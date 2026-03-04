Bürgergeld: Jobcenter darf Leistungen nicht „auf Dauer“ wegen fehlender Mitwirkung streichen

Lesedauer 3 Minuten

Das Landessozialgericht (LSG) München hat entschieden: Ein Jobcenter darf Leistungen nach dem SGB II nicht unbefristet („auf Dauer“) versagen, nur weil angeblich Unterlagen fehlen oder Angaben unklar sind. § 66 SGB I erlaubt eine Versagung nur bis zur Nachholung der Mitwirkung – und genau daran scheiterte der Bescheid. Das Gericht hob die Versagung deshalb auf (LSG München, Urteil vom 19.05.2022 – L 7 AS 460/21).

Der konkrete Fall: Antrag auf Bürgergeld, Jobcenter verlangt Unterlagen – dann komplette Versagung

Der Kläger (Jahrgang 1959) beantragte im Februar 2019 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II. Das Jobcenter forderte mehrfach Unterlagen und Angaben an – zuerst mit Schreiben vom 03.04.2019 (Frist bis 30.04.2019), dann erneut am 02.05.2019 (Frist bis 19.05.2019).

In beiden Schreiben wurde mit Versagung wegen fehlender Mitwirkung gedroht.

Vollständiger Leistungsentzug

Am 22.05.2019 zog das Jobcenter die harte Karte: Es versagte die Leistungen vollständig ab Antragstellung. Begründung: Der Kläger habe u. a. Lohnabrechnungen, Nachweise zur tatsächlichen Tätigkeit, Grundsteuerbescheid und Nebenkostenabrechnung nicht vorgelegt.

Außerdem seien seine Angaben zu Firmen, Konten, Tätigkeit, Krankengeld und Eigentumsverhältnissen widersprüchlich und „undurchsichtig“.

Jobcenter weist Widerspruch zurück

Der Kläger legte Widerspruch ein – ohne Erfolg. Das Jobcenter blieb dabei: Es könne die Hilfebedürftigkeit nicht prüfen, weil der Kläger nicht „vollumfänglich“ aufkläre.

Volle Erwerbsminderungsrente rückwirkend bewilligt

Während der Streit mit dem Jobcenter lief, entschied die Deutsche Rentenversicherung später: Der Kläger bekam mit Bescheid vom 06.03.2020 rückwirkend ab 01.12.2017 eine Rente wegen voller Erwerbsminderung.

Das Sozialgericht Landshut hielt deshalb die Klage gegen die SGB-II-Versagung für unzulässig: Wenn der Kläger ohnehin seit 2017 erwerbsunfähig sei, könne er ab Antragstellung 2019 gar kein SGB II bekommen – also fehle das Rechtsschutzbedürfnis.

LSG München: Trotz EM-Rente blieb das Rechtsschutzbedürfnis bestehen

Das LSG stellte klar: Die rückwirkende EM-Rente nimmt dem Kläger nicht automatisch das Rechtsschutzbedürfnis gegen die SGB-II-Versagung – jedenfalls nicht für den Zeitraum bis zur Rentenentscheidung.

Es gilt die Nahtlosigkeitsregelung

Der Schlüssel ist § 44a Abs. 1 Satz 7 SGB II: Das ist nicht nur „vorläufige Leistung“, sondern eine Nahtlosigkeitsregelung. Heißt: Bis zur Klärung der Erwerbsfähigkeit ist der Betroffene im Grundsatz so zu stellen, als wäre er erwerbsfähig – das Jobcenter kann nicht einfach „fehlende Erwerbsfähigkeit“ unterstellen, ohne die gesetzlich vorgesehene Abstimmung/Einbindung anderer Träger sauber zu durchlaufen.

Mit anderen Worten: Jobcenter dürfen sich nicht elegant aus der Verantwortung ziehen, indem sie im Nachhinein auf eine spätere Rentenbewilligung verweisen.

Juristischer Schiffbruch des Jobcenters

Eine Versagung wegen fehlender Mitwirkung richtet sich nach § 66 Abs. 1 SGB I. Danach gilt:

Versagen ist möglich, wenn jemand Mitwirkungspflichten (z. B. nach § 60 SGB I) verletzt und dadurch die Aufklärung erheblich erschwert wird.

Vorher muss es eine schriftliche Belehrung und eine angemessene Frist geben (§ 66 Abs. 3 SGB I).

Und ganz zentral: Die Leistung darf nur „bis zur Nachholung der Mitwirkung“ versagt werden.

Genau dieser letzte Punkt war hier der juristische Totalschaden für das Jobcenter.

Der Knackpunkt im Urteil: „Auf Dauer“ ist rechtswidrig – Ermessensüberschreitung

Das LSG musste nicht einmal abschließend klären, ob der Kläger wirklich unzureichend mitgewirkt hat oder ob die Belehrung korrekt war. Denn selbst wenn man dem Jobcenter vieles zugesteht, bleibt ein klarer Rechtsfehler:

Der Bescheid enthielt keinen Endzeitpunkt. Er versagte schlicht „ab Antragstellung ganz“ – faktisch unbefristet.

Das ist von § 66 SGB I nicht gedeckt. Das Gericht wertete das als Ermessensüberschreitung: Wer dauerhaft versagt, nutzt ein Instrument, das nur als Druckmittel für Mitwirkung gedacht ist, als dauerhafte Leistungsvernichtung. Ergebnis: Bescheid und Widerspruchsbescheid wurden aufgehoben.

Was Betroffene daraus mitnehmen können

Wer Bürgergeld beantragt oder bezieht, kennt die Praxis: Jobcenter verlangen Unterlagen, setzen Fristen – und drohen mit kompletter Versagung. Dieses Urteil macht deutlich:

Eine Versagung darf nicht als „Endzustand“ formuliert werden.

Das Jobcenter muss klar sagen: bis wann bzw. bis zur Nachholung.

Eine unbefristete Vollversagung ist ein Angriffspunkt, der vor Gericht sehr stark ist.

Das heißt nicht, dass Mitwirkung egal wäre – aber Jobcenter dürfen Mitwirkung nicht als Vorwand nutzen, um Menschen auf unbestimmte Zeit komplett ohne Existenzsicherung stehen zu lassen.

FAQ: Die fünf wichtigsten Fragen und Antworten

Darf das Jobcenter Bürgergeld komplett streichen, wenn Unterlagen fehlen?

Ja, grundsätzlich kann es Leistungen wegen fehlender Mitwirkung versagen. Aber nur unter strengen Voraussetzungen (Belehrung, Frist, erhebliche Erschwerung der Sachaufklärung) und niemals grenzenlos.

Was war hier der entscheidende Rechtsfehler des Jobcenters?Die Versagung war faktisch „auf Dauer“. § 66 SGB I erlaubt eine Versagung aber nur bis zur Nachholung der Mitwirkung. Ohne Endpunkt ist der Bescheid rechtswidrig.

Spielt es eine Rolle, dass der Mann später rückwirkend eine EM-Rente bekam?

Ja – aber anders als viele Jobcenter hoffen. Das LSG sagt: Die spätere Rentenbewilligung nimmt das Rechtsschutzbedürfnis gegen die SGB-II-Versagung nicht automatisch. Wegen der Nahtlosigkeitsregelung kann SGB II bis zur Klärung trotzdem relevant sein.

Muss im Versagungsbescheid ein Endzeitpunkt stehen?

Er muss zumindest klarstellen, dass die Versagung nur bis zur Nachholung der Mitwirkung gilt. Eine unbefristete Formulierung ist ein schwerer Fehler.

Was sollten Betroffene tun, wenn das Jobcenter „auf Dauer“ versagt?Widerspruch einlegen und im Zweifel klagen – gerade bei unbefristeter Versagung stehen die Chancen gut. Parallel sollte man, soweit möglich, die verlangte Mitwirkung nachholen, um den Streit nicht unnötig zu verlängern.

Fazit

Dieses Urteil ist ein wichtiges Stoppschild für Jobcenter-Praxis: Wer Menschen wegen angeblich fehlender Mitwirkung unbefristet von existenzsichernden Leistungen abschneidet, handelt rechtswidrig.

§ 66 SGB I ist kein Freifahrtschein für dauerhafte Null-Bescheide, sondern ein eng begrenztes Druckmittel – und Gerichte kassieren Bescheide, die daraus eine Dauerstrafe machen.