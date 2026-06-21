Wie hoch darf die Miete im Bürgergeld für eine Person in 2026 sein?

Für alleinstehende Bürgergeld-Berechtigte stellt sich 2026 eine besonders wichtige Frage: Wie teuer darf die Wohnung sein, damit das Jobcenter die Miete übernimmt? Die Antwort fällt seit der Reform zum 1. Juli 2026 differenzierter aus als zuvor. Denn das Bürgergeld wird zur neuen Grundsicherung umgestaltet und die Regeln für Unterkunftskosten werden verschärft.

Eine bundesweit einheitliche Mietobergrenze gibt es weiterhin nicht. Entscheidend bleibt der Wohnort, weil jede Kommune eigene Richtwerte für angemessene Unterkunftskosten festlegt. Neu ist jedoch, dass sehr hohe Wohnkosten schon während der Karenzzeit begrenzt werden.

Bürgergeld wird ab Juli 2026 zur neuen Grundsicherung

Zum 1. Juli 2026 tritt die Reform der Grundsicherung für Arbeitsuchende schrittweise in Kraft. Die bisherige Geldleistung Bürgergeld wird in Grundsicherungsgeld umbenannt. Für Leistungsberechtigte ändert sich damit nicht nur der Name, sondern auch der Umgang mit bestimmten Bedarfen.

Besonders relevant sind die Kosten der Unterkunft. Bislang wurden im ersten Jahr des Leistungsbezugs die tatsächlichen Unterkunftskosten grundsätzlich geschützt, auch wenn sie über den örtlichen Richtwerten lagen. Ab Juli 2026 gilt dieser Schutz nicht mehr unbegrenzt.

Keine feste Mietgrenze für ganz Deutschland

Auch nach der Reform bleibt es dabei: Es gibt keine pauschale Mietobergrenze, die für alle Alleinstehenden in Deutschland gilt. Das Jobcenter orientiert sich an den örtlichen Angemessenheitsgrenzen. Diese unterscheiden sich je nach Stadt, Landkreis und Mietniveau.

Für eine Person gelten die Werte für einen Ein-Personen-Haushalt. In der Praxis wird häufig die Bruttokaltmiete geprüft, also die Nettokaltmiete zuzüglich kalter Betriebskosten. Heizkosten werden gesondert betrachtet und müssen ebenfalls angemessen sein.

Die wichtigste Änderung ab 1. Juli 2026

Die bisherige Karenzzeit bei den Unterkunftskosten bleibt grundsätzlich erhalten. Sie bedeutet, dass Menschen zu Beginn des Leistungsbezugs nicht sofort ihre Wohnung aufgeben müssen. Neu ist aber eine Obergrenze innerhalb dieser Karenzzeit.

Ab Juli 2026 sollen Unterkunftskosten schon im ersten Jahr nur noch bis zum 1,5-Fachen der örtlichen Angemessenheitsgrenze anerkannt werden. Liegt die Miete darüber, kann die Differenz nicht mehr automatisch vom Jobcenter übernommen werden. Damit verliert die Karenzzeit bei sehr teuren Wohnungen einen Teil ihres bisherigen Schutzes.

Was bedeutet das für eine alleinstehende Person?

Für eine alleinstehende Person kommt es zunächst auf den kommunalen Richtwert für einen Ein-Personen-Haushalt an. Dieser Richtwert bildet die normale Grenze für angemessene Unterkunftskosten. Während der Karenzzeit kann nach der neuen Regelung höchstens das 1,5-Fache dieses Wertes berücksichtigt werden.

Nach Ablauf der Karenzzeit gilt wieder der reguläre örtliche Richtwert. Wer dann weiterhin teurer wohnt, muss mit einer Kostensenkungsaufforderung rechnen. Das Jobcenter kann verlangen, die Wohnkosten zu senken, wenn dies im Einzelfall zumutbar ist.

Frage Einordnung ab Juli 2026 Gibt es eine bundesweite Mietobergrenze? Nein. Die Grenze richtet sich weiterhin nach dem örtlichen Richtwert des zuständigen Jobcenters. Was gilt in der Karenzzeit? Unterkunftskosten werden nicht mehr unbegrenzt geschützt, sondern höchstens bis zum 1,5-Fachen der örtlichen Angemessenheitsgrenze anerkannt. Was gilt nach der Karenzzeit? Dann zählt grundsätzlich wieder die normale örtliche Angemessenheitsgrenze für den Ein-Personen-Haushalt. Wer prüft die genaue Höhe? Das zuständige Jobcenter prüft die Miete anhand der örtlichen Vorgaben und der persönlichen Wohnsituation.

Beispiel: Mietgrenze in Hannover

Ein Blick auf die Region Hannover zeigt, wie die Berechnung funktionieren kann. Für die Stadt Hannover wird für 2026 bei einer Person ein Richtwert von 499 Euro für Unterkunftskosten genannt. Heizkosten werden dabei gesondert betrachtet.

Während der Karenzzeit ergäbe sich nach der neuen 1,5-Regel ein rechnerischer Höchstwert von 748,50 Euro. Das bedeutet: Liegt die Bruttokaltmiete einer alleinstehenden Person in diesem Beispiel bei 700 Euro, könnte sie während der Karenzzeit noch innerhalb des neuen Deckels liegen. Nach Ablauf der Karenzzeit wäre jedoch wieder der reguläre Wert von 499 Euro relevant.

Liegt die Bruttokaltmiete dagegen bei 820 Euro, überschreitet sie in diesem Beispiel bereits den 1,5-fachen Karenzzeit-Deckel. Dann müsste die betroffene Person damit rechnen, dass das Jobcenter nicht die komplette Miete als Bedarf anerkennt. Die genaue Entscheidung hängt dennoch vom Bescheid und vom Einzelfall ab.

Welche Kosten zur Miete zählen

Zu den Unterkunftskosten gehören in der Regel die Kaltmiete und die kalten Betriebskosten. Dazu zählen etwa Wasser, Müllabfuhr, Hausreinigung oder Hausmeisterkosten, wenn sie mietvertraglich vereinbart sind. Diese Kosten werden zusammen häufig als Bruttokaltmiete bewertet.

Heizkosten werden zusätzlich geprüft. Sie können übernommen werden, wenn sie angemessen sind. Haushaltsstrom, Internet und Telefon sind dagegen normalerweise im Regelbedarf enthalten und werden nicht zusätzlich als Unterkunftskosten bezahlt.

Was passiert, wenn die Miete zu hoch ist?

Liegt die Miete über der zulässigen Grenze, darf das Jobcenter nicht beliebig kürzen. Es muss prüfen, welche Kosten angemessen sind und ob eine Senkung der Wohnkosten möglich und zumutbar ist. Betroffene erhalten in der Regel eine Aufforderung, die Kosten zu senken.

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Eine Senkung kann durch einen Umzug, durch Untervermietung mit Zustimmung des Vermieters oder in seltenen Fällen durch eine Mietanpassung erfolgen. Wer gesundheitliche, soziale oder andere gewichtige Gründe gegen einen Umzug hat, sollte diese schriftlich darlegen. Auch ein angespannter Wohnungsmarkt kann im Einzelfall wichtig sein.

Vor einem Umzug immer das Jobcenter einbeziehen

Wer Bürgergeld beziehungsweise Grundsicherungsgeld erhält und umziehen möchte, sollte vor der Unterschrift unter den Mietvertrag das Jobcenter kontaktieren. Das gilt besonders, wenn Mietkaution, Umzugskosten oder höhere Wohnkosten im Raum stehen. Ohne vorherige Zusicherung kann es passieren, dass Kosten nicht oder nur teilweise übernommen werden.

Betroffene sollten dem Jobcenter ein konkretes Wohnungsangebot vorlegen. Daraus sollten Kaltmiete, Nebenkosten, Heizkosten, Wohnfläche und Adresse hervorgehen. Erst nach Prüfung lässt sich verlässlich einschätzen, ob die Wohnung aus Sicht des Jobcenters akzeptiert wird.

Weitere Berechnungsbeispiele aus unterschiedlichen Regionen

In Hamburg liegt die neue Angemessenheitsgrenze für die Bruttokaltmiete einer Person laut Informationsblatt vom 28. April 2026 bei 574 Euro. Der rechnerische Karenzzeit-Deckel nach der 1,5-Regel beträgt damit 861 Euro.

Kostet eine Wohnung 820 Euro Bruttokaltmiete, könnte sie während der Karenzzeit noch innerhalb dieses Deckels liegen; nach Ablauf der Karenzzeit wäre aber wieder der reguläre Wert von 574 Euro entscheidend. Heizkosten werden gesondert betrachtet, wie die Hamburger Sozialbehörde ausdrücklich erklärt. Quelle: Freie und Hansestadt Hamburg

In der Region Hannover zeigt sich, wie stark die Werte schon innerhalb einer Region schwanken können. Für die Stadt Hannover nennt das Jobcenter Region Hannover 499 Euro Unterkunftskosten für eine Person, woraus sich während der Karenzzeit ein rechnerischer Deckel von 748,50 Euro ergibt.

In Ronnenberg liegt der Wert dagegen bei 396 Euro, sodass der 1,5-fache Betrag nur 594 Euro beträgt. Eine Bruttokaltmiete von 650 Euro wäre in der Stadt Hannover während der Karenzzeit rechnerisch noch innerhalb des Deckels, in Ronnenberg dagegen bereits darüber. Quelle: Jobcenter Region Hannover

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Ein alleinstehender Mann verliert im August 2026 seinen Job und beantragt Grundsicherungsgeld. Er wohnt in einer Stadt, in der für eine Person eine angemessene Bruttokaltmiete von 500 Euro gilt. Seine tatsächliche Bruttokaltmiete beträgt 720 Euro.

Nach der neuen Regel kann während der Karenzzeit höchstens das 1,5-Fache der örtlichen Grenze berücksichtigt werden. In diesem Fall wären das 750 Euro. Die Bruttokaltmiete von 720 Euro läge damit während der Karenzzeit noch innerhalb des Deckels.

Nach Ablauf der Karenzzeit wäre die Wohnung aber voraussichtlich zu teuer. Dann könnte das Jobcenter verlangen, dass die Wohnkosten gesenkt werden. Der Mann müsste nachweisen, ob eine günstigere Wohnung verfügbar und ein Umzug zumutbar ist.

Fazit

Die Miete beim Bürgergeld beziehungsweise beim neuen Grundsicherungsgeld darf 2026 für eine Person nicht pauschal in einer festen Summe angegeben werden. Ausschlaggebend ist weiterhin die örtliche Angemessenheitsgrenze des zuständigen Jobcenters. Ab dem 1. Juli 2026 kommt jedoch eine wichtige neue Begrenzung hinzu.

Während der Karenzzeit werden sehr hohe Unterkunftskosten nicht mehr unbegrenzt anerkannt. Die neue Grenze liegt beim 1,5-Fachen der örtlichen Angemessenheitsgrenze. Wer allein lebt und Bürgergeld oder Grundsicherungsgeld beantragt, sollte daher die aktuellen Werte des eigenen Jobcenters prüfen und vor einem Umzug immer eine Zusicherung einholen.

Fragen und Antworten zur Miete beim Bürgergeld 2026

Wie hoch darf die Miete 2026 für eine Person beim Bürgergeld sein?

Die zulässige Miethöhe richtet sich nach dem örtlichen Richtwert für einen Ein-Personen-Haushalt. Einen bundesweiten Betrag gibt es nicht. Das zuständige Jobcenter kann den aktuellen Wert nennen.

Was ändert sich ab dem 1. Juli 2026 bei der Miete?

Ab Juli 2026 wird die bisherige Karenzzeit bei den Unterkunftskosten begrenzt. Sehr hohe Mieten werden schon im ersten Jahr nur noch bis zum 1,5-Fachen der örtlichen Angemessenheitsgrenze berücksichtigt. Dadurch können Betroffene schneller einen Teil der Miete selbst tragen müssen.

Werden Heizkosten zusätzlich übernommen?

Heizkosten werden zusätzlich zur Bruttokaltmiete geprüft. Sie müssen angemessen sein. Das Jobcenter kann Nachweise verlangen und hohe Heizkosten genauer kontrollieren.

Was sollte man tun, wenn die Miete über der Grenze liegt?

Betroffene sollten den Bescheid prüfen und schriftlich reagieren. Wichtig sind Nachweise zur Wohnungssuche, gesundheitliche Gründe, familiäre Umstände oder Besonderheiten des Wohnungsmarkts. Bei Unsicherheit kann eine Sozialberatung oder anwaltliche Beratung im Sozialrecht helfen.