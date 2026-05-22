Krankenschwester bekommt Reha abgelehnt: BA-Weisung dreht den Bescheid

Die Agentur für Arbeit hat den Antrag auf berufliche Rehabilitation abgelehnt. Der Bescheid liegt auf dem Tisch: keine ausreichenden Erfolgsaussichten, Eingliederungsprognose negativ. Was viele nicht wissen: Die Bundesagentur hat sich zum 1. März 2026 selbst neue Prüfpflichten auferlegt, die in den meisten Ablehnungsbescheiden erkennbar verletzt werden.

Wer diese Pflichten kennt und konkret benennt, hat im Widerspruchsverfahren eine deutlich stärkere Position.

Wer den Bescheid erhält, legt sofort Widerspruch ein, bevor etwas anderes passiert. Die Frist beträgt einen Monat nach dem Tag, an dem der Bescheid als bekannt gegeben gilt. Bei einem schriftlichen Bescheid per Post beginnt diese Frist drei Tage nach dem Datum der Aufgabe zur Post.

Wer das Datum nicht kennt, rechnet ab dem Datum des Bescheids. Fällt das Fristende auf einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag, verschiebt sich die Frist auf den nächsten Werktag.

Fehlt im Bescheid eine Rechtsbehelfsbelehrung oder ist sie fehlerhaft, verlängert sich die Frist erheblich: In diesen Fällen kann der Widerspruch noch innerhalb eines Jahres ab Bekanntgabe zulässig eingelegt werden.

Der Widerspruch muss schriftlich eingelegt werden, handschriftlich unterschrieben, adressiert an die Stelle, die den Ablehnungsbescheid erlassen hat. Ein Telefon- oder E-Mail-Widerspruch ist formunwirksam und wahrt die Frist nicht.

Im ersten Schreiben genügt eine kurze Erklärung: Name, Anschrift, Aktenzeichen des Bescheids und die Erklärung, dass Widerspruch eingelegt wird. Eine Begründung ist in diesem Schritt nicht erforderlich und sollte bewusst zurückgehalten werden, bis die Akteneinsicht erfolgt ist. Ein begründungsloser, fristgerechter Widerspruch ist stärker als ein gut begründeter, der zu spät eingeht.

Akteneinsicht beantragen: Was in der Akte den Widerspruch gegen die Reha-Ablehnung entscheidet

Gleichzeitig mit dem Widerspruch sollte Akteneinsicht beantragt werden. Das Recht auf Einsicht in die eigene Verfahrensakte gilt im Sozialverwaltungsverfahren und erstreckt sich auf alle Unterlagen, die die Behörde für den konkreten Fall angelegt hat.

Akteneinsicht ist deshalb entscheidend, weil sie zeigt, was die Behörde tatsächlich geprüft hat, bevor sie ablehnte. Die Fachliche Weisung der BA vom 1. März 2026 schreibt eine individuelle Prüfung zwingend vor.

Was in der Akte steht, zeigt, ob diese Prüfung überhaupt stattgefunden hat: ob ein konkreter Vermerk zur Einzelfallbeurteilung existiert, ob Diagnosemaßnahmen erwogen wurden, ob der ärztliche Dienst eingeschaltet wurde und welche Begründung intern geführt wurde. Ein Ablehnungsbescheid, dem intern keine dokumentierte Einzelfallprüfung vorausgeht, liefert durch die Akteneinsicht den zentralen Widerspruchsgrund.

Die Akteneinsicht wird als einfaches Schreiben an die Agentur für Arbeit beantragt: Name, Aktenzeichen, Datum des Bescheids und Bitte um vollständige Einsicht in die Verfahrensakte. Ein Anwalt ist nicht notwendig.

Katharina W., 47, aus Dortmund, hat nach einem Rückeneingriff als Krankenschwester nicht mehr arbeiten können. Sie stellte bei der Agentur für Arbeit einen Antrag auf Umschulung in einen Büroberuf. Die Ablehnung kam drei Wochen später: keine positive Eingliederungsprognose. Sie legte sofort fristgerecht Widerspruch ein und beantragte gleichzeitig Akteneinsicht.

Was die Akte zeigte: ein einzeiliger Vermerk des Fallbearbeiters, der auf eine frühere Einschätzung des ärztlichen Dienstes aus dem Vorjahr verwies, keine aktuellen Unterlagen, keine Auseinandersetzung mit ihrem konkreten Umschulungswunsch, kein Hinweis auf eine angebotene Eignungsabklärung. Auf dieser Grundlage ließ sich der Widerspruch klar und spezifisch begründen.

Die vier Pflichtargumente aus der BA-Weisung für den Widerspruch gegen abgelehnte Reha-Maßnahmen

Die Fachliche Weisung der BA (Weisung 202603001, gültig ab 1. März 2026) schreibt den Mitarbeitenden verbindlich vor, wie sie Anträge auf berufliche Rehabilitation zu bearbeiten haben. Wer einen Ablehnungsbescheid erhält, kann die Vorgaben direkt benennen und damit argumentieren, dass die BA gegen ihre eigenen Pflichten verstoßen hat.

Das ist vor dem Sozialgericht ein starkes Indiz für eine fehlerhafte Ermessensentscheidung.

Pflichtargument 1: Prognostische Einzelfallbeurteilung

Die Weisung schreibt ausdrücklich vor, dass die Eignung des Antragstellers „auf Basis einer prognostischen Einzelfallbeurteilung festzustellen” ist. Entscheidend sei, ob der betroffene Mensch unter Berücksichtigung seiner konkreten Leistungsfähigkeit in der Lage sein wird, an der Maßnahme teilzunehmen und danach eine Tätigkeit dauerhaft ausüben zu können.

Ablehnungsbescheide, die mit allgemeinen Sätzen wie „keine positive Eingliederungsprognose” oder „Voraussetzungen nicht erfüllt” arbeiten, ohne auf den Einzelfall einzugehen, erfüllen diese Anforderung nicht.

Im Widerspruch lässt sich daher direkt fragen: Welche konkrete Einzelfallprüfung hat die BA vorgenommen? Welche individuellen Umstände wurden berücksichtigt? Was zeigt die Akte?

Pflichtargument 2: Keine versicherungsrechtlichen Voraussetzungen

Viele Ablehnungsbescheide stützen sich auf fehlende Beitragszeiten oder eine mangelnde Versicherungshistorie. Die Weisung ist eindeutig: Für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben bei BA-Zuständigkeit sind „an besondere versicherungsrechtliche Voraussetzungen” die Leistungen nicht geknüpft.

Dieser Punkt betrifft besonders Menschen im Bürgergeld-Bezug, für die seit dem 1. Januar 2025 ausschließlich die Agentur für Arbeit zuständig ist. Wer einen Ablehnungsbescheid vom Jobcenter erhalten hat, sollte prüfen, ob der Bescheid vom richtigen Träger stammt.

Pflichtargument 3: Diagnosemaßnahme vor Ablehnung

Wenn die vorhandenen Erkenntnisse für eine Entscheidung nicht ausreichen, darf die BA nach ihrer eigenen Weisung nicht einfach ablehnen. Sie muss zunächst die berufliche Eignung abklären oder eine Arbeitserprobung durchführen, um zu prüfen, ob eine Eingliederungsmaßnahme Aussicht auf Erfolg hat

Zu diesen Diagnosemaßnahmen gehören auch die sogenannten DIAAM, Maßnahmen zur Diagnose der Arbeitsmarktfähigkeit besonders betroffener behinderter Menschen.

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Eine Ablehnung mit dem Argument fehlender Erkenntnisse, ohne dass zuvor eine Diagnosemaßnahme angeboten wurde, widerspricht der eigenen Weisung. Im Widerspruch lässt sich direkt fragen: Hat die BA eine Eignungsabklärung angeboten? War die Entscheidungsgrundlage tatsächlich ausreichend?

Pflichtargument 4: Weite Auslegung der Erwerbsfähigkeit

Das Bayerische Landessozialgericht hat mit Beschluss vom 27. März 2025 klargestellt, dass Erwerbsfähigkeit weit auszulegen und nicht auf eine Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschränkt ist (LSG Bayern, L 9 AL 119/24 B ER, 27.03.2025). Erwerbsfähigkeit bedeute allgemein die Fähigkeit, durch erlaubte Erwerbstätigkeit Einkommen zu erzielen.

Ablehnungen, die sich darauf stützen, ein Antragsteller sei auf dem regulären Arbeitsmarkt nicht vermittelbar, sind damit rechtlich angreifbar. Eine Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben ist danach bereits dann notwendig, wenn Teilhabe am Arbeitsleben überhaupt erreichbar und nicht von vornherein ausgeschlossen ist.

Häufige Fehler, die den Widerspruch gegen die Reha-Ablehnung scheitern lassen

Der häufigste und folgenreichste Fehler: die versäumte Frist. Wer den Bescheid liegen lässt, weil er sich noch informieren möchte, riskiert, dass die Monatsfrist still verstreicht. Ein Widerspruch, der auch nur einen Tag nach Fristablauf eingeht, ist grundsätzlich unzulässig, auch wenn er inhaltlich vollkommen berechtigt wäre.

Ein weiterer häufiger Fehler ist die falsche Adressierung. Bürgergeld-Beziehende, für die seit dem 1. Januar 2025 ausschließlich die Agentur für Arbeit zuständig ist, sollten Widersprüche gegen Reha-Ablehnungen nicht an das Jobcenter schicken.

Das Jobcenter hat für diese Entscheidungen keine Zuständigkeit mehr. Wer einen Ablehnungsbescheid vom Jobcenter erhalten hat, obwohl er Bürgergeld bezieht, sollte das bereits im Widerspruch thematisieren.

Häufig werden Widersprüche zu allgemein formuliert: „Ich halte die Entscheidung für falsch” ist kein Argument. Wirkungsvoll ist, was auf die konkreten Fehler der Behörde zeigt: Welche Prüfpflicht aus der Weisung wurde verletzt? Wer neue ärztliche Unterlagen hat, die bei der Entscheidung nicht vorlagen, reicht sie im Widerspruchsverfahren ein.

Nach dem Widerspruchsbescheid: Klage und einstweilige Anordnung

Weist die Agentur für Arbeit den Widerspruch zurück, ergeht ein Widerspruchsbescheid. Ab seinem Zugang läuft erneut eine Monatsfrist, innerhalb derer Klage vor dem Sozialgericht erhoben werden kann.

Das Sozialgericht ist für Kläger kostenfrei; wer klagt, zahlt keine Gerichtskosten, auch bei erfolgloser Klage. Anwaltliche Vertretung ist keine Pflicht, erhöht aber bei komplexeren Sachverhalten die Chancen erheblich.

Wer auf die Maßnahme dringend angewiesen ist, kann beim Sozialgericht eine einstweilige Anordnung beantragen. Das Bayerische Landessozialgericht hat diesen Weg mit Beschluss vom 27. März 2025 (L 9 AL 119/24 B ER) bestätigt und eine vorläufige Leistungsgewährung angeordnet, obwohl die erste Instanz den Antrag abgelehnt hatte.

Die Erfolgsaussichten im Widerspruchsverfahren steigen deutlich, wenn konkrete Verfahrensfehler der Behörde belegt werden können. Die Weisung der BA bietet dafür eine direkt verwertbare Grundlage:

Wer darlegen kann, dass die Behörde die Einzelfallprüfung unterlassen, keine Diagnosemaßnahme angeboten oder die Erwerbsfähigkeit zu eng ausgelegt hat, argumentiert nicht allgemein, sondern spezifisch und belegbar.

Häufige Fragen zum Widerspruch gegen die BA-Reha-Ablehnung

Was passiert, wenn die Widerspruchsfrist schon abgelaufen ist?

Ist der Bescheid bestandskräftig, ist ein neuer Antrag möglich, wenn sich die Sachlage geändert hat, etwa durch eine neue Diagnose oder veränderte gesundheitliche Verhältnisse. Bestandskraft schließt einen Folgeantrag nicht aus.

Gilt die BA-Weisung auch bei Widersprüchen, die schon laufen?

Ja. Die Fachliche Weisung gilt ab dem 1. März 2026 für alle laufenden und künftigen Verfahren. Wer den Widerspruch bereits eingelegt hat, kann die Argumente aus der Weisung noch in der Begründung nachreichen, solange der Widerspruchsbescheid noch nicht ergangen ist.

Muss ich einen Anwalt beauftragen?

Nein. Das Widerspruchsverfahren erfordert keine anwaltliche Vertretung. Kostenlose Beratung bieten VdK, SoVD und die Beratungsstellen der Wohlfahrtsverbände. Vor dem Sozialgericht ist ebenfalls kein Anwalt zwingend; Prozesskostenhilfe kann beantragt werden, wenn die Erfolgsaussichten hinreichend sind.

Kann ich im Widerspruchsverfahren neue ärztliche Unterlagen einreichen?

Ja, und das ist ausdrücklich empfehlenswert. Das Widerspruchsverfahren ist kein reines Rechtsprüfungsverfahren; neue Arztbriefe, Stellungnahmen oder Gutachten können bis zum Erlass des Widerspruchsbescheids jederzeit eingereicht werden und die Entscheidung maßgeblich beeinflussen.

Was ist, wenn das Jobcenter abgelehnt hat, obwohl ich Bürgergeld beziehe?

Seit dem 1. Januar 2025 liegt die Zuständigkeit für berufliche Rehabilitation bei Bürgergeld-Beziehenden bei der Agentur für Arbeit, nicht beim Jobcenter. Eine Ablehnung durch das Jobcenter ist in diesem Fall bereits wegen des Zuständigkeitsfehlers anfechtbar; dieser Fehler sollte im Widerspruch explizit benannt werden.

Quellen:

Bundesagentur für Arbeit: Weisung 202603001 – Fachliche Weisungen § 112 SGB III, gültig ab 01.03.2026

Bundesagentur für Arbeit: Übersicht Weisungen 2026

DVFR Reha-Recht: LSG Bayern, Az. L 9 AL 119/24 B ER, 27.03.2025 – Kommentierung (Beitrag A2-2026)

dejure.org: § 84 SGG – Widerspruchsfrist

Bundesagentur für Arbeit: Informationen zur beruflichen Rehabilitation