Rente ab 2027: Diese Jahrgänge können in die Altersrente gehen – doch bis zu 14,4 Prozent fehlen dauerhaft

2027 in Rente gehen, endlich mehr Zeit haben und den Arbeitsalltag hinter sich lassen: Für viele Versicherte ist das möglich. Doch zwischen dem frühesten Rentenbeginn und einem finanziell tragbaren Ausstieg können erhebliche Unterschiede liegen.

Entscheidend sind das genaue Geburtsdatum, die anerkannten Versicherungszeiten und die passende Rentenart. Wer diese Voraussetzungen verwechselt, riskiert eine falsche Planung – oder Abschläge, die lebenslang bleiben.

Rentenreform: Für die Planung zählt das geltende Recht

Die Alterssicherungskommission empfiehlt unter anderem, den frühesten Zugang zur Altersrente für langjährig Versicherte von 63 auf 64 Jahre anzuheben. Eine Empfehlung ändert jedoch noch keinen Rentenanspruch: Die folgende Übersicht beschreibt die geltenden gesetzlichen Altersgrenzen, Stand 29. September 2026.

Vorsicht ist auch bei der Behauptung geboten, alle Menschen mit einem möglichen Rentenbeginn 2027 seien durch eine allgemeine Fünfjahresfrist automatisch vor Änderungen geschützt.

Das Bundesverfassungsgericht berücksichtigte in seinem Beschluss, Aktenzeichen 1 BvR 2491/97, eine mindestens fünfjährige Anpassungszeit im damaligen Einzelfall; daraus lässt sich keine starre Mindestfrist für jede künftige Rentenreform ableiten.

Wer 2027 erstmals die Altersgrenze erreicht

Die Tabelle zeigt vier häufige Wege in die Altersrente und die Geburtszeiträume, für die sich der jeweils erste altersbedingt mögliche Rentenbeginn im Jahr 2027 ergibt. Die erforderliche Wartezeit und gegebenenfalls die Schwerbehinderung müssen zusätzlich vorliegen.

Rentenart Geburtszeitraum für den ersten möglichen Beginn 2027 Erforderliches Alter Wartezeit Abschlag Regelaltersrente 2. August 1960 bis 1. Juni 1961 Jahrgang 1960: 66 Jahre und 4 Monate; Jahrgang 1961: 66 Jahre und 6 Monate 5 Jahre Kein Abschlag Altersrente für langjährig Versicherte 2. Dezember 1963 bis 1. Dezember 1964 63 Jahre 35 Jahre Bei frühestem Beginn: 13,8 Prozent für Jahrgang 1963; 14,4 Prozent für Jahrgang 1964 Altersrente für besonders langjährig Versicherte 2. April 1962 bis 1. Februar 1963 Jahrgang 1962: 64 Jahre und 8 Monate; Jahrgang 1963: 64 Jahre und 10 Monate 45 Jahre Kein Abschlag Altersrente für schwerbehinderte Menschen, frühestmöglicher Beginn 2. Dezember 1964 bis 1. Dezember 1965 62 Jahre 35 Jahre, zusätzlich Schwerbehinderung bei Rentenbeginn 10,8 Prozent

Die Zeiträume sind aus den gesetzlichen Altersgrenzen und den Regeln zum Rentenbeginn berechnet. Auch ältere Versicherte können 2027 erstmals Rente beziehen, etwa wenn sie ihren Antrag bewusst aufschieben oder die erforderlichen Versicherungszeiten erst dann erreichen.

Regelaltersrente: Fünf Versicherungsjahre reichen – das Alter muss stimmen

Für die Regelaltersrente ist grundsätzlich eine Wartezeit von fünf Jahren erforderlich. Das bedeutet nicht zwingend fünf Jahre Erwerbsarbeit: Beispielsweise können auch anerkannte Kindererziehungszeiten und freiwillige Beiträge berücksichtigt werden.

Für den Jahrgang 1960 liegt die Regelaltersgrenze bei 66 Jahren und vier Monaten, für den Jahrgang 1961 bei 66 Jahren und sechs Monaten. Diese Rentenart lässt sich nicht durch die Bereitschaft zu Abschlägen vorziehen; dafür muss ein Anspruch auf eine andere Altersrente bestehen.

Ein einziger Geburtstag kann den Rentenbeginn verschieben

Wer am ersten Tag eines Monats geboren wurde, vollendet das erforderliche Lebensalter rechtlich bereits mit Ablauf des Vormonats. Deshalb kann die Rente bei erfüllten übrigen Voraussetzungen schon im Monat beginnen, in dem die entsprechende Altersgrenze erreicht wird.

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Das zeigt der Vergleich zweier fast gleicher Geburtsdaten: Wer am 1. August 1960 geboren wurde, kann die Regelaltersrente bereits ab Dezember 2026 erhalten. Bei einer Geburt am 2. August 1960 beginnt sie dagegen frühestens im Januar 2027.

Mit 63 in Rente: Der Jahrgang 1964 zahlt den höchsten Abschlag

Die Altersrente für langjährig Versicherte ermöglicht nach geltendem Recht einen Beginn ab 63 Jahren, wenn mindestens 35 Versicherungsjahre anerkannt sind. Für diese Wartezeit können neben Beitragszeiten auch andere rentenrechtliche Zeiten zählen, beispielsweise bestimmte Schul-, Studien- oder Arbeitslosigkeitszeiten.

Der Preis des frühen Ausstiegs beträgt 0,3 Prozent Abschlag je Monat vor der abschlagsfreien Altersgrenze. Wer 1963 geboren wurde und zum frühestmöglichen Zeitpunkt mit 63 startet, muss 13,8 Prozent hinnehmen; beim Jahrgang 1964 sind es 14,4 Prozent.

Dieser Abschlag verschwindet nicht, wenn später das reguläre Rentenalter erreicht wird. Wer den Beginn um zwölf Monate verschiebt, verringert den Abschlag um 3,6 Prozentpunkte; zusätzliche Beiträge können die spätere Rente außerdem erhöhen.

45 Versicherungsjahre: Abschlagsfrei bedeutet 2027 nicht mit 63

Die häufig noch verwendete Bezeichnung „Rente mit 63“ führt bei der Altersrente für besonders langjährig Versicherte inzwischen in die Irre. Für den Jahrgang 1962 liegt die Altersgrenze bei 64 Jahren und acht Monaten, für den Jahrgang 1963 bei 64 Jahren und zehn Monaten.

Diese Rentenart kann auch gegen Abschläge nicht vorgezogen werden. Wer früher gehen möchte, muss prüfen, ob eine andere Altersrente infrage kommt – etwa die nach 35 Versicherungsjahren mit dauerhafter Kürzung.

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Für die 45-jährige Wartezeit gelten strengere Anrechnungsregeln als für die 35 Jahre. Arbeitslosengeld zählt in den letzten zwei Jahren vor Rentenbeginn grundsätzlich nicht mit; gesetzliche Ausnahmen bestehen bei einer durch Insolvenz oder vollständige Geschäftsaufgabe des Arbeitgebers bedingten Arbeitslosigkeit.

Wer den Übergang aus dem Beruf mit Arbeitslosengeld überbrücken will, sollte deshalb die anerkannten Monate vorher prüfen lassen. Ausführlich erläutert wird das im Beitrag Rente: Welche Zeiten in den letzten zwei Jahren für die 45 Jahre nicht zählen.

Schwerbehinderung: Rente ab 62, aber nicht automatisch ohne Kürzung

Menschen mit anerkannter Schwerbehinderung können unter besonderen Voraussetzungen früher Altersrente erhalten. Dafür müssen bei Rentenbeginn ein Grad der Behinderung von mindestens 50 und eine Wartezeit von 35 Jahren vorliegen.

Für die Jahrgänge ab 1964 ist der früheste Beginn mit 62 Jahren möglich, dann mit 10,8 Prozent dauerhaftem Abschlag. Abschlagsfrei beginnt diese Rentenart für diese Jahrgänge erst mit 65 Jahren.

Wer den Rentenbeginn um einen Monat verschiebt, reduziert den Abschlag um 0,3 Prozentpunkte. Ein späterer Wegfall der Schwerbehinderung beseitigt den bereits entstandenen Rentenanspruch grundsätzlich nicht.

Abschlagsfrei heißt nicht: genauso viel Rente wie bei längerer Arbeit

Eine Rente ohne Abschlag kann trotzdem niedriger ausfallen als die Rente nach mehreren zusätzlichen Berufsjahren. Wer früher aufhört, sammelt aus dieser Beschäftigung keine weiteren Rentenpunkte mehr.

Deshalb darf die für das reguläre Rentenalter hochgerechnete Summe aus der Renteninformation nicht ungeprüft als erwartete Frührente übernommen werden. Diesen Unterschied erklärt auch der Beitrag Warum die Renteninformation mehr ausweisen kann als die tatsächliche Rente nach 45 Jahren.

Wer 2027 gehen möchte, sollte jetzt das Versicherungskonto prüfen

Der passende Jahrgang allein sichert noch keine Rentenzahlung. Fehlende Versicherungszeiten sollten rechtzeitig geklärt werden; für den Antrag empfiehlt die Deutsche Rentenversicherung einen Vorlauf von ungefähr drei Monaten.

Eine erste Orientierung bietet der Rentenbeginn- und Rentenhöhenrechner der Deutschen Rentenversicherung. Vor einer Kündigung oder einem Aufhebungsvertrag sollten der konkrete Beginn und die voraussichtliche Rentenhöhe anhand des eigenen Versicherungsverlaufs geklärt sein.

Praxisbeispiel: 259,20 Euro weniger – jeden Monat

Sabine wurde am 15. Juni 1964 geboren und hat die erforderlichen 35 Versicherungsjahre erfüllt. Sie kann nach geltendem Recht ab 1. Juli 2027 die Altersrente für langjährig Versicherte beziehen; wegen des um 48 Monate vorgezogenen Beginns beträgt ihr Abschlag 14,4 Prozent.

Angenommen, ihre bis dahin erworbenen Ansprüche ergeben vor Anwendung des Abschlags eine monatliche Bruttorente von 1.800 Euro: Dann bleiben 1.540,80 Euro brutto. Allein der Abschlag kostet sie zunächst 259,20 Euro monatlich beziehungsweise 3.110,40 Euro jährlich; Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie mögliche Steuern sind dabei noch nicht berücksichtigt.

Vier Fragen und Antworten zur Rente 2027

Kann ich als Jahrgang 1964 schon 2027 in Rente gehen?

Ja, mit mindestens 35 Versicherungsjahren ist die Altersrente für langjährig Versicherte ab 63 möglich. Bei frühestem Beginn beträgt der Abschlag 14,4 Prozent; wer nach dem 1. Dezember 1964 geboren wurde, erreicht den ersten möglichen Rentenbeginn allerdings erst 2028.

Kann ich mit 45 Versicherungsjahren sofort aufhören?

Die 45 Jahre allein reichen nicht: Zusätzlich muss die gesetzliche Altersgrenze erreicht sein. Für den Jahrgang 1962 beträgt sie 64 Jahre und acht Monate, für den Jahrgang 1963 64 Jahre und zehn Monate.

Verschwinden die Abschläge später wieder?

Nein, der Abschlag wegen eines vorzeitigen Rentenbeginns bleibt grundsätzlich dauerhaft bestehen. Das Erreichen der Regelaltersgrenze hebt ihn nicht auf.

Zahlt die Rentenversicherung automatisch, sobald ich alt genug bin?

Nein, eine Altersrente muss grundsätzlich beantragt werden. Wer 2027 starten möchte, sollte den Antrag ungefähr drei Monate vor dem gewünschten Beginn stellen und offene Fragen zu Versicherungszeiten möglichst vorher klären.