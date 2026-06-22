Rente nach 45 Jahren: Wenn sich das Weiterarbeiten doch nicht mehr lohnt

Wer 45 Versicherungsjahre erreicht hat, steht oft vor einer schwierigen Entscheidung: sofort in Rente gehen oder noch weiterarbeiten? Auf den ersten Blick scheint die Antwort einfach zu sein, denn jedes weitere Arbeitsjahr kann die spätere Rente erhöhen. Doch finanziell ist Weiterarbeiten nicht immer die beste Lösung.

Entscheidend ist, welche Rentenart möglich ist, wie hoch das aktuelle Einkommen ist, ob die Gesundheit mitspielt und ob neben der Rente weiter gearbeitet werden soll.

Gerade seit dem Wegfall der Hinzuverdienstgrenzen bei vorgezogenen Altersrenten hat sich die Rechnung verändert. Wer Anspruch auf die Altersrente für besonders langjährig Versicherte hat, kann unter Umständen Rente beziehen und trotzdem weiter verdienen.

Was bedeutet Rente nach 45 Jahren?

Gemeint ist die Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung benötigen Versicherte dafür 45 Jahre mit anrechenbaren Zeiten. Dazu zählen unter anderem Pflichtbeiträge aus Beschäftigung, Kindererziehungszeiten, Pflegezeiten und bestimmte Zeiten des Bezugs von Sozialleistungen.

Diese Rentenart ist nicht mit der Altersrente für langjährig Versicherte nach 35 Versicherungsjahren zu verwechseln. Bei 35 Jahren ist ein früherer Rentenbeginn möglich, aber meist nur mit dauerhaften Abschlägen.

Bei der Rente für besonders langjährig Versicherte gibt es dagegen keine Abschläge, wenn das dafür vorgesehene Eintrittsalter erreicht ist.

Die frühere Bezeichnung „Rente mit 63“ ist heute oft irreführend. Für jüngere Jahrgänge liegt die Altersgrenze höher, weil sie schrittweise angehoben wurde. Wer 1964 oder später geboren wurde, kann diese abschlagsfreie Rente in der Regel erst mit 65 Jahren beziehen.

Warum Weiterarbeiten nicht automatisch mehr bringt

Wer nach 45 Versicherungsjahren weiterarbeitet, sammelt weiter Rentenpunkte. Dadurch steigt die spätere gesetzliche Rente. Allerdings steht diesem Vorteil ein möglicher Nachteil gegenüber: Wer den Rentenantrag aufschiebt, verzichtet für diese Zeit auf laufende Rentenzahlungen.

Die entscheidende Frage lautet daher nicht nur, ob die Monatsrente später höher ausfällt. Wichtiger ist, wie lange es dauert, bis die spätere Rentenerhöhung den Verzicht auf die zunächst nicht bezogene Rente ausgleicht. Dieser Zeitraum kann viele Jahre betragen.

Ein Beispiel zeigt das Problem: Wer monatlich 1.800 Euro Rente bekommen könnte und den Rentenbeginn um ein Jahr verschiebt, verzichtet zunächst auf 21.600 Euro brutto.

Die zusätzliche Rente durch ein weiteres Arbeitsjahr fällt dagegen oft deutlich niedriger aus. Bis sich der Verzicht rechnet, muss die höhere Monatsrente über viele Jahre bezogen werden.

Seit 2023: Rente beziehen und trotzdem weiterarbeiten

Ein wichtiger Punkt ist der Wegfall der Hinzuverdienstgrenzen. Seit dem 1. Januar 2023 sind die Hinzuverdienstgrenzen bei vorgezogenen Altersrenten entfallen, wie die Deutsche Rentenversicherung und das Bundesministerium für Arbeit und Soziales informieren.

Das heißt: Eine vorgezogene Altersrente kann grundsätzlich bezogen werden, ohne dass Arbeitslohn auf die Altersrente angerechnet wird.

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Für Menschen mit 45 Versicherungsjahren kann das die Entscheidung stark verändern. Statt die Rente aufzuschieben, kann es finanziell attraktiver sein, die abschlagsfreie Rente zu beantragen und zusätzlich weiterzuarbeiten. Dann fließen Rente und Gehalt gleichzeitig.

Diese Kombination ist besonders interessant, wenn der Arbeitgeber eine Weiterbeschäftigung anbietet und die Arbeit gesundheitlich machbar bleibt. Die Rente wird nicht dadurch „verbraucht“, dass man zusätzlich arbeitet. Allerdings können Steuern und Sozialabgaben die Netto-Wirkung deutlich mindern.

Wann sich Weiterarbeiten eher nicht lohnt

Weiterarbeiten lohnt sich vor allem dann nicht, wenn der Versicherte bereits abschlagsfrei in Rente gehen kann und den Rentenantrag nur deshalb verschiebt, um eine etwas höhere Monatsrente zu erhalten. Der finanzielle Vorteil der späteren Rentenerhöhung muss erst den Verzicht auf die laufenden Rentenzahlungen ausgleichen. Das gelingt häufig erst nach vielen Jahren.

Auch bei gesundheitlicher Belastung kann Weiterarbeiten wirtschaftlich unvernünftig sein. Wer durch weitere Berufsjahre seine Gesundheit gefährdet, riskiert Einbußen an Lebensqualität, die sich nicht allein in Euro messen lassen. Besonders körperlich belastende Tätigkeiten machen diese Abwägung dringend notwendig.

Ein weiterer Punkt ist die persönliche Lebenserwartung. Niemand kann sie sicher kennen, doch sie beeinflusst die Rechnung. Je kürzer die Bezugsdauer der später erhöhten Rente ausfällt, desto weniger attraktiv ist ein späterer Rentenbeginn.

Auch steuerlich kann ein hoher Hinzuverdienst neben der Rente Folgen haben. Rente und Arbeitslohn erhöhen zusammen das zu versteuernde Einkommen. Deshalb sollte vor einer Entscheidung geprüft werden, wie viel netto tatsächlich übrig bleibt.

Wann Weiterarbeiten dennoch sinnvoll sein kann

Es gibt Situationen, in denen Weiterarbeiten trotz Rentenanspruch sinnvoll bleibt. Wer Freude an der Arbeit hat, eine gut bezahlte Stelle ausübt und gesundheitlich stabil ist, kann durch weitere Beiträge seine Altersversorgung verbessern. Das gilt besonders, wenn die gesetzliche Rente allein nicht für den gewünschten Lebensstandard reicht.

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Noch attraktiver wird Weiterarbeiten, wenn es nicht um ein Entweder-oder geht. Durch den Wegfall der Hinzuverdienstgrenzen kann die Kombination aus Rente und Beschäftigung eine Übergangslösung sein. Viele Beschäftigte reduzieren die Arbeitszeit, beziehen Rente und bleiben dem Arbeitsmarkt dennoch teilweise erhalten.

Wer über die Regelaltersgrenze hinaus arbeitet und den Rentenbeginn verschiebt, erhält zusätzlich einen Zuschlag. Die Deutsche Rentenversicherung nennt dafür 0,5 Prozent pro Monat des späteren Rentenbeginns. Das entspricht 6 Prozent pro Jahr, zusätzlich zu den weiteren Rentenpunkten aus Beschäftigung.

Dieser Zuschlag betrifft jedoch vor allem das Arbeiten nach Erreichen der Regelaltersgrenze. Wer bereits vorher die Rente für besonders langjährig Versicherte beziehen kann, sollte sehr genau vergleichen, ob ein Aufschub wirklich besser ist als ein sofortiger Rentenbezug mit möglichem Hinzuverdienst.

Die wichtigsten Abwägungen im Überblick

Situation Einordnung 45 Versicherungsjahre erreicht und abschlagsfreie Rente möglich Ein Aufschub lohnt sich oft nur, wenn die spätere höhere Rente lange genug bezogen wird. Weiterarbeit trotz Rentenbeginn geplant Seit 2023 kann die Kombination aus Rente und Gehalt finanziell sehr attraktiv sein. Gesundheitlich belastender Beruf Ein früherer Rentenbeginn kann sinnvoller sein als eine geringe spätere Rentenerhöhung. Arbeiten nach der Regelaltersgrenze ohne Rentenantrag Der spätere Rentenbeginn bringt einen Zuschlag von 0,5 Prozent pro Monat. Hoher Arbeitslohn neben der Rente Die Steuerlast sollte vorab geprüft werden, weil Rente und Lohn zusammen veranlagt werden.

Warum eine individuelle Rentenauskunft wichtig ist

Allgemeine Faustregeln helfen bei der Orientierung, ersetzen aber keine persönliche Berechnung. Die genaue Rentenhöhe hängt von den Entgeltpunkten, dem Rentenbeginn, dem Versicherungsverlauf und möglichen weiteren Beiträgen ab. Auch Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie Steuern verändern das Ergebnis.

Wer vor der Entscheidung steht, sollte eine aktuelle Rentenauskunft prüfen und gegebenenfalls eine Beratung bei der Deutschen Rentenversicherung nutzen. Zusätzlich kann eine steuerliche Einschätzung sinnvoll sein.

Erst der Vergleich von Bruttorente, Nettorente, Arbeitslohn und Steuerlast zeigt, welche Variante finanziell besser ist.

Wichtig ist auch die Frage, ob wirklich alle 45 Jahre anerkannt wurden. Nicht jede Lücke im Versicherungsverlauf ist automatisch geschlossen. Fehlende Zeiten sollten rechtzeitig geklärt werden, bevor der Rentenantrag gestellt wird.

Fazit: Nicht länger arbeiten, nur weil es möglich ist

Nach 45 Versicherungsjahren ist Weiterarbeiten keine automatisch bessere Entscheidung. Wer bereits abschlagsfrei in Rente gehen kann, sollte den Verzicht auf laufende Rentenzahlungen gegen die spätere Rentenerhöhung rechnen. Häufig ist es finanziell günstiger, die Rente zu beziehen und bei Wunsch weiterzuarbeiten.

Besonders seit dem Wegfall der Hinzuverdienstgrenzen hat sich die Lage verändert. Der klassische Gedanke, man müsse sich zwischen Rente und Arbeit entscheiden, stimmt für Altersrenten so nicht mehr. Für viele Betroffene ist die Kombination aus Rente und Teilzeit oder Vollzeit die wirtschaftlich stärkere Lösung.

Am Ende zählt aber nicht nur die höchste rechnerische Summe. Gesundheit, freie Zeit, familiäre Pläne und Lebensqualität gehören ebenfalls zur Entscheidung. Wer 45 Jahre gearbeitet hat, sollte nicht nur fragen, was noch möglich ist, sondern auch, was sich wirklich lohnt.

Beispiel aus der Praxis

Ein Arbeitnehmer ist 64 Jahre alt, hat 45 Versicherungsjahre erreicht und könnte eine abschlagsfreie Rente von 1.750 Euro brutto im Monat beziehen. Sein Arbeitgeber möchte ihn noch ein Jahr behalten. Würde er den Rentenantrag aufschieben, verzichtet er zunächst auf 21.000 Euro Bruttorente.

Durch das zusätzliche Arbeitsjahr steigt seine spätere Rente zwar etwas. Diese Erhöhung müsste aber über viele Jahre laufen, um den Verzicht auf die nicht bezogene Jahresrente auszugleichen. Beantragt er dagegen die Rente sofort und arbeitet weiter, erhält er für dieses Jahr Gehalt und Rente nebeneinander.

In diesem Fall kann Weiterarbeiten ohne Rentenantrag finanziell unattraktiv sein. Sinnvoller kann es sein, die Rente zu beantragen und die Beschäftigung fortzusetzen, sofern Steuerlast, Sozialabgaben und persönliche Belastung passen. Genau diese Rechnung sollte vor dem endgültigen Rentenantrag individuell geprüft werden.

Fragen und Antworten zur Rente nach 45 Jahren

1. Was bedeutet Rente nach 45 Jahren?

Die Rente nach 45 Jahren meint die Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Wer 45 anrechenbare Versicherungsjahre erreicht hat, kann unter bestimmten Voraussetzungen früher abschlagsfrei in Rente gehen.

2. Kann man nach 45 Arbeitsjahren immer sofort in Rente gehen?

Nein. Entscheidend ist nicht nur die Zahl der Versicherungsjahre, sondern auch das gesetzlich vorgesehene Renteneintrittsalter. Für jüngere Jahrgänge liegt dieses höher als früher, weshalb die sogenannte „Rente mit 63“ heute oft nicht mehr wörtlich gilt.

3. Lohnt es sich finanziell, nach 45 Jahren weiterzuarbeiten?

Das hängt vom Einzelfall ab. Wer die abschlagsfreie Rente bereits beziehen könnte und den Rentenantrag nur aufschiebt, verzichtet zunächst auf laufende Rentenzahlungen. Die spätere Rentenerhöhung muss diesen Verzicht erst über viele Jahre ausgleichen.

4. Kann man Rente beziehen und trotzdem weiterarbeiten?

Ja. Seit dem Wegfall der Hinzuverdienstgrenzen bei vorgezogenen Altersrenten kann man grundsätzlich eine Altersrente beziehen und zusätzlich weiterarbeiten. Dadurch können Rente und Gehalt gleichzeitig fließen.

5. Wann lohnt sich Weiterarbeiten eher nicht?

Weiterarbeiten lohnt sich häufig nicht, wenn bereits ein Anspruch auf abschlagsfreie Rente besteht und der Rentenbeginn nur verschoben wird, um die spätere Monatsrente etwas zu erhöhen. Auch bei gesundheitlicher Belastung kann ein früherer Rentenbeginn sinnvoller sein.

6. Welche Nachteile kann Arbeiten neben der Rente haben?

Der wichtigste Nachteil kann eine höhere Steuerlast sein, weil Rente und Arbeitslohn zusammen das zu versteuernde Einkommen erhöhen. Auch Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie die persönliche Belastung sollten berücksichtigt werden.

7. Was sollte man vor der Entscheidung prüfen?

Vor der Entscheidung sollte eine aktuelle Rentenauskunft geprüft werden. Wichtig sind die voraussichtliche Rentenhöhe, mögliche Steuern, Sozialabgaben, der Gesundheitszustand und die Frage, ob eine Kombination aus Rente und Weiterarbeit finanziell besser ist.