt aber die Brisanz.

Viele Betroffene gehen davon aus, dass ein Jobcenter auch nach langer Zeit noch ohne Weiteres auf alte Forderungen zugreifen kann. Das Urteil stellt klar, dass diese Annahme zu pauschal ist. Nicht jede Mahnung und nicht jede Vollstreckungshandlung verlängert automatisch die Frist auf Jahrzehnte. Für die Praxis ist das ein deutlicher Hinweis darauf, dass zwischen einer offenen Forderung und einer dauerhaft durchsetzbaren Forderung ein erheblicher Unterschied besteht.

Die rechtliche Linie des Bundessozialgerichts

Rechtlich drehte sich alles um das Zusammenspiel von § 50 Absatz 4 SGB X und § 52 SGB X. Nach § 50 Absatz 4 SGB X verjährt ein Erstattungsanspruch grundsätzlich in vier Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Erstattungsbescheid unanfechtbar geworden ist.

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Bestimmte Vollstreckungshandlungen können dazu führen, dass diese Frist neu zu laufen beginnt. Genau das war hier durch den erfolglosen Pfändungsversuch im Februar 2010 der Fall. Deshalb lief die Frist noch einmal neu an und endete mit Ablauf des 10. Februar 2014.

Das Jobcenter wollte sich dagegen auf die deutlich längere Dreißig-Jahres-Frist aus § 52 Absatz 2 SGB X stützen.

Diese lange Frist greift aber nur dann, wenn ein Verwaltungsakt vorliegt, der der Feststellung oder Durchsetzung des Anspruchs dient. Genau daran fehlte es nach Auffassung des Bundessozialgerichts. Der fruchtlose Pfändungsversuch vom 9. Februar 2010 war kein solcher Verwaltungsakt. Nach den Richtern fehlte es an einer Regelung mit rechtlicher Außenwirkung.

Auch die Niederschrift über den Pfändungsversuch war lediglich eine Wissenserklärung und eben kein neuer Akt, der die lange Verjährung ausgelöst hätte.

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Was eine Mahnung eben nicht leisten kann

Für viele Betroffene ist besonders wichtig, was aus dem Urteil nicht folgt. Das Gericht hat nicht gesagt, dass Rückforderungen des Jobcenters generell schnell verfallen. Es hat auch nicht entschieden, dass ein Amt gar nicht vollstrecken darf.

Gesagt wurde vielmehr: Wenn das Jobcenter die lange Verjährungsfrist in Anspruch nehmen will, braucht es dafür die rechtlich nötige Grundlage. Eine Mahnung, eine Zahlungserinnerung oder ein erfolgloser Pfändungsversuch reichen dafür nicht automatisch aus. Das ist ein Unterschied, der in der Alltagspraxis häufig unterschätzt wird.

Was das für Bürgergeld-Bezieher bedeutet

Auch wenn der Sachverhalt zeitlich noch aus der Hartz-IV-Phase stammt, betrifft die Entscheidung unmittelbar den heutigen Bürgergeld-Bereich. Denn die Rückforderung von zu Unrecht erbrachten Leistungen richtet sich weiterhin nach denselben sozialrechtlichen Vorschriften des SGB X. Wer also Jahre nach einem alten Erstattungsbescheid wieder Post erhält, sollte genau prüfen lassen, ob die Forderung noch durchsetzbar ist. Entscheidend sind das Datum des Bescheids, die Frage der Bestandskraft und die rechtliche Qualität späterer Maßnahmen. Nicht jede Aktivität der Behörde hält eine Forderung am Leben.

Zugleich ist Vorsicht geboten. Das Urteil ist keine pauschale Einladung, alte Bescheide zu ignorieren. Es gibt Konstellationen, in denen die Verjährung neu beginnt oder in denen ein wirksamer Verwaltungsakt die lange Frist tatsächlich auslösen kann. Wer betroffen ist, sollte deshalb nicht auf Vermutungen bauen, sondern die Unterlagen chronologisch prüfen. Gerade im Sozialrecht kommt es oft auf Details an, die in einem Schreiben leicht übersehen werden.

Folgen für die Behördenpraxis

Für Jobcenter ist das Urteil ein Warnsignal. Wer Rückforderungen durchsetzen will, darf sich nicht darauf verlassen, dass eine alte Forderung praktisch unbegrenzt im Bestand bleibt. Behörden müssen sorgfältig dokumentieren, welche Maßnahmen wann ergangen sind und welche rechtliche Qualität sie haben. Das Urteil erhöht damit den Druck auf eine saubere Verfahrensführung. Sonst droht, dass selbst hohe Summen am Ende nicht mehr beigetrieben werden können.

Zugleich stärkt die Entscheidung den Gedanken der Rechtssicherheit. Grundsicherungsgeld-Bezieher sollen nicht auf unabsehbare Zeit mit alten Rückforderungen rechnen müssen, wenn die Verwaltung über Jahre hinweg keinen rechtlich tragfähigen Weg zur Durchsetzung beschreitet. Genau darin liegt die Bedeutung des Urteils über den Einzelfall hinaus. Es schafft keine Schonung für unberechtigten Leistungsbezug, zieht aber eine klare Grenze gegenüber einer überdehnten Vollstreckungspraxis.

Wann eine Rückforderung verjährt und wann nicht

Situation Rechtliche Folge Erstattungsbescheid wird unanfechtbar Grundsätzlich beginnt die vierjährige Verjährungsfrist nach § 50 Abs. 4 SGB X Behördliche Vollstreckungshandlung erfolgt Die Frist kann neu beginnen, etwa nach § 50 Abs. 4 Satz 2 SGB X in Verbindung mit dem BGB Nur Mahnung oder Zahlungserinnerung ohne passenden Verwaltungsakt Das führt nicht automatisch zur Dreißig-Jahres-Frist Unanfechtbarer Verwaltungsakt zur Feststellung oder Durchsetzung des Anspruchs liegt vor Dann kann die Dreißig-Jahres-Frist des § 52 Abs. 2 SGB X eingreifen Viele Jahre Untätigkeit ohne rechtlich ausreichende Schritte Die Forderung kann verjährt und damit nicht mehr durchsetzbar sein

Beispiel aus der Praxis

Eine alleinstehende Bürgergeld-Empfängerin erhält im Jahr 2016 einen Erstattungsbescheid über mehrere tausend Euro. Das Jobcenter mahnt einmal, versucht später eine Vollstreckung, erlässt aber keinen neuen Verwaltungsakt, der die Forderung rechtlich tragfähig feststellt oder durchsetzt. Danach passiert jahrelang fast nichts. Im Jahr 2025 kommt erneut eine Zahlungsaufforderung. In einer solchen Lage sollte die Betroffene die Unterlagen prüfen lassen und die Verjährung ausdrücklich einwenden. Denn wenn die rechtlichen Voraussetzungen für die lange Frist fehlen, kann die Forderung trotz ihrer Höhe nicht mehr durchgesetzt werden.

Quellen

Bundessozialgericht, Urteil vom 04.06.2025, Az. B 7 AS 17/24 R:

Bundessozialgericht, Terminbericht Nr. 15/2025 vom 05.06.2025: