+ Bürgergeld: Kein rückwirkender Entzug wegen fehlender Unterlagen

Das Jobcenter entzog einer Mutter und ihren drei minderjährigen Kindern bereits bewilligtes Bürgergeld rückwirkend, weil angeforderte Unterlagen fehlten. Das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg erklärte die Entziehung für zwei Leistungsmonate mit Beschluss vom 27. Januar 2026 für unzulässig (L 1 AS 1363/25 B ER).

Für die anschließende Zeit blieb der Zahlungsstopp allerdings bestehen. Die Entscheidung zeigt, dass Jobcenter bewilligte Leistungen wegen fehlender Mitwirkung nicht beliebig rückwirkend entziehen dürfen, Leistungsberechtigte aber weiterhin verpflichtet sind, ihre finanziellen Verhältnisse offenzulegen.

Jobcenter strich einer Familie die bewilligten Leistungen

Der Familie waren Leistungen für August 2025 bis Juli 2026 bewilligt worden. Nach Informationen über strafrechtliche Ermittlungen gegen die Mutter verlangte das Jobcenter zusätzliche Nachweise zu Konten, einem Fahrzeug und einem Bankschließfach.

Die Frau reichte nur einen Teil der geforderten Unterlagen ein. Mit Bescheid vom 30. Oktober 2025 entzog die Behörde schließlich das Bürgergeld rückwirkend ab Oktober und für die verbleibende Bewilligungszeit.

Das Sozialgericht Berlin setzte den Entziehungsbescheid zunächst vollständig außer Vollzug. Auf die Beschwerde des Jobcenters beschränkte das Landessozialgericht diesen vorläufigen Schutz auf Oktober und November 2025.

Warum auch der November geschützt blieb

Der Bescheid galt erst am 3. November 2025 als bekannt gegeben. Nach der Bewertung des Landessozialgerichts durfte die Entziehung deshalb erst ab Dezember greifen.

Entscheidend war nicht, wann die letzte Frist zur Vorlage der Unterlagen verstrichen war. Eine Entziehung nach § 66 SGB I wirkt für die Zukunft und darf nicht auf einen früheren Zeitpunkt zurückverlegt werden.

Für die späteren Monate hielt das Gericht den Bescheid nach vorläufiger Prüfung dagegen für rechtmäßig. Die Entscheidung im Eilverfahren bedeutete somit keine endgültige Anerkennung sämtlicher Leistungsansprüche der Familie.

Fehlende Nachweise können trotzdem die gesamte Zahlung stoppen

§ 66 SGB I erlaubt eine vollständige oder teilweise Entziehung, wenn jemand eine erforderliche Mitwirkung unterlässt und dadurch die Aufklärung erheblich erschwert. Das gilt nur, soweit die Voraussetzungen für die Leistung nicht nachgewiesen sind.

Vorher muss die Behörde schriftlich auf die drohenden Folgen hinweisen und eine angemessene Frist setzen. Sie muss ihr Ermessen ausüben, statt jede unvollständige Antwort schematisch mit Zahlungsstopp zu beantworten.

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Ist der Anspruch bereits belegt, rechtfertigt ein fehlendes Dokument für sich genommen keine Entziehung. Umgekehrt zeigt ein weiterer Fall, wann das Jobcenter wegen fehlender Nachweise Leistungen vollständig versagen darf.

Alte Kontoauszüge können für den heutigen Anspruch wichtig sein

Im Berliner Verfahren standen ungeklärte Einnahmen und Vermögenswerte im Raum. Deshalb ging es bei den verlangten Unterlagen auch darum, ob die Familie tatsächlich hilfebedürftig war.

Allein das Alter eines Kontoauszugs macht dessen Anforderung also nicht unzulässig. Die Hintergründe dieses Verfahrens erläutert auch der Beitrag über die Forderung nach Kontoauszügen aus fünf Jahren.

Anders liegt die Sache, wenn Unterlagen ausschließlich dazu dienen sollen, eine alte Rückforderung aufzuklären. Zu dieser Abgrenzung hat Gegen-Hartz den Beitrag „Jobcenter wollte Kontoauszüge erzwingen – Gericht zieht klare Grenze“ veröffentlicht.

Was Sie bei einem Entziehungsbescheid prüfen sollten

Prüfpunkt Darauf kommt es an Beginn der Entziehung Eine rückwirkende Entziehung bereits bewilligter Leistungen lässt sich nicht allein auf § 66 SGB I stützen. Bedeutung der Unterlagen Die fehlende Mitwirkung muss die Aufklärung erheblich erschweren; nachgewiesene Anspruchsvoraussetzungen dürfen nicht übergangen werden. Vorherige Aufforderung Erforderlich sind ein schriftlicher Hinweis auf die Folgen und eine angemessene Frist. Umfang des Zahlungsstopps Das Jobcenter muss zwischen vollständiger und teilweiser Entziehung abwägen. Beschaffung der Nachweise Unzumutbare oder unverhältnismäßige Anforderungen können die Grenzen der Mitwirkung überschreiten.

Nicht beschaffbare Unterlagen: Hindernisse konkret erklären

Können Sie einen Nachweis nicht rechtzeitig beschaffen, sollten Sie dem Jobcenter das Hindernis möglichst vor Fristablauf schriftlich erklären. Eine Bestätigung der Bank über Bearbeitungszeiten oder fehlende Unterlagen macht Ihre Erklärung nachvollziehbar.

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§ 65 SGB I begrenzt Mitwirkungspflichten bei Unzumutbarkeit und unverhältnismäßigem Aufwand. Grenzen bestehen auch, wenn sich die Behörde die Informationen mit weniger Aufwand selbst beschaffen kann.

Datenschutz rechtfertigt nicht jede vollständige Verweigerung von Kontoauszügen. Welche Angaben geschützt werden können, erläutert der Ratgeber „Kontoauszüge für das Jobcenter – diese Angaben darf man schwärzen“.

Widerspruch einlegen und Nachweise nachreichen

Gegen einen Entziehungsbescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch einlegen. Benennen Sie, welchen Zeitraum die Behörde rückwirkend erfasst und welche weiteren Fehler Sie beanstanden.

Der Widerspruch setzt die Entziehung laufender SGB-II-Leistungen nicht außer Vollzug. Bei einem Zahlungsstopp sollten Sie zusätzlich einen Antrag beim Sozialgericht stellen, die Wirkung aufzuschieben.

Reichen Sie berechtigt verlangte Unterlagen nach und beantragen Sie eine Entscheidung über die ausgebliebenen Zahlungen. Nach § 67 SGB I kann die Behörde Leistungen nachträglich erbringen, wenn die Mitwirkung nachgeholt wurde und der Anspruch besteht.

Eine vollständige Nachzahlung sichert das nicht in jedem Fall. Eine Entziehung darf aber auch nicht als unbegrenzter Ausschluss verstanden werden, wie der Beitrag über die unzulässige dauerhafte Versagung wegen fehlender Mitwirkung erläutert.

Beispiel: Rückwirkender Zahlungsstopp wegen eines fehlenden Auszugs

Fiktives Beispiel: Nadine, 43, aus Wiesbaden, erhält bereits bewilligte Leistungen und soll Kontoauszüge nachreichen. Im November bekommt sie einen Bescheid, mit dem das Jobcenter wegen des fehlenden Nachweises die Leistungen ab Oktober entzieht.

Nadine legt fristgerecht Widerspruch gegen die Rückwirkung ein und reicht den ausstehenden Auszug nach. Zugleich beantragt sie die Auszahlung der zurückbehaltenen Beträge und sucht wegen ihrer offenen Miete Unterstützung für einen Eilantrag.

Häufige Fragen zur Entziehung wegen fehlender Unterlagen

Darf das Jobcenter Bürgergeld wegen fehlender Unterlagen entziehen?

Ja, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Dazu gehören eine erheblich erschwerte Aufklärung, nicht nachgewiesene Leistungsvoraussetzungen sowie eine vorherige schriftliche Belehrung mit angemessener Frist.

Darf die Behörde bereits bewilligte Leistungen rückwirkend entziehen?

Nicht allein wegen fehlender Mitwirkung auf Grundlage von § 66 SGB I. Genau diese Rückwirkung beanstandete das Landessozialgericht.

Hat die Familie den gesamten Rechtsstreit gewonnen?

Nein, sie erreichte im Eilverfahren Schutz für Oktober und November 2025. Ab Dezember ließ das Gericht die Entziehung bestehen.

Muss ich jede verlangte Unterlage beschaffen?

Mitwirkungspflichten haben gesetzliche Grenzen. Ist eine Anforderung unzumutbar oder unverhältnismäßig, sollten Sie die konkreten Gründe darlegen.

Bekomme ich nach dem Nachreichen sämtliche Leistungen zurück?

Das ist nicht in jedem Fall gesichert. § 67 SGB I erlaubt eine vollständige oder teilweise Nachzahlung, wenn die Leistungsvoraussetzungen vorliegen; darüber muss die Behörde entscheiden.

Quellen

Gesetze im Internet: § 65 SGB I – Grenzen der Mitwirkung

Gesetze im Internet: § 66 SGB I – Folgen fehlender Mitwirkung

Gesetze im Internet: § 67 SGB I – Nachholung der Mitwirkung

Gesetze im Internet: § 84 SGG – Widerspruchsfrist

Landessozialgericht Berlin-Brandenburg: Beschluss vom 27. Januar 2026 – L 1 AS 1363/25 B ER

Landessozialgericht München: Urteil vom 19. Mai 2022 – L 7 AS 460/21