Krankengeld: Auch eine nicht unterschriebene Klinikbescheinigung kann den Anspruch retten

Eine Krankenkasse darf den Anspruch auf Krankengeld nicht allein wegen formaler Fehler bei einer Krankenhausbescheinigung ablehnen. Das Landessozialgericht Baden-Württemberg entschied, dass auch eine versehentlich nicht unterschriebene Aufnahmebescheinigung eine wirksame Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung sein kann.

Das gilt zumindest, wenn aus ihr eindeutig hervorgeht, dass stationäre Behandlung erforderlich war und sie zugleich als Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung gelten sollte. (L 5 KR 3888/14)

Krankengeld nach Klinikaufenthalt: Darum ging es vor Gericht

Der Kläger war während seiner Ausbildung gesetzlich krankenversichert und hatte damit Anspruch auf Krankengeld. Kurz vor dem Ende seines Ausbildungsverhältnisses erlitt er beim Fußball einen Meniskusriss und wurde stationär operiert.

Die Krankenkasse zahlte Krankengeld nur bis zur Entlassung aus der Klinik. Für die Zeit danach lehnte sie weitere Zahlungen ab, weil sie meinte, die Arbeitsunfähigkeit sei nicht lückenlos nachgewiesen.

Krankenkasse sah eine Lücke bei der Krankschreibung

Nach Auffassung der Krankenkasse endete der nachgewiesene Krankengeldanspruch mit der Entlassung aus dem Krankenhaus. Die spätere Folgebescheinigung des Orthopäden sei zu spät ausgestellt worden.

Das war für den Kläger besonders schwerwiegend. Denn sein Ausbildungsverhältnis war inzwischen beendet, und ohne lückenlosen Krankengeldanspruch hätte sich sein Versicherungsstatus geändert.

Klinikbescheinigung enthielt entscheidenden Hinweis

Bei der Aufnahme in die Klinik erhielt der Kläger eine Aufnahmebescheinigung. Darauf stand ausdrücklich, dass diese Bescheinigung gleichzeitig als Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung gilt.

Außerdem war vermerkt, dass stationäre Behandlung erforderlich sei. Der Fehler lag nur darin, dass die Bescheinigung nicht vom aufnehmenden Arzt unterschrieben war und der Entlassungsschein zunächst nicht ausgefüllt wurde.

Gericht: Keine überzogenen formalen Anforderungen

Das Landessozialgericht stellte klar, dass an Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen keine überzogenen formalen Anforderungen gestellt werden dürfen. Das gilt besonders, wenn ein Versicherter sonst seinen Krankengeldanspruch und damit einen durch Beiträge erworbenen Schutz verlieren würde.

Die gesetzliche Krankenversicherung ist eine Pflichtversicherung mit Beitragszwang. Deshalb muss die Krankenkasse den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz beachten und darf formale Mängel nicht vorschnell zulasten des Versicherten werten.

Nicht jede AU muss auf dem üblichen Formular stehen

Eine Arbeitsunfähigkeit kann nicht nur durch den niedergelassenen Vertragsarzt festgestellt werden. Auch ein Krankenhausarzt kann eine Arbeitsunfähigkeit wirksam bescheinigen.

Entscheidend ist nicht das Formular, sondern der Inhalt. Wenn erkennbar ist, dass ein Arzt wegen Krankheit eine Arbeitsunfähigkeit festgestellt hat, kann auch eine Klinikbescheinigung reichen.

Fehlende Unterschrift zerstörte den Anspruch nicht

Das Gericht sah die fehlende Unterschrift nicht als entscheidend an. Aus der Bescheinigung ergab sich eindeutig, dass sie von der Klinik stammte und im Zusammenhang mit der ärztlichen Aufnahmeentscheidung stand.

Die Unterschrift soll normalerweise sicherstellen, wer die Bescheinigung ausgestellt hat. Wenn aber feststeht, dass die Bescheinigung aus dem Krankenhaus stammt und dort die Erforderlichkeit stationärer Behandlung ärztlich festgestellt wurde, darf die Krankenkasse den Anspruch nicht allein wegen der fehlenden Unterschrift ablehnen.

Arbeitsunfähigkeit galt bis auf Weiteres

In der Klinikbescheinigung war kein Enddatum der Arbeitsunfähigkeit angegeben. Das Gericht wertete dies als Feststellung der Arbeitsunfähigkeit „bis auf Weiteres“.

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Damit entstand keine Lücke zwischen der Entlassung aus dem Krankenhaus und der späteren Folgebescheinigung durch den Orthopäden. Der Kläger blieb deshalb in dem Versicherungsstatus, der einen Krankengeldanspruch umfasste.

Warum der Versicherungsstatus wichtig war

Der Kläger war bis zum Ende seiner Ausbildung pflichtversichert. Diese Mitgliedschaft kann fortbestehen, solange ein Anspruch auf Krankengeld besteht.

Wäre die Arbeitsunfähigkeit nicht lückenlos festgestellt worden, wäre der Kläger nach Ende der Ausbildung anders versichert gewesen. Dann hätte er keinen Anspruch auf Krankengeld mehr gehabt.

Was Betroffene daraus lernen können

Wer nach einem Krankenhausaufenthalt weiter arbeitsunfähig ist, sollte die Klinikbescheinigung sorgfältig aufbewahren. Besonders wichtig sind Hinweise wie „gilt gleichzeitig als Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung“ oder „stationäre Behandlung erforderlich“.

Fehlt eine Unterschrift oder ist ein Formular unvollständig, sollten Betroffene die Krankenkasse nicht einfach gewähren lassen. Ein formaler Fehler bedeutet nicht automatisch, dass der Krankengeldanspruch verloren ist.

Wenn die Krankenkasse Krankengeld ablehnt

Betroffene sollten gegen einen ablehnenden Bescheid fristgerecht Widerspruch einlegen. Im Widerspruch sollte genau erklärt werden, welche Bescheinigung vorlag, wann die Arbeitsunfähigkeit begann und warum keine Lücke entstanden ist.

Hilfreich sind Klinikaufnahmebescheinigung, Entlassunterlagen, Folgebescheinigungen, Operationsberichte und Schreiben der behandelnden Ärzte. Wenn die Krankenkasse dennoch ablehnt, kann Klage beim Sozialgericht nötig werden.

FAQ zum Krankengeld nach Krankenhausaufenthalt

Kann eine Krankenhausbescheinigung als AU gelten?

Ja, wenn sie inhaltlich eine Arbeitsunfähigkeit erkennen lässt. Das gilt besonders, wenn die Bescheinigung ausdrücklich als Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bezeichnet ist.

Ist eine fehlende Unterschrift immer schädlich?

Nein. Eine versehentlich fehlende Unterschrift macht die Bescheinigung nicht automatisch unwirksam, wenn die ärztliche Feststellung aus den Umständen eindeutig hervorgeht.

Muss die AU immer vom Hausarzt kommen?

Nein. Auch ein Krankenhausarzt kann Arbeitsunfähigkeit feststellen. Entscheidend ist, dass die Feststellung ärztlich getroffen wurde.

Was passiert bei einer Lücke in der AU?

Eine Lücke kann den Krankengeldanspruch gefährden und sogar den Versicherungsstatus verändern. Deshalb sollten Folgebescheinigungen immer rechtzeitig eingeholt werden.

Was tun bei Ablehnung durch die Krankenkasse?

Betroffene sollten Widerspruch einlegen und alle Klinik- und Arztunterlagen beifügen. Dabei sollte ausdrücklich auf den Inhalt der Krankenhausbescheinigung und die lückenlose Arbeitsunfähigkeit verwiesen werden.

Fazit: Krankengeld darf nicht an bloßer Form scheitern

Das Urteil stärkt Versicherte, die nach einem Krankenhausaufenthalt um Krankengeld kämpfen müssen. Eine Krankenkasse darf eine Arbeitsunfähigkeit nicht allein deshalb verneinen, weil eine Klinikbescheinigung versehentlich nicht unterschrieben wurde.

Entscheidend ist, ob die Arbeitsunfähigkeit ärztlich festgestellt wurde und aus den Unterlagen erkennbar ist. Für Betroffene heißt das: Bescheinigungen sichern, Folgebescheinigung sofort einholen und Ablehnungen der Krankenkasse nicht ungeprüft hinnehmen.