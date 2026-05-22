Arbeitszeitbetrug: Kündigung unwirksam, weil Arbeitgeber falsche Zeiten nicht beweisen kann

Arbeitszeitbetrug kann eine fristlose Kündigung rechtfertigen. Das gilt aber nur, wenn der Arbeitgeber den vorsätzlichen Pflichtverstoß konkret nachweisen kann. Das Arbeitsgericht Berlin erklärte die Kündigung der Leiterin im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Partei Die LINKE ür unwirksam, weil nicht feststand, dass sie insgesamt weniger gearbeitet hatte als eingetragen. (60 Ca 12322/25)

Arbeitszeitbetrug: Wann eine fristlose Kündigung droht

Wer Arbeitszeiten vorsätzlich falsch dokumentiert, verletzt eine zentrale Pflicht aus dem Arbeitsverhältnis. Arbeitgeber müssen sich darauf verlassen können, dass Beschäftigte ihre Arbeitszeit korrekt erfassen.

Deshalb kann Arbeitszeitbetrug grundsätzlich eine außerordentliche fristlose Kündigung rechtfertigen. In schweren Fällen ist dann nicht einmal eine vorherige Abmahnung erforderlich.

Arbeitgeber muss den Arbeitszeitbetrug beweisen

Eine Kündigung wegen Arbeitszeitbetrugs steht und fällt mit der Beweislage. Der Arbeitgeber muss darlegen und beweisen, dass der Arbeitnehmer bewusst falsche Arbeitszeiten angegeben hat.

Ein bloßer Verdacht reicht für eine Tatkündigung nicht aus. Bleibt unklar, ob tatsächlich weniger gearbeitet wurde oder ob nur die Zuordnung der Arbeitszeit missverständlich war, wird eine Kündigung angreifbar.

Arbeit während des Urlaubs führte zum Streit

Die Mitarbeiterin hatte Erholungsurlaub. Mit ihrem Arbeitgeber, der Fraktion Die Linke, vereinbarte sie jedoch, während dieser Urlaubswoche Vorbereitungsarbeiten für eine anstehende Veranstaltung zu erledigen.

Dabei sollte sie an einem bestimmten Tag geleistete Arbeit in das elektronische Arbeitszeiterfassungssystem eintragen. Genau diese Vereinbarung wurde später zum Kern des Rechtsstreits.

Acht Stunden eingetragen, aber nicht an diesem Tag gearbeitet

Die Beschäftigte trug für einen bestimmten Tag acht Arbeitsstunden ein. Unstreitig war, dass sie an diesem Tag jedenfalls nicht acht Stunden gearbeitet hatte.

Der Arbeitgeber wertete dies als vorsätzlich falsche Arbeitszeiterfassung. Er warf der Mitarbeiterin vor, weder an diesem Tag noch an den übrigen Urlaubstagen in entsprechendem Umfang gearbeitet zu haben.

Fristlose Kündigung und hilfsweise ordentliche Kündigung

Die Fraktion kündigte das Arbeitsverhältnis außerordentlich fristlos. Hilfsweise sprach sie zusätzlich eine ordentliche Kündigung aus.

Damit wollte der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis sofort beenden oder jedenfalls zum nächstmöglichen Zeitpunkt lösen. Beide Kündigungen scheiterten vor dem Arbeitsgericht.

Arbeitsgericht Berlin: Kündigung war unwirksam

Das Arbeitsgericht Berlin entschied, dass weder die fristlose noch die ordentliche Kündigung wirksam war. Nach Auffassung des Gerichts ließ sich kein Arbeitszeitbetrug feststellen.

Entscheidend war die besondere Vereinbarung zur Arbeit während der Urlaubswoche. Diese war nach Ansicht des Gerichts nicht so eindeutig, wie der Arbeitgeber meinte.

Freie Einteilung der Arbeitszeit war möglich

Das Gericht verstand die Absprache so, dass die Mitarbeiterin ihre Arbeitszeit während der Urlaubswoche grundsätzlich frei einteilen durfte. Die Eintragung an einem bestimmten Tag bedeutete deshalb nicht zwingend, dass genau an diesem Tag die gesamten acht Stunden geleistet werden mussten.

Damit war nicht bewiesen, dass die Beschäftigte insgesamt weniger gearbeitet hatte als dokumentiert. Es konnte also sein, dass sie die Arbeit an anderen Tagen der Urlaubswoche erledigt hatte.

Keine schwerwiegende Pflichtverletzung feststellbar

Für eine fristlose Kündigung braucht es einen wichtigen Grund. Dieser muss so schwer wiegen, dass dem Arbeitgeber die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses unzumutbar ist.

Das sah das Arbeitsgericht hier nicht. Weil die tatsächliche Arbeitsleistung in der Urlaubswoche nicht sicher widerlegt war, fehlte es an einer nachweisbaren schwerwiegenden Pflichtverletzung.

Warum der Urlaub die Sache komplizierter machte

Erholungsurlaub soll grundsätzlich der Erholung dienen. Wenn Beschäftigte während des Urlaubs ausnahmsweise dennoch Arbeitsaufgaben übernehmen, müssen die Absprachen besonders klar sein.

Hier war gerade nicht eindeutig geregelt, ob die Arbeit exakt an einem bestimmten Tag geleistet werden musste oder ob nur die Dokumentation an diesem Tag erfolgen sollte. Diese Unklarheit ging zulasten des Arbeitgebers.

Unklare Arbeitszeitabsprachen schützen Arbeitnehmer

Wenn Arbeitgeber Sonderabsprachen zur Arbeitszeit treffen, müssen sie diese eindeutig formulieren. Unklare Vorgaben können später nicht ohne Weiteres als Grundlage für eine Kündigung dienen.

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Das gilt besonders bei mobiler Arbeit, Vertrauensarbeitszeit, Arbeit im Urlaub oder projektbezogenen Vorbereitungsaufgaben. Wer flexible Arbeit zulässt, muss auch beweisen können, wann und warum die eingetragene Zeit falsch gewesen sein soll.

Arbeitszeitbetrug bleibt ein hohes Risiko

Das Urteil bedeutet nicht, dass falsche Zeiterfassung folgenlos bleibt. Wer bewusst Arbeitszeit einträgt, die nicht geleistet wurde, riskiert weiterhin eine fristlose Kündigung.

Gerade bei elektronischer Arbeitszeiterfassung können Arbeitgeber Logins, Kalender, E-Mails, Telefonzeiten, Zugänge oder Zeugenaussagen auswerten. Je klarer der Nachweis einer Täuschung ist, desto schlechter stehen die Chancen des Arbeitnehmers.

Abmahnung ist nicht immer erforderlich

Bei vorsätzlichem Arbeitszeitbetrug kann eine Abmahnung entbehrlich sein. Der Grund liegt im zerstörten Vertrauen.

Beschäftigte können nicht erwarten, dass ein Arbeitgeber erst warnt, wenn bewusst falsche Arbeitszeiten eingetragen werden. Anders ist es aber, wenn nur ein Missverständnis, eine unklare Vereinbarung oder ein bloßer Dokumentationsfehler vorliegt.

Was Arbeitnehmer bei Arbeitszeiterfassung beachten sollten

Beschäftigte sollten Arbeitszeiten möglichst genau und zeitnah dokumentieren. Wer an einem anderen Tag arbeitet als ursprünglich vorgesehen, sollte dies kenntlich machen oder schriftlich mit dem Arbeitgeber abstimmen.

Besonders bei Arbeit während Urlaub, Krankheit, mobiler Tätigkeit oder außerhalb normaler Bürozeiten ist Vorsicht geboten. Eine kurze E-Mail zur Klarstellung kann später den Unterschied machen.

Was tun nach Kündigung wegen Arbeitszeitbetrugs?

Wer eine Kündigung wegen angeblichen Arbeitszeitbetrugs erhält, muss schnell handeln. Die Kündigungsschutzklage muss innerhalb von drei Wochen beim Arbeitsgericht eingehen.

Betroffene sollten sofort Unterlagen sichern. Dazu gehören Arbeitszeitnachweise, E-Mails, Kalender, Chatverläufe, Aufgabenlisten, Vereinbarungen zur Zeiterfassung und mögliche Zeugen.

Kündigungsschutzklage kann sich lohnen

Gerade bei unklaren Absprachen ist eine Kündigungsschutzklage oft sinnvoll. Der Arbeitgeber muss den Kündigungsgrund darlegen und beweisen.

Wenn nicht feststeht, dass der Arbeitnehmer vorsätzlich falsch gehandelt hat, kann die Kündigung unwirksam sein. Das gilt auch dann, wenn einzelne Eintragungen auf den ersten Blick fehlerhaft wirken.

FAQ zu Arbeitszeitbetrug und Kündigung

Ist Arbeitszeitbetrug ein Grund für fristlose Kündigung?

Ja. Vorsätzlich falsche Angaben zur Arbeitszeit können eine fristlose Kündigung rechtfertigen, weil sie das Vertrauen im Arbeitsverhältnis schwer beschädigen.

Muss der Arbeitgeber Arbeitszeitbetrug beweisen?

Ja. Für eine Tatkündigung muss der Arbeitgeber den Pflichtverstoß konkret nachweisen. Bloße Vermutungen reichen nicht aus.

Reicht eine falsche Zeiteintragung immer für eine Kündigung?

Nein. Entscheidend ist, ob die Eintragung vorsätzlich falsch war. Missverständnisse, unklare Absprachen oder reine Dokumentationsfehler können anders zu bewerten sein.

Muss vor der Kündigung abgemahnt werden?

Bei vorsätzlichem Arbeitszeitbetrug kann eine Abmahnung entbehrlich sein. Bei unklarer Lage oder weniger schwerem Fehlverhalten kann eine Abmahnung dagegen erforderlich sein.

Was sollten Arbeitnehmer nach einer Kündigung tun?

Sie sollten sofort die Dreiwochenfrist für die Kündigungsschutzklage beachten. Außerdem sollten sie alle Nachweise sichern, die ihre tatsächliche Arbeit oder unklare Absprachen belegen.

Fazit: Arbeitszeitbetrug muss klar bewiesen sein

Das Arbeitsgericht Berlin macht deutlich: Arbeitszeitbetrug ist ein schwerer Vorwurf, aber kein Selbstläufer für Arbeitgeber. Wer kündigt, muss den vorsätzlichen Pflichtverstoß nachweisen.

Im entschiedenen Fall war die Absprache zur Arbeit während des Urlaubs nicht eindeutig genug. Deshalb konnte nicht festgestellt werden, dass die Mitarbeiterin insgesamt weniger gearbeitet hatte als eingetragen.

Für Arbeitnehmer heißt das: Arbeitszeiten sauber dokumentieren, Sonderabsprachen schriftlich festhalten und eine Kündigung wegen angeblichen Arbeitszeitbetrugs nicht vorschnell hinnehmen.