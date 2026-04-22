Gesetzliche Rente darf auf die Betriebsrente angerechnet werden

Das Bundesarbeitsgericht hat entschieden, dass Arbeitgeber bei vorzeitiger Rente nicht zwingend die tatsächlich ausgezahlte, wegen Abschlägen verminderte gesetzliche Rente für die Anrechnung auf die Betriebsrente heranziehen müssen.

Stattdessen darf die Berechnung auf der ungekürzten gesetzlichen Rente beruhen, die der Beschäftigte bei einem Rentenbeginn erst mit Erreichen der Regelaltersgrenze erhalten hätte.

Für viele Arbeitnehmer mit betrieblicher Altersversorgung ist das von erheblicher Bedeutung, weil sich dadurch die Höhe des betrieblichen Ruhegelds verringern kann.

Die Entscheidung betrifft die Auslegung einer Versorgungsordnung und damit eine Frage, die in vielen Unternehmen ähnlich geregelt sein kann. Gerade bei älteren betrieblichen Versorgungssystemen finden sich oft Bestimmungen dazu, wie gesetzliche Rentenansprüche auf Betriebsrenten angerechnet werden. Das Urteil zeigt, dass dabei der genaue Wortlaut der Versorgungsregelung entscheidend ist.

Worum es im Streitfall ging

Im entschiedenen Fall war ein Arbeitnehmer bereits mit Vollendung des 55. Lebensjahres aus dem Arbeitsverhältnis ausgeschieden. Aus der betrieblichen Versorgungsordnung stand ihm später eine betriebliche Altersversorgung zu. Seit seinem 60. Lebensjahr bezog er eine vorgezogene gesetzliche Altersrente, die wegen des frühen Rentenbeginns mit Abschlägen verbunden war.

Monatlich erhielt der Kläger aus der gesetzlichen Rentenversicherung 1.218,88 Euro. Hätte er die gesetzliche Rente erst mit Vollendung des 65. Lebensjahres in Anspruch genommen, hätte diese 1.486,44 Euro betragen. Der Arbeitgeber rechnete auf die Betriebsrente die Hälfte dieses höheren, ungekürzten Betrags an.

Der Kläger hielt das für unzulässig. Nach seiner Auffassung durfte nur die Hälfte der tatsächlich ausgezahlten gesetzlichen Rente berücksichtigt werden, also der Betrag, der ihm wegen des vorzeitigen Rentenbezugs real zufloss. Er klagte deshalb auf eine höhere Betriebsrente.

Die Regelung in der Versorgungsordnung

Ausgangspunkt des Rechtsstreits waren zwei Bestimmungen der betrieblichen Versorgungsordnung. In § 6 Abs. 2 war vorgesehen, dass die Hälfte der gesetzlichen Rente auf das betriebliche Ruhegeld anzurechnen ist. Zusätzlich enthielt § 7 Abs. 2 eine Regelung dazu, wie mit Abschlägen wegen eines vorzeitigen Renteneintritts umzugehen ist.

Dort war festgelegt, dass eine Kürzung der Sozialversicherungsrente, die wegen des vorzeitigen Ruhestands und der längeren Bezugsdauer entsteht, vom Unternehmen nicht ausgeglichen wird. Die Folgen des früheren Rentenbeginns sollten also vollständig beim Mitarbeiter verbleiben. Genau diese Formulierung war für die rechtliche Bewertung von besonderem Gewicht.

Warum das Bundesarbeitsgericht dem Arbeitgeber Recht gab

Das Bundesarbeitsgericht kam zu dem Ergebnis, dass der Arbeitgeber die Versorgungsordnung zutreffend angewendet hatte.

Nach Auffassung des Gerichts ergibt sich aus dem Zusammenspiel der beiden Vorschriften, dass nicht die gekürzte tatsächliche Rente zugrunde gelegt werden muss. Vielmehr darf auf die ungekürzte gesetzliche Rente abgestellt werden, die ohne vorzeitigen Bezug angefallen wäre.

Damit wird verhindert, dass der Arbeitnehmer den durch seine frühere Rentenentscheidung entstandenen Abschlag über die Betriebsrente teilweise auf den Arbeitgeber verlagert. Das Gericht sah in der Versorgungsordnung eine klare Zuordnung dieses Risikos zum Arbeitnehmer. Wer die gesetzliche Rente früher in Anspruch nimmt, muss die daraus folgenden Kürzungen selbst tragen.

Das Urteil ist auch deshalb bemerkenswert, weil die Klage in der Vorinstanz beim Landesarbeitsgericht noch Erfolg hatte. Erst das Bundesarbeitsgericht hat die Entscheidung zugunsten des Arbeitgebers korrigiert. Damit wurde die Rechtslage für den konkreten Fall abschließend geklärt.

Was das für Arbeitnehmer bedeutet

Für Arbeitnehmer mit einer betrieblichen Altersversorgung macht das Urteil deutlich, dass ein vorgezogener Eintritt in den Ruhestand nicht nur die gesetzliche Rente mindern kann. Auch die Betriebsrente kann mittelbar niedriger ausfallen, wenn die Versorgungsordnung eine Anrechnung der gesetzlichen Rente vorsieht.

Der wirtschaftliche Nachteil des frühen Rentenbeginns kann sich also doppelt bemerkbar machen.

Wer seinen Ruhestand vor der Regelaltersgrenze plant, sollte deshalb die Regelungen der betrieblichen Altersversorgung sehr genau prüfen. Entscheidend ist, ob und in welcher Form die gesetzliche Rente auf die Betriebsrente angerechnet wird. Schon einzelne Formulierungen in einer Versorgungsordnung können erhebliche finanzielle Folgen haben.

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Vor allem ältere Versorgungswerke enthalten oft komplizierte Anrechnungsregeln. Für Betroffene ist es deshalb ratsam, vor dem Renteneintritt eine genaue Berechnung zu verlangen. Nur so lässt sich abschätzen, wie hoch die Gesamtversorgung tatsächlich ausfallen wird.

Folgen für Arbeitgeber und Unternehmen

Für Arbeitgeber bringt das Urteil vor allem mehr Rechtssicherheit bei der Anwendung bestehender Versorgungsordnungen.

Wenn dort klar geregelt ist, dass Abschläge aus einem vorgezogenen gesetzlichen Rentenbezug nicht vom Unternehmen ausgeglichen werden, kann die ungekürzte Rente als Berechnungsgrundlage herangezogen werden. Unternehmen müssen dann nicht für finanzielle Einbußen einstehen, die allein auf der Entscheidung des Mitarbeiters zum früheren Rentenbeginn beruhen.

Gleichzeitig zeigt die Entscheidung, wie wichtig verständliche und eindeutig formulierte Versorgungsregelungen sind. Unklare oder widersprüchliche Bestimmungen führen schnell zu Streitigkeiten vor Gericht. Präzise Formulierungen helfen beiden Seiten, spätere Auseinandersetzungen zu vermeiden.

Rechtliche Einordnung des Urteils

Die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts steht im Zusammenhang mit dem allgemeinen Grundsatz, dass betriebliche Versorgungsordnungen nach ihrem Wortlaut und ihrem erkennbaren Regelungszusammenhang auszulegen sind. Es kommt also nicht allein darauf an, wie ein einzelner Begriff verstanden werden könnte. Vielmehr ist zu prüfen, welches Gesamtbild die Regelung vermittelt.

Im vorliegenden Fall sprach die Versorgungsordnung ausdrücklich davon, dass Abschläge aus der gesetzlichen Rente bei vorzeitigem Ruhestand nicht vom Unternehmen ausgeglichen werden.

Daraus ließ sich nach Ansicht des Gerichts ableiten, dass die Minderung der gesetzlichen Rente allein dem Arbeitnehmer zugeordnet bleibt. Die Anrechnung durfte deshalb so erfolgen, als wäre die Rente abschlagsfrei.

Warum die Entscheidung praktisch so relevant ist

Viele Beschäftigte verlassen sich darauf, dass Betriebsrente und gesetzliche Rente gemeinsam ein stabiles Einkommen im Alter sichern. Das Urteil verdeutlicht jedoch, dass die einzelnen Versorgungssysteme eng miteinander verknüpft sein können. Wer eine gesetzliche Rente früher beansprucht, verändert damit unter Umständen auch die Berechnung des betrieblichen Ruhegelds.

Gerade in Zeiten, in denen flexible Übergänge in den Ruhestand häufiger werden, gewinnt diese Frage an Bedeutung. Vorzeitiger Rentenbezug kann aus gesundheitlichen, persönlichen oder arbeitsmarktbedingten Gründen attraktiv oder sogar notwendig erscheinen. Umso wichtiger ist es, die finanziellen Auswirkungen vorab vollständig zu überblicken.

Beispielhafte Auswirkung der Anrechnung

Die Unterschiede lassen sich anhand der im Verfahren genannten Zahlen gut nachvollziehen. Der Kläger erhielt tatsächlich 1.218,88 Euro gesetzliche Rente pro Monat. Ohne vorzeitigen Rentenbeginn hätte die Rente 1.486,44 Euro betragen.

Würde man nur die tatsächlich ausgezahlte Rente berücksichtigen, wäre die Anrechnung auf die Betriebsrente niedriger. Da das Bundesarbeitsgericht jedoch die Hälfte der ungekürzten Rente als zulässig ansah, fiel der anzurechnende Betrag höher aus. Das verringert die Betriebsrente des Betroffenen spürbar.

Berechnungsgrundlage Betrag Tatsächlich gezahlte gesetzliche Rente ab dem 60. Lebensjahr 1.218,88 Euro monatlich Gesetzliche Rente bei Rentenbeginn ab dem 65. Lebensjahr 1.486,44 Euro monatlich Hälfte der tatsächlich gezahlten Rente 609,44 Euro monatlich Hälfte der ungekürzten Rente 743,22 Euro monatlich Differenz bei der Anrechnung 133,78 Euro monatlich

Fazit

Das Bundesarbeitsgericht hat klargestellt, dass Arbeitgeber bei entsprechend formulierter Versorgungsordnung die ungekürzte gesetzliche Rente als Grundlage für die Anrechnung auf die Betriebsrente verwenden dürfen. Abschläge aus einem vorzeitigen Renteneintritt müssen dann vom Arbeitnehmer selbst getragen werden.

Für Beschäftigte mit Betriebsrentenansprüchen ist das ein deutlicher Hinweis darauf, die Folgen eines frühen Ruhestands nicht nur in der gesetzlichen Rentenversicherung, sondern auch in der betrieblichen Versorgung sorgfältig zu prüfen.

Beispiel aus der Praxis

Ein langjähriger Angestellter eines Industrieunternehmens entscheidet sich mit 63 Jahren für einen vorzeitigen Ruhestand. Seine gesetzliche Rente fällt deshalb geringer aus, als sie bei einem späteren Rentenbeginn gewesen wäre.

Die betriebliche Versorgungsordnung seines Arbeitgebers sieht vor, dass die Hälfte der ungekürzten gesetzlichen Rente auf das betriebliche Ruhegeld angerechnet wird, sodass seine Betriebsrente niedriger ausfällt, als er ursprünglich erwartet hatte.

Quelle

Aktenzeichen 3 AZR 49/24