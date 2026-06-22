Zwangsweise Rente für Schwerbehinderte: Gericht bestätigt Job-Aus und EM-Rente auf Dauer

Eine dauerhafte volle Erwerbsminderungsrente kann für Beschäftigte weit mehr bedeuten als den Wechsel in eine andere Einkommensart. In bestimmten Arbeitsverhältnissen kann sie auch das Ende des Jobs auslösen, ohne dass der Arbeitgeber eine Kündigung ausspricht. Genau dies bestätigte das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz in einem Fall, der besonders schwer wiegt, weil die betroffene Arbeitnehmerin schwerbehindert war.

Das Urteil Az. 2 Sa 27/23, betrifft eine langjährig beschäftigte Erzieherin, die zuletzt als Leiterin einer Kindertagesstätte tätig war. Nach Angaben des Gerichts war sie seit 1987 bei einem katholischen Träger beschäftigt und seit Mai 2018 dauerhaft arbeitsunfähig. Im Mai 2022 erhielt sie einen Bescheid über eine unbefristete Rente wegen voller Erwerbsminderung, rückwirkend ab Februar 2021.

Warum der Fall arbeitsrechtlich so brisant ist

Die Arbeitgeberin berief sich nicht auf eine krankheitsbedingte Kündigung. Stattdessen verwies sie auf die für das Arbeitsverhältnis geltenden Richtlinien für Arbeitsverträge in Einrichtungen des Deutschen Caritasverbandes. Danach endet das Dienstverhältnis bei einer unbefristeten Erwerbsminderungsrente automatisch mit Ablauf des Monats, in dem der Rentenbescheid zugestellt wird.

Für die betroffene Arbeitnehmerin bedeutete das nach Darstellung des Falls ein Ende des Arbeitsverhältnisses zum 30. Juni 2022. Sie klagte dagegen und berief sich auf ihren besonderen Schutz als schwerbehinderter Mensch. Bereits das Arbeitsgericht Ludwigshafen wies die Klage ab, auch die Berufung vor dem Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz blieb ohne Erfolg.

Keine Kündigung, sondern automatische Beendigung

Der Unterschied zwischen Kündigung und automatischer Beendigung ist in solchen Fällen entscheidend. Bei einer Kündigung schwerbehinderter Beschäftigter muss der Arbeitgeber grundsätzlich vorher die Zustimmung des Integrationsamtes einholen. Bei einer vertraglich vereinbarten Beendigung durch eine unbefristete volle Erwerbsminderungsrente kann die Rechtslage anders aussehen.

Das Gericht sah in dem Vorgang keine Kündigung, sondern das Eintreten einer sogenannten auflösenden Bedingung. Gemeint ist eine Regelung, nach der ein Arbeitsverhältnis endet, wenn ein zuvor festgelegtes Ereignis eintritt. Hier war dieses Ereignis der Rentenbescheid über eine volle Erwerbsminderungsrente auf Dauer.

Schwerbehinderung schützt nicht in jeder Konstellation

Der Fall zeigt eine empfindliche Lücke zwischen dem Schutzgefühl vieler Beschäftigter und der juristischen Bewertung. Schwerbehinderte Menschen genießen im Arbeitsrecht zwar einen besonderen Schutz. Dieser Schutz verhindert aber nicht in jedem Fall, dass ein Arbeitsverhältnis ohne Kündigung endet.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen weist in ihrem Fachlexikon darauf hin, dass die Zustimmung des Integrationsamtes nicht erforderlich ist, wenn ein Arbeitsverhältnis ohne Kündigung wegen einer Rente wegen voller Erwerbsminderung auf Dauer endet. Diese Einordnung findet sich im Beitrag zum erweiterten Beendigungsschutz. Für Betroffene ist das besonders relevant, weil sie häufig davon ausgehen, dass ihr Schwerbehindertenstatus jede Beendigung des Arbeitsverhältnisses erschwert.

Bundesarbeitsgericht stützt solche Beendigungsklauseln

Das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz knüpfte an eine gefestigte Linie des Bundesarbeitsgerichts an. Das Bundesarbeitsgericht entschied bereits mit Urteil vom 14. Januar 2015, Az. 7 AZR 880/13, dass eine tarifliche Regelung zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses bei einer Rente wegen voller Erwerbsminderung auf unbestimmte Dauer keine Benachteiligung wegen einer Behinderung bewirken muss. Das Urteil ist auf der Seite des Bundesarbeitsgerichts dokumentiert.

Nach dieser Rechtsprechung knüpft die Beendigung nicht an die Schwerbehinderung an, sondern an die Bewilligung einer dauerhaften vollen Erwerbsminderungsrente. Aus Sicht der Gerichte kann der Arbeitgeber ein berechtigtes Interesse daran haben, eine Stelle neu zu besetzen, wenn eine Rückkehr der beschäftigten Person auf absehbare Zeit nicht zu erwarten ist. Zugleich wird darauf abgestellt, dass die betroffene Person durch die unbefristete Rente sozialrechtlich abgesichert ist.

Dauerhafte EM-Rente ist nicht mit befristeter EM-Rente gleichzusetzen

Besonders wichtig ist die Unterscheidung zwischen befristeter und unbefristeter Erwerbsminderungsrente. Wird eine Rente nur auf Zeit bewilligt, endet das Arbeitsverhältnis nach vielen tariflichen oder kirchlichen Regelungen nicht automatisch. Häufig ruht es dann nur, sodass eine Rückkehr nach Ende der Befristung möglich bleibt.

Anders kann es bei einer unbefristeten vollen Erwerbsminderungsrente sein. Das Bundesarbeitsgericht hat in mehreren Entscheidungen betont, dass eine Beendigung ohne Kündigung nur dann sachlich gerechtfertigt sein kann, wenn der Rentenbezug voraussichtlich dauerhaft ist. In der Entscheidung 7 AZR 82/15 heißt es, eine bloße Erwerbsminderung allein reiche nicht aus; erst die Verbindung mit einer dauerhaften rentenrechtlichen Absicherung könne eine solche Vertragsregel tragen.

Der Begriff „Zwangsrente“ ist nur bedingt passend

In der öffentlichen Debatte wird bei solchen Fällen häufig von einer Zwangsrente gesprochen. Der Begriff beschreibt das Gefühl vieler Betroffener, trifft die rechtliche Lage aber nicht immer exakt. Im arbeitsrechtlichen Sinn beendet nicht die Rente allein jedes Arbeitsverhältnis, sondern die Kombination aus Rentenbescheid und entsprechender Regelung im Arbeitsvertrag, Tarifvertrag oder kirchlichen Arbeitsrecht.

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Eine gesetzliche Regel, wonach jedes Arbeitsverhältnis automatisch mit einer Erwerbsminderungsrente endet, gibt es so nicht. Entscheidend ist, was im jeweiligen Vertragswerk steht und welche Art der Rente bewilligt wurde. Wer eine EM-Rente beantragt, sollte deshalb nicht nur die rentenrechtlichen Folgen prüfen, sondern auch die arbeitsrechtlichen Konsequenzen.

Übersicht: Wann der Arbeitsplatz gefährdet sein kann

Situation Mögliche arbeitsrechtliche Folge Unbefristete volle Erwerbsminderungsrente und wirksame Beendigungsklausel Das Arbeitsverhältnis kann ohne Kündigung enden, wenn die vertraglichen oder tariflichen Voraussetzungen erfüllt sind. Befristete Erwerbsminderungsrente Das Arbeitsverhältnis endet häufig nicht, sondern ruht nach vielen Regelwerken für die Dauer der Rentenbewilligung. Keine entsprechende Klausel im Arbeits- oder Tarifvertrag Die Rente führt nicht automatisch zum Ende des Arbeitsverhältnisses; es kommt auf die weiteren Umstände an. Kündigung durch den Arbeitgeber bei Schwerbehinderung In der Regel ist vorab die Zustimmung des Integrationsamtes erforderlich.

Was Beschäftigte vor einem EM-Rentenantrag prüfen sollten

Betroffene sollten vor einem Antrag auf Erwerbsminderungsrente ihre arbeitsvertraglichen Unterlagen sorgfältig prüfen. Dazu gehören der Arbeitsvertrag, mögliche Tarifverträge, kirchliche Arbeitsvertragsrichtlinien und ergänzende Dienstvereinbarungen. Gerade in sozialen Einrichtungen, im öffentlichen Dienst und bei kirchlichen Trägern können spezielle Beendigungsklauseln gelten.

Wichtig ist auch der Blick auf Fristen. Wer sich gegen das Ende des Arbeitsverhältnisses wehren will, muss häufig schnell handeln. Bei einer auflösenden Bedingung kommt eine gerichtliche Überprüfung nur innerhalb kurzer Fristen in Betracht.

Folgen für Arbeitgeber

Auch Arbeitgeber sollten solche Fälle nicht schematisch behandeln. Eine automatische Beendigung setzt voraus, dass die Klausel wirksam ist und der konkrete Rentenbescheid die vertraglich vorgesehene Situation tatsächlich auslöst. Fehler bei Mitteilung, Frist oder Vertragsgrundlage können zu Rechtsstreitigkeiten führen.

Hinzu kommt die soziale Verantwortung gegenüber langjährig Beschäftigten. Selbst wenn eine Beendigung rechtlich möglich ist, kann eine transparente Kommunikation viel dazu beitragen, Konflikte zu vermeiden. Gerade bei schwerbehinderten Menschen sollte früh geprüft werden, ob es Alternativen wie leidensgerechte Beschäftigung, reduzierte Arbeitszeit oder ein ruhendes Arbeitsverhältnis gibt.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine 57-jährige Beschäftigte arbeitet seit vielen Jahren in einer gemeinnützigen Einrichtung. Nach mehreren schweren Erkrankungen ist sie dauerhaft arbeitsunfähig und beantragt eine volle Erwerbsminderungsrente. Die Deutsche Rentenversicherung bewilligt die Rente nicht befristet, sondern auf Dauer.

In ihrem Arbeitsvertrag ist auf ein kirchliches Regelwerk verwiesen, das bei einer unbefristeten vollen Erwerbsminderungsrente eine automatische Beendigung vorsieht. Der Arbeitgeber teilt ihr deshalb mit, dass das Arbeitsverhältnis mit Ablauf des Monats endet. Obwohl die Beschäftigte schwerbehindert ist, liegt in dieser Konstellation keine klassische Kündigung vor.

Für die Betroffene kommt die Folge überraschend, weil sie mit einer späteren Rückkehr gerechnet hatte. Hätte sie vor dem Rentenantrag ihre Vertragsunterlagen prüfen lassen, hätte sie die arbeitsrechtlichen Risiken früher erkannt. Der Fall zeigt, wie wichtig Beratung ist, bevor ein Antrag auf dauerhafte Erwerbsminderungsrente gestellt wird.

Fragen und Antworten

Was bedeutet eine Zwangsrente bei voller Erwerbsminderung?

Von einer Zwangsrente wird häufig gesprochen, wenn ein Arbeitsverhältnis wegen einer dauerhaft bewilligten vollen Erwerbsminderungsrente endet. Rechtlich kommt es aber darauf an, ob im Arbeitsvertrag, Tarifvertrag oder kirchlichen Arbeitsrecht eine entsprechende Beendigungsklausel steht. Die Rente allein führt nicht automatisch in jedem Fall zum Job-Aus.

Gilt der besondere Kündigungsschutz für Schwerbehinderte auch bei einer dauerhaften EM-Rente?

Der besondere Kündigungsschutz schützt schwerbehinderte Beschäftigte vor einer Kündigung ohne vorherige Zustimmung des Integrationsamtes. Endet das Arbeitsverhältnis jedoch nicht durch Kündigung, sondern durch eine wirksame auflösende Bedingung, kann dieser Schutz anders greifen. In solchen Fällen kann das Arbeitsverhältnis trotz Schwerbehinderung ohne klassische Kündigung enden.

Was sollten Betroffene vor einem Antrag auf Erwerbsminderungsrente prüfen?

Betroffene sollten vor dem Antrag ihre Arbeitsvertragsunterlagen genau prüfen. Wichtig sind vor allem Regelungen im Arbeitsvertrag, Tarifvertrag, kirchlichen Arbeitsrecht oder in Dienstvereinbarungen. Wer unsicher ist, sollte sich frühzeitig arbeitsrechtlich beraten lassen, weil eine unbefristete volle Erwerbsminderungsrente erhebliche Folgen für den Arbeitsplatz haben kann.

Fazit

Das Urteil des Landesarbeitsgerichts Rheinland-Pfalz macht deutlich, dass eine unbefristete volle Erwerbsminderungsrente für schwerbehinderte Beschäftigte erhebliche Folgen haben kann. Der besondere Kündigungsschutz greift nicht automatisch, wenn das Arbeitsverhältnis nicht durch Kündigung, sondern durch eine vereinbarte Beendigungsklausel endet. Für Betroffene ist deshalb entscheidend, vor einem Rentenantrag die arbeitsrechtlichen Folgen zu prüfen.