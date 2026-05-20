Fristlose Kündigung: Wer Firmendaten löscht, riskiert sofort den Job

Wer betriebliche E-Mails, Passwortlisten oder Geschäftsdaten eigenmächtig löscht, kann seinen Arbeitsplatz ohne vorherige Abmahnung verlieren. Das Landesarbeitsgericht Niedersachsen entschied: Das gezielte Löschen wichtiger Unternehmensdaten kann einen schweren Vertrauensbruch darstellen und eine fristlose Kündigung rechtfertigen. (14 SLa 80/25)

Fristlose Kündigung wegen Datenlöschung: Darum ging es vor Gericht

Der Arbeitnehmer war viele Jahre als Buchhalter in einem Unternehmen beschäftigt. Wegen seiner Funktion hatte er weitreichende Zugriffsrechte auf das betriebliche E-Mail-System, Buchhaltungsdaten und zentrale Passwörter.

Zusätzlich war er eng in interne Abläufe eingebunden. Er kannte Strukturen, Zugänge und Kommunikationswege des Unternehmens besonders gut.

Kurz vor dem Ende des Arbeitsverhältnisses kam es zu massiven Eingriffen in die IT-Struktur. Der Arbeitnehmer löschte zahlreiche geschäftliche E-Mail-Ordner, umfangreiche betriebliche Korrespondenz und eine zentrale Passwortliste.

Betriebliche Daten gehören nicht dem Arbeitnehmer

Das Gericht stellte klar: Auch wenn ein Arbeitnehmer Zugriff auf Daten hat, darf er darüber nicht frei verfügen. Zugriffsrechte bedeuten nicht, dass Beschäftigte Daten löschen, verschieben oder vernichten dürfen, wenn diese für den Betrieb wichtig sind.

Gerade E-Mails, Buchhaltungsunterlagen, Zugangsdaten und Passwortlisten sind betriebliche Informationen. Sie dienen der Organisation, Nachvollziehbarkeit und Funktionsfähigkeit des Unternehmens.

Datenlöschung kann ein schwerer Vertrauensbruch sein

Das Landesarbeitsgericht bewertete die Löschungen als schwerwiegende Pflichtverletzung. Der Arbeitnehmer griff eigenmächtig in die betriebliche Organisation ein.

Besonders schwer wog, dass die Daten für laufende Abläufe und die Buchhaltung erheblich waren. Teile der Informationen mussten später mühsam rekonstruiert werden.

Für das Gericht war deshalb klar: Wer bewusst betriebliche Daten löscht, gefährdet nicht nur einzelne Dateien, sondern das Vertrauen, auf dem das Arbeitsverhältnis beruht.

IT-Zugriff ist keine Erlaubnis zur Datenvernichtung

Viele Beschäftigte haben heute Zugriff auf digitale Systeme. Das gilt besonders für Buchhaltung, Personalabteilung, Verwaltung, Vertrieb, IT und Geschäftsleitung.

Doch ein Zugriff ist nur ein Arbeitsmittel. Er berechtigt nicht dazu, Daten nach eigenem Ermessen zu entfernen.

Wer glaubt, Daten seien „seine“ E-Mails oder „seine“ Ordner, irrt häufig. Entscheidend ist, ob die Inhalte dienstlich entstanden sind und für den Betrieb Bedeutung haben.

Schlüsselpositionen erhöhen die Verantwortung

Das Gericht hob besonders die Verantwortung von Beschäftigten mit besonderen Zugriffsrechten hervor.

Wer sensible Daten verwalten kann, muss besonders sorgfältig handeln. Arbeitnehmer in Schlüsselpositionen unterliegen einer gesteigerten Rücksichtnahme- und Treuepflicht.

Das bedeutet: Je wichtiger die Daten und je größer der Zugriff, desto schwerer wiegt ein Missbrauch dieser Rechte.

Vorsatz statt Versehen: Umfang und Zeitpunkt waren entscheidend

Der Arbeitnehmer verteidigte sich gegen die Kündigung. Das Gericht sah aber keinen bloßen Fehler.

Der Umfang der Löschungen und der zeitliche Zusammenhang mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses sprachen aus Sicht des Gerichts für ein gezieltes Vorgehen.

Ein versehentliches Löschen einzelner Dateien kann anders zu bewerten sein. Wer aber systematisch Ordner, Korrespondenz und Passwortlisten entfernt, muss mit schweren arbeitsrechtlichen Folgen rechnen.

Fristlose Kündigung ohne Abmahnung möglich

Normalerweise muss der Arbeitgeber bei steuerbarem Fehlverhalten zunächst abmahnen. Eine Abmahnung soll dem Arbeitnehmer die Chance geben, sein Verhalten zu ändern.

Bei besonders schweren Pflichtverletzungen ist eine Abmahnung aber entbehrlich. Das gilt vor allem, wenn dem Arbeitnehmer klar sein musste, dass sein Verhalten nicht hingenommen wird.

Das Gericht sah genau diesen Fall. Die eigenmächtige Löschung wichtiger Firmendaten war so gravierend, dass der Arbeitgeber nicht erst abmahnen musste.

Lange Betriebszugehörigkeit schützt nicht immer

Der Arbeitnehmer war viele Jahre im Betrieb tätig. Eine lange Betriebszugehörigkeit kann bei der Interessenabwägung zugunsten des Beschäftigten sprechen.

Hier reichte das aber nicht aus. Das Gericht stellte den Schutz sensibler Daten und die Funktionsfähigkeit des Unternehmens höher.

Das zeigt: Auch langjährige Beschäftigte können bei schweren Vertrauensverstößen fristlos gekündigt werden.

Arbeitnehmer sollten betriebliche Daten nie eigenmächtig löschen

Für Arbeitnehmer ist die wichtigste Lehre: Betriebliche Daten sollten niemals eigenmächtig gelöscht werden, wenn keine klare Erlaubnis besteht.

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Das gilt auch dann, wenn der Arbeitnehmer meint, bestimmte E-Mails seien privat, veraltet oder nicht mehr wichtig.

Wer unsicher ist, sollte schriftlich nachfragen. Besonders bei Kündigung, Aufhebungsvertrag, Freistellung oder Streit im Betrieb ist Vorsicht geboten.

Private Daten am Arbeitsplatz sauber trennen

Viele Konflikte entstehen, weil private und dienstliche Inhalte vermischt werden. Arbeitnehmer sollten private E-Mails, private Dateien und persönliche Zugangsdaten möglichst nicht in betrieblichen Systemen speichern.

Wenn private Nutzung erlaubt ist, sollte trotzdem klar getrennt werden. Bei Ausscheiden aus dem Betrieb sollte die Löschung privater Daten mit dem Arbeitgeber abgestimmt werden.

Wer ohne Absprache ganze Ordner oder Mailboxen löscht, riskiert, dass auch betriebliche Informationen verschwinden. Dann droht eine fristlose Kündigung.

Bei Kündigung oder Streit keine digitalen Spuren beseitigen

Besonders gefährlich ist Datenlöschung kurz vor dem Ende des Arbeitsverhältnisses. Arbeitgeber und Gerichte werten solche Vorgänge schnell als gezielten Eingriff.

Auch das Löschen von E-Mails, Chatverläufen, Kundendaten, Passwörtern oder Dokumentationen kann als Versuch erscheinen, Abläufe zu blockieren oder Beweise zu entfernen.

Arbeitnehmer sollten deshalb keine spontanen „Aufräumaktionen“ starten, wenn ein Konflikt mit dem Arbeitgeber besteht.

Was Arbeitnehmer bei Datenzugriff beachten sollten

Wer weitreichende IT-Rechte hat, sollte besonders genau auf interne Regeln achten. Dazu gehören IT-Richtlinien, Datenschutzvorgaben, Löschkonzepte und Vorgaben zum Umgang mit Passwörtern.

Gibt es keine klare Regel, bedeutet das nicht automatisch freie Hand. Betriebliche Daten dürfen nur im Rahmen der arbeitsvertraglichen Aufgaben verarbeitet werden.

Wer Daten löschen soll, sollte sich die Anweisung dokumentieren lassen. Das schützt im Streitfall.

Was tun nach fristloser Kündigung wegen Datenlöschung?

Wer eine fristlose Kündigung erhält, muss schnell handeln. Gegen eine Kündigung muss innerhalb von drei Wochen Kündigungsschutzklage beim Arbeitsgericht erhoben werden.

Arbeitnehmer sollten sofort sichern, was den eigenen Vortrag stützt. Dazu gehören Arbeitsvertrag, IT-Richtlinien, E-Mail-Regeln, Abmahnungen, interne Anweisungen und mögliche Zeugen.

Wichtig ist außerdem, keine weiteren Daten zu verändern und keine Geräte eigenmächtig zurückzuhalten. Das kann die Lage zusätzlich verschärfen.

Kündigungsschutzklage kann trotzdem sinnvoll sein

Nicht jede Datenlöschung rechtfertigt automatisch eine fristlose Kündigung. Entscheidend sind Umfang, Bedeutung der Daten, Vorsatz, Schaden, bisheriger Verlauf des Arbeitsverhältnisses und mögliche mildere Mittel.

War die Löschung versehentlich, waren die Daten wiederherstellbar oder gab es unklare Anweisungen, kann eine Kündigung angreifbar sein.

Trotzdem zeigt das Urteil: Bei gezielter Löschung zentraler betrieblicher Daten stehen die Chancen des Arbeitgebers oft gut.

FAQ zur fristlosen Kündigung wegen Datenlöschung

Darf ein Arbeitnehmer betriebliche E-Mails löschen?

Nur wenn dies im Rahmen seiner Aufgaben erlaubt ist oder klare betriebliche Regeln dies zulassen. Eigenmächtiges Löschen wichtiger Geschäftskorrespondenz kann eine schwere Pflichtverletzung sein.

Reicht Datenlöschung für eine fristlose Kündigung?

Ja, wenn die Löschung vorsätzlich erfolgt, wichtige betriebliche Daten betrifft und das Vertrauen zerstört. Besonders riskant ist das bei Beschäftigten mit besonderen Zugriffsrechten.

Muss der Arbeitgeber vorher abmahnen?

Nicht immer. Bei besonders schweren Pflichtverletzungen kann eine Abmahnung entbehrlich sein, wenn dem Arbeitnehmer klar sein musste, dass sein Verhalten unzulässig ist.

Was ist, wenn die Löschung versehentlich passiert ist?

Dann kommt es auf die Umstände an. Ein einmaliges Versehen kann anders bewertet werden als eine gezielte und umfangreiche Löschung. Wichtig sind Nachweise und eine schnelle Meldung an den Arbeitgeber.

Was sollte ich nach einer fristlosen Kündigung tun?

Arbeitnehmer sollten sofort die Dreiwochenfrist für die Kündigungsschutzklage beachten, rechtlichen Rat einholen und alle Unterlagen sichern, die den tatsächlichen Ablauf belegen.

Fazit: Datenlöschung ist kein Kavaliersdelikt

Das Landesarbeitsgericht Niedersachsen macht deutlich: Betriebliche Daten sind kein persönliches Eigentum des Arbeitnehmers. Wer sie eigenmächtig löscht, riskiert eine fristlose Kündigung.

Besonders gefährlich ist das bei Beschäftigten mit Vertrauensstellung, IT-Zugriffen, Buchhaltungsdaten oder Passwortlisten. Hier kann schon eine einmalige schwere Pflichtverletzung das Arbeitsverhältnis sofort zerstören.

Für Arbeitnehmer heißt das: Keine betrieblichen Daten ohne klare Erlaubnis löschen, private Inhalte sauber trennen und bei Konflikten keine digitalen Spuren verändern. Wer eine fristlose Kündigung erhält, sollte umgehend Kündigungsschutzklage prüfen.