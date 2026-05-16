Rente mit Schwerbehindertenausweis oder Rente nach 45 Jahren: Was ist besser?

Viele Versicherte stehen kurz vor der Rente vor einer wichtigen Frage: Ist die Altersrente für schwerbehinderte Menschen günstiger als die Altersrente nach 45 Versicherungsjahren?

Beide Rentenarten können einen früheren Rentenbeginn ermöglichen, unterscheiden sich aber bei Voraussetzungen, Eintrittsalter und Abschlägen deutlich.

Entscheidend ist deshalb nicht allein, ob ein Schwerbehindertenausweis vorhanden ist oder ob 45 Versicherungsjahre erreicht wurden. Wichtig ist vor allem, wann die Rente beginnen soll und ob Abschläge dauerhaft in Kauf genommen werden sollen.

In vielen Fällen ist die Rente nach 45 Jahren attraktiver, wenn sie abschlagsfrei möglich ist. Die Rente mit Schwerbehindertenausweis kann dagegen vorteilhaft sein, wenn ein noch früherer Ausstieg gewünscht oder nötig ist.

Was die Rente mit Schwerbehindertenausweis bedeutet

Die Altersrente für schwerbehinderte Menschen richtet sich an Versicherte mit einem anerkannten Grad der Behinderung von mindestens 50. Zusätzlich müssen mindestens 35 Versicherungsjahre erfüllt sein. Der Schwerbehindertenausweis allein reicht also nicht aus. Es muss auch eine ausreichende Versicherungszeit in der gesetzlichen Rentenversicherung vorliegen.

Für Versicherte des Jahrgangs 1964 oder jünger gilt: Eine abschlagsfreie Altersrente für schwerbehinderte Menschen ist ab 65 Jahren möglich. Ein früherer Rentenbeginn ist ab 62 Jahren möglich, dann aber mit Abschlägen.

Diese Abschläge betragen 0,3 Prozent pro Monat, in dem die Rente vorzeitig beginnt. Bei drei Jahren vorzeitigem Rentenbeginn ergibt sich ein dauerhafter Abschlag von 10,8 Prozent.

Was die Rente nach 45 Jahren bedeutet

Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte setzt eine Wartezeit von 45 Jahren voraus. Angerechnet werden unter anderem Pflichtbeiträge aus Beschäftigung, bestimmte Zeiten der Kindererziehung, Pflegezeiten sowie weitere rentenrechtliche Zeiten. Diese Rentenart wird umgangssprachlich noch oft „Rente mit 63“ genannt. Für jüngere Jahrgänge trifft diese Bezeichnung aber nicht mehr zu.

Für den Jahrgang 1964 und spätere Jahrgänge liegt die Altersgrenze bei 65 Jahren. Der große Vorteil dieser Rentenart besteht darin, dass sie abschlagsfrei gezahlt wird. Eine vorgezogene Variante mit Abschlägen gibt es bei der Rente nach 45 Jahren nicht. Wer vor dieser Altersgrenze gehen möchte, muss gegebenenfalls eine andere Rentenart prüfen lassen.

Der direkte Vergleich

Rentenart Wichtige Merkmale Altersrente für schwerbehinderte Menschen Mindestens Grad der Behinderung 50 und mindestens 35 Versicherungsjahre. Für Jahrgang 1964 oder jünger abschlagsfrei ab 65 Jahren, frühestens ab 62 Jahren mit dauerhaften Abschlägen. Altersrente für besonders langjährig Versicherte Mindestens 45 Versicherungsjahre. Für Jahrgang 1964 oder jünger abschlagsfrei ab 65 Jahren. Ein früherer Beginn mit Abschlägen ist bei dieser Rentenart nicht vorgesehen.

Welche Rente ist finanziell besser?

Die Rentenhöhe ergibt sich nicht deshalb automatisch höher, weil jemand schwerbehindert ist oder 45 Versicherungsjahre erreicht hat. Die monatliche Rente hängt vor allem von den erworbenen Entgeltpunkten, dem Rentenwert und möglichen Abschlägen ab.

Die Rentenart entscheidet vor allem darüber, wann die Zahlung beginnen kann und ob Kürzungen entstehen. Deshalb kann dieselbe Person je nach Rentenbeginn sehr unterschiedliche Ergebnisse erhalten.

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Finanziell ist die Rente nach 45 Jahren häufig günstiger, wenn sie zum zulässigen Alter abschlagsfrei genutzt werden kann. Wer die Rente für schwerbehinderte Menschen bereits mit 62 Jahren beginnt, erhält zwar früher Geld, muss aber dauerhaft Abschläge hinnehmen. Diese Kürzung gilt grundsätzlich für die gesamte Rentenlaufzeit. Das kann sich über viele Jahre deutlich auswirken.

Wann die Schwerbehindertenrente besser sein kann

Die Altersrente für schwerbehinderte Menschen kann besser sein, wenn ein früherer Ruhestand aus gesundheitlichen Gründen notwendig ist. Sie kann bereits vor dem abschlagsfreien Alter beginnen, während die Rente nach 45 Jahren keine vorgezogene Variante mit Abschlägen bietet. Wer also nicht bis 65 arbeiten kann oder möchte, bekommt über die Schwerbehindertenrente unter Umständen früher Zugang zur Altersrente. Der Preis dafür ist jedoch eine dauerhafte Kürzung.

Auch für Menschen, die keine 45 Versicherungsjahre erreichen, kann diese Rentenart wichtig sein. Denn für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen reichen 35 Versicherungsjahre.

Wer den Grad der Behinderung von mindestens 50 besitzt und die 35 Jahre erfüllt, kann damit eine Möglichkeit haben, früher in den Ruhestand zu gehen. Ohne Schwerbehindertenausweis wäre diese Option nicht verfügbar.

Wann die Rente nach 45 Jahren besser sein kann

Die Rente nach 45 Versicherungsjahren ist oft die bessere Wahl, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind und ein abschlagsfreier Rentenbeginn möglich ist. Sie vermeidet dauerhafte Kürzungen und kann vor der regulären Altersgrenze bezogen werden. Für viele Beschäftigte mit langer Erwerbsbiografie ist das finanziell attraktiv. Besonders relevant ist das, wenn keine gesundheitliche Notwendigkeit für einen noch früheren Rentenbeginn besteht.

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Wer sowohl 45 Versicherungsjahre als auch einen Schwerbehindertenausweis hat, sollte beide Varianten berechnen lassen. Es kann sein, dass beide Rentenarten zum gleichen Alter abschlagsfrei möglich sind. Dann entscheidet nicht der Name der Rente über die Höhe, sondern der konkrete Rentenverlauf. Eine Rentenauskunft der Deutschen Rentenversicherung ist deshalb unverzichtbar.

Warum der Rentenbeginn genau geprüft werden sollte

Der Unterschied zwischen 62, 64 und 65 Jahren kann erhebliche Folgen haben. Jeder Monat vorzeitiger Rentenbeginn mit Abschlag senkt die Rente dauerhaft um 0,3 Prozent. Bei einem Rentenbeginn drei Jahre früher summiert sich das auf 10,8 Prozent. Wer beispielsweise rechnerisch 1.600 Euro monatliche Altersrente erwarten würde, bekäme bei 10,8 Prozent Abschlag rund 173 Euro weniger pro Monat.

Gleichzeitig kann ein früherer Rentenbeginn trotzdem sinnvoll sein. Das gilt etwa, wenn die Gesundheit keine längere Erwerbstätigkeit zulässt oder wenn Arbeitslosigkeit, Belastung und fehlende Perspektiven hinzukommen. Eine rein mathematische Betrachtung reicht dann nicht immer aus. Dennoch sollte der dauerhafte Abschlag nicht unterschätzt werden.

Fazit: Nicht der Ausweis entscheidet, sondern die Kombination aus Alter, Zeiten und Abschlägen

Die Rente mit Schwerbehindertenausweis ist nicht automatisch besser als die Rente nach 45 Jahren. Sie bietet mehr Flexibilität beim früheren Rentenbeginn, kann aber mit deutlichen Abschlägen verbunden sein.

Die Rente nach 45 Jahren ist besonders attraktiv, wenn sie abschlagsfrei erreicht wird. Wer beide Voraussetzungen erfüllt, sollte sich immer eine Vergleichsberechnung erstellen lassen.

Als Faustregel gilt: Wer bis zum abschlagsfreien Eintrittsalter durchhalten kann und 45 Versicherungsjahre erreicht hat, fährt mit der abschlagsfreien Rente nach 45 Jahren häufig besser. Wer früher aus dem Erwerbsleben ausscheiden muss, kann mit der Schwerbehindertenrente trotz Abschlägen die passendere Lösung finden.

Die beste Entscheidung hängt daher vom Geburtsjahr, vom Gesundheitszustand, von den Versicherungszeiten und von der persönlichen Finanzplanung ab.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Ein Versicherter ist 1964 geboren, hat einen Grad der Behinderung von 50 und kommt auf 45 Versicherungsjahre. Er könnte mit 65 Jahren abschlagsfrei in die Altersrente für schwerbehinderte Menschen gehen. Gleichzeitig könnte er mit 65 Jahren auch die Altersrente für besonders langjährig Versicherte erhalten. In diesem Fall ist keine der beiden Rentenarten automatisch höher, weil beide ohne Abschlag möglich sind.

Möchte derselbe Versicherte aber bereits mit 62 Jahren in Rente gehen, kommt die Rente nach 45 Jahren dafür nicht infrage. Die Altersrente für schwerbehinderte Menschen wäre möglich, aber mit einem dauerhaften Abschlag von bis zu 10,8 Prozent. Ob sich dieser Schritt lohnt, hängt dann davon ab, wie wichtig der frühere Ruhestand ist und ob die niedrigere Monatsrente dauerhaft tragbar bleibt.

Häufige Fragen und Antworten

Ist die Rente mit Schwerbehindertenausweis automatisch höher als die Rente nach 45 Jahren?

Nein. Die Rentenhöhe hängt vor allem von den gesammelten Rentenpunkten und möglichen Abschlägen ab. Ein Schwerbehindertenausweis erhöht die Rente nicht automatisch. Er kann aber einen früheren Rentenbeginn ermöglichen.

Welche Voraussetzungen gelten für die Rente mit Schwerbehindertenausweis?

Erforderlich ist in der Regel ein Grad der Behinderung von mindestens 50. Außerdem müssen mindestens 35 Versicherungsjahre in der gesetzlichen Rentenversicherung erfüllt sein. Der Schwerbehindertenausweis allein reicht daher nicht aus.

Welche Voraussetzungen gelten für die Rente nach 45 Jahren?

Für diese Rentenart müssen mindestens 45 Versicherungsjahre zusammenkommen. Dazu zählen unter anderem Pflichtbeiträge aus Beschäftigung, bestimmte Zeiten der Kindererziehung und Pflegezeiten. Wird die Altersgrenze erreicht, ist diese Rente abschlagsfrei.

Kann man mit Schwerbehindertenausweis früher in Rente gehen?

Ja, das ist möglich. Für jüngere Jahrgänge kann die Altersrente für schwerbehinderte Menschen vorzeitig ab 62 Jahren beginnen. Dann entstehen aber dauerhafte Abschläge von 0,3 Prozent pro Monat des vorzeitigen Rentenbeginns.

Kann man die Rente nach 45 Jahren auch früher mit Abschlägen bekommen?

Nein. Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte gibt es nicht als vorgezogene Variante mit Abschlägen. Sie kann erst ab der jeweils geltenden Altersgrenze bezogen werden. Dafür wird sie dann ohne Abschläge gezahlt.

Was ist besser, wenn beide Voraussetzungen erfüllt sind?

Wenn beide Rentenarten zum selben Zeitpunkt abschlagsfrei möglich sind, ist keine automatisch besser. Dann kommt es auf die konkrete Berechnung der Deutschen Rentenversicherung an. Wichtig ist vor allem, ob ein früherer Rentenbeginn gewünscht ist und ob dafür Abschläge akzeptiert werden.

Wann lohnt sich die Schwerbehindertenrente besonders?

Sie kann sich besonders dann lohnen, wenn jemand aus gesundheitlichen Gründen nicht bis zum abschlagsfreien Rentenbeginn arbeiten kann. In diesem Fall ermöglicht sie einen früheren Ausstieg. Allerdings sollte vorher genau geprüft werden, wie stark die dauerhaften Abschläge die monatliche Rente senken.