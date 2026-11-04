Bürgergeld: Prozesskostenhilfe auch ohne Anwalt – Richter dürfen keinen Rechtsanwalt verlangen

Wer einen Prozess gegen das Jobcenter führt, muss für Prozesskostenhilfe nicht zwingend einen Rechtsanwalt nennen.

Das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen sprach einem Kläger ratenfreie Prozesskostenhilfe zu, weil sein Verfahren noch lief und er anschließend anwaltliche Vertretung hinzuziehen wollte.

Sozialgericht verlangte erst einen Anwalt

Der Kläger wollte sich selbstständig machen und stritt mit dem Jobcenter über eine Förderung. Das Sozialgericht Gelsenkirchen lehnte seinen Antrag auf Prozesskostenhilfe ab: Das Verfahren sei gerichtskostenfrei, und einen Anwalt habe er trotz Aufforderung nicht benannt.

Diese Begründung verwarf das LSG mit Beschluss vom 21. Oktober 2026, Aktenzeichen L 2 AS 612/26 B. Solange das Verfahren läuft und der Kläger anwaltliche Hilfe in Anspruch nehmen will, können noch Kosten entstehen, für die Prozesskostenhilfe benötigt wird.

Die Klage muss trotzdem Aussicht auf Erfolg haben

Der Kläger hatte seine Bedürftigkeit glaubhaft gemacht; außerdem sah das LSG wegen einer Gesetzesänderung ausreichende Erfolgsaussichten. Über die beantragte Förderung selbst entschied es damit noch nicht.

Den Hintergrund dieser Änderung erläutert der Beitrag zur erweiterten Jobcenter-Förderung nach neuem Recht. Für andere Verfahren bleibt es dabei: Geldmangel allein reicht nicht, die Rechtsverfolgung muss hinreichende Erfolgsaussichten bieten und darf nicht mutwillig sein.

Gerichtskostenfrei bedeutet nicht anwaltlich kostenlos

Für Leistungsberechtigte sind Verfahren über ihre Sozialleistungen vor dem Sozialgericht regelmäßig gerichtskostenfrei. Ein selbst beauftragter Anwalt arbeitet deshalb aber noch nicht auf Staatskosten, wie auch unser Beitrag zur Kostenübernahme bei einer Klage gegen das Jobcenter erklärt.

Für die Finanzierung anwaltlicher Vertretung ist zusätzlich die gerichtliche Beiordnung erforderlich. Weil vor dem Sozialgericht kein Anwaltszwang besteht, wird dabe geprüft, ob anwaltliche Vertretung erforderlich erscheint.

So stellen Sie den Antrag ohne Anwaltsnamen

Beantragen Sie Prozesskostenhilfe bei dem Gericht, das Ihren Rechtsstreit bearbeitet, und geben Sie bei einem laufenden Verfahren das Aktenzeichen an. Erklären Sie ausdrücklich, dass Sie anwaltliche Vertretung wünschen und nach der Bewilligung einen vertretungsbereiten Anwalt benennen sowie dessen Beiordnung beantragen wollen.

Fügen Sie das ausgefüllte Formular über Ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse samt Nachweisen bei. Dazu gehören je nach Situation der aktuelle Leistungsbescheid, Belege über Wohnkosten, Einkommen und Vermögen sowie Angaben zu einem möglichen Versicherungsschutz.

Beschreiben Sie konkret, welchen Bescheid Sie angreifen, was daran falsch sein soll und welche Unterlagen Ihre Darstellung stützen. Darauf gehen wir auch ein in unserem Beitrag zur abgelehnten Prozesskostenhilfe bei unzureichender Begründung.

Keine Kanzlei übernimmt: Gericht um Auswahl bitten

Die Entscheidung erleichtert den Zugang zur Kostenhilfe, ersetzt aber noch nicht die Suche nach anwaltlicher Unterstützung. Anlaufstellen nennt unser Beitrag dazu, wie Sie einen Anwalt für Sozialrecht finden.

Ist Prozesskostenhilfe bewilligt, sieht § 73a SGG auch vor, dass das Gericht auf Antrag den beizuordnenden Anwalt auswählt, wenn Sie Ihr Wahlrecht nicht ausüben. Finden Sie keine vertretungsbereite Kanzlei, schildern Sie dem Gericht Ihre bisherigen Bemühungen und beantragen Sie Unterstützung bei der Beiordnung.

Klagefrist nicht während der Anwaltssuche verstreichen lassen

Warten Sie mit Ihrer Klage nicht darauf, dass eine Kanzlei zusagt oder das Gericht über die Prozesskostenhilfe entscheidet. Nach Bekanntgabe des Widerspruchsbescheids beträgt die Klagefrist regelmäßig einen Monat.

Wie Sie dabei konkret vorgehen, erklären wir im Beitrag Widerspruch abgelehnt – was jetzt zu tun ist.

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Vor dem Sozialgericht können Sie selbst Klage erheben oder sie bei der Rechtsantragstelle zu Protokoll geben. Benennen Sie den angegriffenen Bescheid und Ihr Anliegen eindeutig.

Für die Begründung zählen überprüfbare Tatsachen und passende Belege. Gerade beim Einsatz von Vorlagen sollten Sie darauf achten, keine erfundenen Urteile oder unzutreffenden Rechtsbehauptungen zu übernehmen.

Ablehnung prüfen und rechtzeitig reagieren

Lehnt das Sozialgericht die Prozesskostenhilfe allein wegen des fehlenden Anwaltsnamens ab, können Sie auf den Beschluss des LSG Nordrhein-Westfalen verweisen. Machen Sie deutlich, dass Ihr Verfahren noch läuft und Sie anwaltliche Vertretung beabsichtigen.

Soweit eine Beschwerde zulässig ist, beträgt die Frist einen Monat nach Bekanntgabe. Beachten Sie die Rechtsbehelfsbelehrung, denn gegen eine Ablehnung der Prozesskostenhilfe ist nicht in jeder Konstellation eine Beschwerde eröffnet.

Beratung vor der Klage wird anders finanziert

Wie Sie einen Beratungsschein für anwaltliche Unterstützung beantragen, erläutert unser Ratgeber.

Beratungshilfe betrifft die außergerichtliche Unterstützung, Prozesskostenhilfe das gerichtliche Verfahren. Bei Beratungshilfe kann die Kanzlei grundsätzlich eine Gebühr von 15 Euro verlangen, auf die sie verzichten darf.

Ratenfrei bewilligt heißt nicht für immer ungeprüft

Beachten Sie auch nach der Bewilligung Ihre Mitteilungspflichten und beantworten Sie gerichtliche Nachfragen. Weitere Informationen zum Verfahren bietet der Beitrag über Klagen vor dem Sozialgericht bei verweigerten Leistungen.

Häufige Fragen zur Prozesskostenhilfe

Muss ich beim Antrag schon einen Anwalt benennen?

Nicht zwingend: Im entschiedenen Fall genügte für das Rechtsschutzbedürfnis, dass das Verfahren noch lief und der Kläger anschließend anwaltliche Vertretung wollte. Die übrigen Voraussetzungen für Prozesskostenhilfe mussten ebenfalls erfüllt sein.

Reicht mein Grundsicherungsbescheid als Nachweis?

Er ist ein wichtiger Beleg für Ihre finanzielle Lage. Füllen Sie trotzdem das vorgeschriebene Formular aus und reichen Sie die für Ihren Fall erforderlichen weiteren Nachweise ein.

Bezahlt die Bewilligung jeden selbst beauftragten Anwalt?

Nein, für die Kostenübernahme im Rahmen der Prozesskostenhilfe kommt es auf die gerichtliche Beiordnung an. Klären Sie deshalb mit der Kanzlei den Umfang der Vertretung und die Finanzierung.

Kann ich ohne Anwalt beim Sozialgericht klagen?

Ja, vor dem Sozialgericht dürfen Sie Ihren Rechtsstreit selbst führen. Die Rechtsantragstelle kann Ihre Klage aufnehmen, ersetzt aber keine anwaltliche Beratung.

Ist Prozesskostenhilfe auch für einen Widerspruch gedacht?

Nein, sie betrifft gerichtliche Verfahren. Für anwaltliche Hilfe im Widerspruchsverfahren kommt bei erfüllten Voraussetzungen Beratungshilfe infrage.

Gewinne ich mit bewilligter Prozesskostenhilfe auch die Klage?

Nein, das Gericht prüft die Erfolgsaussichten zunächst nur vorläufig. Die spätere Entscheidung über Ihren Leistungsanspruch kann anders ausfallen.

Quellen

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz / Bundesamt für Justiz: Sozialgerichtsgesetz, §§ 73, 73a, 87, 172, 173 und 183; Zivilprozessordnung, §§ 114, 117, 120a und 121.

Justiz-Services: Prozesskostenhilfe beantragen; Beratungshilfe.

Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen: Beschluss vom 21. Oktober 2026 – L 2 AS 612/26 B, Volltext veröffentlicht bei kvasir.

Niedersächsisches Landesjustizportal: Prozesskostenhilfe in der Sozialgerichtsbarkeit.