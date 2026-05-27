Zahltag Rente Mai 2026: Die Rentenzahlung kommt dieses Mal früher

Viele Rentnerinnen und Rentner achten zum Monatsende besonders genau auf den Kontostand. Im Mai 2026 ist das verständlich, denn der übliche Monatswechsel fällt diesmal auf ein Wochenende. Dadurch verschiebt sich der praktische Blick auf den Zahltag nach vorn.

Für viele Beziehende der gesetzlichen Rente ist Freitag, der 29. Mai 2026, der entscheidende Termin. Die Deutsche Rentenversicherung nennt diesen Tag als Auszahlungstermin für die nachschüssige Rentenzahlung im Mai 2026. Wer seine Rente vorschüssig erhält, hatte die Zahlung für Mai bereits am Donnerstag, dem 30. April 2026, auf dem Konto.

Warum die Rente im Mai 2026 früher kommt

Die gesetzliche Rente wird nicht automatisch am letzten Kalendertag eines Monats überwiesen. Entscheidend ist der letzte Bankarbeitstag. Im Mai 2026 fällt der 31. Mai auf einen Sonntag, weshalb Banken an diesem Tag keinen regulären Zahlungsverkehr abwickeln.

Der letzte Bankarbeitstag im Mai 2026 ist deshalb Freitag, der 29. Mai. An diesem Tag muss die Rentenzahlung nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung bis spätestens 23.59 Uhr dem Konto gutgeschrieben sein. In der Praxis sehen viele Rentnerinnen und Rentner den Betrag bereits im Laufe des Tages.

Für wen der 29. Mai 2026 gilt

Der 29. Mai 2026 betrifft vor allem Rentnerinnen und Rentner, deren Rente nachschüssig gezahlt wird. Das bedeutet, die Rente für den laufenden Monat wird am Monatsende überwiesen. Diese Zahlungsweise gilt in vielen Fällen für Renten, die ab April 2004 begonnen haben.

Für diese Gruppe ist der Mai-Zahltag also nicht der 31. Mai, sondern bereits der 29. Mai. Das Geld kommt damit kalendarisch früher, weil der eigentliche Monatsletzte auf einen Sonntag fällt. Der Betrag ist dabei nicht höher oder niedriger, sondern wird lediglich am letzten möglichen Bankarbeitstag ausgezahlt.

Wer die Mai-Rente schon Ende April erhalten hat

Eine andere Gruppe hat die Rente für Mai 2026 bereits am 30. April 2026 erhalten. Das betrifft Renten, die vorschüssig gezahlt werden. Vorschüssig bedeutet, dass die Zahlung für den kommenden Monat bereits am Ende des Vormonats eingeht.

Diese Regel betrifft insbesondere Renten, die vor April 2004 begonnen haben. Auch bestimmte unmittelbar anschließende Hinterbliebenenrenten können darunterfallen. Wer also seit vielen Jahren Rente bezieht, sollte beim Mai-Termin nicht auf Ende Mai schauen, sondern auf die Zahlung Ende April.

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Übersicht: Auszahlung der Rente im Mai 2026

Art der Rentenzahlung Zahltag für Mai 2026 Vorschüssige Zahlung, etwa bei Rentenbeginn vor April 2004 Donnerstag, 30. April 2026 Nachschüssige Zahlung, häufig bei Rentenbeginn ab April 2004 Freitag, 29. Mai 2026

Warum der Kontoeingang trotzdem unterschiedlich wirken kann

Auch wenn der Auszahlungstermin feststeht, kann der sichtbare Kontoeingang je nach Bank unterschiedlich wahrgenommen werden. Manche Institute zeigen Buchungen früh am Tag an, andere erst später. Entscheidend ist, dass die Gutschrift bis zum Ende des jeweiligen Zahltags erfolgen muss.

Wer am Morgen des 29. Mai 2026 noch keinen Zahlungseingang sieht, muss deshalb nicht sofort von einem Problem ausgehen. Erst wenn der Betrag auch nach Ablauf des Bankarbeitstags fehlt, sollte genauer geprüft werden. Dann kommen unter anderem Banklaufzeiten, geänderte Kontodaten oder technische Verzögerungen infrage.

Was Betroffene bei ausbleibender Zahlung tun sollten

Bleibt die Rentenzahlung aus, sollte zunächst der Kontostand am Ende des Zahltags geprüft werden. Danach ist ein Blick auf mögliche Änderungen bei der Bankverbindung sinnvoll. Wurde ein Konto gewechselt, muss die neue Verbindung rechtzeitig beim Renten Service beziehungsweise bei der Deutschen Rentenversicherung hinterlegt sein.

Auch Feiertage, Wochenenden und bankinterne Buchungszeiten können für Unsicherheit sorgen. Im Mai 2026 ist der Grund für den früheren Termin jedoch klar: Der 31. Mai ist kein Bankarbeitstag. Deshalb wird der Zahltag auf Freitag, den 29. Mai, vorgezogen.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine Rentnerin erhält ihre Altersrente seit 2018 und damit nachschüssig. Für den Monat Mai 2026 wartet sie nicht bis Sonntag, den 31. Mai, auf die Zahlung. Ihre Rente wird am Freitag, dem 29. Mai 2026, angewiesen und muss bis spätestens 23.59 Uhr auf ihrem Konto gutgeschrieben sein.

Ein anderer Rentner bezieht seine Rente bereits seit 2002. Seine Zahlung erfolgt vorschüssig. Die Mai-Rente 2026 wurde ihm deshalb bereits am Donnerstag, dem 30. April 2026, überwiesen.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: Übersicht der Auszahlungstermine 2026 und Hinweis auf den letzten Bankarbeitstag als Zahlungstermin.

Sparkasse: Erläuterungen zur Rentenauszahlung und zu den Zahlungsterminen 2026.