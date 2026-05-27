Erwerbsminderungsrente: Haftzeit kann Fünf-Jahres-Frist verlängern

Wer vor einer Inhaftierung bereits lange rentenversichert war, kann seine Anwartschaft auf Erwerbsminderungsrente nicht allein deshalb verlieren, weil während der Haft keine Rentenbeiträge für Gefangenenarbeit gezahlt wurden.

Das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen entschied: Der maßgebliche Fünfjahreszeitraum für die Pflichtbeiträge kann bei Haftzeiten verlängert werden, wenn die Nähe zum Erwerbsleben vor, während und nach der Haft erkennbar erhalten geblieben ist. (L 2 R 524/10)

Erwerbsminderungsrente wegen schwerer Krankheit beantragt

Die Klägerin war vor ihrer Haft überwiegend rentenrechtlich abgesichert. Sie hatte gearbeitet, Pflichtbeiträge erworben und damit grundsätzlich eine Anwartschaft auf eine Erwerbsminderungsrente aufgebaut.

Während der Haft arbeitete sie zeitweise als Freigängerin in einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis. In den übrigen Haftzeiten verrichtete sie Gefangenenarbeit innerhalb der Justizvollzugsanstalt, für die keine Rentenversicherungsbeiträge gezahlt wurden.

Rentenversicherung lehnte wegen fehlender Pflichtbeiträge ab

Nach der Haft erkrankte die Klägerin schwer an Krebs. Die Rentenversicherung ging selbst davon aus, dass sie medizinisch voll erwerbsgemindert war.

Sie lehnte die Rente dennoch ab. Zur Begründung verwies sie auf die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen: In den letzten fünf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung seien nicht genügend Pflichtbeiträge vorhanden gewesen.

Medizinische Erwerbsminderung reichte nicht aus

Für eine Erwerbsminderungsrente reicht Krankheit allein nicht. Versicherte müssen nicht nur gesundheitlich weniger als drei Stunden täglich auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt leistungsfähig sein.

Zusätzlich verlangt das Rentenrecht in der Regel, dass in den letzten fünf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung mindestens drei Jahre Pflichtbeiträge vorhanden sind. Genau an dieser sogenannten Drei-Fünftel-Belegung scheitern viele Anträge.

Haftzeit führte zur gefährlichen Beitragslücke

Im Fall der Klägerin entstand die entscheidende Lücke vor allem durch die Haftzeit. Die Gefangenenarbeit in der Anstalt war nicht rentenversicherungspflichtig.

Das Gericht stellte klar: Nach dem reinen Gesetzeswortlaut wären Haftzeiten nicht automatisch wie Pflichtbeitragszeiten zu behandeln. Auch Gefangenenarbeit begründet grundsätzlich keine Pflichtversicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung.

Gericht schützt erworbene Rentenanwartschaft

Das Landessozialgericht blieb aber nicht bei einer rein formalen Betrachtung stehen. Es stellte auf den grundrechtlichen Eigentumsschutz von Rentenanwartschaften ab.

Wer sich durch frühere Beiträge bereits eine Anwartschaft auf Erwerbsminderungsrente erworben hat, darf diese nicht ohne zumutbare Abwendungsmöglichkeit vollständig verlieren. Genau das wäre hier geschehen, wenn die Haftzeit den Versicherungsschutz zerstört hätte.

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Haftzeit kann den Fünfjahreszeitraum verlängern

Das Gericht entschied deshalb verfassungskonform: Haftzeiten können den maßgeblichen Fünfjahreszeitraum verlängern, wenn ein innerer Zusammenhang zum Erwerbsleben fortbesteht.

Das ist keine automatische Gleichstellung von Haft mit Beitragszeit. Die Haftzeit erhöht also nicht einfach die spätere Rentenhöhe. Sie kann aber verhindern, dass die Anwartschaft auf Erwerbsminderungsrente allein wegen der Haftlücke verloren geht.

Entscheidend ist die Nähe zum aktiven Erwerbsleben

Für die Verlängerung kommt es auf den Einzelfall an. Das Gericht prüfte, ob die Versicherte vor der Haft gearbeitet hatte, während der Haft im Rahmen ihrer Möglichkeiten versicherungspflichtig tätig war und nach der Haft wieder dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stand.

Diese Umstände belegten, dass sie nicht aus dem Erwerbsleben ausgeschieden war. Die fehlenden Beiträge beruhten wesentlich darauf, dass die Haft ihr die üblichen Möglichkeiten versicherungspflichtiger Arbeit genommen hatte.

Keine allgemeine Rentenversicherung für Gefangenenarbeit

Das Urteil bedeutet nicht, dass jede Gefangenenarbeit rentensteigernd zählt. Das Gericht betonte, dass die Verfassung den Gesetzgeber nicht zwingt, Strafgefangene generell in die Rentenversicherung einzubeziehen.

Der Punkt war ein anderer: Die Klägerin verlangte nicht, dass ihre Haftarbeit als normale Beitragszeit bewertet wird. Sie wollte verhindern, dass ihre vor der Haft erworbene Erwerbsminderungsrenten-Anwartschaft vollständig vernichtet wird.

Staat darf Anwartschaften nicht ohne Ausweg entziehen

Das Gericht sah ein Problem darin, dass die Klägerin während der Haft kaum Möglichkeiten hatte, ihre Anwartschaft zu erhalten. Sie konnte nur arbeiten, wenn die Anstalt Freigang und eine passende Beschäftigung zuließ.

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Auch regelmäßige Meldungen als arbeitsuchend waren während der Haft nicht möglich. Freiwillige Beiträge konnten ihre Anwartschaft in dieser Konstellation ebenfalls nicht retten.

Resozialisierung spricht gegen zusätzlichen Rentenverlust

Das Gericht verwies außerdem auf den Resozialisierungsgedanken. Eine Freiheitsstrafe soll nicht über die Strafe hinaus zusätzliche schwere Nachteile in anderen Rechtsgebieten erzeugen, wenn diese nicht ausdrücklich und verhältnismäßig angeordnet sind.

Ein vollständiger Verlust der Erwerbsminderungsrenten-Anwartschaft würde die Rückkehr in ein eigenverantwortliches Leben erschweren. Besonders hart wirkt das, wenn nach der Haft eine schwere Krankheit eintritt und der Lebensunterhalt nicht mehr durch Arbeit gesichert werden kann.

Erwerbsminderungsrente wurde zugesprochen

Das Landessozialgericht hob die ablehnenden Bescheide auf. Die Rentenversicherung musste der Klägerin eine Rente wegen voller Erwerbsminderung auf Dauer gewähren.

Reiner Hinweis auf Haft reicht nicht aus

Das Urteil hilft nicht automatisch jeder Person mit Haftzeit. Wer vor der Haft keine tragfähige Rentenanwartschaft hatte oder nach der Haft keinen Bezug zum Arbeitsmarkt mehr zeigte, kann sich nicht ohne Weiteres auf diese Entscheidung stützen.

Es braucht eine erkennbare Erwerbsnähe. Gerade die Kombination aus früheren Beitragszeiten, Beschäftigung während des Freigangs und anschließender Arbeitssuche war im entschiedenen Fall ausschlaggebend.

Widerspruch bei Ablehnung prüfen

Wenn die Rentenversicherung eine Erwerbsminderungsrente wegen fehlender Pflichtbeiträge ablehnt, sollten Betroffene den Bescheid nicht vorschnell hinnehmen. Entscheidend ist, welcher Leistungsfall angenommen wurde und welche Zeiten im Fünfjahreszeitraum berücksichtigt wurden.

Gegen eine Ablehnung kann Widerspruch eingelegt werden. Dabei sollte nicht nur die Krankheit begründet werden, sondern auch der Versicherungsverlauf mit allen möglichen Verlängerungszeiten.

Überprüfungsantrag kann frühere Fehler korrigieren

Sind frühere Ablehnungsbescheide bereits bestandskräftig, kann unter bestimmten Voraussetzungen ein Überprüfungsantrag gestellt werden. Dann muss geprüft werden, ob die Rentenversicherung das Recht falsch angewandt oder entscheidende Tatsachen nicht berücksichtigt hat.

Das kann besonders wichtig sein, wenn eine Erwerbsminderung schon länger besteht. Wer nur einen neuen Antrag stellt, bekommt nicht automatisch die frühere Entscheidung korrigiert.

FAQ zur Erwerbsminderungsrente nach Haftzeit

Zählt Gefangenenarbeit automatisch als Rentenbeitrag?

Nein. Gefangenenarbeit in der Justizvollzugsanstalt begründet grundsätzlich keine Pflichtbeitragszeit in der gesetzlichen Rentenversicherung.

Kann Haft trotzdem bei der Erwerbsminderungsrente helfen?

Ja, unter besonderen Umständen. Haftzeiten können den Fünfjahreszeitraum verlängern, wenn die Nähe zum Erwerbsleben vor, während und nach der Haft erhalten blieb.

Reicht eine schwere Krankheit allein für die Rente?

Nein. Neben voller Erwerbsminderung müssen auch die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sein.

Was ist die Drei-Fünftel-Belegung?

Gemeint ist die Voraussetzung, dass in den letzten fünf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung mindestens drei Jahre Pflichtbeiträge vorhanden sein müssen.

Was sollten Betroffene bei Ablehnung tun?

Sie sollten den Versicherungsverlauf prüfen, Haftzeiten und Erwerbsnähe dokumentieren und fristgerecht Widerspruch einlegen. Bei älteren Ablehnungen kann ein Überprüfungsantrag sinnvoll sein.

Fazit: Haft darf erworbene Rentenanwartschaft nicht ohne Prüfung zerstören

Das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen stärkt Versicherte, deren Erwerbsminderungsrenten-Anwartschaft durch Haftzeiten gefährdet ist. Zwar wird Gefangenenarbeit nicht automatisch zur Beitragszeit, doch Haft kann den maßgeblichen Prüfzeitraum verlängern.

Entscheidend ist, ob der Bezug zum Erwerbsleben fortbestand. Wer vor der Haft versichert war, während der Haft im Rahmen des Möglichen arbeitete und nach der Entlassung wieder dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stand, darf nicht schematisch behandelt werden.

Für Betroffene heißt das: Rentenablehnungen wegen fehlender Pflichtbeiträge genau prüfen, Versicherungsverlauf sichern und besondere Lücken erklären. Gerade bei schwerer Krankheit kann die richtige Einordnung von Haftzeiten über die Erwerbsminderungsrente entscheiden.