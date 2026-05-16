EM-Rentnerin erreicht Schwerbehindertenstatus und volle Rente

Eine 58-jährige Frau aus Oberfranken war gesundheitlich am Ende, doch die Deutsche Rentenversicherung lehnte ihren Antrag auf volle Erwerbsminderungsrente zunächst ab. Erst nach Widerspruch und Klage beim Sozialgericht Bayreuth setzte der VdK die Rente durch. Ein Aktenzeichen ist bislang noch nicht veröffentlicht.

Wenn Krankheit das Arbeiten unmöglich macht

Die Betroffene hatte ihr Leben lang gearbeitet. Erst in der Bekleidungsfertigung, später mehr als drei Jahrzehnte im Akkord in der Polstermöbelherstellung und zuletzt als Kassiererin im Einzelhandel.

Doch starke Rückenschmerzen, eine Herzerkrankung und psychische Belastungen raubten ihr zunehmend die Kraft. Mitte 2023 wurde sie krankgeschrieben, weil die Schmerzen nicht mehr auszuhalten waren.

Für sie ging es nicht nur um Geld. Es ging um Anerkennung, Sicherheit und die Frage, ob sie nach einem langen Arbeitsleben überhaupt noch eine Perspektive hat.

Schwerbehinderung wurde schnell anerkannt

Im Juli 2024 stellte der VdK zunächst einen Antrag auf Feststellung einer Schwerbehinderung. Das Zentrum Bayern Familie und Soziales bewilligte den Antrag und stellte einen Grad der Behinderung von 50 fest.

Damit galt die Betroffene rechtlich als schwerbehindert. Der Schwerbehindertenausweis allein sichert aber noch keine Erwerbsminderungsrente.

Denn Schwerbehinderung und Erwerbsminderung sind zwei unterschiedliche Rechtsfragen. Ein GdB von 50 zeigt gesundheitliche Einschränkungen im Alltag, sagt aber nicht automatisch, dass jemand auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt weniger als drei Stunden täglich arbeiten kann.

Deutsche Rentenversicherung lehnte Antrag ab

Im Dezember 2024 stellte der VdK-Kreisverband Lichtenfels den Antrag auf volle Erwerbsminderungsrente. Die Deutsche Rentenversicherung Nordbayern lehnte jedoch ab. Auch der Widerspruch des VdK im Mai 2025 blieb erfolglos. Damit war der Verwaltungsweg ausgeschöpft, und der Fall musste vor das Sozialgericht.

Der VdK erhob Klage beim Sozialgericht Bayreuth. Ab diesem Zeitpunkt übernahm die Bezirksgeschäftsstelle Oberfranken die Vertretung.

Vor Gericht zählten die medizinischen Gutachten

Im Verfahren lagen zahlreiche medizinische Unterlagen vor. Zusätzlich wurde die Betroffene vor dem Gerichtstermin noch sozialmedizinisch untersucht. Das ist bei Erwerbsminderungsrenten häufig entscheidend. Nicht die Diagnose allein führt zur Rente, sondern die Frage, welche konkrete Leistungsfähigkeit noch besteht.

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Die Rentenversicherung prüft, ob ein Mensch unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes noch arbeiten kann. Volle Erwerbsminderung liegt grundsätzlich vor, wenn nur noch weniger als drei Stunden täglich möglich sind.

Die Klage beim Sozialgericht Bayreuth war erfolgreich

Im Januar dieses Jahres kam es zum Verfahren vor dem Sozialgericht Bayreuth. Der Ausgang war für die Betroffene ungewiss. Sie kam mit einem abgelehnten Antrag und einem erfolglosen Widerspruch in das Verfahren. Für Betroffene ist diese Situation enorm belastend, weil oft die gesamte finanzielle Zukunft daran hängt.

Dann die Erleichterung: Die Klage war erfolgreich. Die volle Erwerbsminderungsrente wurde erstritten.

Warum viele EM-Renten erst im Widerspruch oder vor Gericht durchgesetzt werden

Viele Anträge auf Erwerbsminderungsrente scheitern zunächst. Häufig bewertet die Rentenversicherung die gesundheitliche Leistungsfähigkeit anders als behandelnde Ärztinnen und Ärzte.

Betroffene erleben dann, dass ihre Schmerzen, Erschöpfung oder psychischen Belastungen zwar real sind, im Rentenverfahren aber nicht ausreichend berücksichtigt werden.

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Gerade deshalb sind medizinische Unterlagen, Reha-Berichte, Facharztbefunde und sozialmedizinische Gutachten entscheidend. Wer nur Diagnosen vorlegt, verliert oft. Wer aber belegen kann, wie stark die Krankheit die Leistungsfähigkeit einschränkt, hat bessere Chancen.

Rückenschmerzen allein reichen oft nicht aus

Die Betroffene war bereits 2017 an den Bandscheiben operiert worden. Die Operation hatte sie lange hinausgezögert, doch irgendwann waren die Schmerzen unerträglich. Trotz des Eingriffs blieben die Beschwerden. Hinzu kamen weitere Erkrankungen und psychische Belastungen.

Für eine volle Erwerbsminderungsrente muss deutlich werden, dass die Einschränkungen nicht nur unangenehm oder belastend sind, sondern die regelmäßige Erwerbsarbeit praktisch unmöglich machen.

Geringverdiener trifft ein abgelehnter Rentenantrag besonders hart

Die Betroffene war Geringverdienerin. Einen privaten Anwalt hätte sie sich nach eigenen Angaben nicht leisten können. Das zeigt ein häufiges Problem. Wer lange körperlich hart gearbeitet und wenig verdient hat, hat oft keine finanziellen Reserven, um ein langes Verfahren auszuhalten.

Wenn dann die Erwerbsminderungsrente abgelehnt wird, geraten Betroffene schnell in existenzielle Not. Umso wichtiger ist es, Widerspruchs- und Klagefristen nicht verstreichen zu lassen.

Erwerbsminderungsrente ist kein Gnadenerweis

Der Fall zeigt: Eine Ablehnung durch die Rentenversicherung ist nicht das letzte Wort. Widerspruch und Klage können erfolgreich sein, wenn die medizinische Lage sorgfältig aufgearbeitet wird.

Wer eine Erwerbsminderungsrente beantragt, sollte frühzeitig alle medizinischen Unterlagen sammeln. Dazu gehören Facharztberichte, Krankenhausberichte, Reha-Entlassungsberichte, Schmerztherapie-Unterlagen und psychotherapeutische Befunde.

Wichtig ist außerdem, die Einschränkungen konkret zu beschreiben. Entscheidend ist nicht nur, welche Krankheit vorliegt, sondern was sie im Alltag und im Arbeitsleben verhindert.

Betroffene sollten auch dokumentieren, welche Tätigkeiten nicht mehr möglich sind: langes Sitzen, Stehen, Gehen, Heben, Konzentration, Kundenkontakt, Belastbarkeit oder regelmäßige Anwesenheit.

FAQ: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Wann besteht Anspruch auf volle Erwerbsminderungsrente?

Volle Erwerbsminderungsrente kommt grundsätzlich in Betracht, wenn jemand wegen Krankheit oder Behinderung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nur noch weniger als drei Stunden täglich arbeiten kann. Zusätzlich müssen die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sein.

Reicht ein Schwerbehindertenausweis für die Erwerbsminderungsrente?

Nein. Ein Schwerbehindertenausweis mit GdB 50 beweist nicht automatisch volle Erwerbsminderung. Die Rentenversicherung prüft gesondert, wie viele Stunden tägliche Arbeit gesundheitlich noch möglich sind.

Was tun, wenn die Rentenversicherung den Antrag ablehnt?

Betroffene sollten fristgerecht Widerspruch einlegen. Dabei sollten neue oder präzisere medizinische Unterlagen eingereicht werden, die die eingeschränkte Leistungsfähigkeit konkret belegen.

Kann eine Klage vor dem Sozialgericht erfolgreich sein?

Ja. Der Fall vor dem Sozialgericht Bayreuth zeigt, dass auch nach abgelehntem Antrag und erfolglosem Widerspruch noch eine volle Erwerbsminderungsrente erstritten werden kann.

Welche Unterlagen sind besonders wichtig?

Wichtig sind aktuelle Facharztberichte, Reha-Berichte, Klinikberichte, Gutachten, Schmerztherapie-Unterlagen und Nachweise über psychische Erkrankungen. Entscheidend ist, dass die Unterlagen die konkrete Arbeitsfähigkeit beschreiben.

Fazit

Eine Ablehnung muss nicht hingenommen werden. Wer nicht mehr arbeiten kann, sollte medizinische Unterlagen sammeln, Fristen beachten und Widerspruch oder Klage prüfen lassen. Die volle Erwerbsminderungsrente kann auch nach einem langen Verfahren noch durchgesetzt werden.