Bürgergeld: Klage ohne eigenhändige Unterschrift verwirft das Gericht

Wer beim Jobcenter abblitzt und dringend Geld zum Leben braucht, zieht oft vor das Sozialgericht und legt unter Zeitdruck schnell per Fax Beschwerde ein. Genau das wurde einem jungen Antragsteller zum Verhängnis, dessen Eilverfahren beim Landessozialgericht Baden-Württemberg landete.

Seine Beschwerde trug nur einen maschinell getippten Namen statt einer eigenhändigen Unterschrift, und als das Gericht zweimal nachfragte, ob das Schreiben überhaupt von ihm stammte, antwortete er nicht. Das Gericht prüfte deshalb nie seinen Anspruch auf Bürgergeld, sondern verwarf die Beschwerde allein wegen eines Formfehlers. (L 9 AS 716/23 ER-B)

Warum das Sozialgericht die Beschwerde nie inhaltlich prüfte

Das Landessozialgericht Baden-Württemberg hat die Beschwerde mit Beschluss vom 27. März 2023 als unzulässig verworfen (Aktenzeichen L 9 AS 716/23 ER-B). „Unzulässig” bedeutet: Die Richterinnen und Richter haben sich die eigentliche Frage, ob dem Mann Bürgergeld zustand, gar nicht erst angesehen. Sie kamen nicht so weit, weil schon die Form nicht stimmte.

Nach § 173 SGG muss eine Beschwerde binnen eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung schriftlich oder zur Niederschrift der Geschäftsstelle eingelegt werden. „Schriftlich” verlangt im Regelfall eine eigenhändige Unterschrift, und zwar auch dann, wenn das Schreiben per Telefax kommt.

Die Unterschrift soll sicherstellen, dass das Schreiben wirklich von der angegebenen Person stammt und mit ihrem Wissen und Wollen ans Gericht ging, nicht bloß ein Entwurf oder das Werk eines Dritten ist.

Getippter Name ist keine Unterschrift

Viele gehen davon aus, dass der Name unter dem Schreiben und ein Fax reichen. Das Gericht stellt klar, dass dies nicht richtig ist. Der wiederholte, gedruckte Namenszug am Ende des Schriftsatzes ersetzt die eigenhändige Unterschrift nicht.

Es gibt eine eng begrenzte Ausnahme. Fehlt die Unterschrift, kann die Form trotzdem gewahrt sein, wenn sich aus anderen Anhaltspunkten eine vergleichbare Gewähr dafür ergibt, wer das Schreiben verfasst hat und dass er es ins Verfahren bringen wollte.

Dieses Prinzip hat das Bundessozialgericht schon 2006 ausformuliert (BSG, Urteil vom 21.06.2006, B 13 RJ 5/01 R). Im konkreten Fall sprach aber alles dagegen.

Wenn ein Dritter in Ihrem Namen schreibt und das Gericht stutzig wird

Das Fax kam nicht vom Antragsteller selbst, sondern von der Faxnummer seines früheren Wohnungsgebers. Der Schriftsatz war durchgehend in der dritten Person vom „Antragsteller” verfasst, ohne dass eine Vertretung offengelegt wurde.

Das Jobcenter rief den jungen Mann an, und der erklärte, die Beschwerde stamme nicht von ihm und sei ohne seine Zustimmung verfasst worden. Naheliegend war für das Gericht, dass der Wohnungsgeber eigene Interessen verfolgte: Er wollte die Unterkunftskosten direkt für sich gesichert sehen.

Schweigen ist auch eine Antwort

Entscheidend wurde dann das Schweigen. Die Berichterstatterin forderte den Mann zweimal schriftlich auf, klarzustellen, ob die Beschwerde von ihm stammt. Er meldete sich nur telefonisch beim Jobcenter, nie schriftlich beim Gericht.

Wer auf eine solche Aufforderung nicht reagiert, liefert dem Gericht keinen Anhaltspunkt für seine Urheberschaft, und genau daran scheiterte die Beschwerde. Dass ein Gericht nachfragen muss, hat das Bundessozialgericht ausdrücklich verlangt; der Betroffene hätte es in seinem Fall klarstellen können, hat es aber nicht getan.

Schutz kann zur Falle werden

Die strenge Formregel zur Unterschrift schützt davor, dass jemand in fremdem Namen Prozesse führt. Für Betroffene, die unter Druck, ohne Anwalt und oft in einer Notlage handeln, kippt dieser Schutz aber leicht ins Gegenteil. Ein berechtigter Anspruch kann an einer fehlenden Unterschrift scheitern, bevor ihn überhaupt jemand prüft.

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Unterschreiben Sie eigenhändig

Wer einen Schriftsatz selbst einreicht, ob Widerspruch, Klage oder Beschwerde, unterschreibt ihn eigenhändig, bevor er ihn faxt oder per Post schickt.

Wer ganz sichergehen will, geht zur Rechtsantragstelle des Sozialgerichts und gibt die Beschwerde dort zur Niederschrift. Dieser Weg steht ausdrücklich offen und macht jeden Streit um die Unterschrift überflüssig.

Hilfe nur mit schriftlicher Vollmacht

Soll Ihnen jemand helfen, dann nur mit einer schriftlichen Vollmacht, die dem Gericht vorliegt, und der Schriftsatz nennt offen, wer für wen handelt. Fragt das Gericht nach, ob ein Schreiben von Ihnen stammt, antworten Sie schriftlich und fristgerecht beim Gericht selbst.

Ein Anruf beim Jobcenter genügt nicht, denn das Jobcenter ist nicht das Gericht.

Für eine Korrektur gilt die Monatsfrist

Und wenn der Formfehler schon passiert ist? Solange die Monatsfrist noch läuft, können Sie die Beschwerde unterschrieben neu einlegen.

Ist die Frist ohne Ihr Verschulden verstrichen, kommt eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach § 67 SGG in Betracht, etwa wenn Sie nachweisen, dass Sie das Schreiben rechtzeitig abgeschickt hatten.

Verlassen sollten Sie sich darauf nicht, denn die saubere Unterschrift von Anfang an ist der einzige verlässliche Weg.

Ohne die richtige Form nützt kein Argument

Für Menschen, die auf das Eilverfahren angewiesen sind, weil das Geld zum Monatsende fehlt, ist das eine harte Lektion. Das beste Argument nützt nichts, wenn das Schreiben das Gericht nie erreicht – jedenfalls nicht in einer Form, die es prüfen darf. Eine Unterschrift kostet zehn Sekunden. Sie zu vergessen, kann den ganzen Anspruch kosten.

Häufige Fragen zur Beschwerde beim Sozialgericht

Reicht eine E-Mail oder ein Fax für die Beschwerde aus?

Ein Fax wird anerkannt, aber nur, wenn die gefaxte Vorlage eine eigenhändige Unterschrift trägt. Eine einfache E-Mail ohne qualifizierte elektronische Signatur erfüllt die Schriftform für Privatpersonen dagegen nicht zuverlässig. Wer kein Risiko eingehen will, gibt die Beschwerde unterschrieben per Post auf oder zur Niederschrift bei der Geschäftsstelle ab.

Wie viel Zeit habe ich für die Beschwerde?

Einen Monat ab Bekanntgabe der Entscheidung. Dieselbe Monatsfrist gilt im Sozialrecht auch für den Widerspruch gegen einen Bescheid und für die Klage. Die Frist ist nur gewahrt, wenn der Schriftsatz in dieser Zeit formgerecht, also unterschrieben, beim Gericht eingeht, nicht erst auf den Weg gebracht wird.

Darf mein Vermieter oder ein Bekannter die Beschwerde für mich einlegen?

Vertreten lassen können Sie sich, aber durch eine ordentlich bevollmächtigte Person, die im Schriftsatz benannt ist. Üblich und sicher sind ein Rechtsanwalt oder ein Sozialverband wie VdK oder SoVD, dessen Mitglieder sich im Sozialrecht vertreten lassen können.

Schreibt dagegen ein Dritter ohne offengelegte Vertretung in Ihrem Namen, verwirft das Gericht die Beschwerde, weil unklar bleibt, ob sie wirklich Ihrem Willen entspricht.

Quellen

Landessozialgericht Baden-Württemberg: Beschluss vom 27.03.2023, L 9 AS 716/23 ER-B, Sozialgerichtsgesetz (SGG): § 173, Einlegung und Form der Beschwerde, Bundessozialgericht: Urteil vom 21.06.2006, B 13 RJ 5/01 R, zur Schriftform ohne eigenhändige Unterschrift